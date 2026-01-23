Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень, - Шмигаль
Ситуація в енергосистемі залишається важкою, однак завдяки скоординованим діям "Укренерго" та операторів системи розподілу спостерігається тенденція до часткової стабілізації.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Графіки електропостачання
"Розраховуємо найближчими днями поступово перейти від аварійних до погодинних відключень. Наше завдання – вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3-4 черг. Також формуємо додаткові резервні бригади для посилення роботи", - написав Шмигаль.
Перевірка когенераційних установок
Також міністр розповів, що по Києву та області провели повну верифікацію когенераційних установок.
"Чітко визначили їх загальну кількість та технічну працездатність. Наразі з введених в експлуатацію потужностей тільки третина здійснює фактичне постачання енергії в мережу. У цьому питанні взаємодіємо з місцевою владою. Усі установки мають працювати", - додав Шмигаль.
