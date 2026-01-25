В Деснянском районе Киева из-за отсутствия тепла маломобильных людей перемещают в пансионаты

Одиноких маломобильных жителей Деснянского района Киева временно переселят в учреждения, обеспеченные альтернативными источниками питания и теплоснабжения.

Об этом сообщил председатель Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Максим Бахматов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"В Деснянском районе продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие вражеской атаки 24.01.2026. Особое внимание сейчас уделяется одиноким маломобильным жителям района, не способным к самообслуживанию... Начат процесс перемещения таких категорий граждан в учреждения, обеспеченные альтернативными источниками питания и теплоснабжения", - рассказал чиновник.

По словам Бахматова, согласие на временное переселение дали 11 человек из этой категории.

Сообщается, что в воскресенье, 25 января, первых маломобильных жителей приняли Киевский гериатрический пансионат и Киевский пансионат ветеранов труда, которые будут предоставлять экстренно-кризисную социальную услугу поддерживаемого проживания.

