Германия отправляет в Киев еще две мини-ТЭЦ, - Кличко

В Киев на следующей неделе прибудут из Германии еще две когенерационные установки, которые будут одновременно производить электрическую и тепловую энергию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев договорился с немецким обществом международного сотрудничества GIZ (правительственным учреждением Германии, оказывающим международную техническую помощь) о передаче Киеву двух когенерационных установок. Стороны подписали Меморандум, согласно которому установки (мини-ТЭЦ) должны прибыть в украинскую столицу на следующей неделе", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что в Киеве уже установлено 5 таких установок.

"Две из них уже работают, обеспечивая объекты критической инфраструктуры. На трех заканчивают пуско-наладочные работы", - сообщил мэр.

Кличко поблагодарил немецких партнеров за помощь в сложное для Киева время.

Когенерационная установка (мини-ТЭЦ) – энергетический комплекс, который одновременно производит электрическую и тепловую энергию. Обеспечивает независимость от централизованных сетей.

Ранее эксперты по энергетике отмечали, что Киев – один из наилучше подготовленных к зиме городов. А масштаб разрушений связан с беспрецедентной интенсивностью обстрелов. В то же время ни одна страна Европы не смогла бы так эффективно отреагировать на последствия рекордного обстрела и так быстро возобновить теплоснабжение, как это сделал Киев после атаки 9 января, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.