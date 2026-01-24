Чеські волонтери за кілька днів зібрали понад 3,8 млн доларів на енергетичну допомогу для України

Чехія зібрала понад $3,8 млн на енергетичну допомогу Україні за лічені дні

Чеська організація Dárek pro putina ("Подарунок для Путіна") впродовж кількох днів зібрала понад 3,8 мільйона доларів на енергетичну допомогу для України.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Зібрано 3,8 млн доларів 

"Ініціатива Dárek pro Putina лише за кілька днів зібрала понад 3,8 млн дол. США на енергетичну допомогу Україні. Це - неймовірно", - написав Сибіга.

Генератори від Чехії

Крім цього, міністр повідомив, що наступного тижня до Харкова надійде 49 генераторів різної потужності, зібраних за підтримки чеської громадської організації Post Bellum.

Також у неділю, 25 січня, до Київської області буде доставлено 40 акумуляторних станцій та 1500 подовжувачів для Пунктів незламності завдяки допомозі з боку Середньочеського краю Чехії. Частина фінансування також спрямована на посилення кібербезпеки поліції Києва.

"Це приклад справжньої солідарності. Чехія демонструє, що підтримка України це не лише слова, а конкретні дії, які рятують життя й зміцнюють нашу стійкість", - наголосив Сибіга.

Чи не можна просто подякувати чуйним жителям Чехії і не згадувати про зелене біосміття. Та ще так недолуго, що виглядає як проплачений висер.
24.01.2026 21:17 Відповісти
це міндічам на пару годин. вони в сумках ці гроші перенесуть за дві ходки.
24.01.2026 21:13 Відповісти
Так все обіграв. Але він пише про цілком правдподібний сценарій.Те що зібрали гроші, то супермолодці, але давати їх до рук українських чиновників, то вже повна дурня. От про це і пише.
24.01.2026 23:07 Відповісти
це міндічам на пару годин. вони в сумках ці гроші перенесуть за дві ходки.
24.01.2026 21:13 Відповісти
Чи не можна просто подякувати чуйним жителям Чехії і не згадувати про зелене біосміття. Та ще так недолуго, що виглядає як проплачений висер.
24.01.2026 21:17 Відповісти
за що я повинен дякувати жителям Чехії?
за їх спробу допомогти? - дякую.
за те що вони передадуть комусь три млн євро? - за це дякувати не буду.
24.01.2026 21:19 Відповісти
За допомогу, вони не зобов'язані це робити, вони волонтери, подяка це елементарна ввічливість.
24.01.2026 23:44 Відповісти
за допомогу КОМУ САМЕ? кому вони допомогли?
25.01.2026 08:02 Відповісти
Вони передали Украіні. А далі, ми самі , самі повинні розбиратись! Чи вони повинні втручатись в справи іншоі держави? Може, приіхати та підлоги в нас помити ?
25.01.2026 11:32 Відповісти
ти то яким боком до України?
вже таким як ти давали гроші, і вони так як ти повтікали з грошима, хто в швейцарію, хто в ізраіль.
25.01.2026 13:57 Відповісти
Частина фінансування також спрямована на посилення кібербезпеки поліції Києва

24.01.2026 21:19 Відповісти
я до цього не дочитав. шо там по маєткам у кіберполіцейських? здається все норм було.
24.01.2026 21:23 Відповісти
все обісрати, така в тебе задача?
24.01.2026 21:44 Відповісти
Так все обіграв. Але він пише про цілком правдподібний сценарій.Те що зібрали гроші, то супермолодці, але давати їх до рук українських чиновників, то вже повна дурня. От про це і пише.
24.01.2026 23:07 Відповісти
в статті про збір грошей на генератори. хто їх купує невідомо. все
24.01.2026 23:14 Відповісти
Частина фінансування також спрямована на посилення кібербезпеки поліції Києва. Джерело: https://censor.net/ua/n3597111
Є і таке. Тому важко сказати наскільки ефективним буде використання цих коштів. Конкретно ця мізерна сума по марках зєльоних міндічєй, можливо і не буде розкрадено. Але тенденції відомі. Коментатор, наімовірніше, помиляється в цьому конкретному випадку, але має рацію в загальному: крадуть як в останній день і максимально неефективно і нераціональне використовують надані кошти.
24.01.2026 23:36 Відповісти
тобто під кожним постом це треба писати
24.01.2026 23:39 Відповісти
ну так взнай, хто купує генератори.
25.01.2026 07:59 Відповісти
може тобі ще пузо почухати, істеричка? ще мені неписемні клоуни порад не давали. сама щось узнай, перш ніж шмарклі по пиці розмазувати.
тягар доведення на тому, хто стверджує. хоча, кому я це кажу)
25.01.2026 17:41 Відповісти
ну так взнай, істеричка, куди ці гроші пішли. їх вже вкрали.
25.01.2026 17:46 Відповісти
я ж кажу, тупе абсолютно. це ти, дуня, стверджуєш, що їх вкрали. довести можеш? ні? стули брудного істеричного клюва та подякуй чеським друзям
25.01.2026 18:10 Відповісти
спитай у міндіча, чи вкрали, чи ні
25.01.2026 18:13 Відповісти
А як ви це бачите? Це наше насєлжніє обрало покидьків до влади. Це ми самі повинні розбиратись в своій краіні .інакше це буде втручання у внутрішні справи іншоі краіни .
25.01.2026 11:35 Відповісти
я бачу, що не треба давати гроші покидькам. так і написав. ти щось маєш проти?
25.01.2026 13:58 Відповісти
вгамуйся вже, клоун. такі висери можна під будь яким постом накласти. ті, що збирали гроші робили добру справу. ось, про що мова
25.01.2026 18:07 Відповісти
а що таке, ти один з покидьків, які ворують гуманітарку? шо, підгорає?
25.01.2026 18:09 Відповісти
втомився я від дегенератів) достатньо їх в оп. гуляй, дуня
25.01.2026 18:11 Відповісти
як ти міг від себе втомитись?
25.01.2026 18:14 Відповісти
Как такие люди могли выбрать это уе*ище, с мордой Урфина Джуса.
24.01.2026 21:55 Відповісти
так же как у нас выбрали))
25.01.2026 00:58 Відповісти
Через нафтопровід «Дружба» територією України продовжується транзит російської нафти до європейських країн (Угорщина, Словаччина, Чехія). Загалом Росія отримує близько $15 млн на день від трубопровідної нафти яка перекачується через Україну.
24.01.2026 22:03 Відповісти
Дякуємо! Але де вся ця допомога губиться по дорозі?
24.01.2026 22:38 Відповісти
Щиро дякуємо, Друзі.
24.01.2026 22:43 Відповісти
24.01.2026 22:58 Відповісти
Щиро дякуємо!
25.01.2026 11:05 Відповісти
 
 