З резервів Міненерго скерують додаткові 50 тонн дизелю для генераторів у Києві, - Шмигаль

З резервів Міненерго у Київ додатково скерують 50 тонн дизелю для роботи великих генераторів, які живлять критичні об’єкти і будинки.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання штабу 25 січня, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, на засіданні обговорили конкретні плани щодо встановлення когенерації, прокладання нових ліній електропередач та будівництва нової генерації.

Ситуація з електро- та теплопостачанням 

"Щодо електропостачання. У столиці, як і раніше, значний дефіцит електроенергії. Діють екстрені відключення. Без світла в столиці, як і вчора – понад 800 тисяч абонентів", - розповів Шмигаль.

Також тривають роботи з відновлення теплопостачання.

"Сьогодні до столиці вже надійшли дві когенераційні установки. Наступного тижня очікуємо поставку ще двох таких установок", - повідомив міністр.

Дизель для генераторів

Крім цього, на засіданні штабу ухвалили рішення з резервів Міненерго скерувати в столицю додатково 50 тонн дизелю для роботи великих генераторів, які живлять критичні об'єкти і будинки.

Залучення додаткових ремонтних бригад

"За даними Мінрозвитку, упродовж дня над ліквідацією наслідків російських атак працювали 166 бригад. У нічний час роботу продовжать 74 бригади. Залучаємо допомогу з регіонів: вже завтра прибувають ще 17 бригад із Чернігова, Тернополя, Полтави та Вінниці. У разі потреби готові додати ще 20 бригад", - розповів урядовець.

Що передувало

+10
Потужно! Це менше за залізничну цистерну.
25.01.2026 22:38 Відповісти
+9
Не вірю що я це читаю. Міністр Енергетики рапортую що міністерство енергитики виділить цілих 50 тон соляри для 800.000 людей (можливо)
25.01.2026 22:36 Відповісти
+8
Дизель з резерву Міненерго ? Шмигаль ну ти гуморист ))
Які резерви можуть бути у мародерів ? Кажи прямо , Євросоюз надав 440 генераторів для Києва разом з диз.паливом .
25.01.2026 22:38 Відповісти
Непогано було б транслювати цілодобову працю урядовців і усіляких керівників які долають цю біду разом з населенням України, щоб побачити на власні очі, ху є ху.
25.01.2026 22:36 Відповісти
а чого не з резервів бандіта ахмєтова?
25.01.2026 22:36 Відповісти
он вам нічего не должен. так що гуляйте мімо
25.01.2026 22:45 Відповісти
Свою ж бездіяльність на посаді, шмигаль тепер намагаться забалакати!!!
Ось до яких наслідків для Українців, призвело тупе сидіння і кругова порука та безкарність, за Регламентом КМУ, групи осіб з гончаруком, шмигалем, свириденко!!
26.01.2026 01:46 Відповісти
Знову зрада! І знову коментар заради коментаря. Абсолютно беззмістовний, як і 95% коментарів тут. Читайте уважно - ДОДАТКОВО!!! Додатково, Карл!! Це значить, для того, щоб вистачило напевно. Не дали б дизелю - була б зрада, дали - зрада!!! Мудрий наріт - що ж поробиш....
26.01.2026 08:50 Відповісти
Ну що, як живеться без ядерної зброї? М?
25.01.2026 22:37 Відповісти
на 1.5-2 мільона на лівому березі... тобто по 0.02 л на кожного
25.01.2026 22:48 Відповісти
Спеціально пошукав. Дизель- генератор потужністю 1 мВт споживає десь 250 літрів на годину при повному навантаженні. А мегават то заживити дев'ятиповерховий будинок на п'ять шість під'їздів. І це без мікрохвильовок, бойлерів, обігрівачів, і т. д. І пропрацює він на тих щедротах десь 10 діб. Тобто десять таких будинків лише добу.
25.01.2026 23:11 Відповісти
Помилився на порядок. Десь десять таких будинків можна заживити від такого генератора. Тобто сто таких будинків пропрацюють від десяти генераторів десь добу.
25.01.2026 23:23 Відповісти
50 тонн? серйозно? Добе що хоч не 50 літрів.
25.01.2026 22:46 Відповісти
Це війна. А ви думали фури в черзі будуть стояти біля тих генераторів, така черга з фур, як в рекламі компанії Coca-Cola. НПЗ всі розхреначено, зберігати пальне майже немає де і небезпечно концентрувати в одному місці, зараз виділили 50, потім ще 50 - працюють можна сказати - з колес. Не бачу зради. бачу коментарі людей, які далекі від теми. У нас тут переважно бойові діди на форумі
26.01.2026 08:53 Відповісти
Шмигаль, ти ч то лі?
26.01.2026 09:44 Відповісти
Не зрозуміло, навіщо кожен чих чи пук розносити по всьому інтернету та змі.
26.01.2026 13:50 Відповісти
Предыдущий министр выделить бочку дизеля был не в состоянии?
25.01.2026 22:53 Відповісти
ахметовська гнида шмигло скинуло з барського плеча
25.01.2026 23:02 Відповісти
А скільки стирено за три роки? Декілька десятків тисяч тонн?
25.01.2026 23:31 Відповісти
50 т Это одна ЖД цистерна,охренеть щедрость зеленомордых
25.01.2026 23:44 Відповісти
продовжується "зелене знущання" над українським народом..Як не "зелена тисяча".то 50 тон соляри....грабіжники , які оббирають українців на лярди доларів, кидають крихти із столу, як безпризорним тваринам...потвори
26.01.2026 00:37 Відповісти
Та вже би казав- " Йух вам, шановні кияни! Рубайте дерева в скверах." Всі кияни все зрозуміли би.
26.01.2026 07:51 Відповісти
а чого б і не порубати? дякуючи Президенту, тих дерев вже на мільярд більше стало
26.01.2026 16:35 Відповісти
Потужно. Це десь як одна залізнична цистерна. Головне не забути урочисто при передачі перерізати стрічку і навісити собі "мєдалєк". Ще можна в додачу з "барскава плєча" 10 літрову каністру передати. Ну а чє...
26.01.2026 09:41 Відповісти
ото кияне зажирують!
П.С. 80КВа генератор споживає тонну на тиждень
26.01.2026 16:34 Відповісти
 
 