УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8796 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
3 120 49

У будь-якій країні світу стався б блекаут, якби її атакували 500 дронів за ніч, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що будь-яка країна світу змушена була б пережити блекаут, якби зазнала атаки 500 ударних дронів за одну ніч, як це відбувається в Україні вже 4 рік.

Про це 23 січня глава української держави сказав на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про російські удари

"Енергетика сьогодні великий виклик. Тут в України ще недостатньо досвіду. Безумовно, не можна нас порівнювати з будь-якою країною, вони не у війні. Якби в них були такі удари — 500 дронів за ніч, у них був би блекаут. У будь-якій країні світу", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна зараз номер один у Європі в технологіях, - Зеленський

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні був найважчий день для енергосистеми України після блекауту в листопаді 2022 року, - Шмигаль

Автор: 

Зеленський Володимир (27608) енергетика (3744) блекаут (143) війна в Україні (8189)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
гарна відмазка! в будь якій країні сіту вся твоя шобла давно б уже сиділа-включаючи твого другана баканова!
показати весь коментар
23.01.2026 19:58 Відповісти
+23
Да да,ни в одной стране мира президент не говорил бы про шашлыки,когда армия вторжения врагов уже стояла на границе,а кореша этого шашлычника не кричали бы на весь парламент,что финансирование армии это популизм.
показати весь коментар
23.01.2026 20:00 Відповісти
+22
Він хотів сказати, що у будь-якій країні, де був би президентом Зеленський, стався б блекаут.
показати весь коментар
23.01.2026 20:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щоб цього не сталося, путінський оркостан має бути знищений!
показати весь коментар
23.01.2026 19:56 Відповісти
Він хотів сказати, що у будь-якій країні, де був би президентом Зеленський, стався б блекаут.
показати весь коментар
23.01.2026 20:39 Відповісти
"чим страшніші поразки, тим голосніші літаври"

разухарілся пітух вошдь

.
показати весь коментар
23.01.2026 21:16 Відповісти
Чимось новеньким пригостили?
показати весь коментар
23.01.2026 19:56 Відповісти
А як же Кличко? Вже не він винуватий?
показати весь коментар
23.01.2026 19:57 Відповісти
гарна відмазка! в будь якій країні сіту вся твоя шобла давно б уже сиділа-включаючи твого другана баканова!
показати весь коментар
23.01.2026 19:58 Відповісти
Ви пропустили слово "довічно"...
показати весь коментар
23.01.2026 20:04 Відповісти
Обережніше, Вава.
Коли перед студентами видовбувався твій начальник, його швидко попустили.
З тобою, навіть не впріють.
показати весь коментар
23.01.2026 19:59 Відповісти
Да да,ни в одной стране мира президент не говорил бы про шашлыки,когда армия вторжения врагов уже стояла на границе,а кореша этого шашлычника не кричали бы на весь парламент,что финансирование армии это популизм.
показати весь коментар
23.01.2026 20:00 Відповісти
Думаю в європі це розуіють тому й трохи заворушилися ..
показати весь коментар
23.01.2026 20:03 Відповісти
Арлекіно, ***
показати весь коментар
23.01.2026 20:04 Відповісти
з зєлупою, з пдарасом ахмєтовим і зекодлом - і без дронів буде те саме.
показати весь коментар
23.01.2026 20:04 Відповісти
Буданов обіцяв шо буде прилітати 1000 - ми колись втулимо по їх гнізду? - Єлабузі
показати весь коментар
23.01.2026 20:04 Відповісти
Добре що пуштун захистив енергооб'єкти ще у 2023 році триступеневим захистом від ракет та дронів!
показати весь коментар
23.01.2026 20:05 Відповісти
Підіймайте сраки та більше допомагайте Україні аби швидше покінчити з ****** та його темрявою !
показати весь коментар
23.01.2026 20:06 Відповісти
Пішов на х.й!то двушечку з москви повертаються
показати весь коментар
23.01.2026 20:07 Відповісти
як це відбувається в Україні вже 4 рік Джерело: https://censor.net/ua/n3596989

от це головне.
Нікуя не зроблено до для того щоб не було ціх 4-х років, ні вже для того щоб ворог не робив ці блекаути.
Тількі відосіки і суцільна брехня в промислових масштабах
показати весь коментар
23.01.2026 20:07 Відповісти
Якби в них були такі удари - 500 дронів за ніч, у них був би блекаут. У будь-якій країні світу", - наголосив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3596989

