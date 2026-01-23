Единовременная выплата и кредит 0% на энергооборудование: Свириденко анонсировала поддержку для бизнеса
Правительство вводит дополнительную поддержку для предпринимателей в условиях чрезвычайной энергетической ситуации.
Об этом сообщила глава Кабмина Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Кабмин принял пакет поддержки
"Малый и средний бизнес продолжает работать, несмотря на аварийные отключения из-за российских обстрелов, и из-за этого несет дополнительные расходы. Чтобы помочь пройти сложный период, на заседании Кабинета Министров приняли пакет поддержки", - рассказала Свириденко.
Финансовая помощь
В частности, правительство вводит единовременную финансовую помощь.
"ФЛП 2-3 групп, работающие в социально важных сферах - заведения питания, аптеки, кафе, продуктовые магазины, пекарни и другие заведения и услуги первой необходимости, смогут получить разовую выплату от 7 500 до 15 000 грн", - сообщила глава правительства.
По ее словам, размер выплаты будет зависеть от количества наемных работников, при условии наличия как минимум одного работника.
Подать заявку можно через портал "Дія". Средства можно потратить на:
- приобретение и ремонт энергооборудования;
- топливо для генераторов;
- оплата услуг электроэнергии.
Кредит на энергооборудование
Кроме того, для бизнеса будет действовать кредит 0% для приобретения энергооборудования.
Как рассказала Свириденко, предприятия, которые соответствуют критериям программы 5–7–9%, смогут привлечь целевой кредит на приобретение генераторов и аккумуляторных батарей с нулевой ставкой. Разница компенсируется государством через Фонд развития предпринимательства.
"Кредиты предоставляют почти 50 банков-партнеров программы 5-7-9 сроком до 3 лет. Максимальная сумма кредита — до 10 млн гривен", — добавила премьер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Була така сама мадама - пару сотень років назад - казала : якщо в народу не має хліба, то хай їсть "пірожіноє" . Кінчила правда погано - гільйотинували . .