Суперечки навколо Гренландії можуть ускладнити залучення країн ЄС до PURL для України, - посол НАТО Гетьманчук

Одним із наслідків суперечок США та європейських держав навколо Гренландії може стати ускладнення процесу залучення членів НАТО до участі в програмі PURL для України.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла посол України в НАТО Альона Гетьманчук, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Я не буду приховувати, що одним із короткострокових практичних наслідків для України у ситуації, яка складається навколо Гренландії, може стати більш складний процес заохочення до участі в PURL європейських країн-членів НАТО. Передусім країн, які мають найбільші фінансові можливості зробити внесок", - пояснила вона.

Гетьманчук додала, що три країни зробили найбільші внески до PURL з моменту її запуску - Норвегія, Нідерланди і Німеччина. Усі вони підтримують Данію, яка сама є важливим учасником програми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: До мого приїзду в Давос говорили лише про Гренландію, але ми перемкнули фокус на Україну

"Україна повинна пояснювати європейським державам, що спроби "покарати США", відмовляючись фінансувати закупівлі американської зброї через PURL, насправді будуть покаранням для України. Зараз ми критично потребуємо боєприпасів до систем ППО та іншого озброєння, яке виготовляє США", - зазначила посол.

Вона також додала, що враховуючи трансатлантичну напругу, Україна зараз веде переговори про розподіл фінансового тягаря не лише серед країн-членів НАТО, а й серед усіх партнерів України. Серед неєвропейських учасників PURL внески вже зробили Австралія та Нова Зеландія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Гренландії Нільсен про угоду Трампа: Суверенітет – наша червона лінія

Що таке програма PURL?

Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські кораблі тонутимуть біля Гренландії, як тонуть біля Криму – Україна може з цим допомогти, - Зеленський. ВIДЕО

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, виходячи з цих домовленостей, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про Гренландію: Більшість лідерів чекають, що Америка перегорить цією темою. ВIДЕО