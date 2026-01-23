Російська делегація візьме участь у тристоронній зустрічі України, США та РФ в ОАЕ, - Ушаков
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Зустріч із Путіним
Так, Ушаков заявив, що "переговори Путіна з Віткоффом, Кушнером і Грюнбаумом були конструктивними і гранично відвертими".
За його словами, під час переговорів нібито "констатували, що без вирішення територіального питання розраховувати на довгострокове врегулювання неможливо".
Тристороння зустріч в ОАЕ
Ушаков підтвердив, що у п'ятницю в Абу-Дабі відбудеться перше засідання тристоронньої робочої групи з питань безпеки за участю представників Росії, США та України.
Також зазначається, що переговорна група Росії сформована і найближчим часом вилетить до ОАЕ. До її складу увійшли представники керівництва Міноборони.
Російська делегація, яка вирушить до Абу-Дабі, "отримала від Путіна конкретні інструкції".
РФ продовжить війну
Крім того, Ушаков додав, що "Росія продовжить послідовно домагатися цілей СВО, поки не вдасться досягти врегулювання політико-дипломатичними засобами".
Що передувало?
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його радник Джаред Кушнер увечері 22 січня прибули до Москви. Про початок зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним повідомлялося близько 23 години за київським часом.
- Повідомлялося, що до команди США приєднався Джош Грюнбаум - комісар Федеральної служби закупівель Управління загальних служб США (GSA).
- Варто нагадати, що торік спецпосланець Трампа Віткофф відвідав Росію шість разів. Попередня зустріч з Путіним відбулася в Москві 2 грудня та тривала 5 годин. Сторони обговорювали американський план врегулювання війни Росії проти України.
Ушаков, в підсумку сказав: жодного врегулювання без т.зв. "вирішення територіального питання" - тобто поки Україна не здасть Донбас, від мирних переговорів касапи відмовляються. І те не факт, після здачі Донбасу вони будуть конструктивними: знайдуть ще приводи "відстрочок".
Тиск на Україну чинитиметься величезний. Переговори будуть важкими...