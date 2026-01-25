Из резервов Минэнерго направят дополнительные 50 тонн дизеля для генераторов в Киеве, - Шмыгаль

Из резервов Минэнерго в Киев дополнительно направят 50 тонн дизельного топлива для работы крупных генераторов, которые питают критически важные объекты и дома.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам заседания штаба 25 января, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, на заседании обсудили конкретные планы по установке когенерации, прокладке новых линий электропередач и строительству новой генерации.

Ситуация с электро- и теплоснабжением 

"Что касается электроснабжения. В столице, как и раньше, значительный дефицит электроэнергии. Действуют экстренные отключения. Без света в столице, как и вчера – более 800 тысяч абонентов", – рассказал Шмыгаль.

Также продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения.

"Сегодня в столицу уже поступили две когенерационные установки. На следующей неделе ожидаем поставку еще двух таких установок", - сообщил министр.

Дизель для генераторов

Кроме этого, на заседании штаба приняли решение из резервов Минэнерго направить в столицу дополнительно 50 тонн дизеля для работы крупных генераторов, которые питают критические объекты и дома.

Привлечение дополнительных ремонтных бригад

"По данным Минразвития, в течение дня над ликвидацией последствий российских атак работали 166 бригад. В ночное время работу продолжат 74 бригады. Привлекаем помощь из регионов: уже завтра прибывают еще 17 бригад из Чернигова, Тернополя, Полтавы и Винницы. В случае необходимости готовы добавить еще 20 бригад", - рассказал чиновник.

Что предшествовало

+10
Потужно! Це менше за залізничну цистерну.
25.01.2026 22:38 Ответить
+9
Не вірю що я це читаю. Міністр Енергетики рапортую що міністерство енергитики виділить цілих 50 тон соляри для 800.000 людей (можливо)
25.01.2026 22:36 Ответить
+8
Дизель з резерву Міненерго ? Шмигаль ну ти гуморист ))
Які резерви можуть бути у мародерів ? Кажи прямо , Євросоюз надав 440 генераторів для Києва разом з диз.паливом .
25.01.2026 22:38 Ответить
Непогано було б транслювати цілодобову працю урядовців і усіляких керівників які долають цю біду разом з населенням України, щоб побачити на власні очі, ху є ху.
25.01.2026 22:36 Ответить
а чого не з резервів бандіта ахмєтова?
25.01.2026 22:36 Ответить
он вам нічего не должен. так що гуляйте мімо
25.01.2026 22:45 Ответить
25.01.2026 22:36 Ответить
Свою ж бездіяльність на посаді, шмигаль тепер намагаться забалакати!!!
Ось до яких наслідків для Українців, призвело тупе сидіння і кругова порука та безкарність, за Регламентом КМУ, групи осіб з гончаруком, шмигалем, свириденко!!
26.01.2026 01:46 Ответить
Знову зрада! І знову коментар заради коментаря. Абсолютно беззмістовний, як і 95% коментарів тут. Читайте уважно - ДОДАТКОВО!!! Додатково, Карл!! Це значить, для того, щоб вистачило напевно. Не дали б дизелю - була б зрада, дали - зрада!!! Мудрий наріт - що ж поробиш....
26.01.2026 08:50 Ответить
Ну що, як живеться без ядерної зброї? М?
25.01.2026 22:37 Ответить
25.01.2026 22:38 Ответить
на 1.5-2 мільона на лівому березі... тобто по 0.02 л на кожного
25.01.2026 22:48 Ответить
Спеціально пошукав. Дизель- генератор потужністю 1 мВт споживає десь 250 літрів на годину при повному навантаженні. А мегават то заживити дев'ятиповерховий будинок на п'ять шість під'їздів. І це без мікрохвильовок, бойлерів, обігрівачів, і т. д. І пропрацює він на тих щедротах десь 10 діб. Тобто десять таких будинків лише добу.
25.01.2026 23:11 Ответить
Помилився на порядок. Десь десять таких будинків можна заживити від такого генератора. Тобто сто таких будинків пропрацюють від десяти генераторів десь добу.
25.01.2026 23:23 Ответить
25.01.2026 22:38 Ответить
50 тонн? серйозно? Добе що хоч не 50 літрів.
25.01.2026 22:46 Ответить
Це війна. А ви думали фури в черзі будуть стояти біля тих генераторів, така черга з фур, як в рекламі компанії Coca-Cola. НПЗ всі розхреначено, зберігати пальне майже немає де і небезпечно концентрувати в одному місці, зараз виділили 50, потім ще 50 - працюють можна сказати - з колес. Не бачу зради. бачу коментарі людей, які далекі від теми. У нас тут переважно бойові діди на форумі
26.01.2026 08:53 Ответить
Шмигаль, ти ч то лі?
26.01.2026 09:44 Ответить
Не зрозуміло, навіщо кожен чих чи пук розносити по всьому інтернету та змі.
26.01.2026 13:50 Ответить
Предыдущий министр выделить бочку дизеля был не в состоянии?
25.01.2026 22:53 Ответить
ахметовська гнида шмигло скинуло з барського плеча
25.01.2026 23:02 Ответить
А скільки стирено за три роки? Декілька десятків тисяч тонн?
25.01.2026 23:31 Ответить
50 т Это одна ЖД цистерна,охренеть щедрость зеленомордых
25.01.2026 23:44 Ответить
продовжується "зелене знущання" над українським народом..Як не "зелена тисяча".то 50 тон соляри....грабіжники , які оббирають українців на лярди доларів, кидають крихти із столу, як безпризорним тваринам...потвори
26.01.2026 00:37 Ответить
Та вже би казав- " Йух вам, шановні кияни! Рубайте дерева в скверах." Всі кияни все зрозуміли би.
26.01.2026 07:51 Ответить
а чого б і не порубати? дякуючи Президенту, тих дерев вже на мільярд більше стало
26.01.2026 16:35 Ответить
Потужно. Це десь як одна залізнична цистерна. Головне не забути урочисто при передачі перерізати стрічку і навісити собі "мєдалєк". Ще можна в додачу з "барскава плєча" 10 літрову каністру передати. Ну а чє...
26.01.2026 09:41 Ответить
ото кияне зажирують!
П.С. 80КВа генератор споживає тонну на тиждень
26.01.2026 16:34 Ответить
 
 