Через відсутність газу в будинках у Києві ДСНС розгортає 56 точок видачі гарячої їжі, - Свириденко

У районах Києва, де через пошкодження енергетичної інфраструктури відсутнє тепло й газопостачання, люди залишилися без можливості готувати теплу їжу. Для підтримки населення ДСНС за дорученням уряду розгортає польові кухні.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Для людей, в яких немає газопостачання, розгорнули польові кухні

"В умовах відсутності тепла в будинках, де не проведене газопостачання, у людей немає можливості готувати теплу їжу. Для підтримки людей в таких районах Києва ДСНС за дорученням Уряду підготували до роботи 41 кухню. З них 4 кухні вже працюють і забезпечують потребу харчування працівників ДСНС. Це десятки фахівців, відряджених з різних областей України до столиці для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці", - ідеться в повідомленні.

Ще 37 кухонь готові до застосування і екстреного розгортання по місту.

Гарячу їжу готують спільно з міжнародними партнерами

  • По Києву загалом працює 56 точки видачі гарячої їжі. Її готують представники World Central Kitchen та Червоного Хреста, з якими ДСНС уклала меморандум про співпрацю.
  • За тиждень люди отримали понад 26 000 порцій гарячої їжі.

За потреби і за запитом міської влади ДСНС разом з партнерськими організаціями будуть розгортати нові точки видачі харчування біля Пунктів незламності.

Фудтрак в Броварах і потяг-кухня в Ірпені

У Київській області в районах, де ускладнена ситуація з відновленням тепла і світла, для видачі обідів працює фудтрак в Броварах, він забезпечує по 16 000 порцій на добу, а також потяг-кухня від Укрзалізниці в Ірпені, яка щодня готує і роздає 4000 порцій.

Прем'єр-міністерка подякувала всім, хто допомагає у громадах у період ускладненого енергозабезпечення після ворожих обстрілів, адже важливо, щоб люди отримували всю підтримку навіть в умовах складної ситуації в енергетиці.

Не життя, а казка! Уже й годують безкоштовно!
24.01.2026 23:23 Відповісти
Потужно-незламно.
На чолі із вождем Зеленою Дупою його плем'я скоро дійсно буде жити як плем'я.
24.01.2026 23:29 Відповісти
Хуже не будет...
24.01.2026 23:22 Відповісти
коли вже знову шибки в Москві повибивають 😡
24.01.2026 23:19 Відповісти
24.01.2026 23:22 Відповісти
Від проведення чемпіонату Європи, концертів світових зірок, спокійного мирного життя до війни і руїн - всього один...
24.01.2026 23:33 Відповісти
вчи мат частину - пригадаю: з.п вчиалям 5000 баксів, ******* дерев, кінец епохи., вагнергейт, цемах, трухін, баканов, єрмак, шашлики у травні, війна це брехня і т.н.
25.01.2026 00:16 Відповісти
Це вже наслідки... Не було б ... - не було б війни і Зеленського би точно не було у президентському кріслі.
25.01.2026 00:21 Відповісти
24.01.2026 23:23 Відповісти
А ще й 3000 км безкоштовно..
Є навіть вагони Незламності. Все є.
Навіть Центр Соц.Підтримки
25.01.2026 00:22 Відповісти
Ну от! Покращення - вже сьогодні!)
25.01.2026 00:23 Відповісти
ще й на харчах будуть чистити українську казну...
24.01.2026 23:23 Відповісти
Ппо в Києві є взагалі якесь? На москву не хочеш відповідь у якості ракет послати?
24.01.2026 23:24 Відповісти
Зараз як жахнемо фламінгами.

