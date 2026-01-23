Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям, - Шмыгаль

Ситуация в энергосистеме остается тяжелой, однако благодаря скоординированным действиям "Укрэнерго" и операторов системы распределения наблюдается тенденция к частичной стабилизации.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Графики электроснабжения

"Рассчитываем в ближайшие дни постепенно перейти от аварийных к почасовым отключениям. Наша задача – выйти на прогнозируемые графики объемом до 3-4 очередей. Также формируем дополнительные резервные бригады для усиления работы", – написал Шмыгаль.

Проверка когенерационных установок

Также министр рассказал, что по Киеву и области провели полную верификацию когенерационных установок.

"Четко определили их общее количество и техническую работоспособность. Сейчас из введенных в эксплуатацию мощностей только треть осуществляет фактическую подачу энергии в сеть. В этом вопросе взаимодействуем с местными властями. Все установки должны работать", - добавил Шмыгаль.

