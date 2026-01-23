"Формула Анкориджа" передбачає вимогу від України віддати Росії Донбас і заморозку фронту, - Reuters

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

В ОАЕ 23 і 24 січня відбудуться перемовини України, США та Росії. Кремль вимагає, щоб потенційна мирна угода з Києвом була заснована на так званій "формулі Анкориджа", про яку президент США Дональд Трамп та диктатор Путін нібито домовилися ще під час саміту на Алясці.

Про це пише агенство Reuters із посиланням на джерело, наближене до Кремля, передає Цензор.НЕТ.

Що таке "формула Анкориджа"?

Співрозмовник видання стверджує, що вона була узгоджена між Трампом та Путіним під час перемовин на Алясці у серпні 2025 року.

За його словами, Москва трактує її як встановлення контролю РФ над усім Донбасом і заморожування поточних ліній фронту в інших районах сходу і півдня України.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив у п'ятницю, що наполягання Росії на тому, щоб Україна віддала Донбас, є "дуже важливою умовою".

Україна відкинула умови Кремля

Reuters нагадує, шо Україна переживає найсуворішу зиму війни, оскільки Росія завдає масштабних ракетних і дронових ударів по енергетичній інфраструктурі. При температурах значно нижче нуля сотні тисяч людей у Києві та інших містах страждають від тривалих відключень електроенергії та залишаються без опалення.

Питання Донбасу, який Москва вимагає передати їй до припинення бойових дій, є найважливішим на перемовинах в Абу-Дабі. Водночас немає жодних ознак пом’якшення позицій з обох сторін — Україна відмовляється віддавати землі, які Росія не змогла захопити за чотири роки війни, а в Кремлі продовжують наполягати, що передача Донбасу є "обов'язковою умовою для миру", резюмує агентство.

Що передувало?

Топ коментарі
Ну да ну да - щоб взяти стільки як вони просять просто так вони витратили пітора міліона убитими.

ЛОГІЧНО що решту хочуть просто так - таким чином зекономлять півтора міліона ще убитими.

і в них лишаться сили для удара далі
23.01.2026 16:50 Відповісти
Їм того нічого і не треба, бо їх мета просто рух вперед. Віддамо їм територію, то вони її перейдуть і легко знайдуть причину, щоб атакувати далі.
23.01.2026 16:59 Відповісти
Ви хотіли сказати що це формула *****
23.01.2026 16:56 Відповісти
Хочеш вічно отримувати соціалку на наших смертях? Не переймайся, бійня ще надовго, кривавих грошей вистачить на офіцерів-втікачів.
24.01.2026 01:06 Відповісти
Они делают вид, что ведут переговоры, на самом деле весь юг Украины отдан Зеленским и Ермаком Патрушеву еще в Омане. А теперь они отдадут еще Запорожье, Днепр и Харьков. Тех миллиардов доллларов, которые были украдены Бакановым, Наумовым, Умеровым, Зеленским и Ермаком, не хватило для победы и достойного мира.
23.01.2026 23:46 Відповісти
Ага, йдіть нах*й обидва - у Анкоридж!
24.01.2026 00:14 Відповісти
Тим часом у Києві "Муніципальна охорона" почне патрулювати місто разом із мобільними зарядними станціями, - КМДА. Джерело: https://censor.net/ua/p3596971
Це якась маячня! На кого розраховано? Вони з нас знущаються! Це отаке завдання майже бойового підрозділу під час війни - а може хтось підійде до джипа з озброєними мужиками і попросить зарядити телефон і вони що його декілька годин будуть катати, доки телефон чи зарядна станція буде заряджатись? А чого тоді не зробити стаціонарні зарядки, навіщо мужики, які ще й за рахунок дорогого автомобільного акумулятора будуть це робити, яка їхня функція, так і не зрозумів, вони будуть заговорювати телефон, щоб він бистріше заряджався? Треновані навчені бички катаються по місту і не виконують ніяких задач, тупо прилаштували блатних, а воюють нехай хворі, про яких Аліна Михайлова розповідала. Як і більшість інших силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів запасу, хоча який зараз запас, коли ж його задіювати, бичків з тилових частин і т.д.
24.01.2026 01:09 Відповісти
Ну шо казати ..пройоб на виборах 2019 р Україну відкинув на 50-80 років назад.
24.01.2026 07:29 Відповісти
Брехня!хуйло на початку війни казало, що йому чужій зємлі не потрібні. Тільки денацифікація та асвабаждение рузкіх від біндерафцев. Він же не міг передумати.
24.01.2026 17:03 Відповісти
