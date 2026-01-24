Заседание "энергетического Рамштайна": партнеры подтвердили готовность поддержать Украину новыми пакетами помощи

На заседании "энергетического Рамштайна" в формате G7+ партнеры подтвердили готовность поддержать Украину новыми пакетами гуманитарной помощи.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Усиление энергетической устойчивости

Как рассказал Кулеба, на заседании Украина представила партнерам свои шаги по усилению энергетической устойчивости.

"Все эти решения требуют международной поддержки – и мы ее имеем", – отметил чиновник.

Пакеты помощи

В свою очередь партнеры подтвердили готовность продолжать поддержку новыми пакетами гуманитарной помощи, в частности:

США – более $400 млн;

Великобритания – почти €23 млн;

Нидерланды – €23 млн;

Германия – €60 млн;

Италия – €10 млн.

Читайте также: Разовая выплата и кредит 0% на энергооборудование: Свириденко анонсировала поддержку для бизнеса

Генераторы от партнеров

По словам Кулебы, партнеры быстро отреагировали на чрезвычайное положение в энергетике Украины, введенное вследствие обстрелов со стороны России, и в январе доставили почти 1200 генераторов различной мощности, в частности:

Европейская Комиссия – 447 генераторов для Киева и громад по всей стране, с фокусом на прифронтовые области;

Польша – почти 400 генераторов для Киевской области;

Италия – 78 котлов высокой мощности;

Литва – 90 генераторов;

Германия (GIZ) – блочно-модульные котельные общей мощностью 16 МВт;

Швейцария – до 500 тыс. евро для Харьковской и Киевской областей;

Япония – 140 генераторов малой и средней мощности, 60 трансформаторов, 2 когенерационные установки;

Франция – более 100 генераторов общей мощностью 13 МВт и другое оборудование.

Ключевыми направлениями дальнейшего сотрудничества, где Украина рассчитывает на поддержку партнеров, как отметил министр, являются:

расширение децентрализованной генерации для тепла и воды;

наполнение Национального резерва мобильного энергетического оборудования;

формирование "банка" критического оборудования для быстрого реагирования после атак;

масштабирование физической защиты энергообъектов.

Читайте также: Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям, - Шмыгаль