Два больших пункта обогрева площадью по 700 кв. м развернут в Киеве, - Клименко

В Киеве в настоящее время развернуто 1300 пунктов несокрушимости и 91 пункт обогрева, а также планируется открыть еще два крупных пункта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

Пункты обогрева

Так, он отметил, что в настоящее время работает 91 пункт обогрева ГСЧС, которые расположены между жилыми домами в микрорайонах Киева.

"Дополнительно разворачиваем еще два больших пункта площадью по 700 квадратных метров", - сообщил министр.

Отмечается, что в пунктах обогрева люди могут согреться, получить горячие напитки, зарядить гаджеты и воспользоваться связью.

Дополнительные пункты обогрева

Министр подчеркнул, что решения о развертывании дополнительных пунктов обогрева будут приниматься оперативно - в зависимости от количества людей и реальных потребностей на местах. В районах уже подготовлены палатки и модульные пневмоконструкции.

Отмечается, что работа продолжается круглосуточно и будет продолжаться, пока ситуация не стабилизируется.

