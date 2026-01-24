Из-за отсутствия газа в домах в Киеве ГСЧС разворачивает 56 точек выдачи горячей пищи, - Свириденко

В районах Киева, где из-за повреждения энергетической инфраструктуры отсутствует тепло и газоснабжение, люди остались без возможности готовить горячую пищу. Для поддержки населения ГСЧС по поручению правительства разворачивает полевые кухни.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Для людей, у которых нет газоснабжения, развернули полевые кухни

"В условиях отсутствия тепла в домах, где не проводится газоснабжение, у людей нет возможности готовить горячую пищу. Для поддержки людей в таких районах Киева ГСЧС по поручению правительства подготовили к работе 41 кухню. Из них 4 кухни уже работают и обеспечивают потребность в питании работников ГСЧС. Это десятки специалистов, командированных из разных областей Украины в столицу для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике", - говорится в сообщении.

Еще 37 кухонь готовы к применению и экстренному развертыванию по городу.

Горячую пищу готовят совместно с международными партнерами

  • По Киеву в целом работает 56 точек выдачи горячей пищи. Ее готовят представители World Central Kitchen и Красного Креста, с которыми ГСЧС заключила меморандум о сотрудничестве.
  • За неделю люди получили более 26 000 порций горячей пищи.

При необходимости и по запросу городских властей ГСЧС вместе с партнерскими организациями будут развертывать новые точки выдачи питания возле пунктов несокрушимости.

Фудтрак в Броварах и поезд-кухня в Ирпене

В Киевской области в районах, где осложнена ситуация с восстановлением тепла и света, для выдачи обедов работает фудтрак в Броварах, он обеспечивает по 16 000 порций в сутки, а также поезд-кухня от Укрзалізниці в Ирпене, который ежедневно готовит и раздает 4000 порций.

Премьер-министр поблагодарила всех, кто помогает в громадах в период затрудненного энергоснабжения после вражеских обстрелов, ведь важно, чтобы люди получали всю поддержку даже в условиях сложной ситуации в энергетике.

Топ комментарии
+13
Не життя, а казка! Уже й годують безкоштовно!
24.01.2026 23:23 Ответить
+10
Потужно-незламно.
На чолі із вождем Зеленою Дупою його плем'я скоро дійсно буде жити як плем'я.
24.01.2026 23:29 Ответить
+9
Хуже не будет...
24.01.2026 23:22 Ответить
коли вже знову шибки в Москві повибивають 😡
24.01.2026 23:19 Ответить
Хуже не будет...
24.01.2026 23:22 Ответить
Від проведення чемпіонату Європи, концертів світових зірок, спокійного мирного життя до війни і руїн - всього один...
24.01.2026 23:33 Ответить
вчи мат частину - пригадаю: з.п вчиалям 5000 баксів, ******* дерев, кінец епохи., вагнергейт, цемах, трухін, баканов, єрмак, шашлики у травні, війна це брехня і т.н.
25.01.2026 00:16 Ответить
Це вже наслідки... Не було б ... - не було б війни і Зеленського би точно не було у президентському кріслі.
25.01.2026 00:21 Ответить
Не життя, а казка! Уже й годують безкоштовно!
24.01.2026 23:23 Ответить
А ще й 3000 км безкоштовно..
Є навіть вагони Незламності. Все є.
Навіть Центр Соц.Підтримки
25.01.2026 00:22 Ответить
Ну от! Покращення - вже сьогодні!)
25.01.2026 00:23 Ответить
ще й на харчах будуть чистити українську казну...
24.01.2026 23:23 Ответить
Ппо в Києві є взагалі якесь? На москву не хочеш відповідь у якості ракет послати?
24.01.2026 23:24 Ответить
Зараз як жахнемо фламінгами.

