В любой стране мира произошел бы блэкаут, если бы ее атаковали 500 дронов за ночь, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что любая страна мира была бы вынуждена пережить блэкаут, если бы подверглась атаке 500 ударных дронов за одну ночь, как это происходит в Украине уже 4 года.

Об этом 23 января глава украинского государства сказал на втором национальном Форуме талантливой молодежи в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

О российских ударах

"Энергетика сегодня - большой вызов. Здесь у Украины еще недостаточно опыта. Безусловно, нельзя нас сравнивать с любой страной, они не в войне. Если бы у них были такие удары - 500 дронов за ночь - у них был бы блэкаут. В любой стране мира", - подчеркнул Зеленский.

