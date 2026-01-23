В любой стране мира произошел бы блэкаут, если бы ее атаковали 500 дронов за ночь, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что любая страна мира была бы вынуждена пережить блэкаут, если бы подверглась атаке 500 ударных дронов за одну ночь, как это происходит в Украине уже 4 года.
Об этом 23 января глава украинского государства сказал на втором национальном Форуме талантливой молодежи в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
О российских ударах
"Энергетика сегодня - большой вызов. Здесь у Украины еще недостаточно опыта. Безусловно, нельзя нас сравнивать с любой страной, они не в войне. Если бы у них были такие удары - 500 дронов за ночь - у них был бы блэкаут. В любой стране мира", - подчеркнул Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что на фоне российских атак по энергетической инфраструктуре Украины Польша передает Киеву и общинам вокруг столицы 400 генераторов из государственных резервов.
- По состоянию на утро 22 января в Киеве без теплоснабжения оставалось чуть менее 3 тысяч многоэтажных домов.
- По состоянию на утро 23 января сообщалось, что в Киеве еще 1940 многоэтажек остаются без теплоснабжения, большинство - на левом берегу города.
разухарілся
пітухвошдь
.
Коли перед студентами видовбувався твій начальник, його швидко попустили.
З тобою, навіть не впріють.
от це головне.
Нікуя не зроблено до для того щоб не було ціх 4-х років, ні вже для того щоб ворог не робив ці блекаути.
Тількі відосіки і суцільна брехня в промислових масштабах
відповідно й на росії теж.
то де там блекаут?
Україна до таких країн не входить, тому залишається тільки "попереджати" про наступний обстріл і радити про від'їзд з Києва.
як ти вже дістав своїми патяканнями!!!
наволоч!!!
https://x.com/i/status/2014650113570849000 @ Схема на 2 млрд грн в енергетиці, поки українці сидять без світла і тепла
Стисло суть оборудки. Для збільшення імпорту електроенергії у високих кабінетах вирішили підняти граничні ціни (прайс-кепи). Про це (випадково?) дізналась низка трейдерів і викупила у Енергоатома рекордні обсяги електроенергії саме перед різким підняттям цін. А далі продали цю електроенергію з величезною маржою.
Тут важливо зазначити, що у Енергоатомі, за словами нардепа Ярослава Железняка, досі сидять люди Міндіча і це може бути ключовим фактором в цій історії.
Результат - держава ризикує втратити близько 2 млрд грн. Майже 20% всього обсягу енергії на аукціоні викупила компанія "Д.Трейдінг" з групи Ахметова. Вона на рівному місці може заробити близько 400 млн грн.
Як пишуть @nashigroshi, решту обсягу викупили більше десятка трейдерів, які проявили нетипове для себе зростання обсягів закупівлі електроенергії у 2-5 разів порівняно з їхньою попередньою діяльністю.
Виходом з цієї ситуації може стати негайне розірвання договорів продажу електроенергії і проведення повторного аукціону.
Але цього не роблять. Міністр енергетики заявив, що 22 січня був найважчим днем за останні кілька років. А з іншого боку, для когось це був найприбутковіший день.
Діагноз: Що таке некроекономіка?
Чотири роки ми трималися. Система, збудована ще «совком», витягувала на морально-вольових якостях енергетиків та гігантському запасі міцності бетону й заліза минулого століття. Але запас вичерпано.Сьогодні ми спостерігаємо тріумф некроекономіки. Звичайна корупція - це коли крадуть з прибутків, коли система працює, а чиновник знімає вершки. Некроекономіка - це коли державний ресурс конвертується у смерть, руїну та колапс. Це система, яка не просто краде гроші, а демонтує фундамент виживання нації заради приватного збагачення.Українці звикли думати, що корупція - це про гроші, які хтось «перенаправив».Але в умовах війни кожен украдений мільйон на ППО - це ракета, яка долетіла. Кожен «відкат» на РЕБ - це дрон, який спалив підстанцію. Кожна тендерна схема в енергетиці - це холод у дитячій кімнаті. Сьогодні Київ темний не тому, що ми не могли захистити енергетичні об'єкти. А тому, що роками не захищали, бо гроші на захист йшли в кишені, а не в бетон. А, ще на велике будіництво доріг - допомогло?!
