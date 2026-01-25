Из резервов Минэнерго направят дополнительные 50 тонн дизеля для генераторов в Киеве, - Шмыгаль
Из резервов Минэнерго в Киев дополнительно направят 50 тонн дизельного топлива для работы крупных генераторов, которые питают критически важные объекты и дома.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам заседания штаба 25 января, информирует Цензор.НЕТ.
По словам министра, на заседании обсудили конкретные планы по установке когенерации, прокладке новых линий электропередач и строительству новой генерации.
Ситуация с электро- и теплоснабжением
"Что касается электроснабжения. В столице, как и раньше, значительный дефицит электроэнергии. Действуют экстренные отключения. Без света в столице, как и вчера – более 800 тысяч абонентов", – рассказал Шмыгаль.
Также продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения.
"Сегодня в столицу уже поступили две когенерационные установки. На следующей неделе ожидаем поставку еще двух таких установок", - сообщил министр.
Дизель для генераторов
Кроме этого, на заседании штаба приняли решение из резервов Минэнерго направить в столицу дополнительно 50 тонн дизеля для работы крупных генераторов, которые питают критические объекты и дома.
Привлечение дополнительных ремонтных бригад
"По данным Минразвития, в течение дня над ликвидацией последствий российских атак работали 166 бригад. В ночное время работу продолжат 74 бригады. Привлекаем помощь из регионов: уже завтра прибывают еще 17 бригад из Чернигова, Тернополя, Полтавы и Винницы. В случае необходимости готовы добавить еще 20 бригад", - рассказал чиновник.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в Киеве пока без теплоснабжения остаются 1330 многоэтажек. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
- В Киеве сейчас развернуто 1300 пунктов несокрушимости и 91 пункт обогрева, а также планируется открыть еще два крупных пункта. В таких пунктах люди могут согреться, получить горячие напитки, зарядить гаджеты и воспользоваться связью.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ось до яких наслідків для Українців, призвело тупе сидіння і кругова порука та безкарність, за Регламентом КМУ, групи осіб з гончаруком, шмигалем, свириденко!!
Які резерви можуть бути у мародерів ? Кажи прямо , Євросоюз надав 440 генераторів для Києва разом з диз.паливом .
П.С. 80КВа генератор споживає тонну на тиждень