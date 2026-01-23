Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям, - Шмыгаль

Шмыгаль дал обнадеживающий прогноз по ситуации со светом.

Ситуация в энергосистеме остается тяжелой, однако благодаря скоординированным действиям "Укрэнерго" и операторов системы распределения наблюдается тенденция к частичной стабилизации.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Графики электроснабжения

"Рассчитываем в ближайшие дни постепенно перейти от аварийных к почасовым отключениям. Наша задача – выйти на прогнозируемые графики объемом до 3-4 очередей. Также формируем дополнительные резервные бригады для усиления работы", – написал Шмыгаль.

Читайте также: В любой стране мира произошел бы блэкаут, если бы ее атаковали 500 дронов за ночь, - Зеленский

Проверка когенерационных установок 

Также министр рассказал, что по Киеву и области провели полную верификацию когенерационных установок.

"Четко определили их общее количество и техническую работоспособность. Сейчас из введенных в эксплуатацию мощностей только треть осуществляет фактическую подачу энергии в сеть. В этом вопросе взаимодействуем с местными властями. Все установки должны работать", - добавил Шмыгаль.

Читайте также: "Укрэнерго" завтра обещает вернуться к графикам отключений света. Сейчас они не действуют

Топ комментарии
Типовий анонс перед масованою атакою.
Після якої буде не менш типове "ну нє шмогла я"
23.01.2026 22:55 Ответить
23.01.2026 22:58 Ответить
Сьогодні Шмигаль у нас хто ?

Я вже заплутався
23.01.2026 23:27 Ответить
Вмієш ти здивувати
23.01.2026 22:54 Ответить
24.01.2026 07:53 Ответить
Типовий анонс перед масованою атакою.
Після якої буде не менш типове "ну нє шмогла я"
23.01.2026 22:55 Ответить
Там вже 3-4 десятки шахедів залетіло і продовжують залітати...
23.01.2026 22:56 Ответить
У повітряному просторі України фіксується 61х БпЛА (с)
23.01.2026 23:49 Ответить
23.01.2026 22:58 Ответить
І обоє лисі))))
24.01.2026 05:24 Ответить
24.01.2026 07:51 Ответить
За більш точною інформацією щодо «найближчих днів» звертатися до синоптиків.
23.01.2026 23:06 Ответить
Мартиненко обіцяли ще в прошлий четвер. Як ви суки задовбали своїми зеленими обіцянками
23.01.2026 23:20 Ответить
Свириденко
23.01.2026 23:21 Ответить
Швидореко
23.01.2026 23:36 Ответить
Сьогодні Шмигаль у нас хто ?

Я вже заплутався
23.01.2026 23:27 Ответить
Святий Миколай; подарунки роздає усім на усі боки. Віртуальні.
24.01.2026 00:26 Ответить
Цікаво, що на пост міністра він заступив з погодинними відключеннями...
23.01.2026 23:30 Ответить
Шмиг туди, шмиг сюди. Всюди був і ніде не затримувався. Кроткий затичок зеленої влади.
23.01.2026 23:42 Ответить
Ну-ну... До останніх двох ракетно-дронових ударів свириденко вихвалялася, що вони знайшли додаткові гігавати для населення. Тепер цей дятел звітує, що все готово для наступних атак. Довго ще цей маразм буде тривати?
23.01.2026 23:49 Ответить
Ти,головне з майнінговими відключеннями закінчуй, і світло подавай.А то АЕС як працювали так і працюють,відключенні по18 годин незалежно була чи ні пошкоджена енергосистема також є , а сама електроенергія де дівається,? Розкажи нам теорему чи закон зеленського - Шмигаля по перетворенню електроенергії з аес в що ?
23.01.2026 23:54 Ответить
Було якось питання по Буковелю, чому там не відключають. Директор місцевого обленерго заявив, що буковель викупає певні обсяги "імпортної електроенергії". Що це за "імпортна електрика" й звідки вона береться - не сказав.
24.01.2026 09:36 Ответить
Коли вже ці потужники не позавалюють свої *******, та не почнуть все робити мовчки?
24.01.2026 00:02 Ответить
В них (укрєнерго) потужностей , більше ніж достатньо, тому що женуть за кордон аж гай гуде, пам'ятаєте на початку 2023 року десь до середини лютого були жорсткі відключення без графіків? А потім на початку весни єлєктроєнергія з'явилася в усьому обсязі і відключень ніяких не було взагалі (до зими 2023/24 )
24.01.2026 00:09 Ответить
А крім постійних анонсів чогось хорошого десь в майбутньому, Зельоні на ще щось здатні. До речі, ніякі їхні обіцянки ніколи не справджуються.
24.01.2026 00:18 Ответить
шмигло вже домовився з пуйлом?
24.01.2026 00:28 Ответить
А можно чинить и не трындеть об этом тут же?! )
24.01.2026 01:35 Ответить
Пи*деть надо меньше на весь мир! Только отрапортовал, эти пи*ары ударили по последней подстанции и выключили Киев полностью. Кто вас за язык тянет? Ушлепки!!!🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
24.01.2026 03:08 Ответить
за 4 роки нічого не змінилося
24.01.2026 10:33 Ответить
зелене шапіто балакучого жанру крім 3.14 та пограбування ні нащо не здатні покидьки ненажерливі фламінгісти роялисти
24.01.2026 03:32 Ответить
Ті "графіки погодинних відключень" до сраки. Їх змінюють по кілька разів на добу. То чим вони відрізняються від "графікив аварійних відключень"? Зелене звиздобольство в дії.
24.01.2026 05:49 Ответить
Дебіл!
24.01.2026 09:33 Ответить
Шмигалю не вистачає бабла, від зарплати до зарплати, він і тут і там, спец у всьому...
24.01.2026 13:54 Ответить
 
 