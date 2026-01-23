УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8619 відвідувачів онлайн
Новини Переговори із США переговори з РФ
3 565 13

Переговори зі США та РФ в Абу-Дабі: Зеленський затвердив склад української делегації

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, що братиме участь у перемовинах зі США та Росією в Абу-Дабі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті ОП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Делегацію очолить секретар РНБО Рустем Умєров.

Також туди увійдуть:

  • Голова ОП Кирило Буданов;
  • Нардеп Давид Арахамія;
  • Радник керівника ОП Олександр Бевз;
  • Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов;
  • Начальник ГУР Олег Іващенко;
  • Перший заступник глави ОП Сергій Кислиця;
  • Перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський;
  • Перший заступник голови СБУ Олександр Поклад;
  • Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький;

Читайте: Питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі, - Зеленський

Що передувало?

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
  • Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.

Читайте також: Робота над аспектами мирних переговорів просувається успішно. Чекаємо на відповідь РФ, - фон дер Ляєн

Автор: 

ОАЕ (423) перемовини (3733) росія (69776) США (26427)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
показати весь коментар
23.01.2026 12:59 Відповісти
+20
Здали Абхаз, здамо Донбас!
показати весь коментар
23.01.2026 12:55 Відповісти
+13
без чєбурєка і агрохламідії ніяк , і нікуди.
показати весь коментар
23.01.2026 12:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давид Арахамія
показати весь коментар
23.01.2026 12:53 Відповісти
Здали Абхаз, здамо Донбас!
показати весь коментар
23.01.2026 12:55 Відповісти
без чєбурєка і агрохламідії ніяк , і нікуди.
показати весь коментар
23.01.2026 12:54 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2026 12:59 Відповісти
Він і депутатом став незаконно.
показати весь коментар
23.01.2026 13:09 Відповісти
Ті, хто затвердив його депутатство повинен сісти на нари разом з цією істотою.
показати весь коментар
23.01.2026 15:53 Відповісти
Так само як і голова делегації, і багато інших людей, які мають до України опосередковане відношення, для котрих Україна це територія для заробляння мішків з грошима
показати весь коментар
23.01.2026 13:18 Відповісти
Добра половина - потенційні зрадники. А дехто - можливо і дпвно не потенційний, аросто з якогось дива досі не отримав підозру.
показати весь коментар
23.01.2026 13:05 Відповісти
В складі делегації для переговорів - вся зелена шваль. Будуть виторговувати індульгенцію для Вови **********.
показати весь коментар
23.01.2026 13:05 Відповісти
Делегація крута і професійна. Усі окрім Арахамії, але може вони його взяли для розрядження атмосфери, ну типу треба ж когось трохи дурнуватого чисто для балансу
показати весь коментар
23.01.2026 13:05 Відповісти
а де потужний переговорник умеров?? Чи не бажає залишати рідну флоріду...
показати весь коментар
23.01.2026 13:20 Відповісти
Серед всіх поважних людей, що там робить Арахамія!!!!
показати весь коментар
23.01.2026 13:43 Відповісти
Керівництво Української делегації на переговорах з москальськими окупантами - татарин, москаль, грузин.
Для домовленості про частково приховану Капітуляцію України перед москальськими окупантами - цю делегацію призначив кошерний Зеленський.
Ось таку владу обрав ''мудрий'' Український народ - такі і результати - море крові Українців...
показати весь коментар
23.01.2026 14:56 Відповісти
 
 