Переговори Путіна і Віткоффа у Кремлі тривали близько чотирьох годин

У Кремлі у ніч на 23 січня повідомили про завершення переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Кремля.

Що відомо?

Так, у кремлівському телеграм-каналі про завершення перемовин повідомили о 2:04 за київським часом.

"Переговори Володимира Путіна зі спецпосланцем Президента США Стівеном Віткоффом завершилися", - йдеться в повідомленні.

У коментарі за підсумками зустрічі помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що переговори тривали близько чотирьох годин і "були виключно змістовними, конструктивними і, я б сказав, гранично відвертими та довірчими".

Що передувало?

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його радник Джаред Кушнер увечері 22 січня прибули до Москви. Про початок зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним повідомлялося близько 23 години за київським часом.

Повідомлялося, що до команди США приєднався Джош Грюнбаум - комісар Федеральної служби закупівель Управління загальних служб США (GSA).

Варто нагадати, що торік спецпосланець Трампа Віткофф відвідав Росію шість разів. Попередня зустріч з Путіним відбулася в Москві 2 грудня та тривала 5 годин. Сторони обговорювали американський план врегулювання війни Росії проти України.

