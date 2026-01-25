З резервів Міненерго скерують додаткові 50 тонн дизелю для генераторів у Києві, - Шмигаль

З резервів Міненерго у Київ додатково скерують 50 тонн дизелю для роботи великих генераторів, які живлять критичні об’єкти і будинки.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання штабу 25 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами міністра, на засіданні обговорили конкретні плани щодо встановлення когенерації, прокладання нових ліній електропередач та будівництва нової генерації.

Ситуація з електро- та теплопостачанням

"Щодо електропостачання. У столиці, як і раніше, значний дефіцит електроенергії. Діють екстрені відключення. Без світла в столиці, як і вчора – понад 800 тисяч абонентів", - розповів Шмигаль.

Також тривають роботи з відновлення теплопостачання.

"Сьогодні до столиці вже надійшли дві когенераційні установки. Наступного тижня очікуємо поставку ще двох таких установок", - повідомив міністр.

Дизель для генераторів

Крім цього, на засіданні штабу ухвалили рішення з резервів Міненерго скерувати в столицю додатково 50 тонн дизелю для роботи великих генераторів, які живлять критичні об'єкти і будинки.

Читайте також: РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України, є нові знеструмлення у Києві та 3 областях, - Міненерго

Залучення додаткових ремонтних бригад

"За даними Мінрозвитку, упродовж дня над ліквідацією наслідків російських атак працювали 166 бригад. У нічний час роботу продовжать 74 бригади. Залучаємо допомогу з регіонів: вже завтра прибувають ще 17 бригад із Чернігова, Тернополя, Полтави та Вінниці. У разі потреби готові додати ще 20 бригад", - розповів урядовець.

Що передувало

Читайте також: У Києві 1330 багатоповерхівок досі без теплопостачання, – Кличко