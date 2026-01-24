Из-за отсутствия газа в домах в Киеве ГСЧС разворачивает 56 точек выдачи горячей пищи, - Свириденко
В районах Киева, где из-за повреждения энергетической инфраструктуры отсутствует тепло и газоснабжение, люди остались без возможности готовить горячую пищу. Для поддержки населения ГСЧС по поручению правительства разворачивает полевые кухни.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Для людей, у которых нет газоснабжения, развернули полевые кухни
"В условиях отсутствия тепла в домах, где не проводится газоснабжение, у людей нет возможности готовить горячую пищу. Для поддержки людей в таких районах Киева ГСЧС по поручению правительства подготовили к работе 41 кухню. Из них 4 кухни уже работают и обеспечивают потребность в питании работников ГСЧС. Это десятки специалистов, командированных из разных областей Украины в столицу для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике", - говорится в сообщении.
Еще 37 кухонь готовы к применению и экстренному развертыванию по городу.
Горячую пищу готовят совместно с международными партнерами
- По Киеву в целом работает 56 точек выдачи горячей пищи. Ее готовят представители World Central Kitchen и Красного Креста, с которыми ГСЧС заключила меморандум о сотрудничестве.
- За неделю люди получили более 26 000 порций горячей пищи.
При необходимости и по запросу городских властей ГСЧС вместе с партнерскими организациями будут развертывать новые точки выдачи питания возле пунктов несокрушимости.
Фудтрак в Броварах и поезд-кухня в Ирпене
В Киевской области в районах, где осложнена ситуация с восстановлением тепла и света, для выдачи обедов работает фудтрак в Броварах, он обеспечивает по 16 000 порций в сутки, а также поезд-кухня от Укрзалізниці в Ирпене, который ежедневно готовит и раздает 4000 порций.
Премьер-министр поблагодарила всех, кто помогает в громадах в период затрудненного энергоснабжения после вражеских обстрелов, ведь важно, чтобы люди получали всю поддержку даже в условиях сложной ситуации в энергетике.
Київ. Світла нема, води не буває по півдня, газ закрили і пішли собі. Дозвонитися нікуди не можна. Всі морозяться.
Щодо світла покищо все Ок - інвертора з батареями на 2 доби вистачає.
Батькам з електроплитою теж купили плитку.
З електрикою, водою перебої по всьому місту. Особливо на лівому березі.
Ще раз - Київгаз тупо закрив вентиль на домі у 15 під'їздів. Це не наслідок бомбардування, а ініціатива Київгаза.