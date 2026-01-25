1 992 17

Два великі пункти обігріву площею по 700 м кв. розгорнуть у Києві, - Клименко

Пункти обігріву в Києві

У Києві нині розгорнуто 1300 пунктів незламності та 91 пункт обігріву, а також планується відкрити ще два великі пункти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

Пункти обігріву

Так, він зазначив, що наразі працює 91 пункт обігріву ДСНС, які розташовані між житловими будинками у мікрорайонах Києва.

"Додатково розгортаємо ще два великі пункти площею по 700 квадратних метрів", - повідомив міністр.

Зазначається, що у пунктах обігріву люди можуть зігрітися, отримати гарячі напої, зарядити гаджети та скористатися зв’язком.

Додаткові пункти обігріву

Міністр наголосив, що рішення про розгортання додаткових пунктів обігріву ухвалюватимуться оперативно - залежно від кількості людей і реальних потреб на місцях. У районах уже підготовлені намети та модульні пневмоконструкції.

Наголошується, що робота триває цілодобово і продовжуватиметься, поки ситуація не стабілізується.

Київ енергетика Клименко Ігор пункт незламності
Топ коментарі
+12
Символ бездарності, корупції влади це ось такі пункти незламності, на жаль..
25.01.2026 12:18
показати весь коментар
25.01.2026 12:18 Відповісти
+6
Гроші потрібно освоїти,скільки коштує година такого пункту,ніхто не знає.А щоб захистити від шахедів і від ракет вони не можуть за 4 роки війни
25.01.2026 12:09
показати весь коментар
25.01.2026 12:09 Відповісти
+5
А в Вильнюсе норм. Тепло, уютно и покормят не с КП-130.
25.01.2026 12:06
показати весь коментар
25.01.2026 12:06 Відповісти
Крім того, це - "законна" ціль для кацапської гнідоти.
показати весь коментар
25.01.2026 12:27 Відповісти
зе-тварюку і зе мародерів , покидьків зелених тримати там цілодобово
показати весь коментар
25.01.2026 13:15 Відповісти
А в Вильнюсе норм. Тепло, уютно и покормят не с КП-130.
показати весь коментар
25.01.2026 12:06 Відповісти
Воно звикло до концертних чосів - ото ніяк заспокоїтись не може...гастролює все..
показати весь коментар
25.01.2026 12:21 Відповісти
Гроші потрібно освоїти,скільки коштує година такого пункту,ніхто не знає.А щоб захистити від шахедів і від ракет вони не можуть за 4 роки війни
показати весь коментар
25.01.2026 12:09 Відповісти
Символ бездарності, корупції влади це ось такі пункти незламності, на жаль..
показати весь коментар
25.01.2026 12:18 Відповісти
Мільярди знову відмиють !
показати весь коментар
25.01.2026 12:29 Відповісти
Цирк шапіто??
показати весь коментар
25.01.2026 12:43 Відповісти
Це така заява щоб кацаби готувалися...?!
Навіщо ця гігантоманія..?!!
Маленькі мобільні пункти але в кількості безпечніші...
показати весь коментар
25.01.2026 12:51 Відповісти
На фоні 3000 ракет( на рік) від зеленского заявлених ще у далекому 24 - для того шоб знищити все на рашці - це якось зовсім не в'яжеться - чому вони там стоять - рашка повинна була здатись у 25.
показати весь коментар
25.01.2026 12:53 Відповісти
Хоча б місце розташування тих великих пунктів не публікуйте а то від кідарів відразу може прилетіти.
показати весь коментар
25.01.2026 13:32 Відповісти
Це типу притулки для бомжів? Чи нащо витрачати ресурси на цю маячню замість того, щоб всі ресурси направити на відновлення постачання тепла до домівок?
показати весь коментар
25.01.2026 15:36 Відповісти
Гарна спроба, ТЦК, але ні))
показати весь коментар
25.01.2026 16:05 Відповісти
 
 