У будь-якій країні світу стався б блекаут, якби її атакували 500 дронів за ніч, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що будь-яка країна світу змушена була б пережити блекаут, якби зазнала атаки 500 ударних дронів за одну ніч, як це відбувається в Україні вже 4 рік.

Про це 23 січня глава української держави сказав на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Про російські удари

"Енергетика сьогодні великий виклик. Тут в України ще недостатньо досвіду. Безумовно, не можна нас порівнювати з будь-якою країною, вони не у війні. Якби в них були такі удари — 500 дронів за ніч, у них був би блекаут. У будь-якій країні світу", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна зараз номер один у Європі в технологіях, - Зеленський

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні був найважчий день для енергосистеми України після блекауту в листопаді 2022 року, - Шмигаль