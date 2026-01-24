ЕС мобилизует часть гражданской помощи из кредита 90 млрд евро на поддержку энергосистемы Украины

Франция и партнеры G7+ остаются полностью приверженными поддержке Украины и поиску справедливого и прочного мира на основе надежных гарантий безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте посольства Франции в Украине по итогам координационной встречи G7+ по вопросам энергетики, в состав которой входят страны G7, Европейский Союз и 14 стран: Болгария, Корея, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерланды, Польша, Чехия, Румыния, Словакия, Швеция, Украина.

Поддержка энергетики

"Европейский Союз мобилизует часть финансирования гражданской помощи, предусмотренной кредитом в размере 90 миллиардов евро, для поддержки энергетической системы Украины. Соединенные Штаты выделят более 400 миллионов долларов на энергетическую и гуманитарную помощь Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча была организована по просьбе Украины с целью усиления чрезвычайной поддержки ее энергетической системы после усиления Россией своих ударов.

"Нацеливаясь на энергетическую систему, эти удары лишают украинское население электроэнергии, воды и отопления в условиях особенно сильной волны холодов, намеренно стремясь спровоцировать гуманитарный кризис. Цинизм этих ударов и серьезность гуманитарных убытков, которые они наносят населению, свидетельствуют о полном отсутствии у России желания вести добросовестные переговоры об урегулировании войны", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в заседании приняли участие премьер-министр Украины Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, министр иностранных дел Андрей Сибига, а также многие другие партнеры.

Помощь от Франции

Отмечается, что Франция в течение ближайших недель поставит более 100 генераторов, в том числе солнечных, что обеспечит дополнительные 13 МВт децентрализованной энергогенерирующей мощности. Эти генераторы позволят обеспечить электроэнергией многие украинские домохозяйства и помогут им пережить зиму.

Взносы всех партнеров - участников встречи составляют несколько сотен миллионов евро дополнительного финансирования до 2026 года, направленного на энергетический сектор Украины, а также многочисленные пожертвования оборудования в натуральной форме, которые сейчас доставляются в Украину.