відповідно й на росії теж.
то де там блекаут?
показати весь коментар
23.01.2026 20:07 Відповісти
Вже 4 й рік чекаємо від цього зрадника 500 дронів на кацапстані. Але летять тільки "фламіндічі" і зовсім в інший бік. Хоча ні, на москву ще двушки "літали"
показати весь коментар
24.01.2026 01:14 Відповісти
Вони в Європі дочекаються й до блекауту й до усього іншого )
показати весь коментар
23.01.2026 20:09 Відповісти
В Ізраїлі не стався, по 1000 штук летіло на країну розміром з Львівську область
показати весь коментар
23.01.2026 20:09 Відповісти
Там лайно із труб каналізаційних летіло і літає в такій кількості пару раз на рік. Не треба писати маячню, при всій не любові до Зеленського - тут він правий
показати весь коментар
23.01.2026 22:14 Відповісти
Він " правий" в тому що йому написано на листочку. Якщо людина випадково чи по прочитаному генерую раз в рік розумні речі це нічого не змінює. В щодо Ізраїля та лайна по трубах то скільки років вони так живуть, і які розміри їхньої країни. В нас ще пару таких років і каналізаційних труб не буде
показати весь коментар
23.01.2026 23:35 Відповісти
Не стався б блекаут ніде, бо там міндічей не має.
показати весь коментар
23.01.2026 20:10 Відповісти
Будь-яку країну стільки дронів не атакувало б. Можливо, взагалі не атакували б дрони і Укра'ну, якби при владі у ній не було злодійкувато-продажної клоунократії.
показати весь коментар
23.01.2026 20:10 Відповісти
квартальне чьмо рекламує російські дрони.
показати весь коментар
23.01.2026 20:13 Відповісти
И даже в рахе? Мы оказывается не можем 500 дронов собрать? Хотя бы в неделю. Во как прокололся валодя)
показати весь коментар
23.01.2026 20:16 Відповісти
А Фламінго????
показати весь коментар
23.01.2026 22:10 Відповісти
Скотина, ти обіцяв, що підеш, якщо не зможеш закінчити війну! ЯКОГО ХРІНА ти не виконуєш власні обіцянки?!
показати весь коментар
23.01.2026 20:18 Відповісти
Маленьке зелене волохате чмо
показати весь коментар
23.01.2026 20:20 Відповісти
У будь-якій країні світу стався б блекаут, якби її атакували 500 дронів за ніч, - Зеленський То чому ж ти не вдарив 500-ма дронами по моцкві і Підеру? Чи це гра в примус українців до капітуляції?
показати весь коментар
23.01.2026 20:26 Відповісти
Але є декілька десятків країн, з яких по агресору після такої атаки полетіли б ті самі 500 дронів, а може й 1500, а може й щось серйозніше.

Україна до таких країн не входить, тому залишається тільки "попереджати" про наступний обстріл і радити про від'їзд з Києва.
показати весь коментар
23.01.2026 20:32 Відповісти
Заткни пащу зелене чмо!!!
як ти вже дістав своїми патяканнями!!!
наволоч!!!
показати весь коментар
23.01.2026 20:33 Відповісти
А де ж твоя асиметрична відповідь та помста? Тріпло і балабол! За слова відповідати треба,не бути тряпкою.
показати весь коментар
23.01.2026 20:34 Відповісти
Повідомлення від Центру протидії корупції (ЦПД):

https://x.com/i/status/2014650113570849000 @ Схема на 2 млрд грн в енергетиці, поки українці сидять без світла і тепла

Стисло суть оборудки. Для збільшення імпорту електроенергії у високих кабінетах вирішили підняти граничні ціни (прайс-кепи). Про це (випадково?) дізналась низка трейдерів і викупила у Енергоатома рекордні обсяги електроенергії саме перед різким підняттям цін. А далі продали цю електроенергію з величезною маржою.

Тут важливо зазначити, що у Енергоатомі, за словами нардепа Ярослава Железняка, досі сидять люди Міндіча і це може бути ключовим фактором в цій історії.

Результат - держава ризикує втратити близько 2 млрд грн. Майже 20% всього обсягу енергії на аукціоні викупила компанія "Д.Трейдінг" з групи Ахметова. Вона на рівному місці може заробити близько 400 млн грн.

Як пишуть @nashigroshi, решту обсягу викупили більше десятка трейдерів, які проявили нетипове для себе зростання обсягів закупівлі електроенергії у 2-5 разів порівняно з їхньою попередньою діяльністю.

