Заседание "энергетического Рамштайна": партнеры подтвердили готовность поддержать Украину новыми пакетами помощи
На заседании "энергетического Рамштайна" в формате G7+ партнеры подтвердили готовность поддержать Украину новыми пакетами гуманитарной помощи.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
Усиление энергетической устойчивости
Как рассказал Кулеба, на заседании Украина представила партнерам свои шаги по усилению энергетической устойчивости.
"Все эти решения требуют международной поддержки – и мы ее имеем", – отметил чиновник.
Пакеты помощи
В свою очередь партнеры подтвердили готовность продолжать поддержку новыми пакетами гуманитарной помощи, в частности:
- США – более $400 млн;
- Великобритания – почти €23 млн;
- Нидерланды – €23 млн;
- Германия – €60 млн;
- Италия – €10 млн.
Генераторы от партнеров
По словам Кулебы, партнеры быстро отреагировали на чрезвычайное положение в энергетике Украины, введенное вследствие обстрелов со стороны России, и в январе доставили почти 1200 генераторов различной мощности, в частности:
- Европейская Комиссия – 447 генераторов для Киева и громад по всей стране, с фокусом на прифронтовые области;
- Польша – почти 400 генераторов для Киевской области;
- Италия – 78 котлов высокой мощности;
- Литва – 90 генераторов;
- Германия (GIZ) – блочно-модульные котельные общей мощностью 16 МВт;
- Швейцария – до 500 тыс. евро для Харьковской и Киевской областей;
- Япония – 140 генераторов малой и средней мощности, 60 трансформаторов, 2 когенерационные установки;
- Франция – более 100 генераторов общей мощностью 13 МВт и другое оборудование.
Ключевыми направлениями дальнейшего сотрудничества, где Украина рассчитывает на поддержку партнеров, как отметил министр, являются:
- расширение децентрализованной генерации для тепла и воды;
- наполнение Национального резерва мобильного энергетического оборудования;
- формирование "банка" критического оборудования для быстрого реагирования после атак;
- масштабирование физической защиты энергообъектов.
Заодно і люди перестануть гинути.
Потім буде ЩО ?
Медичний рамштайн ?
Евакуаційний рамштайн ?
Генераторний і дровяний рамштайн?свічковий рамштайн?
Рамштайн по роздачі консервів, ліків та питної води?