Германия отправляет в Киев еще две мини-ТЭЦ, - Кличко

Германия передаст Киеву еще две мини-ТЭЦ для критической инфраструктуры

В Киев на следующей неделе прибудут из Германии еще две когенерационные установки, которые будут одновременно производить электрическую и тепловую энергию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев договорился с немецким обществом международного сотрудничества GIZ (правительственным учреждением Германии, оказывающим международную техническую помощь) о передаче Киеву двух когенерационных установок. Стороны подписали Меморандум, согласно которому установки (мини-ТЭЦ) должны прибыть в украинскую столицу на следующей неделе", - сообщил Виталий Кличко.

Смотрите: Враг целенаправленно атаковал районные котельные, - Свириденко. ФОТОрепортаж

Он отметил, что в Киеве уже установлено 5 таких установок.

"Две из них уже работают, обеспечивая объекты критической инфраструктуры. На трех заканчивают пуско-наладочные работы", - сообщил мэр.

Кличко поблагодарил немецких партнеров за помощь в сложное для Киева время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощь Украине от Германии не уменьшается, - правительство ФРГ

Когенерационная установка (мини-ТЭЦ) – энергетический комплекс, который одновременно производит электрическую и тепловую энергию. Обеспечивает независимость от централизованных сетей.

Ранее эксперты по энергетике отмечали, что Киев – один из наилучше подготовленных к зиме городов. А масштаб разрушений связан с беспрецедентной интенсивностью обстрелов. В то же время ни одна страна Европы не смогла бы так эффективно отреагировать на последствия рекордного обстрела и так быстро возобновить теплоснабжение, как это сделал Киев после атаки 9 января, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

+11
Дякуємо, Друзі.
20.01.2026 17:48 Ответить
+11
Дякуючи нашому меру Клічко , є така домовленість з
Німеччиною ,
так як Віталій користується величезною повагою у німців !!
Украінці дякують за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
20.01.2026 17:56 Ответить
+7
"Замість цього можна було приготуватися до обстрілів?" До цього мав готуватися Верховний головнокомандувач, який має захистити не тільки Київа, а всю Україну. Це його зобов'язання по Конституції, але він вперто з 2019 року будував дороги, закатавши в асфальт до 500 мільярдів замість оборони. І навіщо Голобородько забрав з казни столиці 8 мільярдів у минулому році?
показать весь комментарий
20.01.2026 18:31 Ответить
Дякуємо, Друзі.
20.01.2026 17:48 Ответить
а раніше це не можна було зробить ,чи може літом
20.01.2026 17:51 Ответить
Fox Fox
По-перше,Німеччина нічого нам давати не зобов'язана.
Це просто подарунок,за який величезна подяка.
По-друге,із раніше поставлених лише 20%встановлено і підключено,більшість аж ніяк не в Києві,а в Житомирі.
Бо це головна біль для влади.
Треба спеціалістів,після установки треба паливо і взагалі маса проблем.
Простіше поставити десяток наметів з генераторами.
20.01.2026 18:19 Ответить
Дякуючи нашому меру Клічко , є така домовленість з
Німеччиною ,
так як Віталій користується величезною повагою у німців !!
Украінці дякують за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
20.01.2026 17:56 Ответить
❗️Кличко витратив 1,3 мільярда гривень на дорогу в Києві, будівництво якої зараз заморозили на зиму, - військовослужбовець Данило Яковлев

Замість цього можна було підготуватися до обстрілів, закупати генератори, організувати пункти допомоги киянам і все таке. Але списати кошти на дорогу легше.
20.01.2026 18:01 Ответить
"Замість цього можна було приготуватися до обстрілів?" До цього мав готуватися Верховний головнокомандувач, який має захистити не тільки Київа, а всю Україну. Це його зобов'язання по Конституції, але він вперто з 2019 року будував дороги, закатавши в асфальт до 500 мільярдів замість оборони. І навіщо Голобородько забрав з казни столиці 8 мільярдів у минулому році?
20.01.2026 18:31 Ответить
Закатати гроші в асвальт - єто святоє....
20.01.2026 22:09 Ответить
На скільки міні?
Для ресторану?
Для дому біля оперного?
Для дому на Троєщині?
Чи на весь лівий берег?
20.01.2026 18:20 Ответить
На скільки міні, яку подарували. А що Києву подарували не бідні мародери, бізнес- партнери Голобородька' міндічі і цукермани?
20.01.2026 18:33 Ответить
Міндічі крадуть!
А Віталя туго соображає.
Про побут киян під час атак в мороз всі знали та попереджали!
Подарунки від буржуїв потрібно було отримувати в серпні!!!!
А не 20 січня, коли київ тиждень без води тепла та світла!
20.01.2026 18:51 Ответить
Так до серпня Голобородько обіцяв, що ми вже переможемо і показав 28 підписаних планів миру, чи як він їх там назвав? То Ви пропонуєте не вірити президенту? І ще, захист любого міста від обстрілів не входить до обов'язків мерів, це має робити президент. То що не так зробив Кличко і що так зробив Голобородько?
20.01.2026 19:34 Ответить
Дякуємо Німеччині і меру Кличко за прохання цієї допомоги. А оточення величезного ''патріотп'' ''двушки'' возили, а можливо і возять на москву.
20.01.2026 18:21 Ответить
Не удивительно! Кличко у нас пользуется уважением и доверием!И многая помощь идёт по прямому контракту с Братьями А ещё в Медия Кличко хвалили и сравнивали с мэром Берлин, который показал себя 0.И они говорят,что бы он делал, если бы был мэром Киева во время войны!
20.01.2026 20:03
 
 