Виходом з цієї ситуації може стати негайне розірвання договорів продажу електроенергії і проведення повторного аукціону.

Але цього не роблять. Міністр енергетики заявив, що 22 січня був найважчим днем за останні кілька років. А з іншого боку, для когось це був найприбутковіший день.
показати весь коментар
23.01.2026 20:39 Відповісти
Але у нас при владі некомпетентний не тільки презедент, а ще й абсолютно на всі державні посади розсував таких же профанів, які ні бельмеса не мають поняття в управлінні державою.
показати весь коментар
23.01.2026 20:42 Відповісти
Ізраїль в минулому році атакували 1500 шахедів і все чудово. Світло не зникло і всі зручності є. Дивно , дуже дивно. Напевно в них нема такого потужно-незламного лідора.
показати весь коментар
23.01.2026 21:01 Відповісти
При цьому зручності зникли в Ірані.
показати весь коментар
24.01.2026 01:18 Відповісти
Хорошо быть Зеленским - никогда ни в чем не виноват.
показати весь коментар
23.01.2026 21:10 Відповісти
Поясніть цьому випускнику бухгалтерського факультету криворізького вишу що кількість приль отів не дає індулігенцію на можливість грабувати країну твоїм "друзям" . Камери Корявченкова і Янелоха будуть поряд,але окремо. Вкрадені гроші не підуть твоїй шоблі на користь. Як прийшло,так і пішло
показати весь коментар
23.01.2026 21:13 Відповісти
Це він міндіча відмиває-нє вінаватий он!
показати весь коментар
23.01.2026 21:53 Відповісти
Це очевидно, що жодна країна не витримала б такого страшного тиску: по 500 ворожих дронів щодня та мародерів з найближчого оточення президента...
показати весь коментар
23.01.2026 21:56 Відповісти
Так звісно в будь якій краіні світу це б сталося. У будь якій краіні, яке живе мирним життям, і яка ні з ким не воює і ій нічого не загрожувало б. Бо да такого удару там ніхто і не готувався і це б було неочикуваним. Але ж в нас повномасштабна війна йде вже майже п'ятий рік !!! А в нас так само нічого не робилося для захисту і підготовки до таких ударів....Але ж влада для пояснень знову вмикає нам стару, заїжджену платівку: ,,підступний ворог', ,,аномальні морози'', ,,складна генерація''. Це брехня. Те, що відбувається зараз - це не форс-мажор і не наслідок виключно удару 13 січня. Це закономірний фінал свідомо обраної стратегії. Це результат злочину, який триває вже чотири роки. І ім'я цьому злочину - не війна, а некроекономіка.
Діагноз: Що таке некроекономіка?
Чотири роки ми трималися. Система, збудована ще «совком», витягувала на морально-вольових якостях енергетиків та гігантському запасі міцності бетону й заліза минулого століття. Але запас вичерпано.Сьогодні ми спостерігаємо тріумф некроекономіки. Звичайна корупція - це коли крадуть з прибутків, коли система працює, а чиновник знімає вершки. Некроекономіка - це коли державний ресурс конвертується у смерть, руїну та колапс. Це система, яка не просто краде гроші, а демонтує фундамент виживання нації заради приватного збагачення.Українці звикли думати, що корупція - це про гроші, які хтось «перенаправив».Але в умовах війни кожен украдений мільйон на ППО - це ракета, яка долетіла. Кожен «відкат» на РЕБ - це дрон, який спалив підстанцію. Кожна тендерна схема в енергетиці - це холод у дитячій кімнаті. Сьогодні Київ темний не тому, що ми не могли захистити енергетичні об'єкти. А тому, що роками не захищали, бо гроші на захист йшли в кишені, а не в бетон. А, ще на велике будіництво доріг - допомогло?!
Злочин №1: Вбивство тепла та афера з децентралізацією
Чому тисячі будинків у Києві залишилися без тепла? Нам кажуть: «Приліт по ТЕЦ та котельнях». Але правда страшніша. Ще у 2022 році, після перших атак, кожному притомному експерту було зрозуміло: величезні радянські ТЕЦ - це легкі мішені. Їх неможливо сховати, їх неможливо повністю прикрити ППО. Єдиний вихід, про який кричали всі - тотальна децентралізація. За 4 роки (чотири роки!) місто та держава мали закупити і встановити тисячі когенераційних установок (міні-ТЕЦ) та газопоршневих станцій. Вони ставляться у дворах, у підвалах лікарень, біля насосних станцій. Вони створюють «енергетичні острови», які дають і тепло, і