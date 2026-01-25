У Деснянському районі Києва через відсутність тепла маломобільних людей переміщують до пансіонатів
Самотніх маломобільних жителів Деснянського району Києва тимчасово переселять у заклади, забезпечені альтернативними джерелами живлення та теплопостачання.
Про це повідомив голова Деснянської районної державної адміністрації в місті Києві Максим Бахматов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Деснянському районі триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації , що виникла внаслідок ворожої атаки 24.01.2026. Особлива увага наразі приділяється самотнім маломобільним мешканцям району, не здатним до самообслуговування... Розпочато процес переміщення таких категорій громадян до закладів, забезпечених альтернативними джерелами живлення та теплопостачання", - розповів посадовець.
За словами Бахматова, згоду на тимчасове переселення дали 11 людей з цієї категорії.
Повідомляється, що у неділю, 25 січня, перших маломобільних мешканців прийняли Київський геріатричний пансіонат та Київський пансіонат ветеранів праці, які надаватимуть екстрено-кризову соціальну послугу підтриманого проживання.
Свириденко і кабміндічі, ну дуже затуркані….
Якщо мамедов вилізе з рекламою значить друге.