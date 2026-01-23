Засідання "енергетичного Рамштайну": партнери підтвердили готовність підтримати Україну новими пакетами допомоги
На засіданні "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+ партнери підтвердили готовність підтримати Україну новими пакетами гуманітарної допомоги.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
Посилення енергетичної стійкості
Як розповів Кулеба, на засіданні Україна представила партнерам свої кроки для посилення енергетичної стійкості.
"Усі ці рішення потребують міжнародної підтримки – і ми її маємо", - зазначив урядовець.
Пакети допомоги
Своєю чергою партнери підтвердили готовність продовжувати підтримку новими пакетами гуманітарної допомоги, зокрема:
- США – понад $400 млн;
- Велика Британія – майже €23 млн;
- Нідерланди – €23 млн;
- Німеччина – €60 млн;
- Італія – €10 млн.
Генератори від партнерів
За словами Кулеби, партнери швидко відреагували на надзвичайний стан в енергетиці в Україні, запроваджений внаслідок обстрілів Росією та доставили в січні майже 1200 генераторів різної потужності, Зокрема:
- Європейська Комісія – 447 генераторів для Києва та громад по всій країні, з фокусом на прифронтові області;
- Польща – майже 400 генераторів для Київської області;
- Італія – 78 котлів високої потужності;
- Литва – 90 генераторів;
- Німеччина (GIZ) – блочно-модульні котельні загальною потужністю 16 МВт;
- Швейцарія – до 500 тис. євро для Харківської та Київської областей;
- Японія – 140 генераторів малої та середньої потужності, 60 трансформаторів, 2 когенераційні установки;
- Франція – понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт та інше обладнання.
Ключовими напрямами подальшої співпраці, де Україна розраховує на підтримку партнерів, як зазначив міністр, є:
- розширення децентралізованої генерації для тепла і води;
- наповнення Національного резерву мобільного енергетичного обладнання;
- формування "банку" критичного обладнання для швидкого реагування після атак;
- масштабування фізичного захисту енергообʼєктів.
Заодно і люди перестануть гинути.
Потім буде ЩО ?
Медичний рамштайн ?
Евакуаційний рамштайн ?
Генераторний і дровяний рамштайн?свічковий рамштайн?
Рамштайн по роздачі консервів, ліків та питної води?