Через відсутність газу в будинках у Києві ДСНС розгортає 56 точок видачі гарячої їжі, - Свириденко
У районах Києва, де через пошкодження енергетичної інфраструктури відсутнє тепло й газопостачання, люди залишилися без можливості готувати теплу їжу. Для підтримки населення ДСНС за дорученням уряду розгортає польові кухні.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Для людей, в яких немає газопостачання, розгорнули польові кухні
"В умовах відсутності тепла в будинках, де не проведене газопостачання, у людей немає можливості готувати теплу їжу. Для підтримки людей в таких районах Києва ДСНС за дорученням Уряду підготували до роботи 41 кухню. З них 4 кухні вже працюють і забезпечують потребу харчування працівників ДСНС. Це десятки фахівців, відряджених з різних областей України до столиці для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці", - ідеться в повідомленні.
Ще 37 кухонь готові до застосування і екстреного розгортання по місту.
Гарячу їжу готують спільно з міжнародними партнерами
- По Києву загалом працює 56 точки видачі гарячої їжі. Її готують представники World Central Kitchen та Червоного Хреста, з якими ДСНС уклала меморандум про співпрацю.
- За тиждень люди отримали понад 26 000 порцій гарячої їжі.
За потреби і за запитом міської влади ДСНС разом з партнерськими організаціями будуть розгортати нові точки видачі харчування біля Пунктів незламності.
Фудтрак в Броварах і потяг-кухня в Ірпені
У Київській області в районах, де ускладнена ситуація з відновленням тепла і світла, для видачі обідів працює фудтрак в Броварах, він забезпечує по 16 000 порцій на добу, а також потяг-кухня від Укрзалізниці в Ірпені, яка щодня готує і роздає 4000 порцій.
Прем'єр-міністерка подякувала всім, хто допомагає у громадах у період ускладненого енергозабезпечення після ворожих обстрілів, адже важливо, щоб люди отримували всю підтримку навіть в умовах складної ситуації в енергетиці.
Є навіть вагони Незламності. Все є.
Навіть Центр Соц.Підтримки
Зараз темна доба цивілізації..
На чолі із вождем Зеленою Дупою його плем'я скоро дійсно буде жити як плем'я.
Тобто, ви їбіться на вихідних, як хочете, а ми відпочинемо і з понеділка почнемо цікаві досліди.
Київ. Світла нема, води не буває по півдня, газ закрили і пішли собі. Дозвонитися нікуди не можна. Всі морозяться.
Ну просто ******.
П.С. Чесно кажучи, коли довбойоби у 2019 проголосували за тупого блазня, я очікував, що буде ******* і готувався.
Але, щоб отак - повний розвал всього і ніхто ні за що не відповідає...
П.П.С. А на дверях знеструмленого ліфта з 2019 року красується напис "Мьі за ЗЄ!!!"
Щодо світла покищо все Ок - інвертора з батареями на 2 доби вистачає.
Батькам з електроплитою теж купили плитку.
З електрикою, водою перебої по всьому місту. Особливо на лівому березі.
Ще раз - Київгаз тупо закрив вентиль на домі у 15 під'їздів. Це не наслідок бомбардування, а ініціатива Київгаза.