В любой стране мира произошел бы блэкаут, если бы ее атаковали 500 дронов за ночь, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что любая страна мира была бы вынуждена пережить блэкаут, если бы подверглась атаке 500 ударных дронов за одну ночь, как это происходит в Украине уже 4 года.

Об этом 23 января глава украинского государства сказал на втором национальном Форуме талантливой молодежи в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Энергетика сегодня - большой вызов. Здесь у Украины еще недостаточно опыта. Безусловно, нельзя нас сравнивать с любой страной, они не в войне. Если бы у них были такие удары - 500 дронов за ночь - у них был бы блэкаут. В любой стране мира", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина сейчас номер один в Европе в технологиях, - Зеленский

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня был самый тяжелый день для энергосистемы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года, - Шмыгаль

гарна відмазка! в будь якій країні сіту вся твоя шобла давно б уже сиділа-включаючи твого другана баканова!
23.01.2026 19:58 Ответить
Да да,ни в одной стране мира президент не говорил бы про шашлыки,когда армия вторжения врагов уже стояла на границе,а кореша этого шашлычника не кричали бы на весь парламент,что финансирование армии это популизм.
23.01.2026 20:00 Ответить
Він хотів сказати, що у будь-якій країні, де був би президентом Зеленський, стався б блекаут.
23.01.2026 20:39 Ответить
Щоб цього не сталося, путінський оркостан має бути знищений!
23.01.2026 19:56 Ответить
"чим страшніші поразки, тим голосніші літаври"

разухарілся пітух вошдь

.
23.01.2026 21:16 Ответить
Чимось новеньким пригостили?
23.01.2026 19:56 Ответить
А як же Кличко? Вже не він винуватий?
23.01.2026 19:57 Ответить
Ви пропустили слово "довічно"...
23.01.2026 20:04 Ответить
Обережніше, Вава.
Коли перед студентами видовбувався твій начальник, його швидко попустили.
З тобою, навіть не впріють.
23.01.2026 19:59 Ответить
Думаю в європі це розуіють тому й трохи заворушилися ..
23.01.2026 20:03 Ответить
Арлекіно, ***
23.01.2026 20:04 Ответить
з зєлупою, з пдарасом ахмєтовим і зекодлом - і без дронів буде те саме.
23.01.2026 20:04 Ответить
Буданов обіцяв шо буде прилітати 1000 - ми колись втулимо по їх гнізду? - Єлабузі
23.01.2026 20:04 Ответить
Добре що пуштун захистив енергооб'єкти ще у 2023 році триступеневим захистом від ракет та дронів!
23.01.2026 20:05 Ответить
Підіймайте сраки та більше допомагайте Україні аби швидше покінчити з ****** та його темрявою !
23.01.2026 20:06 Ответить
Пішов на х.й!то двушечку з москви повертаються
23.01.2026 20:07 Ответить
от це головне.

от це головне.
Нікуя не зроблено до для того щоб не було ціх 4-х років, ні вже для того щоб ворог не робив ці блекаути.
Тількі відосіки і суцільна брехня в промислових масштабах
23.01.2026 20:07 Ответить
відповідно й на росії теж.
то де там блекаут?

