Переговори зі США та РФ в Абу-Дабі: Зеленський затвердив склад української делегації
Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, що братиме участь у перемовинах зі США та Росією в Абу-Дабі.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті ОП.
Що відомо?
Делегацію очолить секретар РНБО Рустем Умєров.
Також туди увійдуть:
- Голова ОП Кирило Буданов;
- Нардеп Давид Арахамія;
- Радник керівника ОП Олександр Бевз;
- Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов;
- Начальник ГУР Олег Іващенко;
- Перший заступник глави ОП Сергій Кислиця;
- Перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський;
- Перший заступник голови СБУ Олександр Поклад;
- Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький;
Що передувало?
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
Для домовленості про частково приховану Капітуляцію України перед москальськими окупантами - цю делегацію призначив кошерний Зеленський.
Ось таку владу обрав ''мудрий'' Український народ - такі і результати - море крові Українців...