Російська делегація візьме участь у тристоронній зустрічі України, США та РФ в ОАЕ, - Ушаков

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зустріч із Путіним

Так, Ушаков заявив, що "переговори Путіна з Віткоффом, Кушнером і Грюнбаумом були конструктивними і гранично відвертими".

За його словами, під час переговорів нібито "констатували, що без вирішення територіального питання розраховувати на довгострокове врегулювання неможливо".

Тристороння зустріч в ОАЕ

Ушаков підтвердив, що у п'ятницю в Абу-Дабі відбудеться перше засідання тристоронньої робочої групи з питань безпеки за участю представників Росії, США та України.

Також зазначається, що переговорна група Росії сформована і найближчим часом вилетить до ОАЕ. До її складу увійшли представники керівництва Міноборони.

Російська делегація, яка вирушить до Абу-Дабі, "отримала від Путіна конкретні інструкції".

РФ продовжить війну

Крім того, Ушаков додав, що "Росія продовжить послідовно домагатися цілей СВО, поки не вдасться досягти врегулювання політико-дипломатичними засобами".

Що передувало?