Через відсутність газу в будинках у Києві ДСНС розгортає 56 точок видачі гарячої їжі, - Свириденко

У районах Києва, де через пошкодження енергетичної інфраструктури відсутнє тепло й газопостачання, люди залишилися без можливості готувати теплу їжу. Для підтримки населення ДСНС за дорученням уряду розгортає польові кухні.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Для людей, в яких немає газопостачання, розгорнули польові кухні

"В умовах відсутності тепла в будинках, де не проведене газопостачання, у людей немає можливості готувати теплу їжу. Для підтримки людей в таких районах Києва ДСНС за дорученням Уряду підготували до роботи 41 кухню. З них 4 кухні вже працюють і забезпечують потребу харчування працівників ДСНС. Це десятки фахівців, відряджених з різних областей України до столиці для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці", - ідеться в повідомленні.

Ще 37 кухонь готові до застосування і екстреного розгортання по місту.

Гарячу їжу готують спільно з міжнародними партнерами

По Києву загалом працює 56 точки видачі гарячої їжі. Її готують представники World Central Kitchen та Червоного Хреста, з якими ДСНС уклала меморандум про співпрацю.

За тиждень люди отримали понад 26 000 порцій гарячої їжі.

За потреби і за запитом міської влади ДСНС разом з партнерськими організаціями будуть розгортати нові точки видачі харчування біля Пунктів незламності.

Фудтрак в Броварах і потяг-кухня в Ірпені

У Київській області в районах, де ускладнена ситуація з відновленням тепла і світла, для видачі обідів працює фудтрак в Броварах, він забезпечує по 16 000 порцій на добу, а також потяг-кухня від Укрзалізниці в Ірпені, яка щодня готує і роздає 4000 порцій.

Прем'єр-міністерка подякувала всім, хто допомагає у громадах у період ускладненого енергозабезпечення після ворожих обстрілів, адже важливо, щоб люди отримували всю підтримку навіть в умовах складної ситуації в енергетиці.