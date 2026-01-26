Чехія терміново виділила $500 тисяч на генератори для України

Уряд Чехії терміново ухвалив рішення про виділення 500 тисяч доларів на закупівлю генераторів для України на тлі ускладнення ситуації в енергетичному секторі після січневих російських атак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Допомога для прифронтової Дніпропетровщини

За словами очільниці уряду, рішення чеської сторони було ухвалене у стислі терміни з урахуванням потреб прифронтових регіонів. Кошти планують використати для оперативного придбання генераторів уже до кінця поточного тижня.

Юлія Свириденко зазначила, що генератори буде спрямовано передусім для забезпечення потреб Дніпропетровської області, яка регулярно зазнає наслідків російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

"У понеділок уряд Чехії виділив 500 тисяч доларів на придбання генераторів для прифронтової Дніпропетровщини до кінця тижня", — повідомила Свириденко.

Прем’єрка подякувала чеському уряду за своєчасну та щедру підтримку України.

Свириденко також окремо відзначила діяльність громадських ініціатив у Чехії, які змогли зібрати 3,8 мільйона доларів на допомогу Києву.

Чехія передасть Україні FPV-дрони

Також Прага передасть Україні FPV-дрони на оптоволокні, розроблені на основі перехопленого російського БпЛА.

Дрон назвали "Ян Жижка" на честь чеського полководця. Він працює на оптоволокні, тому його неможливо глушити засобами РЕБ. Він на третину дешевший за інші моделі.

Раніше українські волонтери передали перехоплений безпілотник "Князь Вандал Новгородський", який працює на оптоволокні, а чеська компанія SPARK створила на його основі новий безпілотник.

Дрони почали виробляти у великій кількості завдяки фінансовій підтримці ініціативи Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна").

