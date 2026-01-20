Германия отправляет в Киев еще две мини-ТЭЦ, - Кличко
В Киев на следующей неделе прибудут из Германии еще две когенерационные установки, которые будут одновременно производить электрическую и тепловую энергию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Киев договорился с немецким обществом международного сотрудничества GIZ (правительственным учреждением Германии, оказывающим международную техническую помощь) о передаче Киеву двух когенерационных установок. Стороны подписали Меморандум, согласно которому установки (мини-ТЭЦ) должны прибыть в украинскую столицу на следующей неделе", - сообщил Виталий Кличко.
Он отметил, что в Киеве уже установлено 5 таких установок.
"Две из них уже работают, обеспечивая объекты критической инфраструктуры. На трех заканчивают пуско-наладочные работы", - сообщил мэр.
Кличко поблагодарил немецких партнеров за помощь в сложное для Киева время.
Когенерационная установка (мини-ТЭЦ) – энергетический комплекс, который одновременно производит электрическую и тепловую энергию. Обеспечивает независимость от централизованных сетей.
Ранее эксперты по энергетике отмечали, что Киев – один из наилучше подготовленных к зиме городов. А масштаб разрушений связан с беспрецедентной интенсивностью обстрелов. В то же время ни одна страна Европы не смогла бы так эффективно отреагировать на последствия рекордного обстрела и так быстро возобновить теплоснабжение, как это сделал Киев после атаки 9 января, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
По-перше,Німеччина нічого нам давати не зобов'язана.
Це просто подарунок,за який величезна подяка.
По-друге,із раніше поставлених лише 20%встановлено і підключено,більшість аж ніяк не в Києві,а в Житомирі.
Бо це головна біль для влади.
Треба спеціалістів,після установки треба паливо і взагалі маса проблем.
Простіше поставити десяток наметів з генераторами.
Німеччиною ,
так як Віталій користується величезною повагою у німців !!
Украінці дякують за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Замість цього можна було підготуватися до обстрілів, закупати генератори, організувати пункти допомоги киянам і все таке. Але списати кошти на дорогу легше.
Для ресторану?
Для дому біля оперного?
Для дому на Троєщині?
Чи на весь лівий берег?
А Віталя туго соображає.
Про побут киян під час атак в мороз всі знали та попереджали!
Подарунки від буржуїв потрібно було отримувати в серпні!!!!
А не 20 січня, коли київ тиждень без води тепла та світла!