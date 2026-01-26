Київ отримав від Польщі 130 генераторів: наступна партія вже у дорозі

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця отримала від Польщі 130 генераторів різної потужності. 

Про це він написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, кошти на генератори збирали польські волонтери. За 10 днів 60 тисяч поляків пожертвували 80 млн злотих (майже 2 млн євро).

Фото: Віталій Кличко
Фото: Віталій Кличко

Що отримав Київ?

  • один дизельний генератор FD 600 D потужністю 600 кВт;

  • один дизельний генератор FD 80 B потужністю 80 кВт;

  • 20 генераторів FOGO FV20000TE / TRE по 20 кВт кожен;

  • 108 генераторів FOGO F12000iSG по 12 кВт кожен.

Загальна потужність переданого обладнання - 2 376 кВт.

Кличко додав, що найближчим часом Київ очікує на наступну партію. Крім того, вже в дорозі чергова допомога від Варшави - ще 90 генераторів.

Топ коментарі
Велика подяка справжнім друзям. Чомусь впевнений, що жертвували кошти не виборці Навроцького.
26.01.2026 14:37 Відповісти
Dziękuję bardzo Rech Postolita Polska.

Головне шоб вони до Герег на продаж через жОПу не зайшли.
26.01.2026 14:31 Відповісти
Дякую.
26.01.2026 14:57 Відповісти
генератор в кожну хату !
26.01.2026 14:28 Відповісти
А це погано чи як?
26.01.2026 14:32 Відповісти
А як Ви увляєте використання генераторів 12кВт мешканцями багатоповрхівок?
26.01.2026 14:55 Відповісти
А він написав шось про потужність 12 кВт генераторів у кожну хату? Я шось пропустив? Да і залежить всі від того, яка то хата та де розташована. Наприклад у відомого бджоляра та збирача глечиків в Нових Безрадичах Київськой області чи у комбайнера з Христинівки Уманського району. То тому бджоляру і 12 кВт замало буде. А комбайнеру напевно і 1,5 кВт вистачить.
26.01.2026 15:06 Відповісти
Просто запитав.
26.01.2026 17:21 Відповісти
Ну і я просто відповів.
26.01.2026 19:35 Відповісти
..краще вже - сонячна панель і мінімальний комплект (без багатокіловатного фанатізму) до неї - у кожну хату..
перевірено ще з епохи стрьомних йаників і натепер лише підтверджено ерою безглуздонедалеких міндіч-свириденковських зєлєнських мародерів...
живіть із цим, зєлєнський жлобський лохторат...
26.01.2026 14:41 Відповісти
Щиро дякуємо Польщі за всебічну допомогу та підтримку.
26.01.2026 15:21 Відповісти
а може вийти і так - генератор в кожен ресторан чи кафе

108 генераторів FOGO F12000iSG по 12 кВт кожен. Джерело: https://censor.net/ua/p3597304
чому ні ?
26.01.2026 16:57 Відповісти
Выбирали навроцкого не только потому, что он вроде, как против Украины. Поляки из каждой партии в той или иной степени поддерживают Украину, вы удивитесь даже некоторые избиратели конфедерации
26.01.2026 20:58 Відповісти
Приблизно 400 квартир
26.01.2026 14:46 Відповісти
Дякую.
26.01.2026 14:57 Відповісти
Доручив проаналізувати можливість закупки необхідного для альтернативної генерації електрики, - Зеленський
26.01.2026 16:25 Відповісти
Тобто будут красти на цьому.
26.01.2026 17:22 Відповісти
А морози вже закінчуються. Температура на цьому тижні перетинає нуль.
26.01.2026 18:29 Відповісти
 
 