Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень, - Шмигаль

Ситуація в енергосистемі залишається важкою, однак завдяки скоординованим діям "Укренерго" та операторів системи розподілу спостерігається тенденція до часткової стабілізації.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Графіки електропостачання

"Розраховуємо найближчими днями поступово перейти від аварійних до погодинних відключень. Наше завдання – вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3-4 черг. Також формуємо додаткові резервні бригади для посилення роботи", - написав Шмигаль.

Перевірка когенераційних установок

Також міністр розповів, що по Києву та області провели повну верифікацію когенераційних установок.

"Чітко визначили їх загальну кількість та технічну працездатність. Наразі з введених в експлуатацію потужностей тільки третина здійснює фактичне постачання енергії в мережу. У цьому питанні взаємодіємо з місцевою владою. Усі установки мають працювати", - додав Шмигаль.

