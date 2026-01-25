Два великі пункти обігріву площею по 700 м кв. розгорнуть у Києві, - Клименко
У Києві нині розгорнуто 1300 пунктів незламності та 91 пункт обігріву, а також планується відкрити ще два великі пункти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.
Пункти обігріву
Так, він зазначив, що наразі працює 91 пункт обігріву ДСНС, які розташовані між житловими будинками у мікрорайонах Києва.
"Додатково розгортаємо ще два великі пункти площею по 700 квадратних метрів", - повідомив міністр.
Зазначається, що у пунктах обігріву люди можуть зігрітися, отримати гарячі напої, зарядити гаджети та скористатися зв’язком.
Додаткові пункти обігріву
Міністр наголосив, що рішення про розгортання додаткових пунктів обігріву ухвалюватимуться оперативно - залежно від кількості людей і реальних потреб на місцях. У районах уже підготовлені намети та модульні пневмоконструкції.
Наголошується, що робота триває цілодобово і продовжуватиметься, поки ситуація не стабілізується.
Навіщо ця гігантоманія..?!!
Маленькі мобільні пункти але в кількості безпечніші...