Два великі пункти обігріву площею по 700 м кв. розгорнуть у Києві, - Клименко

У Києві нині розгорнуто 1300 пунктів незламності та 91 пункт обігріву, а також планується відкрити ще два великі пункти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

Пункти обігріву

Так, він зазначив, що наразі працює 91 пункт обігріву ДСНС, які розташовані між житловими будинками у мікрорайонах Києва.

"Додатково розгортаємо ще два великі пункти площею по 700 квадратних метрів", - повідомив міністр.

Зазначається, що у пунктах обігріву люди можуть зігрітися, отримати гарячі напої, зарядити гаджети та скористатися зв’язком.

Додаткові пункти обігріву

Міністр наголосив, що рішення про розгортання додаткових пунктів обігріву ухвалюватимуться оперативно - залежно від кількості людей і реальних потреб на місцях. У районах уже підготовлені намети та модульні пневмоконструкції.

Наголошується, що робота триває цілодобово і продовжуватиметься, поки ситуація не стабілізується.