електрику для циркуляції води, навіть коли «лягла» велика станція. Де курво ці установки? Гроші ж на них виділялися. Гранти від партнерів заходили мільярдами. Але замість мережі з тисячі малих ,,сердець'', яку неможливо знищити ракетним залпом, влада продовжувала вливати кошти в латання старого радянського монстра. Чому? А тому що некроекономіка не любить малі проекти. На закупівлі однієї гігантської турбіни або ремонті магістральної теплотраси ,,відкат'' отримати легше і непомітніше, ніж адмініструвати тисячу дрібних об'єктів. Централізація - це годівниця. Децентралізація - це безпека, але вона ,,невигідна'' чиновникам. Коли ви зараз мерзнете, знайте: ваше тепло вкрали не тоді, коли ракета влучила в генерацію. Його вкрали на тендері два роки тому, коли вирішили не будувати альтернативу, щоб не втрачати контроль над потоками.
Злочин №2: «Бетонні» міфи та світло, якого немає
Питання, яке має стати основою для військового трибуналу над відповідальними за енергетику: Де фізичний захист підстанцій? Ми роками слухали звіти про ,,три рівні захисту''. Ми бачили презентації, де нам малювали бетонні саркофаги для трансформаторів. На це списані астрономічні суми. Але настає січень 2026-го. Прилітає дрон (навіть не балістика, а повільний дрон!) - і вузлова підстанція вигорає вщент. Як це можливо, якщо вона ,,захищена''?Відповідь проста: захист був бутафорським. Це були «потьомкінські села» з мішків з піском та дешевих сіток, які продали державі за ціною бункера. Кожен знищений сьогодні трансформатор - це пам'ятник корупції.
Московія знищує трансформатор. А некроекономіка знищує систему, яка мала б поставити новий.Московія запускає дрон. А некроекономіка не закуповує системи захисту, бо «свій» постачальник ще не виграв тендер.Світла немає по дві доби не тому, що немає генерації. Світла немає, бо немає маневру. Резервні лінії не збудовані, запасне обладнання не закуплене в достатній кількості. Система працювала «на знос», щоб максимізувати прибутки олігархічних груп, і тепер вона просто розсипалася від першого серйозного морозу.
Злочин №3: ППО та імітація оборони
Чому не збивають? - питають люди. Не треба звинувачувати хлопців на пускових установках. Питання треба ставити тим, хто займався закупівлями. Ми чуємо про ,,нестачу ракет''. Але ми мовчимо про провал програми українських БПЛА-перехоплювачів та систем РЕБ. Замість того, щоб наситити об'єкти енергетики тисячами дешевих антидронових засобів, ми покладалися на дорогі західні системи, ресурс яких не нескінченний. Некроекономіка не зацікавлена в дешевих і ефективних рішеннях. Їй потрібні дорогі, довготривалі контракти, де можна сховати маржу. Результат? Небо діряве, бо гроші пішли не на ,,щит'', а на ,,схеми''.Справжня ,,Двушка''від влади .....Влада любить пафос і меми. Зеленський обіцяв удар по москві за кожен потушений ліхтар у Києві, розповідав роками про ракети-дрони, Фламінго і відплату. Але поки що єдине, що долітають "двушка на Москву". Тотальна корупція та розкрадання коштів на підготовку до зими, що залишило 4-мільйонне місто голим перед морозом. Управлінська імпотенція, брехня та бездіяльність зараз, коли катастрофа вже сталася.
Сьогоднішній Київ - це не «незламність». Це заручник. Заручник групи людей, які вирішили, що війна - це найкращий час стати мільярдерами. Це не реальність війни. Це реальність саботажу. Саботажу, який полягає не в тому, що хтось підрізав дріт уночі. А в тому, що хтось підрізав майбутнє цілої країни, підмінивши державну стратегію бізнес-планом власного збагачення.....
показати весь коментар
23.01.2026 22:17 Відповісти
Як би в країні був би президент зеленський, то навіть без дронів , блекаут стався би, до речі, а де ж блекаут москви?
показати весь коментар
24.01.2026 00:15 Відповісти
У будь-якій країні стався б блекаут, якщо ******* гроші мільярдами на енергетиці.
показати весь коментар
24.01.2026 02:09 Відповісти
... якщо країною керує такий ********** з 5-6 менеджерами
показати весь коментар
24.01.2026 10:21 Відповісти
Так чому в тебе Кличко винен? Чи вже ні?
показати весь коментар
24.01.2026 07:00 Відповісти
 
 