24.01.2026 23:52 Відповісти
За добу? за добу всі гроші в трубу - на облаштування міндіч-Кібуц
Зараз темна доба цивілізації..
25.01.2026 00:23 Відповісти
Генерал Криворнос повідомив, що ці напівсирі фабрикати вибухають на старті, через що гинуть наші ракетчики. Але це не для телемарафону, звісно, там у них все ok.
25.01.2026 10:49 Відповісти
24.01.2026 23:29 Відповісти
"потужно!"(с) , а був вхе відосік, шо там, безліч поживних та корисних, гарячих та дішових блюд, зі скумбрії, по таких же гарячих та бєзвозмєздних блюд, тобто - даром, по старих цінах продають?
24.01.2026 23:34 Відповісти
Выродки зЕ
24.01.2026 23:51 Відповісти
Історії про "пів-вареника", стали не актуальними...
25.01.2026 00:01 Відповісти
24.01.2026 23:59 Відповісти
Внешлюбна донька Януковича, їй бо
25.01.2026 00:38 Відповісти
Більш схоже на позашлюбного сина 😂
25.01.2026 10:51 Відповісти
А ничего что у 80% жителей там электроплиты и они уже второй месяц не могут себе горячую пищу приготовить нормально)) Где были эти полевые кухни. И тут гребаная зепоказуха))
25.01.2026 00:05 Відповісти
У нас в домі газу нема вже 4 дні. Київгаз повісив об'яву, що 26.01 будуть якісь випробування. Закрили вентиль і пішли собі майже на тиждень.

Тобто, ви їбіться на вихідних, як хочете, а ми відпочинемо і з понеділка почнемо цікаві досліди.
25.01.2026 00:34 Відповісти
Так не тільки мені. 9-поверховий будинок на 15 під'їздів.

Київ. Світла нема, води не буває по півдня, газ закрили і пішли собі. Дозвонитися нікуди не можна. Всі морозяться.
Ну просто ******.

П.С. Чесно кажучи, коли довбойоби у 2019 проголосували за тупого блазня, я очікував, що буде ******* і готувався.

Але, щоб отак - повний розвал всього і ніхто ні за що не відповідає...

П.П.С. А на дверях знеструмленого ліфта з 2019 року красується напис "Мьі за ЗЄ!!!"
25.01.2026 00:57 Відповісти
Мені теж довелося ще кілька років тому готуватися, тому придбав балон і при потребі дозаправляю. Будинок з електоплитами, і всі "красоти" відключень е/е ми відчули ще взимку 22/23 років. Також придбали потужний генератор і тепер під час відключень ми з водою, опаленням (котельня на даху) і з працюючими ліфтами. Але у нас не такий "мінус" як у вас, нам набагато легше. Тримайтеся, що тут ще скажеш...
25.01.2026 10:59 Відповісти
Так тут навіть не через бомбардування. Мені навіть у голову не приходило, що якийсь підар може тупо вентиль закрутити перед вихідними і зникнути.

Щодо світла покищо все Ок - інвертора з батареями на 2 доби вистачає.
Батькам з електроплитою теж купили плитку.
25.01.2026 11:43 Відповісти
"якийсь підар може тупо вентиль закрутити" - у нас минулого року схожа ситуація була з рубильником. Кілька тижнів ми "штормили" ДТЕК, поки нарешті приїхав їхній представник і о диво - виявляється, вони "помилково" перевели нас на іншу лінію, і світла не було вдвічі довше ніж повинно було бути (тоді ще діяли графіки). Кілька тижнів ми спостерігали, як все навкруги сяє, а ми сидимо без е/е зі своїми електроплитами. На всі дзвінки у ДТЕК бадьоро відповідали: "у вас є світло, що ви нам тут розказуєте казки..."
25.01.2026 11:52 Відповісти
у вас газова плита?
25.01.2026 01:33 Відповісти
Так.
25.01.2026 02:02 Відповісти
це по всьому Києву так, чи по району (будинку)?
25.01.2026 02:04 Відповісти
З газом конкретно у нашому будинку.

З електрикою, водою перебої по всьому місту. Особливо на лівому березі.
25.01.2026 02:21 Відповісти
тут писали що на Троєщині дуже впав тиск газу. Схоже, проблема не лише у вас.
25.01.2026 03:03 Відповісти
Троєщина- це інший кінець Киева. У всіх домах навколо з газом все Ок.

Ще раз - Київгаз тупо закрив вентиль на домі у 15 під'їздів. Це не наслідок бомбардування, а ініціатива Київгаза.
25.01.2026 11:45 Відповісти
25.01.2026 01:02 Відповісти
Даремно всі хейтили медіашлюшку мосейсучку, вона реально мала рацію - українці стрімко перетворюються на плем'я, яке прискореними темпами прямує в кам'яний вік під проводом потужно-незламного вождя-примата.
25.01.2026 05:26 Відповісти
Вошьдь-*****
25.01.2026 11:05 Відповісти
 
 