відповідно й на росії теж.
то де там блекаут?
23.01.2026 20:07 Ответить
Вже 4 й рік чекаємо від цього зрадника 500 дронів на кацапстані. Але летять тільки "фламіндічі" і зовсім в інший бік. Хоча ні, на москву ще двушки "літали"
24.01.2026 01:14 Ответить
Вони в Європі дочекаються й до блекауту й до усього іншого )
23.01.2026 20:09 Ответить
В Ізраїлі не стався, по 1000 штук летіло на країну розміром з Львівську область
23.01.2026 20:09 Ответить
Там лайно із труб каналізаційних летіло і літає в такій кількості пару раз на рік. Не треба писати маячню, при всій не любові до Зеленського - тут він правий
23.01.2026 22:14 Ответить
Він " правий" в тому що йому написано на листочку. Якщо людина випадково чи по прочитаному генерую раз в рік розумні речі це нічого не змінює. В щодо Ізраїля та лайна по трубах то скільки років вони так живуть, і які розміри їхньої країни. В нас ще пару таких років і каналізаційних труб не буде
23.01.2026 23:35 Ответить
Не стався б блекаут ніде, бо там міндічей не має.
23.01.2026 20:10 Ответить
Будь-яку країну стільки дронів не атакувало б. Можливо, взагалі не атакували б дрони і Укра'ну, якби при владі у ній не було злодійкувато-продажної клоунократії.
23.01.2026 20:10 Ответить
квартальне чьмо рекламує російські дрони.
23.01.2026 20:13 Ответить
И даже в рахе? Мы оказывается не можем 500 дронов собрать? Хотя бы в неделю. Во как прокололся валодя)
23.01.2026 20:16 Ответить
А Фламінго????
23.01.2026 22:10 Ответить
Скотина, ти обіцяв, що підеш, якщо не зможеш закінчити війну! ЯКОГО ХРІНА ти не виконуєш власні обіцянки?!
23.01.2026 20:18 Ответить
Маленьке зелене волохате чмо
23.01.2026 20:20 Ответить
У будь-якій країні світу стався б блекаут, якби її атакували 500 дронів за ніч, - Зеленський То чому ж ти не вдарив 500-ма дронами по моцкві і Підеру? Чи це гра в примус українців до капітуляції?
23.01.2026 20:26 Ответить
Але є декілька десятків країн, з яких по агресору після такої атаки полетіли б ті самі 500 дронів, а може й 1500, а може й щось серйозніше.

Україна до таких країн не входить, тому залишається тільки "попереджати" про наступний обстріл і радити про від'їзд з Києва.
23.01.2026 20:32 Ответить
Заткни пащу зелене чмо!!!
як ти вже дістав своїми патяканнями!!!
наволоч!!!
23.01.2026 20:33 Ответить
А де ж твоя асиметрична відповідь та помста? Тріпло і балабол! За слова відповідати треба,не бути тряпкою.
23.01.2026 20:34 Ответить
Повідомлення від Центру протидії корупції (ЦПД):

https://x.com/i/status/2014650113570849000 @ Схема на 2 млрд грн в енергетиці, поки українці сидять без світла і тепла

Стисло суть оборудки. Для збільшення імпорту електроенергії у високих кабінетах вирішили підняти граничні ціни (прайс-кепи). Про це (випадково?) дізналась низка трейдерів і викупила у Енергоатома рекордні обсяги електроенергії саме перед різким підняттям цін. А далі продали цю електроенергію з величезною маржою.

Тут важливо зазначити, що у Енергоатомі, за словами нардепа Ярослава Железняка, досі сидять люди Міндіча і це може бути ключовим фактором в цій історії.

Результат - держава ризикує втратити близько 2 млрд грн. Майже 20% всього обсягу енергії на аукціоні викупила компанія "Д.Трейдінг" з групи Ахметова. Вона на рівному місці може заробити близько 400 млн грн.

Як пишуть @nashigroshi, решту обсягу викупили більше десятка трейдерів, які проявили нетипове для себе зростання обсягів закупівлі електроенергії у 2-5 разів порівняно з їхньою попередньою діяльністю.

Виходом з цієї ситуації може стати негайне розірвання договорів продажу електроенергії і проведення повторного аукціону.

