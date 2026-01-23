Засідання "енергетичного Рамштайну": партнери підтвердили готовність підтримати Україну новими пакетами допомоги

Нова допомога від G7+: підсумки "енергетичного Рамштайну"

На засіданні "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+ партнери підтвердили готовність підтримати Україну новими пакетами гуманітарної допомоги.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Посилення енергетичної стійкості

Як розповів Кулеба, на засіданні Україна представила партнерам свої кроки для посилення енергетичної стійкості.

"Усі ці рішення потребують міжнародної підтримки – і ми її маємо", - зазначив урядовець.

Пакети допомоги

Своєю чергою партнери підтвердили готовність продовжувати підтримку новими пакетами гуманітарної допомоги, зокрема:

  • США – понад $400 млн;
  • Велика Британія – майже €23 млн;
  • Нідерланди – €23 млн;
  • Німеччина – €60 млн;
  • Італія – €10 млн.

Генератори від партнерів

За словами Кулеби, партнери швидко відреагували на надзвичайний стан в енергетиці в Україні, запроваджений внаслідок обстрілів Росією та доставили в січні майже 1200 генераторів різної потужності, Зокрема:

  • Європейська Комісія – 447 генераторів для Києва та громад по всій країні, з фокусом на прифронтові області;
  • Польща – майже 400 генераторів для Київської області;
  • Італія – 78 котлів високої потужності;
  • Литва – 90 генераторів;
  • Німеччина (GIZ) – блочно-модульні котельні загальною потужністю 16 МВт;
  • Швейцарія – до 500 тис. євро для Харківської та Київської областей;
  • Японія – 140 генераторів малої та середньої потужності, 60 трансформаторів, 2 когенераційні установки;
  • Франція – понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт та інше обладнання.

Ключовими напрямами подальшої співпраці, де Україна розраховує на підтримку партнерів, як зазначив міністр, є:

  • розширення децентралізованої генерації для тепла і води;
  • наповнення Національного резерву мобільного енергетичного обладнання;
  • формування "банку" критичного обладнання для швидкого реагування після атак;
  • масштабування фізичного захисту енергообʼєктів.

24.01.2026 00:05 Відповісти
Мівіна наш рулєвой !!! 💪🛒🎀🤡
24.01.2026 13:23 Відповісти
Спасибо вам, Европа. Вся. Кроме Урбана. И простите нас дураков, что выбрали себе в правителей Осла. Ибо не ведает он, что творит. Простите нас за его хамство. за его дурь. За его убогий разум. Ещё раз огромное вам спасибо, Европа.
24.01.2026 00:42 Відповісти
+
24.01.2026 13:21 Відповісти
Їм дешевше буде перевезти всіх до себе, ніж щомісяця скидатися на ненажерливий квартал і кібуц міндіча.
Заодно і люди перестануть гинути.
24.01.2026 13:20 Відповісти
Навіщо нам зелений "уряд" якщо всі соціальні завдання беруть на себе уряди легітимних демократичних країн ?? Тоді вони по праву можуть і повинні розпоряджатися податками і ЗВР в цій країні!!!!
24.01.2026 13:25 Відповісти
Енергетичний рамштайн... ******* кловани пафосні назви.
Потім буде ЩО ?
Медичний рамштайн ?
Евакуаційний рамштайн ?
Генераторний і дровяний рамштайн?свічковий рамштайн?
Рамштайн по роздачі консервів, ліків та питної води?
24.01.2026 13:34 Відповісти
 
 