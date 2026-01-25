У Києві 1330 багатоповерхівок досі без теплопостачання, – Кличко
У Києві без теплопостачання залишаються 1330 багатоповерхівок.
Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
- Міський голова Києва повідомив, що від сьогоднішнього ранку до теплопостачання підключили ще понад 340 житлових будинків.
Після атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці 24 січня частина житлового фонду і досі залишається без тепла.
"Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, де немає тепла. Допомагають київським фахівцям і бригади з декількох інших міст України та бригади "Укрзалізниці". Дякую всім, хто сьогодні підтримує та допомагає столиці!",- написав Кличко.
Пункти незламності
У Києві нині розгорнуто 1300 пунктів незламності та 91 пункт обігріву, а також планується відкрити ще два великі пункти. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.
У таких пунктах люди можуть зігрітися, отримати гарячі напої, зарядити гаджети та скористатися зв’язком.
Міністр наголосив, що рішення про розгортання додаткових пунктів обігріву ухвалюватимуться оперативно - залежно від кількості людей та реальних потреб на місцях. У районах уже підготовлені намети та модульні конструкції.
Робота триває цілодобово і продовжуватиметься, поки ситуація не стабілізується.
Папа Римський закликав активізувати зусилля для припинення війни
Тим часом у недільній молитві Папа Римський Лев XIV згадав про війну в Україні, закликавши "всі сторони" активізувати зусилля для досягнення миру.
Після щонедільної молитви понтифік згадав про Україну на тлі безперервних нападів, які призвели до відсутності електрики, опалення та води у мільйонів людей.
Він заявив, що продовження бойових дій принесе ще більш серйозні наслідки для цивільного населення та закликав до зусиль щодо завершення війни.
Кучма з литвинами і піскуном та лавриновичем, можуть засвідчити!!
Крали у них на очах!
ПРИЧИНОЮ КОЛАПСУ СТАЛИ ТРИ МАСОВАНІ УДАРИ: 25-27 ГРУДНЯ, 9 СІЧНЯ ТА 13.01.2026
Удари знищили "велике кільце" генерації.
Під основний удар потрапили ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Після ударів 9 січня близько 6 000 багатоквартирних будинків одночасно залишилися без тепла.
Найскладніша ситуація на Лівому березі (Дарницький, Дніпровський, Деснянський райони). Через особливості мережі та удари по локальних ТЕЦ, ці райони отримують світло лише на кілька годин на добу, а в періоди екстрених відключень можуть залишатися без нього до 10-14 годин поспіль.
Замість класичних ударів по відкритих розподільчих пристроях (трансформаторах), які легше замінити, у грудні 2025 - січні 2026 року ворог зосередився на машзалах та котельному обладнанні. ТЕЦ-5 (найпотужніша в Україні) після атак наприкінці грудня та 9 січня була повністю зупинена на певний час. Були атаковані об'єкти інфраструктури Нафтогазу, що живлять ТЕЦ, що створило дефіцит палива для генерації тепла в моменти пікових холодів.
У минулі роки ТЕЦ мали великий запас резервних потужностей. Кожне попереднє влучання послаблювало конструкції.
У попередні зими часто щастило з європейською зимою +2...-5°C. При нинішніх морозах зупинка ТЕЦ на 6-12 годин стає критичною: якщо воду не злити вчасно, система замерзає і труби лопаються (ефект Алчевська).
Лівий берег (ТЕЦ-6): Найбільше постраждав Деснянський та Дніпровський райони. Через часткову зупинку ТЕЦ-6 там виник найдовший період відсутності опалення.
Центр та Голосіїв (ТЕЦ-5): ситуація ускладнилася пошкодженням магістральних мереж, які не витримали перепадів тиску під час аварійних зупинок.
ТЕЦ-6 забезпечує теплом величезні масиви Лівого берега. Через морози до -20 та зупинку насосів після обстрілу, виник критичний ризик замерзання води в трубах. Операційники були змушені злити воду з систем опалення тисяч будинків. Якщо саму ТЕЦ частково запускають, процес повернення тепла в кожен окремий будинок займає дні: потрібно знову заповнювати систему, витравлювати повітря та латати розриви на мережах, які не витримали перепаду тиску.
Багато вузлів на ТЕЦ-6 працювали на тимчасових схемах ще з 2023-2024 років (перемички, врізки і т.д.). Нові удари в січні просто "добили" ті елементи, які тримали систему.
Як тільки на об'єкті починаються відновлювальні роботи, туди через кілька днів знову спрямовують дрони або балістику. Це змушує щоразу зупиняти ремонт, евакуювати персонал та знову оцінювати вже нові пошкодження.
Станом на зараз ТЕЦ-6 працює лише на 30% потужності. Цього вистачає, щоб підтримувати "життєздатність" системи (щоб труби не лопнули), але замало для повноцінного опалення квартир. Більшість споживачів Деснянського та Дніпровського районів переведені на резервні схеми від менших котелень, які не розраховані на такі навантаження.