24.01.2026 23:52 Ответить
За добу? за добу всі гроші в трубу - на облаштування міндіч-Кібуц
Зараз темна доба цивілізації..
25.01.2026 00:23 Ответить
Генерал Криворнос повідомив, що ці напівсирі фабрикати вибухають на старті, через що гинуть наші ракетчики. Але це не для телемарафону, звісно, там у них все ok.
25.01.2026 10:49 Ответить
Потужно-незламно.
На чолі із вождем Зеленою Дупою його плем'я скоро дійсно буде жити як плем'я.
24.01.2026 23:29 Ответить
"потужно!"(с) , а був вхе відосік, шо там, безліч поживних та корисних, гарячих та дішових блюд, зі скумбрії, по таких же гарячих та бєзвозмєздних блюд, тобто - даром, по старих цінах продають?
24.01.2026 23:34 Ответить
Выродки зЕ
24.01.2026 23:51 Ответить
Історії про "пів-вареника", стали не актуальними...
25.01.2026 00:01 Ответить
24.01.2026 23:59 Ответить
Внешлюбна донька Януковича, їй бо
25.01.2026 00:38 Ответить
Більш схоже на позашлюбного сина 😂
25.01.2026 10:51 Ответить
А ничего что у 80% жителей там электроплиты и они уже второй месяц не могут себе горячую пищу приготовить нормально)) Где были эти полевые кухни. И тут гребаная зепоказуха))
25.01.2026 00:05 Ответить
У нас в домі газу нема вже 4 дні. Київгаз повісив об'яву, що 26.01 будуть якісь випробування. Закрили вентиль і пішли собі майже на тиждень.

Тобто, ви їбіться на вихідних, як хочете, а ми відпочинемо і з понеділка почнемо цікаві досліди.
25.01.2026 00:34 Ответить
Так не тільки мені. 9-поверховий будинок на 15 під'їздів.

Київ. Світла нема, води не буває по півдня, газ закрили і пішли собі. Дозвонитися нікуди не можна. Всі морозяться.
Ну просто ******.

П.С. Чесно кажучи, коли довбойоби у 2019 проголосували за тупого блазня, я очікував, що буде ******* і готувався.

Але, щоб отак - повний розвал всього і ніхто ні за що не відповідає...

П.П.С. А на дверях знеструмленого ліфта з 2019 року красується напис "Мьі за ЗЄ!!!"
25.01.2026 00:57 Ответить
Мені теж довелося ще кілька років тому готуватися, тому придбав балон і при потребі дозаправляю. Будинок з електоплитами, і всі "красоти" відключень е/е ми відчули ще взимку 22/23 років. Також придбали потужний генератор і тепер під час відключень ми з водою, опаленням (котельня на даху) і з працюючими ліфтами. Але у нас не такий "мінус" як у вас, нам набагато легше. Тримайтеся, що тут ще скажеш...
25.01.2026 10:59 Ответить
Так тут навіть не через бомбардування. Мені навіть у голову не приходило, що якийсь підар може тупо вентиль закрутити перед вихідними і зникнути.

Щодо світла покищо все Ок - інвертора з батареями на 2 доби вистачає.
Батькам з електроплитою теж купили плитку.
25.01.2026 11:43 Ответить
"якийсь підар може тупо вентиль закрутити" - у нас минулого року схожа ситуація була з рубильником. Кілька тижнів ми "штормили" ДТЕК, поки нарешті приїхав їхній представник і о диво - виявляється, вони "помилково" перевели нас на іншу лінію, і світла не було вдвічі довше ніж повинно було бути (тоді ще діяли графіки). Кілька тижнів ми спостерігали, як все навкруги сяє, а ми сидимо без е/е зі своїми електроплитами. На всі дзвінки у ДТЕК бадьоро відповідали: "у вас є світло, що ви нам тут розказуєте казки..."
25.01.2026 11:52 Ответить
у вас газова плита?
25.01.2026 01:33 Ответить
Так.
25.01.2026 02:02 Ответить
це по всьому Києву так, чи по району (будинку)?
25.01.2026 02:04 Ответить
З газом конкретно у нашому будинку.

З електрикою, водою перебої по всьому місту. Особливо на лівому березі.
25.01.2026 02:21 Ответить
тут писали що на Троєщині дуже впав тиск газу. Схоже, проблема не лише у вас.
25.01.2026 03:03 Ответить
Троєщина- це інший кінець Киева. У всіх домах навколо з газом все Ок.

Ще раз - Київгаз тупо закрив вентиль на домі у 15 під'їздів. Це не наслідок бомбардування, а ініціатива Київгаза.
25.01.2026 11:45 Ответить
25.01.2026 01:02 Ответить
Даремно всі хейтили медіашлюшку мосейсучку, вона реально мала рацію - українці стрімко перетворюються на плем'я, яке прискореними темпами прямує в кам'яний вік під проводом потужно-незламного вождя-примата.
25.01.2026 05:26 Ответить
Вошьдь-*****
25.01.2026 11:05 Ответить
 
 