Засідання "енергетичного Рамштайну": партнери підтвердили готовність підтримати Україну новими пакетами допомоги

На засіданні "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+ партнери підтвердили готовність підтримати Україну новими пакетами гуманітарної допомоги.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Посилення енергетичної стійкості

Як розповів Кулеба, на засіданні Україна представила партнерам свої кроки для посилення енергетичної стійкості.

"Усі ці рішення потребують міжнародної підтримки – і ми її маємо", - зазначив урядовець.

Пакети допомоги

Своєю чергою партнери підтвердили готовність продовжувати підтримку новими пакетами гуманітарної допомоги, зокрема:

США – понад $400 млн;

Велика Британія – майже €23 млн;

Нідерланди – €23 млн;

Німеччина – €60 млн;

Італія – €10 млн.

Генератори від партнерів

За словами Кулеби, партнери швидко відреагували на надзвичайний стан в енергетиці в Україні, запроваджений внаслідок обстрілів Росією та доставили в січні майже 1200 генераторів різної потужності, Зокрема:

Європейська Комісія – 447 генераторів для Києва та громад по всій країні, з фокусом на прифронтові області;

Польща – майже 400 генераторів для Київської області;

Італія – 78 котлів високої потужності;

Литва – 90 генераторів;

Німеччина (GIZ) – блочно-модульні котельні загальною потужністю 16 МВт;

Швейцарія – до 500 тис. євро для Харківської та Київської областей;

Японія – 140 генераторів малої та середньої потужності, 60 трансформаторів, 2 когенераційні установки;

Франція – понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт та інше обладнання.

Ключовими напрямами подальшої співпраці, де Україна розраховує на підтримку партнерів, як зазначив міністр, є:

розширення децентралізованої генерації для тепла і води;

наповнення Національного резерву мобільного енергетичного обладнання;

формування "банку" критичного обладнання для швидкого реагування після атак;

масштабування фізичного захисту енергообʼєктів.

