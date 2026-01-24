Чеські волонтери за кілька днів зібрали понад 3,8 млн доларів на енергетичну допомогу для України
Чеська організація Dárek pro putina ("Подарунок для Путіна") впродовж кількох днів зібрала понад 3,8 мільйона доларів на енергетичну допомогу для України.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
Зібрано 3,8 млн доларів
"Ініціатива Dárek pro Putina лише за кілька днів зібрала понад 3,8 млн дол. США на енергетичну допомогу Україні. Це - неймовірно", - написав Сибіга.
Генератори від Чехії
Крім цього, міністр повідомив, що наступного тижня до Харкова надійде 49 генераторів різної потужності, зібраних за підтримки чеської громадської організації Post Bellum.
Також у неділю, 25 січня, до Київської області буде доставлено 40 акумуляторних станцій та 1500 подовжувачів для Пунктів незламності завдяки допомозі з боку Середньочеського краю Чехії. Частина фінансування також спрямована на посилення кібербезпеки поліції Києва.
"Це приклад справжньої солідарності. Чехія демонструє, що підтримка України це не лише слова, а конкретні дії, які рятують життя й зміцнюють нашу стійкість", - наголосив Сибіга.
за їх спробу допомогти? - дякую.
за те що вони передадуть комусь три млн євро? - за це дякувати не буду.
вже таким як ти давали гроші, і вони так як ти повтікали з грошима, хто в швейцарію, хто в ізраіль.
Є і таке. Тому важко сказати наскільки ефективним буде використання цих коштів. Конкретно ця мізерна сума по марках зєльоних міндічєй, можливо і не буде розкрадено. Але тенденції відомі. Коментатор, наімовірніше, помиляється в цьому конкретному випадку, але має рацію в загальному: крадуть як в останній день і максимально неефективно і нераціональне використовують надані кошти.
тягар доведення на тому, хто стверджує. хоча, кому я це кажу)