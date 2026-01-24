ЕС мобилизует часть гражданской помощи из кредита 90 млрд евро на поддержку энергосистемы Украины
Франция и партнеры G7+ остаются полностью приверженными поддержке Украины и поиску справедливого и прочного мира на основе надежных гарантий безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте посольства Франции в Украине по итогам координационной встречи G7+ по вопросам энергетики, в состав которой входят страны G7, Европейский Союз и 14 стран: Болгария, Корея, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерланды, Польша, Чехия, Румыния, Словакия, Швеция, Украина.
Поддержка энергетики
"Европейский Союз мобилизует часть финансирования гражданской помощи, предусмотренной кредитом в размере 90 миллиардов евро, для поддержки энергетической системы Украины. Соединенные Штаты выделят более 400 миллионов долларов на энергетическую и гуманитарную помощь Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча была организована по просьбе Украины с целью усиления чрезвычайной поддержки ее энергетической системы после усиления Россией своих ударов.
"Нацеливаясь на энергетическую систему, эти удары лишают украинское население электроэнергии, воды и отопления в условиях особенно сильной волны холодов, намеренно стремясь спровоцировать гуманитарный кризис. Цинизм этих ударов и серьезность гуманитарных убытков, которые они наносят населению, свидетельствуют о полном отсутствии у России желания вести добросовестные переговоры об урегулировании войны", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что в заседании приняли участие премьер-министр Украины Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, министр иностранных дел Андрей Сибига, а также многие другие партнеры.
Помощь от Франции
Отмечается, что Франция в течение ближайших недель поставит более 100 генераторов, в том числе солнечных, что обеспечит дополнительные 13 МВт децентрализованной энергогенерирующей мощности. Эти генераторы позволят обеспечить электроэнергией многие украинские домохозяйства и помогут им пережить зиму.
Взносы всех партнеров - участников встречи составляют несколько сотен миллионов евро дополнительного финансирования до 2026 года, направленного на энергетический сектор Украины, а также многочисленные пожертвования оборудования в натуральной форме, которые сейчас доставляются в Украину.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.
- 14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.
- 21 января Европейский парламент поддержал предложение о решении Совета ЕС, которое позволяет активировать расширенное сотрудничество для учреждения кредита для Украины (Loan for Ukraine) на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.
з таким же успіхом я можу взяти кредит в банку на купівлю чогось, і буду казати що банк мені допомагає.
прикинь, робітникам ахметки платять набагато менше чим в європі.
тарифи не такі вже й найнижчі, і це обумовлено собівартістю генерації електроенергії.
Ти ж до речі пам'ятаєш що в нас роздільний тариф для населення і бізнесу за що нас періодично шпиняють чи теж будеш з розумним виглядом щоки надимати?
а дурака вчити - тільки портити.
Я тебе почув.
чому не населенню напряму?