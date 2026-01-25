В Деснянском районе Киева из-за отсутствия тепла маломобильных людей перемещают в пансионаты

Одиноких маломобильных жителей Деснянского района Киева временно переселят в учреждения, обеспеченные альтернативными источниками питания и теплоснабжения.

Об этом сообщил председатель Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Максим Бахматов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Деснянском районе продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие вражеской атаки 24.01.2026. Особое внимание сейчас уделяется одиноким маломобильным жителям района, не способным к самообслуживанию... Начат процесс перемещения таких категорий граждан в учреждения, обеспеченные альтернативными источниками питания и теплоснабжения", - рассказал чиновник.

По словам Бахматова, согласие на временное переселение дали 11 человек из этой категории.

Сообщается, что в воскресенье, 25 января, первых маломобильных жителей приняли Киевский гериатрический пансионат и Киевский пансионат ветеранов труда, которые будут предоставлять экстренно-кризисную социальную услугу поддерживаемого проживания.

Бідолашні люди.
показать весь комментарий
25.01.2026 17:42 Ответить
А у Конче Заспі в будинках є і світло, і тепло, все гаразд, але туди малозабезпечених Українців, не переміщають чомусь???? Багатирьова з піскуном, можуть підтвердити!,
Свириденко і кабміндічі, ну дуже затуркані….
показать весь комментарий
25.01.2026 18:05 Ответить
А ви в Конча Заспі живете?❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
25.01.2026 18:15 Ответить
Напроти маєтку-дачки богатирьової !!
показать весь комментарий
25.01.2026 18:34 Ответить
То може до вас малозабезпечених українців перемістити?Покажите приклад іншим,тоді стрілки з повним правом будете переводити❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
25.01.2026 20:31 Ответить
Уже і так живуть дві сім'ї !! Добре, що і ви підтримуєте!!
показать весь комментарий
25.01.2026 20:53 Ответить
Живуть дві сім'ї у піскуна чи богатирьовї?Мабуть свої.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
26.01.2026 08:48 Ответить
Цікаво хто дома у піскуна користується світлом, якщо він французькій в'язниці!?
показать весь комментарий
25.01.2026 19:46 Ответить
Дивні якісь особи чоловічої статі, називають себе «ОХОРОНЦЯМИ від хазяіїв» з незрозумілої фірми під мусорськими!!
показать весь комментарий
25.01.2026 20:55 Ответить
Це все на що здатна кацапня у війнах. Терор мирняка, випалена земля,завалювання м'ясом. Скоти смердючі. Але легенди про "діди ваєвалє" в контексті теперішньої війни у кацапів вже не пройдуть. Не буде вже цього утворення, тоді коли можна буде по вухах їздити наступним поколінням.
показать весь комментарий
25.01.2026 17:48 Ответить
Добра справа!
показать весь комментарий
25.01.2026 17:49 Ответить
Як же вони витримали дві неділі холодомору? - добре шо за них згадали
показать весь комментарий
25.01.2026 18:15 Ответить
Мабуть хтось помер тому й згадали. Чи почалася передвиборча агітація.
Якщо мамедов вилізе з рекламою значить друге.
показать весь комментарий
25.01.2026 18:25 Ответить
Які пансіонати здатні прийняти півмільйона людей? Адже мобільні теж стануть маломобільними, якщо тепла немає сьомий день майже в усіх будинках району
показать весь комментарий
25.01.2026 21:32 Ответить
 
 