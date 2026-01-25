УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8770 відвідувачів онлайн
Новини Фото Відключення електроенергії Обстріли Києва
2 988 14

У Деснянському районі Києва через відсутність тепла маломобільних людей переміщують до пансіонатів

Самотніх маломобільних жителів Деснянського району Києва тимчасово переселять у заклади, забезпечені альтернативними джерелами живлення та теплопостачання.

Про це повідомив голова Деснянської районної державної адміністрації в місті Києві Максим Бахматов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"У Деснянському районі триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації , що виникла внаслідок ворожої атаки 24.01.2026. Особлива увага наразі приділяється самотнім маломобільним мешканцям району, не здатним до самообслуговування... Розпочато процес переміщення таких категорій громадян до закладів, забезпечених альтернативними джерелами живлення та теплопостачання", - розповів посадовець.

у Деснянському районі маломобільних містян перевозять до пансіонатів

За словами Бахматова, згоду на тимчасове переселення дали 11 людей з цієї категорії.

Повідомляється, що у неділю, 25 січня, перших маломобільних мешканців прийняли Київський геріатричний пансіонат та Київський пансіонат ветеранів праці, які надаватимуть екстрено-кризову соціальну послугу підтриманого проживання.

Автор: 

Київ (20636) обстріл (33717) пансіонат (11)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Бідолашні люди.
показати весь коментар
25.01.2026 17:42 Відповісти
+4
А у Конче Заспі в будинках є і світло, і тепло, все гаразд, але туди малозабезпечених Українців, не переміщають чомусь???? Багатирьова з піскуном, можуть підтвердити!,
Свириденко і кабміндічі, ну дуже затуркані….
показати весь коментар
25.01.2026 18:05 Відповісти
+3
Це все на що здатна кацапня у війнах. Терор мирняка, випалена земля,завалювання м'ясом. Скоти смердючі. Але легенди про "діди ваєвалє" в контексті теперішньої війни у кацапів вже не пройдуть. Не буде вже цього утворення, тоді коли можна буде по вухах їздити наступним поколінням.
показати весь коментар
25.01.2026 17:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бідолашні люди.
показати весь коментар
25.01.2026 17:42 Відповісти
А у Конче Заспі в будинках є і світло, і тепло, все гаразд, але туди малозабезпечених Українців, не переміщають чомусь???? Багатирьова з піскуном, можуть підтвердити!,
Свириденко і кабміндічі, ну дуже затуркані….
показати весь коментар
25.01.2026 18:05 Відповісти
А ви в Конча Заспі живете?❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
25.01.2026 18:15 Відповісти
Напроти маєтку-дачки богатирьової !!
показати весь коментар
25.01.2026 18:34 Відповісти
То може до вас малозабезпечених українців перемістити?Покажите приклад іншим,тоді стрілки з повним правом будете переводити❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
25.01.2026 20:31 Відповісти
Уже і так живуть дві сім'ї !! Добре, що і ви підтримуєте!!
показати весь коментар
25.01.2026 20:53 Відповісти
Живуть дві сім'ї у піскуна чи богатирьовї?Мабуть свої.❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
26.01.2026 08:48 Відповісти
Цікаво хто дома у піскуна користується світлом, якщо він французькій в'язниці!?
показати весь коментар
25.01.2026 19:46 Відповісти
Дивні якісь особи чоловічої статі, називають себе «ОХОРОНЦЯМИ від хазяіїв» з незрозумілої фірми під мусорськими!!
показати весь коментар
25.01.2026 20:55 Відповісти
Це все на що здатна кацапня у війнах. Терор мирняка, випалена земля,завалювання м'ясом. Скоти смердючі. Але легенди про "діди ваєвалє" в контексті теперішньої війни у кацапів вже не пройдуть. Не буде вже цього утворення, тоді коли можна буде по вухах їздити наступним поколінням.
показати весь коментар
25.01.2026 17:48 Відповісти
Добра справа!
показати весь коментар
25.01.2026 17:49 Відповісти
Як же вони витримали дві неділі холодомору? - добре шо за них згадали
показати весь коментар
25.01.2026 18:15 Відповісти
Мабуть хтось помер тому й згадали. Чи почалася передвиборча агітація.
Якщо мамедов вилізе з рекламою значить друге.
показати весь коментар
25.01.2026 18:25 Відповісти
Які пансіонати здатні прийняти півмільйона людей? Адже мобільні теж стануть маломобільними, якщо тепла немає сьомий день майже в усіх будинках району
показати весь коментар
25.01.2026 21:32 Відповісти
 
 