Система опалення Києва створювалася як одна з найбільших у світі, і те, що колись вважалося її перевагою (ефективність та низька собівартість тепла), у 2026 році перетворилося на ахіллесову п'яту.
Замість десятків котелень (як в інших обласних центрах включаючи Харків), Київ покладається на ТЕЦ-5 (південно-західна частина) та ТЕЦ-6 (північно-східна).
Влучання в один машзал ТЕЦ-6 миттєво вимкнуло тепло для Троєщини, Лісового масиву, Оболоні та частини Подолу. Якби замість ТЕЦ-6 ці райони обслуговували 50 окремих котелень, ворогу довелося б витратити сотні ракет, щоб досягти такого ж ефекту.
Маленьку котельню можна запустити за кілька годин після ремонту. ТЕЦ це складний паросиловий цикл. Щоб розігріти величезні котли та синхронізувати турбіни з енергосистемою, потрібні дні. Зупинка такого гіганта призвела до падіння тиску в магістральних трубах діаметром понад 1 метр.
Щоб розподілити тепло від 2 цикклопів ТЕЦ-5 + ТЕЦ-6 потрібн павутина з багатьох кілометрів труб. Кожне пошкодження труби на будь-якій ділянці на цьому шляху через стрибок тиску валять весь сегмент. Майже неможливо "відрізати" один мікрорайон і перекинути тепло з іншого, бо топологію під це не проектували.
Екстремальна концентрація потужностей на 2 об'єктах - це головна причина того, чому зараз Київ замерзає. Спроба запроектувати обігрів 3-мільйонного міста лише з 2 точок виявилася стратегічною помилкою минулого.
Будівництво цих двох гігантів припало на період бурхливого розширення Києва, коли забудовувалися величезні масиви на зразок Оболоні, Троєщини та Виноградаря.
ТЕЦ-5 Південна розташована в урочищі Теличка (неподалік Видубичів). Це найпотужніша ТЕЦ в Україні. Перший енергоблок 100 МВт ввели в експлуатацію в грудні 1971. Станція поступово нарощувала потужність до 1978 року, коли була введена в постійну експлуатацію. Додаткові водогрійні котли (для пікових зимових навантажень) добудовували навіть у 90-х роках (останній у 1998).
ТЕЦ-6 (Північно-Східна) Перший енергоблок запрацював у 1981 році. Другий енергоблок запустили в 1982. Будівництво 3 енергоблоку розпочали ще в радянські часи, але він тривалий час залишався недобудованим через брак фінансування після розпаду СРСР. Його модернізацію та добудову проводили вже в 2000-х роках.
Величезні машинні зали та відкриті розподільчі пристрої будувалися так, щоб бути максимально ефективними, а не захищеними.
Ще в 2016 році повідомляли, що ТЕЦ-5 через масове підключення до мережі новобудов працює на понадпроектних навантаженнях.
Радянські інженери вважали, що 2-3 гігантські станції набагато економніші за 50 звичайних котелень. Саме це створило критичну вразливість: вивівши з ладу один об'єкт 1981 року побудови, можна позбавити тепла півмільйона людей у 2026/
Харківська ТЕЦ-5 фактично близнюк київської ТЕЦ-5. Забезпечувала теплом 25-30% Харкова (величезні райони на кшталт Олексіївки та Салтівки).
У Дніпрі концепція була ще масштабнішою: ціле місто або його великі частини залежали від величезної ТЕС, яка першочергово мала виробляти електрику для заводів, а побічне тепло віддавала в житлові будинки. Придніпровська ТЕС гріє весь лівий берег Дніпра. Її зупинка це колапс для сотень тисяч людей одночасно.
УРСР будувала систему для фронтальної війни проти НАТО, розраховуючи на захист ППО та масовість. Але ніхто не закладав у проекти міст сценарій енергетичного терору високоточною зброєю протягом 4 років.
Київ, Харків та Дніпро стали заручниками своєї ж інженерної величі. Зараз ці міста змушені в авральному порядку робити те, що треба було робити 20 років тому: встановлювати сотні дрібних установок (наприклад газопоршневих або малих турбінних) та модульних котелень, щоб роздрібнити систему на дрібні, невловимі для ракет шматочки.
З великих міст антиподом цього підходу є Житомир. Місто почало системно відмовлятися від газу та централізації ще після 2014 року. Побудували мережу невеликих котелень на біопаливі (тріска, пелети) та встановили газопоршневі установки.
Це ж його зона відповідальності по збиттю шахедів та ракет, а також по влаштуванню укриттів на енергооб'єктах! І питань у Найвеличнішого до цього Ткаченка/Мамєдова зовсім немає , а в Кличка Сонцесяйний постійно плюється та істерить!