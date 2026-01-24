Новости Помощь Украины от Чехии
Чешские волонтеры за несколько дней собрали более 3,8 млн долларов на энергетическую помощь для Украины

Чехия собрала более $3,8 млн на энергетическую помощь Украине за считанные дни

Чешская организация Dárek pro putina ("Подарок для Путина") за несколько дней собрала более 3,8 миллиона долларов на энергетическую помощь для Украины.

Об этом в соцсети Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Собрано 3,8 млн долларов 

"Инициатива Dárek pro Putina всего за несколько дней собрала более 3,8 млн долл. США на энергетическую помощь Украине. Это - невероятно", - написал Сибига.

Читайте также: Заседание "энергетического Рамштайна": партнеры подтвердили готовность поддержать Украину новыми пакетами помощи

Генераторы из Чехии

Кроме этого, министр сообщил, что на следующей неделе в Харьков поступят 49 генераторов различной мощности, собранных при поддержке чешской общественной организации Post Bellum.

Также в воскресенье, 25 января, в Киевскую область будет доставлено 40 аккумуляторных станций и 1500 удлинителей для пунктов несокрушимости благодаря помощи со стороны Среднечешского края Чехии. Часть финансирования также направлена на усиление кибербезопасности полиции Киева.

"Это пример настоящей солидарности. Чехия демонстрирует, что поддержка Украины - это не только слова, а конкретные действия, которые спасают жизни и укрепляют нашу устойчивость", - подчеркнул Сибига.

Читайте также: Поступление в Украину 447 генераторов от Евросоюза ожидается в течение недели, - Кулеба

помощь Чехия волонтеры генератор
+9
Чи не можна просто подякувати чуйним жителям Чехії і не згадувати про зелене біосміття. Та ще так недолуго, що виглядає як проплачений висер.
24.01.2026 21:17 Ответить
+4
це міндічам на пару годин. вони в сумках ці гроші перенесуть за дві ходки.
24.01.2026 21:13 Ответить
+4
Так все обіграв. Але він пише про цілком правдподібний сценарій.Те що зібрали гроші, то супермолодці, але давати їх до рук українських чиновників, то вже повна дурня. От про це і пише.
24.01.2026 23:07 Ответить
це міндічам на пару годин. вони в сумках ці гроші перенесуть за дві ходки.
24.01.2026 21:13 Ответить
Чи не можна просто подякувати чуйним жителям Чехії і не згадувати про зелене біосміття. Та ще так недолуго, що виглядає як проплачений висер.
24.01.2026 21:17 Ответить
за що я повинен дякувати жителям Чехії?
за їх спробу допомогти? - дякую.
за те що вони передадуть комусь три млн євро? - за це дякувати не буду.
24.01.2026 21:19 Ответить
За допомогу, вони не зобов'язані це робити, вони волонтери, подяка це елементарна ввічливість.
24.01.2026 23:44 Ответить
за допомогу КОМУ САМЕ? кому вони допомогли?
25.01.2026 08:02 Ответить
Вони передали Украіні. А далі, ми самі , самі повинні розбиратись! Чи вони повинні втручатись в справи іншоі держави? Може, приіхати та підлоги в нас помити ?
25.01.2026 11:32 Ответить
ти то яким боком до України?
вже таким як ти давали гроші, і вони так як ти повтікали з грошима, хто в швейцарію, хто в ізраіль.
25.01.2026 13:57 Ответить
Частина фінансування також спрямована на посилення кібербезпеки поліції Києва

24.01.2026 21:19 Ответить
я до цього не дочитав. шо там по маєткам у кіберполіцейських? здається все норм було.
24.01.2026 21:23 Ответить
все обісрати, така в тебе задача?
24.01.2026 21:44 Ответить
Так все обіграв. Але він пише про цілком правдподібний сценарій.Те що зібрали гроші, то супермолодці, але давати їх до рук українських чиновників, то вже повна дурня. От про це і пише.
24.01.2026 23:07 Ответить
в статті про збір грошей на генератори. хто їх купує невідомо. все
24.01.2026 23:14 Ответить
Частина фінансування також спрямована на посилення кібербезпеки поліції Києва. Джерело: https://censor.net/ua/n3597111
Є і таке. Тому важко сказати наскільки ефективним буде використання цих коштів. Конкретно ця мізерна сума по марках зєльоних міндічєй, можливо і не буде розкрадено. Але тенденції відомі. Коментатор, наімовірніше, помиляється в цьому конкретному випадку, але має рацію в загальному: крадуть як в останній день і максимально неефективно і нераціональне використовують надані кошти.
24.01.2026 23:36 Ответить
тобто під кожним постом це треба писати
24.01.2026 23:39 Ответить
ну так взнай, хто купує генератори.
25.01.2026 07:59 Ответить
може тобі ще пузо почухати, істеричка? ще мені неписемні клоуни порад не давали. сама щось узнай, перш ніж шмарклі по пиці розмазувати.
тягар доведення на тому, хто стверджує. хоча, кому я це кажу)
25.01.2026 17:41 Ответить
ну так взнай, істеричка, куди ці гроші пішли. їх вже вкрали.
25.01.2026 17:46 Ответить
я ж кажу, тупе абсолютно. це ти, дуня, стверджуєш, що їх вкрали. довести можеш? ні? стули брудного істеричного клюва та подякуй чеським друзям
25.01.2026 18:10 Ответить
спитай у міндіча, чи вкрали, чи ні
25.01.2026 18:13 Ответить
А як ви це бачите? Це наше насєлжніє обрало покидьків до влади. Це ми самі повинні розбиратись в своій краіні .інакше це буде втручання у внутрішні справи іншоі краіни .
25.01.2026 11:35 Ответить
я бачу, що не треба давати гроші покидькам. так і написав. ти щось маєш проти?
25.01.2026 13:58 Ответить
вгамуйся вже, клоун. такі висери можна під будь яким постом накласти. ті, що збирали гроші робили добру справу. ось, про що мова
25.01.2026 18:07 Ответить
а що таке, ти один з покидьків, які ворують гуманітарку? шо, підгорає?
25.01.2026 18:09 Ответить
втомився я від дегенератів) достатньо їх в оп. гуляй, дуня
25.01.2026 18:11 Ответить
як ти міг від себе втомитись?
25.01.2026 18:14 Ответить
Как такие люди могли выбрать это уе*ище, с мордой Урфина Джуса.
24.01.2026 21:55 Ответить
так же как у нас выбрали))
25.01.2026 00:58 Ответить
Через нафтопровід «Дружба» територією України продовжується транзит російської нафти до європейських країн (Угорщина, Словаччина, Чехія). Загалом Росія отримує близько $15 млн на день від трубопровідної нафти яка перекачується через Україну.
24.01.2026 22:03 Ответить
Дякуємо! Але де вся ця допомога губиться по дорозі?
24.01.2026 22:38 Ответить
Щиро дякуємо, Друзі.
24.01.2026 22:43 Ответить
24.01.2026 22:58 Ответить
Щиро дякуємо!
25.01.2026 11:05 Ответить
 
 