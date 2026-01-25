Из резервов Минэнерго направят дополнительные 50 тонн дизеля для генераторов в Киеве, - Шмыгаль

Из резервов Минэнерго в Киев дополнительно направят 50 тонн дизельного топлива для работы крупных генераторов, которые питают критически важные объекты и дома.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам заседания штаба 25 января, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, на заседании обсудили конкретные планы по установке когенерации, прокладке новых линий электропередач и строительству новой генерации.

Ситуация с электро- и теплоснабжением

"Что касается электроснабжения. В столице, как и раньше, значительный дефицит электроэнергии. Действуют экстренные отключения. Без света в столице, как и вчера – более 800 тысяч абонентов", – рассказал Шмыгаль.

Также продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения.

"Сегодня в столицу уже поступили две когенерационные установки. На следующей неделе ожидаем поставку еще двух таких установок", - сообщил министр.

Дизель для генераторов

Кроме этого, на заседании штаба приняли решение из резервов Минэнерго направить в столицу дополнительно 50 тонн дизеля для работы крупных генераторов, которые питают критические объекты и дома.

Привлечение дополнительных ремонтных бригад

"По данным Минразвития, в течение дня над ликвидацией последствий российских атак работали 166 бригад. В ночное время работу продолжат 74 бригады. Привлекаем помощь из регионов: уже завтра прибывают еще 17 бригад из Чернигова, Тернополя, Полтавы и Винницы. В случае необходимости готовы добавить еще 20 бригад", - рассказал чиновник.

Что предшествовало

