Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень, - Шмигаль

Шмигаль дав обнадійливий прогноз щодо ситуації зі світлом.

Ситуація в енергосистемі залишається важкою, однак завдяки скоординованим діям "Укренерго" та операторів системи розподілу спостерігається тенденція до часткової стабілізації.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Графіки електропостачання

"Розраховуємо найближчими днями поступово перейти від аварійних до погодинних відключень. Наше завдання – вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3-4 черг. Також формуємо додаткові резервні бригади для посилення роботи", - написав Шмигаль.

Перевірка когенераційних установок 

Також міністр розповів, що по Києву та області провели повну верифікацію когенераційних установок.

"Чітко визначили їх загальну кількість та технічну працездатність. Наразі з введених в експлуатацію потужностей тільки третина здійснює фактичне постачання енергії в мережу. У цьому питанні взаємодіємо з місцевою владою. Усі установки мають працювати", - додав Шмигаль.

Топ коментарі
+21
Типовий анонс перед масованою атакою.
Після якої буде не менш типове "ну нє шмогла я"
23.01.2026 22:55 Відповісти
+19
23.01.2026 22:58 Відповісти
+5
Сьогодні Шмигаль у нас хто ?

Я вже заплутався
23.01.2026 23:27 Відповісти
Вмієш ти здивувати
23.01.2026 22:54 Відповісти
24.01.2026 07:53 Відповісти
Типовий анонс перед масованою атакою.
Після якої буде не менш типове "ну нє шмогла я"
23.01.2026 22:55 Відповісти
Там вже 3-4 десятки шахедів залетіло і продовжують залітати...
23.01.2026 22:56 Відповісти
У повітряному просторі України фіксується 61х БпЛА (с)
23.01.2026 23:49 Відповісти
23.01.2026 22:58 Відповісти
І обоє лисі))))
24.01.2026 05:24 Відповісти
24.01.2026 07:51 Відповісти
За більш точною інформацією щодо «найближчих днів» звертатися до синоптиків.
23.01.2026 23:06 Відповісти
Мартиненко обіцяли ще в прошлий четвер. Як ви суки задовбали своїми зеленими обіцянками
23.01.2026 23:20 Відповісти
Свириденко
23.01.2026 23:21 Відповісти
Швидореко
23.01.2026 23:36 Відповісти
Сьогодні Шмигаль у нас хто ?

Я вже заплутався
23.01.2026 23:27 Відповісти
Святий Миколай; подарунки роздає усім на усі боки. Віртуальні.
24.01.2026 00:26 Відповісти
Цікаво, що на пост міністра він заступив з погодинними відключеннями...
23.01.2026 23:30 Відповісти
Шмиг туди, шмиг сюди. Всюди був і ніде не затримувався. Кроткий затичок зеленої влади.
23.01.2026 23:42 Відповісти
Ну-ну... До останніх двох ракетно-дронових ударів свириденко вихвалялася, що вони знайшли додаткові гігавати для населення. Тепер цей дятел звітує, що все готово для наступних атак. Довго ще цей маразм буде тривати?
23.01.2026 23:49 Відповісти
Ти,головне з майнінговими відключеннями закінчуй, і світло подавай.А то АЕС як працювали так і працюють,відключенні по18 годин незалежно була чи ні пошкоджена енергосистема також є , а сама електроенергія де дівається,? Розкажи нам теорему чи закон зеленського - Шмигаля по перетворенню електроенергії з аес в що ?
23.01.2026 23:54 Відповісти
Було якось питання по Буковелю, чому там не відключають. Директор місцевого обленерго заявив, що буковель викупає певні обсяги "імпортної електроенергії". Що це за "імпортна електрика" й звідки вона береться - не сказав.
24.01.2026 09:36 Відповісти
Коли вже ці потужники не позавалюють свої *******, та не почнуть все робити мовчки?
24.01.2026 00:02 Відповісти
В них (укрєнерго) потужностей , більше ніж достатньо, тому що женуть за кордон аж гай гуде, пам'ятаєте на початку 2023 року десь до середини лютого були жорсткі відключення без графіків? А потім на початку весни єлєктроєнергія з'явилася в усьому обсязі і відключень ніяких не було взагалі (до зими 2023/24 )
24.01.2026 00:09 Відповісти
А крім постійних анонсів чогось хорошого десь в майбутньому, Зельоні на ще щось здатні. До речі, ніякі їхні обіцянки ніколи не справджуються.
24.01.2026 00:18 Відповісти
шмигло вже домовився з пуйлом?
24.01.2026 00:28 Відповісти
А можно чинить и не трындеть об этом тут же?! )
24.01.2026 01:35 Відповісти
Пи*деть надо меньше на весь мир! Только отрапортовал, эти пи*ары ударили по последней подстанции и выключили Киев полностью. Кто вас за язык тянет? Ушлепки!!!🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
24.01.2026 03:08 Відповісти
за 4 роки нічого не змінилося
24.01.2026 10:33 Відповісти
зелене шапіто балакучого жанру крім 3.14 та пограбування ні нащо не здатні покидьки ненажерливі фламінгісти роялисти
24.01.2026 03:32 Відповісти
Ті "графіки погодинних відключень" до сраки. Їх змінюють по кілька разів на добу. То чим вони відрізняються від "графікив аварійних відключень"? Зелене звиздобольство в дії.
24.01.2026 05:49 Відповісти
Дебіл!
24.01.2026 09:33 Відповісти
Шмигалю не вистачає бабла, від зарплати до зарплати, він і тут і там, спец у всьому...
24.01.2026 13:54 Відповісти
 
 