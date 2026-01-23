3 067 12

Російська делегація візьме участь у тристоронній зустрічі України, США та РФ в ОАЕ, - Ушаков

ушаков підтвердив тристоронню зустріч в ОАЕ

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Зустріч із Путіним

Так, Ушаков заявив, що "переговори Путіна з Віткоффом, Кушнером і Грюнбаумом були конструктивними і гранично відвертими".

За його словами, під час переговорів нібито "констатували, що без вирішення територіального питання розраховувати на довгострокове врегулювання неможливо".

Тристороння зустріч в ОАЕ

Ушаков підтвердив, що у п'ятницю в Абу-Дабі відбудеться перше засідання тристоронньої робочої групи з питань безпеки за участю представників Росії, США та України.

Також зазначається, що переговорна група Росії сформована і найближчим часом вилетить до ОАЕ. До її складу увійшли представники керівництва Міноборони.

Російська делегація, яка вирушить до Абу-Дабі, "отримала від Путіна конкретні інструкції".

РФ продовжить війну

Крім того, Ушаков додав, що "Росія продовжить послідовно домагатися цілей СВО, поки не вдасться досягти врегулювання політико-дипломатичними засобами".

Що передувало?

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
  • Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його радник Джаред Кушнер увечері 22 січня прибули до Москви. Про початок зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним повідомлялося близько 23 години за київським часом.
  • Повідомлялося, що до команди США приєднався Джош Грюнбаум - комісар Федеральної служби закупівель Управління загальних служб США (GSA).
  • Варто нагадати, що торік спецпосланець Трампа Віткофф відвідав Росію шість разів. Попередня зустріч з Путіним відбулася в Москві 2 грудня та тривала 5 годин. Сторони обговорювали американський план врегулювання війни Росії проти України.

ОАЕ перемовини росія США Ушаков Юрій
Топ коментарі
+7
Касапи від переговорів в Абу-Дабі не відмовилися, але на чолі своєї "групи безпеки" знову відправили чергового ноунейма - адмірала Костюкова, одного з десятків заступників Герасимова. Будь-яка особа на цій посаді в касапській ієрархії не уповноважена приймати жодні рішення. Тобто на жодні серйозні переговори вони не налаштовані.
Ушаков, в підсумку сказав: жодного врегулювання без т.зв. "вирішення територіального питання" - тобто поки Україна не здасть Донбас, від мирних переговорів касапи відмовляються. І те не факт, після здачі Донбасу вони будуть конструктивними: знайдуть ще приводи "відстрочок".
Тиск на Україну чинитиметься величезний. Переговори будуть важкими...
23.01.2026 06:59 Відповісти
+6
Рік за ніс водять кацапи Трампа, а його делегація та і сам бачать якийсь конструктив.Толк буде тоді коли паРаша розколеться по саму сраку на окремі дрібні куски .
23.01.2026 07:11 Відповісти
+4
Незнаю хто полетить від кацапів, зате наша делегація вже викликає занепокоєння - Буданов, Умєров, Кислиця ( ну цей норм) і абхазька вишенька на торті Арахманія.
23.01.2026 06:59 Відповісти
Незнаю хто полетить від кацапів, зате наша делегація вже викликає занепокоєння - Буданов, Умєров, Кислиця ( ну цей норм) і абхазька вишенька на торті Арахманія.
23.01.2026 06:59 Відповісти
агрохімія корисний лише в якості "хлопчика для підсрачників", аби пару спускати в перервах
23.01.2026 08:22 Відповісти
23.01.2026 06:59 Відповісти
Тобто, двоє на одного, и тиснути, тиснути, тиснути...
23.01.2026 08:52 Відповісти
орешником лякати будуть
23.01.2026 07:05 Відповісти
23.01.2026 07:11 Відповісти
Ну що ж, ждемо....
23.01.2026 07:42 Відповісти
ще півроку, такій ситуації і Зеленський з усім погодиться.
23.01.2026 08:31 Відповісти
Побоююсь, що навіть не півроку...
23.01.2026 08:53 Відповісти
Тобто рашисти відкрито заявляють що їхні цілі по захопленню України не змінились але Тромб заявляє що ***** хоче міру
23.01.2026 10:11 Відповісти
До конца зимы ничего не будет. Надо быть на всю голову долбанутым идиотом.. ну или зелупой, чтобы имея такие рычаги влияние в виде холодов и раздолбанной украинской инфраструктуры идти на какие-то серьезные переговори и тем более уступки. Они кто угодно но не идиоты. Будут долбать до талого в буквальном смысле. Ну а к маю уже могут и поговорить. Так что потреоты могут быть спокойны, зрады в ближайшие дни и месяцы не будет. В отличии от темноты и холода в городах.
23.01.2026 11:29 Відповісти
до Абу-Дабі летять щоб перемовлятись за полонених, хочуть обмін і не більше.
23.01.2026 11:38 Відповісти
 
 