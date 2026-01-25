В Киеве 1330 многоэтажек до сих пор без теплоснабжения, - Кличко

В Киеве без теплоснабжения остаются 1330 многоэтажек.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Городской голова Киева сообщил, что с сегодняшнего утра к теплоснабжению подключили еще более 340 жилых домов.

После атаки врага на критическую инфраструктуру столицы 24 января часть жилого фонда до сих пор остается без тепла.

"Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель во все дома, где нет тепла. Помогают киевским специалистам и бригады из нескольких других городов Украины и бригады "Укрзализныци". Спасибо всем, кто сегодня поддерживает и помогает столице!", - написал Кличко.

Пункты несокрушимости

В Киеве сейчас развернуто 1300 пунктов несокрушимости и 91 пункт обогрева, а также планируется открыть еще два крупных пункта. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

В таких пунктах люди могут согреться, получить горячие напитки, зарядить гаджеты и воспользоваться связью.

Министр подчеркнул, что решения о развертывании дополнительных пунктов обогрева будут приниматься оперативно - в зависимости от количества людей и реальных потребностей на местах. В районах уже подготовлены палатки и модульные конструкции.

Работа продолжается круглосуточно и будет продолжаться, пока ситуация не стабилизируется.

Папа Римский призвал активизировать усилия для прекращения войны

Между тем в воскресной молитве Папа Римский Лев XIV упомянул о войне в Украине, призвав "все стороны" активизировать усилия для достижения мира.

После воскресной молитвы понтифик упомянул об Украине на фоне непрекращающихся нападений, которые привели к отсутствию электричества, отопления и воды у миллионов людей.

Он заявил, что продолжение боевых действий принесет еще более серьезные последствия для гражданского населения и призвал к усилиям по завершению войны.

