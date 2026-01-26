Київ отримав від Польщі 130 генераторів: наступна партія вже у дорозі

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця отримала від Польщі 130 генераторів різної потужності.

Про це він написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, кошти на генератори збирали польські волонтери. За 10 днів 60 тисяч поляків пожертвували 80 млн злотих (майже 2 млн євро).

Що отримав Київ?

один дизельний генератор FD 600 D потужністю 600 кВт;

один дизельний генератор FD 80 B потужністю 80 кВт;

20 генераторів FOGO FV20000TE / TRE по 20 кВт кожен;

108 генераторів FOGO F12000iSG по 12 кВт кожен.

Загальна потужність переданого обладнання - 2 376 кВт.

Кличко додав, що найближчим часом Київ очікує на наступну партію. Крім того, вже в дорозі чергова допомога від Варшави - ще 90 генераторів.

Протягом тижня в Україну надійдуть 447 генераторів, які передає Європейський Союз для громад по всій країні, з фокусом на прифронтові регіони.

