Київ отримав від Польщі 130 генераторів: наступна партія вже у дорозі
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця отримала від Польщі 130 генераторів різної потужності.
Про це він написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, кошти на генератори збирали польські волонтери. За 10 днів 60 тисяч поляків пожертвували 80 млн злотих (майже 2 млн євро).
Що отримав Київ?
-
один дизельний генератор FD 600 D потужністю 600 кВт;
-
один дизельний генератор FD 80 B потужністю 80 кВт;
-
20 генераторів FOGO FV20000TE / TRE по 20 кВт кожен;
-
108 генераторів FOGO F12000iSG по 12 кВт кожен.
Загальна потужність переданого обладнання - 2 376 кВт.
Кличко додав, що найближчим часом Київ очікує на наступну партію. Крім того, вже в дорозі чергова допомога від Варшави - ще 90 генераторів.
-
Протягом тижня в Україну надійдуть 447 генераторів, які передає Європейський Союз для громад по всій країні, з фокусом на прифронтові регіони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
перевірено ще з епохи стрьомних йаників і натепер лише підтверджено ерою безглуздонедалеких міндіч-свириденковських зєлєнських мародерів...
живіть із цим, зєлєнський жлобський лохторат...
108 генераторів FOGO F12000iSG по 12 кВт кожен. Джерело: https://censor.net/ua/p3597304
чому ні ?
Головне шоб вони до Герег на продаж через жОПу не зайшли.