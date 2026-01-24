ЕС мобилизует часть гражданской помощи из кредита 90 млрд евро на поддержку энергосистемы Украины

энергетический объект в Одессе после обстрела

Франция и партнеры G7+ остаются полностью приверженными поддержке Украины и поиску справедливого и прочного мира на основе надежных гарантий безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте посольства Франции в Украине по итогам координационной встречи G7+ по вопросам энергетики, в состав которой входят страны G7, Европейский Союз и 14 стран: Болгария, Корея, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерланды, Польша, Чехия, Румыния, Словакия, Швеция, Украина.

Поддержка энергетики

"Европейский Союз мобилизует часть финансирования гражданской помощи, предусмотренной кредитом в размере 90 миллиардов евро, для поддержки энергетической системы Украины. Соединенные Штаты выделят более 400 миллионов долларов на энергетическую и гуманитарную помощь Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча была организована по просьбе Украины с целью усиления чрезвычайной поддержки ее энергетической системы после усиления Россией своих ударов.

"Нацеливаясь на энергетическую систему, эти удары лишают украинское население электроэнергии, воды и отопления в условиях особенно сильной волны холодов, намеренно стремясь спровоцировать гуманитарный кризис. Цинизм этих ударов и серьезность гуманитарных убытков, которые они наносят населению, свидетельствуют о полном отсутствии у России желания вести добросовестные переговоры об урегулировании войны", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в заседании приняли участие премьер-министр Украины Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, министр иностранных дел Андрей Сибига, а также многие другие партнеры.

Помощь от Франции

Отмечается, что Франция в течение ближайших недель поставит более 100 генераторов, в том числе солнечных, что обеспечит дополнительные 13 МВт децентрализованной энергогенерирующей мощности. Эти генераторы позволят обеспечить электроэнергией многие украинские домохозяйства и помогут им пережить зиму.

Взносы всех партнеров - участников встречи составляют несколько сотен миллионов евро дополнительного финансирования до 2026 года, направленного на энергетический сектор Украины, а также многочисленные пожертвования оборудования в натуральной форме, которые сейчас доставляются в Украину.

Что предшествовало?

Топ комментарии
допомога в кредит, це сильно, це круто. але це не допомога!
з таким же успіхом я можу взяти кредит в банку на купівлю чогось, і буду казати що банк мені допомагає.
24.01.2026 14:35 Ответить
ахмет , на халяву прибарахлиться за рахунок європейських грошенят ,та щей здере вартість допомоги із українців на тарифах за електроенергію
24.01.2026 15:40 Ответить
Зарплати тоді порівнювати потрібно.
24.01.2026 18:04 Ответить
24.01.2026 14:35 Ответить
ти в якійсь іншій галактиці живеш і звідти пишеш? мабуть кожна собака в Україні вже знає що той кредит іде під заставу кацапських заморожених активів.
24.01.2026 14:43 Ответить
так, в іншій галактиці живу, і бачу звідси, що кацапськими грошима цей кредит гаситись не буде. готуй гаманець.
24.01.2026 14:47 Ответить
Вже готую, дрібними купюрами. Залишились ще знайти десь підписи України за той кредит. На зворотному боці будапештського папірця не шукав?
24.01.2026 14:56 Ответить
тобі покажуть, коли тебе і твоїх дітей на органи продавати будуть за борги
24.01.2026 15:46 Ответить
Я не хочу на органи, можна краще в зообордель? У вас же була така методичка, пошукай в архівах, або в куратора запитайся - він має знати.
24.01.2026 17:42 Ответить
просто плати вчасно відсотки з боргів.
24.01.2026 17:47 Ответить
спершу покажи мені папірець де саме я комусь заборгував хоч євроцент із тих 90 млрд
24.01.2026 18:12 Ответить
ти громадянин України?
24.01.2026 18:14 Ответить
Как и помощь в восстановлении энергетики оплачивали повышением тарифов?) Готовьтесь, с весны, максимум с лета киловат ещё раза в полтора дороже будет.
24.01.2026 16:05 Ответить
В нас і так один з найдешевших тарифів в Європі навіть попри обстріли.
24.01.2026 17:43 Ответить
не звизди. якщо подивитись відсоток прибутку з проданого кіловата, то у нас цей відсоток найвищий. простими словами, ахметка вкладає гривню, а отримує чотири гривні.
24.01.2026 17:50 Ответить
це антинаукова хвантастика. якби в ахмєтки були раби які крутят педалі то я б ще повірив. Але оскільки ціна на паливо в нас ніяк не нижча за Європку + постійні пошкодження то і ціна на електрику відповідна
24.01.2026 18:09 Ответить
яке "паливо"? звідки береться це "паливо"?

прикинь, робітникам ахметки платять набагато менше чим в європі.
24.01.2026 18:16 Ответить
Ну давай подумаємо, шахт Донбасу в нас майже не залишилось...
24.01.2026 19:42 Ответить
І? Так і теплоелектростанцій, які працюють на вугіллі з Донбасу теж не лишилось
24.01.2026 19:54 Ответить
Ну то звідку в нас дешеве паливо? Навіть АЕС тепер американським заправляємо.
24.01.2026 20:04 Ответить
мужик, ти ніхрена не знаш про нашу енергетику, звідки береться вугілля для тес, звідки везуть уран для аес, але ти щось там звиздякаєш про найнижчі тарифи.
тарифи не такі вже й найнижчі, і це обумовлено собівартістю генерації електроенергії.
24.01.2026 20:10 Ответить
уран блдь )) ну розкажи звідки береться, раз такий розумний, я послухаю. і про собівартість тоді покумекаєм.
Ти ж до речі пам'ятаєш що в нас роздільний тариф для населення і бізнесу за що нас періодично шпиняють чи теж будеш з розумним виглядом щоки надимати?
24.01.2026 20:13 Ответить
мужик, у нас з 19 року здається, не розголошують собівартість ел.енергії. але приблизно її можна порахувати. але для цього тобі треба хоча б трохи бути в темі, а ти в енергетиці дурак дураком.
а дурака вчити - тільки портити.
24.01.2026 20:58 Ответить
Влада все приховує, але тебе не наїбеш, бо ти знаєш секретний метод підрахунку собівартості, який не привертає увагу санітарів.
Я тебе почув.
24.01.2026 21:00 Ответить
та ні, я просто інженер енергетик по освіті, з великим стажем. а ти?
24.01.2026 21:01 Ответить
а я математик. до речі 2+2=5 в Україні, ти не знав? )) але якщо серйозно, то хотілося б хоч якихось притомних аргументів
24.01.2026 22:51 Ответить
а що тобі в урані не сподобалось? думаєш, що аес на коров'ячому гімні працюють?
24.01.2026 21:00 Ответить
чому зеленим манагерам?
чому не населенню напряму?
24.01.2026 15:01 Ответить