Злочин №1: Вбивство тепла та афера з децентралізацією
Чому тисячі будинків у Києві залишилися без тепла? Нам кажуть: «Приліт по ТЕЦ та котельнях». Але правда страшніша. Ще у 2022 році, після перших атак, кожному притомному експерту було зрозуміло: величезні радянські ТЕЦ - це легкі мішені. Їх неможливо сховати, їх неможливо повністю прикрити ППО. Єдиний вихід, про який кричали всі - тотальна децентралізація. За 4 роки (чотири роки!) місто та держава мали закупити і встановити тисячі когенераційних установок (міні-ТЕЦ) та газопоршневих станцій. Вони ставляться у дворах, у підвалах лікарень, біля насосних станцій. Вони створюють «енергетичні острови», які дають і тепло, і електрику для циркуляції води, навіть коли «лягла» велика станція. Де курво ці установки? Гроші ж на них виділялися. Гранти від партнерів заходили мільярдами. Але замість мережі з тисячі малих ,,сердець'', яку неможливо знищити ракетним залпом, влада продовжувала вливати кошти в латання старого радянського монстра. Чому? А тому що некроекономіка не любить малі проекти. На закупівлі однієї гігантської турбіни або ремонті магістральної теплотраси ,,відкат'' отримати легше і непомітніше, ніж адмініструвати тисячу дрібних об'єктів. Централізація - це годівниця. Децентралізація - це безпека, але вона ,,невигідна'' чиновникам. Коли ви зараз мерзнете, знайте: ваше тепло вкрали не тоді, коли ракета влучила в генерацію. Його вкрали на тендері два роки тому, коли вирішили не будувати альтернативу, щоб не втрачати контроль над потоками.
Злочин №2: «Бетонні» міфи та світло, якого немає
Питання, яке має стати основою для військового трибуналу над відповідальними за енергетику: Де фізичний захист підстанцій? Ми роками слухали звіти про ,,три рівні захисту''. Ми бачили презентації, де нам малювали бетонні саркофаги для трансформаторів. На це списані астрономічні суми. Але настає січень 2026-го. Прилітає дрон (навіть не балістика, а повільний дрон!) - і вузлова підстанція вигорає вщент. Як це можливо, якщо вона ,,захищена''?Відповідь проста: захист був бутафорським. Це були «потьомкінські села» з мішків з піском та дешевих сіток, які продали державі за ціною бункера. Кожен знищений сьогодні трансформатор - це пам'ятник корупції.
Московія знищує трансформатор. А некроекономіка знищує систему, яка мала б поставити новий.Московія запускає дрон. А некроекономіка не закуповує системи захисту, бо «свій» постачальник ще не виграв тендер.Світла немає по дві доби не тому, що немає генерації. Світла немає, бо немає маневру. Резервні лінії не збудовані, запасне обладнання не закуплене в достатній кількості. Система працювала «на знос», щоб максимізувати прибутки олігархічних груп, і тепер вона просто розсипалася від першого серйозного морозу.
Злочин №3: ППО та імітація оборони
Чому не збивають? - питають люди. Не треба звинувачувати хлопців на пускових установках. Питання треба ставити тим, хто займався закупівлями. Ми чуємо про ,,нестачу ракет''. Але ми мовчимо про провал програми українських БПЛА-перехоплювачів та систем РЕБ. Замість того, щоб наситити об'єкти енергетики тисячами дешевих антидронових засобів, ми покладалися на дорогі західні системи, ресурс яких не нескінченний. Некроекономіка не зацікавлена в дешевих і ефективних рішеннях. Їй потрібні дорогі, довготривалі контракти, де можна сховати маржу. Результат? Небо діряве, бо гроші пішли не на ,,щит'', а на ,,схеми''.Справжня ,,Двушка''від влади .....Влада любить пафос і меми. Зеленський обіцяв удар по москві за кожен потушений ліхтар у Києві, розповідав роками про ракети-дрони, Фламінго і відплату. Але поки що єдине, що долітають "двушка на Москву". Тотальна корупція та розкрадання коштів на підготовку до зими, що залишило 4-мільйонне місто голим перед морозом. Управлінська імпотенція, брехня та бездіяльність зараз, коли катастрофа вже сталася.
Сьогоднішній Київ - це не «незламність». Це заручник. Заручник групи людей, які вирішили, що війна - це найкращий час стати мільярдерами. Це не реальність війни. Це реальність саботажу. Саботажу, який полягає не в тому, що хтось підрізав дріт уночі. А в тому, що хтось підрізав майбутнє цілої країни, підмінивши державну стратегію бізнес-планом власного збагачення.....