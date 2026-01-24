Франція не братиме участі в ініціативі PURL: Ми допомагаємо Україні в інших сферах, - міністерка-делегатка Руфо

Франція не бере участі в ініціативі із закупівлі американської зброї для України PURL, але допомагає в інших напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, це підтвердила міністерка-делегатка при міністрі збройних сил та у справах ветеранів Франції Еліс Руфо на брифінгу у пʼятницю у Києві.

Ініціатива PURL

"Ні, у PURL, ми не беремо участі. Та ми допомагаємо в інших сферах", - сказала вона.

За словами Руфо, Франція вітає підтримку іншими європейськими партнерами цієї ініціативи, та закликає до розвитку безпосередньо систем у ЄС.

Європейські системи

"Ми хочемо, щоб усі пам'ятали, що в якийсь момент нам доведеться ухвалювати рішення самостійно і, по суті, розробляти європейські системи. Тож ми готуємося до наступних кроків", - сказала вона.

Зазначається, що Руфо прибула з візитом до Києва у пʼятницю вранці. Заступниця міністра Збройних сил поклала вінок на честь полеглих Захисників України і віддала їм шану біля Стіни пам'яті в Києві.

