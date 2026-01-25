Два больших пункта обогрева площадью по 700 кв. м развернут в Киеве, - Клименко
В Киеве в настоящее время развернуто 1300 пунктов несокрушимости и 91 пункт обогрева, а также планируется открыть еще два крупных пункта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.
Пункты обогрева
Так, он отметил, что в настоящее время работает 91 пункт обогрева ГСЧС, которые расположены между жилыми домами в микрорайонах Киева.
"Дополнительно разворачиваем еще два больших пункта площадью по 700 квадратных метров", - сообщил министр.
Отмечается, что в пунктах обогрева люди могут согреться, получить горячие напитки, зарядить гаджеты и воспользоваться связью.
Дополнительные пункты обогрева
Министр подчеркнул, что решения о развертывании дополнительных пунктов обогрева будут приниматься оперативно - в зависимости от количества людей и реальных потребностей на местах. В районах уже подготовлены палатки и модульные пневмоконструкции.
Отмечается, что работа продолжается круглосуточно и будет продолжаться, пока ситуация не стабилизируется.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Навіщо ця гігантоманія..?!!
Маленькі мобільні пункти але в кількості безпечніші...