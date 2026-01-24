Из-за отсутствия газа в домах в Киеве ГСЧС разворачивает 56 точек выдачи горячей пищи, - Свириденко

В районах Киева, где из-за повреждения энергетической инфраструктуры отсутствует тепло и газоснабжение, люди остались без возможности готовить горячую пищу. Для поддержки населения ГСЧС по поручению правительства разворачивает полевые кухни.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Для людей, у которых нет газоснабжения, развернули полевые кухни

"В условиях отсутствия тепла в домах, где не проводится газоснабжение, у людей нет возможности готовить горячую пищу. Для поддержки людей в таких районах Киева ГСЧС по поручению правительства подготовили к работе 41 кухню. Из них 4 кухни уже работают и обеспечивают потребность в питании работников ГСЧС. Это десятки специалистов, командированных из разных областей Украины в столицу для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике", - говорится в сообщении.

Еще 37 кухонь готовы к применению и экстренному развертыванию по городу.

Горячую пищу готовят совместно с международными партнерами

По Киеву в целом работает 56 точек выдачи горячей пищи. Ее готовят представители World Central Kitchen и Красного Креста, с которыми ГСЧС заключила меморандум о сотрудничестве.

За неделю люди получили более 26 000 порций горячей пищи.

При необходимости и по запросу городских властей ГСЧС вместе с партнерскими организациями будут развертывать новые точки выдачи питания возле пунктов несокрушимости.

Фудтрак в Броварах и поезд-кухня в Ирпене

В Киевской области в районах, где осложнена ситуация с восстановлением тепла и света, для выдачи обедов работает фудтрак в Броварах, он обеспечивает по 16 000 порций в сутки, а также поезд-кухня от Укрзалізниці в Ирпене, который ежедневно готовит и раздает 4000 порций.

Премьер-министр поблагодарила всех, кто помогает в громадах в период затрудненного энергоснабжения после вражеских обстрелов, ведь важно, чтобы люди получали всю поддержку даже в условиях сложной ситуации в энергетике.