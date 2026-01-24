Заседание "энергетического Рамштайна": партнеры подтвердили готовность поддержать Украину новыми пакетами помощи

Новая помощь от G7+: итоги "энергетического Рамштайна"

На заседании "энергетического Рамштайна" в формате G7+ партнеры подтвердили готовность поддержать Украину новыми пакетами гуманитарной помощи.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Усиление энергетической устойчивости

Как рассказал Кулеба, на заседании Украина представила партнерам свои шаги по усилению энергетической устойчивости.

"Все эти решения требуют международной поддержки – и мы ее имеем", – отметил чиновник.

Пакеты помощи

В свою очередь партнеры подтвердили готовность продолжать поддержку новыми пакетами гуманитарной помощи, в частности:

  • США – более $400 млн;
  • Великобритания – почти €23 млн;
  • Нидерланды – €23 млн;
  • Германия – €60 млн;
  • Италия – €10 млн.

Генераторы от партнеров

По словам Кулебы, партнеры быстро отреагировали на чрезвычайное положение в энергетике Украины, введенное вследствие обстрелов со стороны России, и в январе доставили почти 1200 генераторов различной мощности, в частности:

  • Европейская Комиссия – 447 генераторов для Киева и громад по всей стране, с фокусом на прифронтовые области;
  • Польша – почти 400 генераторов для Киевской области;
  • Италия – 78 котлов высокой мощности;
  • Литва – 90 генераторов;
  • Германия (GIZ) – блочно-модульные котельные общей мощностью 16 МВт;
  • Швейцария – до 500 тыс. евро для Харьковской и Киевской областей;
  • Япония – 140 генераторов малой и средней мощности, 60 трансформаторов, 2 когенерационные установки;
  • Франция – более 100 генераторов общей мощностью 13 МВт и другое оборудование.

Ключевыми направлениями дальнейшего сотрудничества, где Украина рассчитывает на поддержку партнеров, как отметил министр, являются:

  • расширение децентрализованной генерации для тепла и воды;
  • наполнение Национального резерва мобильного энергетического оборудования;
  • формирование "банка" критического оборудования для быстрого реагирования после атак;
  • масштабирование физической защиты энергообъектов.

24.01.2026 00:05 Ответить
Мівіна наш рулєвой !!! 💪🛒🎀🤡
24.01.2026 13:23 Ответить
Спасибо вам, Европа. Вся. Кроме Урбана. И простите нас дураков, что выбрали себе в правителей Осла. Ибо не ведает он, что творит. Простите нас за его хамство. за его дурь. За его убогий разум. Ещё раз огромное вам спасибо, Европа.
24.01.2026 00:42 Ответить
+
24.01.2026 13:21 Ответить
Їм дешевше буде перевезти всіх до себе, ніж щомісяця скидатися на ненажерливий квартал і кібуц міндіча.
Заодно і люди перестануть гинути.
24.01.2026 13:20 Ответить
Навіщо нам зелений "уряд" якщо всі соціальні завдання беруть на себе уряди легітимних демократичних країн ?? Тоді вони по праву можуть і повинні розпоряджатися податками і ЗВР в цій країні!!!!
24.01.2026 13:25 Ответить
Енергетичний рамштайн... ******* кловани пафосні назви.
Потім буде ЩО ?
Медичний рамштайн ?
Евакуаційний рамштайн ?
Генераторний і дровяний рамштайн?свічковий рамштайн?
Рамштайн по роздачі консервів, ліків та питної води?
24.01.2026 13:34 Ответить
 
 