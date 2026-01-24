Франція не братиме участі в ініціативі PURL: Ми допомагаємо Україні в інших сферах, - міністерка-делегатка Руфо
Франція не бере участі в ініціативі із закупівлі американської зброї для України PURL, але допомагає в інших напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, це підтвердила міністерка-делегатка при міністрі збройних сил та у справах ветеранів Франції Еліс Руфо на брифінгу у пʼятницю у Києві.
Ініціатива PURL
"Ні, у PURL, ми не беремо участі. Та ми допомагаємо в інших сферах", - сказала вона.
За словами Руфо, Франція вітає підтримку іншими європейськими партнерами цієї ініціативи, та закликає до розвитку безпосередньо систем у ЄС.
Європейські системи
"Ми хочемо, щоб усі пам'ятали, що в якийсь момент нам доведеться ухвалювати рішення самостійно і, по суті, розробляти європейські системи. Тож ми готуємося до наступних кроків", - сказала вона.
Зазначається, що Руфо прибула з візитом до Києва у пʼятницю вранці. Заступниця міністра Збройних сил поклала вінок на честь полеглих Захисників України і віддала їм шану біля Стіни пам'яті в Києві.
Що таке програма PURL?
- Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
- ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
Лідор послав Європу.
США треба множити на ноль і виробляти європейське озброєння
.
це круче, чем Патріот !
Україна має отримати вісім комплексів, кожен з яких має шість пускових установок, ітого - 48 пускових.
Militarnyi
вчи мат. часть
.
.
стільки й США не дали
.
А мене жіночки мало не набили за те,що не погодився,що у нас зараз найкращий президент.
обирали молоденького єврейчика, а зараз вже старий ж..д.
та їм поготів самі вже теж "повзрослішали", а досі марять Голобородькою на лісапеті
.
Гірше від цього правда лише Україні, але як вже є.
Хтось на це звертає увагу, хтось ні.
США зараз лідер у військовій промисловості, але це не особиста заслуга Донні.
Він ще той "платник податків".😂
Дєд вже рік як президент США.
Війну в Україні зупинив?
Дещо поперейменовував.🤭
Нобелівську премію отримав?
Затіяв цю прутню з Гренландією.
Покошмарив трохи світ своїми тарифами.
Показав усім, який з США може бути "надійний союзник".
Трамп піде, а ці всі "геніальні зміни", які він разом з Маском провернули, залишаться в спадщину США.
Як воно буде далі?
Побачимо...
PURL зручно для маленьких країн, що не мають власного ВПК і водночас хочуть підлизнути "президенту всесвіту" Трумпу, наприклад нещодавно Албанія приєдналася до PURL.
Це теж круто, бо деякій американській зброї немає аналогів.
.
АЛЕ З ЦІМИ ПОЗОРНИМИ МІНІСТРАМИ ОБОРОНИ, які НІКОЛИ НЕ БУЛИ ВІЙСЬКОВИМИ І НЕ РОЗУМІЮТЬ У ЗБРОЇ , цього не буде
міноборони і війну очолюють « парікмахери і фотографи», але ніяк не досвідчені військові
Позор Зеленському