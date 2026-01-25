З резервів Міненерго скерують додаткові 50 тонн дизелю для генераторів у Києві, - Шмигаль
З резервів Міненерго у Київ додатково скерують 50 тонн дизелю для роботи великих генераторів, які живлять критичні об’єкти і будинки.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання штабу 25 січня, інформує Цензор.НЕТ.
За словами міністра, на засіданні обговорили конкретні плани щодо встановлення когенерації, прокладання нових ліній електропередач та будівництва нової генерації.
Ситуація з електро- та теплопостачанням
"Щодо електропостачання. У столиці, як і раніше, значний дефіцит електроенергії. Діють екстрені відключення. Без світла в столиці, як і вчора – понад 800 тисяч абонентів", - розповів Шмигаль.
Також тривають роботи з відновлення теплопостачання.
"Сьогодні до столиці вже надійшли дві когенераційні установки. Наступного тижня очікуємо поставку ще двох таких установок", - повідомив міністр.
Дизель для генераторів
Крім цього, на засіданні штабу ухвалили рішення з резервів Міненерго скерувати в столицю додатково 50 тонн дизелю для роботи великих генераторів, які живлять критичні об'єкти і будинки.
Залучення додаткових ремонтних бригад
"За даними Мінрозвитку, упродовж дня над ліквідацією наслідків російських атак працювали 166 бригад. У нічний час роботу продовжать 74 бригади. Залучаємо допомогу з регіонів: вже завтра прибувають ще 17 бригад із Чернігова, Тернополя, Полтави та Вінниці. У разі потреби готові додати ще 20 бригад", - розповів урядовець.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що у Києві наразі без теплопостачання залишаються 1330 багатоповерхівок. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.
- У Києві нині розгорнуто 1300 пунктів незламності та 91 пункт обігріву, а також планується відкрити ще два великі пункти. У таких пунктах люди можуть зігрітися, отримати гарячі напої, зарядити гаджети та скористатися зв’язком.
Ось до яких наслідків для Українців, призвело тупе сидіння і кругова порука та безкарність, за Регламентом КМУ, групи осіб з гончаруком, шмигалем, свириденко!!
Які резерви можуть бути у мародерів ? Кажи прямо , Євросоюз надав 440 генераторів для Києва разом з диз.паливом .
П.С. 80КВа генератор споживає тонну на тиждень