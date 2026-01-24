Франція не братиме участі в ініціативі PURL: Ми допомагаємо Україні в інших сферах, - міністерка-делегатка Руфо

Франція не бере участі в ініціативі із закупівлі американської зброї для України PURL, але допомагає в інших напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, це підтвердила міністерка-делегатка при міністрі збройних сил та у справах ветеранів Франції Еліс Руфо на брифінгу у пʼятницю у Києві.

Ініціатива PURL

"Ні, у PURL, ми не беремо участі. Та ми допомагаємо в інших сферах", - сказала вона.

За словами Руфо, Франція вітає підтримку іншими європейськими партнерами цієї ініціативи, та закликає до розвитку безпосередньо систем у ЄС.

Європейські системи

"Ми хочемо, щоб усі пам'ятали, що в якийсь момент нам доведеться ухвалювати рішення самостійно і, по суті, розробляти європейські системи. Тож ми готуємося до наступних кроків", - сказала вона.

Зазначається, що Руфо прибула з візитом до Києва у пʼятницю вранці. Заступниця міністра Збройних сил поклала вінок на честь полеглих Захисників України і віддала їм шану біля Стіни пам'яті в Києві.

Що таке програма PURL?

  • Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
  • ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

Французи вирішили вкластися у розробку власної зброї і надавати її Україні для тесту і модифікації? Розумно 🤔
24.01.2026 11:43 Відповісти
Уже не хочется ничего ни читать ни писать. Всё абсолютно пустое. Украина постепенно приходит состояние полной разрухи. Сотни тысяч убитых и покалеченных. Западу мы похер.. одна только мысль-хоть один пассивный гомосексуалист В этом чате сознается что он голосовал за Зебила в апреле 19? Ну просто хоть один. А такие точно есть. 73%.. вы хоть понимаете что вы натворили, паскуды??
24.01.2026 11:44 Відповісти
нам головне щоб була зброя а відки вона то неважливо!
24.01.2026 11:40 Відповісти
Иак скоро всі відмовляться.
Лідор послав Європу.
24.01.2026 11:40 Відповісти
Франція надає нам те ж саме, що і США - 60% розвідінформації та ЗРК з можливостями ПРО.
США треба множити на ноль і виробляти європейське озброєння

.
24.01.2026 11:48 Відповісти
Умножитель на нуль, на виробляють вони жодного зрк про. Їхні зрк не збиває балістику і край. Тільки ракети до петріот збивають. Пора б уже знати, йомайо.
24.01.2026 12:10 Відповісти
SAMP/T NG з ракетою Aster B1NT - функції ПРО з дальністю 150 км.
це круче, чем Патріот !
Україна має отримати вісім комплексів, кожен з яких має шість пускових установок, ітого - 48 пускових.
Militarnyi

вчи мат. часть

.
24.01.2026 13:43 Відповісти
Нащо тобі зброя на дивані?
24.01.2026 12:16 Відповісти
Петровичу краще "воюється" в інтернеті на дивані, тільки щаблі не вистачає.
24.01.2026 13:39 Відповісти
вже надають

.
24.01.2026 11:49 Відповісти
Надасть🤣🤣🤣рівно скільки шоб не розсердити пуйла...
24.01.2026 12:02 Відповісти
8 SAMP/T NG або 48 пускових, які круче Петріотам
стільки й США не дали

.
24.01.2026 14:25 Відповісти
Франція це єдина невеличка країна що виробляє всю свою зброю, від автоматів до літаків і ядрених бомб
24.01.2026 23:08 Відповісти
А причину голосування тупі по цей час не зрозуміли🤣🤣
24.01.2026 12:05 Відповісти
причина голосування - жили з головою в телевізорі. і не використовували голову щоб думати
24.01.2026 13:12 Відповісти
Телевізор зараз майже не працює.
А мене жіночки мало не набили за те,що не погодився,що у нас зараз найкращий президент.
24.01.2026 13:24 Відповісти
є таке:
обирали молоденького єврейчика, а зараз вже старий ж..д.
та їм поготів самі вже теж "повзрослішали", а досі марять Голобородькою на лісапеті