Але цього не роблять. Міністр енергетики заявив, що 22 січня був найважчим днем за останні кілька років. А з іншого боку, для когось це був найприбутковіший день.
23.01.2026 20:39 Ответить
Але у нас при владі некомпетентний не тільки презедент, а ще й абсолютно на всі державні посади розсував таких же профанів, які ні бельмеса не мають поняття в управлінні державою.
23.01.2026 20:42 Ответить
Ізраїль в минулому році атакували 1500 шахедів і все чудово. Світло не зникло і всі зручності є. Дивно , дуже дивно. Напевно в них нема такого потужно-незламного лідора.
23.01.2026 21:01 Ответить
При цьому зручності зникли в Ірані.
24.01.2026 01:18 Ответить
Хорошо быть Зеленским - никогда ни в чем не виноват.
23.01.2026 21:10 Ответить
Поясніть цьому випускнику бухгалтерського факультету криворізького вишу що кількість приль отів не дає індулігенцію на можливість грабувати країну твоїм "друзям" . Камери Корявченкова і Янелоха будуть поряд,але окремо. Вкрадені гроші не підуть твоїй шоблі на користь. Як прийшло,так і пішло
23.01.2026 21:13 Ответить
Це він міндіча відмиває-нє вінаватий он!
23.01.2026 21:53 Ответить
Це очевидно, що жодна країна не витримала б такого страшного тиску: по 500 ворожих дронів щодня та мародерів з найближчого оточення президента...
23.01.2026 21:56 Ответить
Так звісно в будь якій краіні світу це б сталося. У будь якій краіні, яке живе мирним життям, і яка ні з ким не воює і ій нічого не загрожувало б. Бо да такого удару там ніхто і не готувався і це б було неочикуваним. Але ж в нас повномасштабна війна йде вже майже п'ятий рік !!! А в нас так само нічого не робилося для захисту і підготовки до таких ударів....Але ж влада для пояснень знову вмикає нам стару, заїжджену платівку: ,,підступний ворог', ,,аномальні морози'', ,,складна генерація''. Це брехня. Те, що відбувається зараз - це не форс-мажор і не наслідок виключно удару 13 січня. Це закономірний фінал свідомо обраної стратегії. Це результат злочину, який триває вже чотири роки. І ім'я цьому злочину - не війна, а некроекономіка.
Діагноз: Що таке некроекономіка?
Чотири роки ми трималися. Система, збудована ще «совком», витягувала на морально-вольових якостях енергетиків та гігантському запасі міцності бетону й заліза минулого століття. Але запас вичерпано.Сьогодні ми спостерігаємо тріумф некроекономіки. Звичайна корупція - це коли крадуть з прибутків, коли система працює, а чиновник знімає вершки. Некроекономіка - це коли державний ресурс конвертується у смерть, руїну та колапс. Це система, яка не просто краде гроші, а демонтує фундамент виживання нації заради приватного збагачення.Українці звикли думати, що корупція - це про гроші, які хтось «перенаправив».Але в умовах війни кожен украдений мільйон на ППО - це ракета, яка долетіла. Кожен «відкат» на РЕБ - це дрон, який спалив підстанцію. Кожна тендерна схема в енергетиці - це холод у дитячій кімнаті. Сьогодні Київ темний не тому, що ми не могли захистити енергетичні об'єкти. А тому, що роками не захищали, бо гроші на захист йшли в кишені, а не в бетон. А, ще на велике будіництво доріг - допомогло?!
Злочин №1: Вбивство тепла та афера з децентралізацією
Чому тисячі будинків у Києві залишилися без тепла? Нам кажуть: «Приліт по ТЕЦ та котельнях». Але правда страшніша. Ще у 2022 році, після перших атак, кожному притомному експерту було зрозуміло: величезні радянські ТЕЦ - це легкі мішені. Їх неможливо сховати, їх неможливо повністю прикрити ППО. Єдиний вихід, про який кричали всі - тотальна децентралізація. За 4 роки (чотири роки!) місто та держава мали закупити і встановити тисячі когенераційних установок (міні-ТЕЦ) та газопоршневих станцій. Вони ставляться у дворах, у підвалах лікарень, біля насосних станцій. Вони створюють «енергетичні острови», які дають і тепло, і електрику для циркуляції води, навіть коли «лягла» велика станція. Де курво ці установки? Гроші