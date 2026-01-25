В Деснянском районе Киева из-за отсутствия тепла маломобильных людей перемещают в пансионаты
Одиноких маломобильных жителей Деснянского района Киева временно переселят в учреждения, обеспеченные альтернативными источниками питания и теплоснабжения.
Об этом сообщил председатель Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Максим Бахматов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Деснянском районе продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие вражеской атаки 24.01.2026. Особое внимание сейчас уделяется одиноким маломобильным жителям района, не способным к самообслуживанию... Начат процесс перемещения таких категорий граждан в учреждения, обеспеченные альтернативными источниками питания и теплоснабжения", - рассказал чиновник.
По словам Бахматова, согласие на временное переселение дали 11 человек из этой категории.
Сообщается, что в воскресенье, 25 января, первых маломобильных жителей приняли Киевский гериатрический пансионат и Киевский пансионат ветеранов труда, которые будут предоставлять экстренно-кризисную социальную услугу поддерживаемого проживания.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
