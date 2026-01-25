У Києві 1330 багатоповерхівок досі без теплопостачання, – Кличко

У Києві без теплопостачання залишаються 1330 багатоповерхівок.

Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Міський голова Києва повідомив, що від сьогоднішнього ранку до теплопостачання підключили ще понад 340 житлових будинків.

Після атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці 24 січня частина житлового фонду і досі залишається без тепла.

"Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, де немає тепла. Допомагають київським фахівцям і бригади з декількох інших міст України та бригади "Укрзалізниці". Дякую всім, хто сьогодні підтримує та допомагає столиці!",- написав Кличко.

Також читайте: У Деснянському районі Києва через відсутність тепла маломобільних людей переміщують до пансіонатів. ФОТОрепортаж

Пункти незламності

У Києві нині розгорнуто 1300 пунктів незламності та 91 пункт обігріву, а також планується відкрити ще два великі пункти. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

У таких пунктах люди можуть зігрітися, отримати гарячі напої, зарядити гаджети та скористатися зв’язком.

Міністр наголосив, що рішення про розгортання додаткових пунктів обігріву ухвалюватимуться оперативно - залежно від кількості людей та реальних потреб на місцях. У районах уже підготовлені намети та модульні конструкції.

Робота триває цілодобово і продовжуватиметься, поки ситуація не стабілізується.

Також читайте: Енергетик "Миколаївобленерго" поранений через ворожий обстріл: пошкоджено енергообладнання

Папа Римський закликав активізувати зусилля для припинення війни

Тим часом у недільній молитві Папа Римський Лев XIV згадав про війну в Україні, закликавши "всі сторони" активізувати зусилля для досягнення миру.

Після щонедільної молитви понтифік згадав про Україну на тлі безперервних нападів, які призвели до відсутності електрики, опалення та води у мільйонів людей.

Він заявив, що продовження бойових дій принесе ще більш серйозні наслідки для цивільного населення та закликав до зусиль щодо завершення війни.

Читайте також: Через відсутність газу в будинках у Києві ДСНС розгортає 56 точок видачі гарячої їжі, - Свириденко. ВIДЕО