.
24.01.2026 14:29 Відповісти
Як би я не відносився до влади зелених корупціонерів, але звинувачувати її в розпочинанні війни це тупість. Війну почало *****. З Тузли і до 22 року. З більшим чи меншим успіхом кожного разу. А готуватися до цієї війни, не помилюсь якщо скажу, що ще Боря Єльцин почав. Тобто Москва, незвачаючи на прізвище її керманичів та на прізвища наших, завжди мала метою знищення незалежної від неї України як би вони нам мило не посміхалися в деякі часи.
24.01.2026 14:18 Відповісти
В Франції свій конфлікт з Трампом, тому підтримувати американських виробників зброї вони не хочуть.
Гірше від цього правда лише Україні, але як вже є.
24.01.2026 11:47 Відповісти
А скажи класно Трамп протролив макрона шо той втік з давоса??
24.01.2026 11:50 Відповісти
Трамп може говорити і писати що хоче.
Хтось на це звертає увагу, хтось ні.

США зараз лідер у військовій промисловості, але це не особиста заслуга Донні.
Він ще той "платник податків".😂

Дєд вже рік як президент США.
Війну в Україні зупинив?
Дещо поперейменовував.🤭
Нобелівську премію отримав?
Затіяв цю прутню з Гренландією.
Покошмарив трохи світ своїми тарифами.
Показав усім, який з США може бути "надійний союзник".

Трамп піде, а ці всі "геніальні зміни", які він разом з Маском провернули, залишаться в спадщину США.
Як воно буде далі?
Побачимо...
24.01.2026 12:28 Відповісти
Франція з початку війни допомогла загалом на 5,5 млрд Є, а PURL це допомога купівлі зброї США для України, тож надаючи допомогу безпосередньо Франція допомогає своєму, українському ВПК, а не американському.
PURL зручно для маленьких країн, що не мають власного ВПК і водночас хочуть підлизнути "президенту всесвіту" Трумпу, наприклад нещодавно Албанія приєдналася до PURL.
Це теж круто, бо деякій американській зброї немає аналогів.
24.01.2026 11:59 Відповісти
5,5 миллиардов евро это плевок в лицо Украине.
24.01.2026 12:39 Відповісти
Сто скажете про 5 машин скорой помощи которые прислал Израиль? Мамина подруга, уборщица, прислала внуку на Бахмут одну.
24.01.2026 23:14 Відповісти
Всего су*а 5 миллиардов евро. Макароша хитродупый.
24.01.2026 12:41 Відповісти
Рафале і SAMP-T краще за Ф16 і Патріот
24.01.2026 12:15 Відповісти
Ні.
24.01.2026 12:50 Відповісти
"Рафали" несомненно лучше, особенно по цене в 230 млн. долл. за штуку(купляй-не хочу).
24.01.2026 14:10 Відповісти
"Дружня" поведінка вірного "союзника"...
24.01.2026 12:18 Відповісти
краще у Франції купляти чим у рудого
24.01.2026 12:20 Відповісти
У Франції і близько нема того що є в США
24.01.2026 12:48 Відповісти
є все

.
24.01.2026 14:32 Відповісти
Ні.
24.01.2026 15:52 Відповісти
Взагалі то Україна має стати виробником передових військових технологій, тому що веде війну зараз і може ту зброю вивчати на полі боїв.
АЛЕ З ЦІМИ ПОЗОРНИМИ МІНІСТРАМИ ОБОРОНИ, які НІКОЛИ НЕ БУЛИ ВІЙСЬКОВИМИ І НЕ РОЗУМІЮТЬ У ЗБРОЇ , цього не буде
міноборони і війну очолюють « парікмахери і фотографи», але ніяк не досвідчені військові
Позор Зеленському
24.01.2026 13:48 Відповісти
 
 