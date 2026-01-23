Одноразова виплата та кредит 0% на енергообладнання: Свириденко анонсувала підтримку для бізнесу

Уряд запроваджує додаткову підтримку для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації.

Про це повідомила очільниця Кабміну Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Кабмін ухвалив пакет підтримки

"Малий та середній бізнес продовжує працювати, попри аварійні відключення через російські обстріли, і через це несе додаткові витрати. Щоб допомогти пройти складний період, на засіданні Кабінету Міністрів ухвалили пакет підтримки", - розповіла Свириденко.

Фінансова допомога

Зокрема, уряд запроваджує одноразову фінансову допомогу.

"ФОПи 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах — заклади харчування, аптеки, кав'ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади та послуги першої необхідності, зможуть отримати разову виплату від 7 500 до 15 000 грн", - повідомила глава уряду.

За її словами, розмір виплати залежатиме від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника.

Подати заявку можна через портал "Дія". Кошти можна витратити на:

придбання та ремонт енергообладнання;

пальне для генераторів;

оплату послуг електроенергії.

Кредит на енергообладнання

Окрім цього, для бізнесу діятиме кредит 0% для придбання енергообладнання.

Як розповіла Свириденко, підприємства, які відповідають критеріям програми 5–7–9%, зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою. Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.

"Кредити надають майже 50 банків-партнерів програми 5-7–9 строком до 3 років. Максимальна сума кредиту — до 10 млн гривень", - додала прем'єрка.