ж на них виділялися. Гранти від партнерів заходили мільярдами. Але замість мережі з тисячі малих ,,сердець'', яку неможливо знищити ракетним залпом, влада продовжувала вливати кошти в латання старого радянського монстра. Чому? А тому що некроекономіка не любить малі проекти. На закупівлі однієї гігантської турбіни або ремонті магістральної теплотраси ,,відкат'' отримати легше і непомітніше, ніж адмініструвати тисячу дрібних об'єктів. Централізація - це годівниця. Децентралізація - це безпека, але вона ,,невигідна'' чиновникам. Коли ви зараз мерзнете, знайте: ваше тепло вкрали не тоді, коли ракета влучила в генерацію. Його вкрали на тендері два роки тому, коли вирішили не будувати альтернативу, щоб не втрачати контроль над потоками.
Злочин №2: «Бетонні» міфи та світло, якого немає
Питання, яке має стати основою для військового трибуналу над відповідальними за енергетику: Де фізичний захист підстанцій? Ми роками слухали звіти про ,,три рівні захисту''. Ми бачили презентації, де нам малювали бетонні саркофаги для трансформаторів. На це списані астрономічні суми. Але настає січень 2026-го. Прилітає дрон (навіть не балістика, а повільний дрон!) - і вузлова підстанція вигорає вщент. Як це можливо, якщо вона ,,захищена''?Відповідь проста: захист був бутафорським. Це були «потьомкінські села» з мішків з піском та дешевих сіток, які продали державі за ціною бункера. Кожен знищений сьогодні трансформатор - це пам'ятник корупції.
Московія знищує трансформатор. А некроекономіка знищує систему, яка мала б поставити новий.Московія запускає дрон. А некроекономіка не закуповує системи захисту, бо «свій» постачальник ще не виграв тендер.Світла немає по дві доби не тому, що немає генерації. Світла немає, бо немає маневру. Резервні лінії не збудовані, запасне обладнання не закуплене в достатній кількості. Система працювала «на знос», щоб максимізувати прибутки олігархічних груп, і тепер вона просто розсипалася від першого серйозного морозу.
Злочин №3: ППО та імітація оборони
Чому не збивають? - питають люди. Не треба звинувачувати хлопців на пускових установках. Питання треба ставити тим, хто займався закупівлями. Ми чуємо про ,,нестачу ракет''. Але ми мовчимо про провал програми українських БПЛА-перехоплювачів та систем РЕБ. Замість того, щоб наситити об'єкти енергетики тисячами дешевих антидронових засобів, ми покладалися на дорогі західні системи, ресурс яких не нескінченний. Некроекономіка не зацікавлена в дешевих і ефективних рішеннях. Їй потрібні дорогі, довготривалі контракти, де можна сховати маржу. Результат? Небо діряве, бо гроші пішли не на ,,щит'', а на ,,схеми''.Справжня ,,Двушка''від влади .....Влада любить пафос і меми. Зеленський обіцяв удар по москві за кожен потушений ліхтар у Києві, розповідав роками про ракети-дрони, Фламінго і відплату. Але поки що єдине, що долітають "двушка на Москву". Тотальна корупція та розкрадання коштів на підготовку до зими, що залишило 4-мільйонне місто голим перед морозом. Управлінська імпотенція, брехня та бездіяльність зараз, коли катастрофа вже сталася.
Сьогоднішній Київ - це не «незламність». Це заручник. Заручник групи людей, які вирішили, що війна - це найкращий час стати мільярдерами. Це не реальність війни. Це реальність саботажу. Саботажу, який полягає не в тому, що хтось підрізав дріт уночі. А в тому, що хтось підрізав майбутнє цілої країни, підмінивши державну стратегію бізнес-планом власного збагачення.....
23.01.2026 22:17 Ответить
Як би в країні був би президент зеленський, то навіть без дронів , блекаут стався би, до речі, а де ж блекаут москви?
24.01.2026 00:15 Ответить
У будь-якій країні стався б блекаут, якщо ******* гроші мільярдами на енергетиці.
24.01.2026 02:09 Ответить
... якщо країною керує такий ********** з 5-6 менеджерами
24.01.2026 10:21 Ответить
Так чому в тебе Кличко винен? Чи вже ні?
24.01.2026 07:00 Ответить
 
 