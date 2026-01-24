Чешские волонтеры за несколько дней собрали более 3,8 млн долларов на энергетическую помощь для Украины

Чешская организация Dárek pro putina ("Подарок для Путина") за несколько дней собрала более 3,8 миллиона долларов на энергетическую помощь для Украины.

Об этом в соцсети Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Собрано 3,8 млн долларов

"Инициатива Dárek pro Putina всего за несколько дней собрала более 3,8 млн долл. США на энергетическую помощь Украине. Это - невероятно", - написал Сибига.

Генераторы из Чехии

Кроме этого, министр сообщил, что на следующей неделе в Харьков поступят 49 генераторов различной мощности, собранных при поддержке чешской общественной организации Post Bellum.

Также в воскресенье, 25 января, в Киевскую область будет доставлено 40 аккумуляторных станций и 1500 удлинителей для пунктов несокрушимости благодаря помощи со стороны Среднечешского края Чехии. Часть финансирования также направлена на усиление кибербезопасности полиции Киева.

"Это пример настоящей солидарности. Чехия демонстрирует, что поддержка Украины - это не только слова, а конкретные действия, которые спасают жизни и укрепляют нашу устойчивость", - подчеркнул Сибига.

