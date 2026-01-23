Переговори Путіна і Віткоффа у Кремлі тривали близько чотирьох годин
У Кремлі у ніч на 23 січня повідомили про завершення переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Кремля.
Що відомо?
Так, у кремлівському телеграм-каналі про завершення перемовин повідомили о 2:04 за київським часом.
"Переговори Володимира Путіна зі спецпосланцем Президента США Стівеном Віткоффом завершилися", - йдеться в повідомленні.
У коментарі за підсумками зустрічі помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що переговори тривали близько чотирьох годин і "були виключно змістовними, конструктивними і, я б сказав, гранично відвертими та довірчими".
Що передувало?
- Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його радник Джаред Кушнер увечері 22 січня прибули до Москви. Про початок зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним повідомлялося близько 23 години за київським часом.
- Повідомлялося, що до команди США приєднався Джош Грюнбаум - комісар Федеральної служби закупівель Управління загальних служб США (GSA).
- Варто нагадати, що торік спецпосланець Трампа Віткофф відвідав Росію шість разів. Попередня зустріч з Путіним відбулася в Москві 2 грудня та тривала 5 годин. Сторони обговорювали американський план врегулювання війни Росії проти України.
Топ коментарі
+11 Максим Колісник #551719
показати весь коментар23.01.2026 06:41 Відповісти Посилання
+11 Ан Мур
показати весь коментар23.01.2026 06:49 Відповісти Посилання
+9 Ан Мур
показати весь коментар23.01.2026 07:00 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Переговори в Кремлі «були виключно змістовними, конструктивними та максимально відвертими й довірчими», запевняв журналістів Ушаков.
При цьому Москва на зустрічі знову констатувала, що «без вирішення територіального питання» розраховувати на довгострокове врегулювання конфлікту не варто, додав помічник президента Росії.
«Поки цього немає, Росія продовжить добиватися поставлених під час СВО цілей», - додав він.
А Краснов робить вигляд що "скоро буде мир".
Ушаков, в підсумку сказав: жодного врегулювання без т.зв. "вирішення територіального питання" - тобто поки Україна не здасть Донбас, від мирних переговорів касапи відмовляються. І те не факт, після здачі Донбасу будуть конструктивними.
Основний зміст угоди:
Судетську область відокремлюють від Чехословаччини та передають Третьому Рейху з 1 по 10 жовтня.
Усе майно, зокрема зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян, має залишатися на місці.
Чехословаччина має задовольнити територіальні претензії Польської республіки та Королівства Угорщина.
У березні 1939 року Перша словацька республіка, пронацистська маріонеткова держава, проголосила свою незалежність. Невдовзі після цього Гітлер відмовився від своїх урочистих обіцянок поважати цілісність Чехословаччини, вторгшись до Чехії та перетворивши її на протекторат Богемії та Моравії. Це дало Німеччині повний контроль над тим, що залишилося від Чехословаччини, зокрема її значним військовим арсеналом, який згодом відіграв важливу роль під час вторгнення Німеччини в Польщу та Францію.
Мюнхенський договір став останнім кроком в політиці «умиротворення», котру сповідували керівники Франції та Великої Британії по відношенню до експансіоністськи налаштованого Гітлера. Всі намагання Британії і Франції «замирити» Гітлера виявились марними - 5 січня 1939 року Німеччина заявила претензії на «вільне місто» Данциг (нині - Гданськ), 23 березня змусила Литву передати їй Клайпедський край (Мемель), а 1 вересня того ж року напала на Польщу, що стало початком Другої Світової війни.
Нічого нового . Бубосян зробить вигляд, що " Україна де-юре ніколи не визнає відторгнення Кримської області ьа Донбасу" а в секретних протоколах на розведення військ підпише повну здачу ТОТ та "спірних територій"...
Начать с главного: согласен на мир без кусочка Донбасса? Нет?
Собрались и уехали.
На все про все - 10 минут.
Наверное 3 часа 50 минут ели-пили. А когда все уже были под завязку, задали тот самый вопрос и уехали.
Или под вывеской "мира в Украине" обсуждается совсем другой вопрос, важный для США и россии.
А секретность обеспечивается якобы обсуждением вопроса о мире в Украине.
який з усім погоджується.
А по факту: скоріш за все ділили природні ресурси на ТОТ. І відсотки з прибутків.
Делят ресурсы Украины под крышей - Прекращения огня.
Повод нужен для бесконечных поездок Вашингтон-Москва.
Нормальный президент уже давно бы выгнал Виткоффа.
Но нельзя. Слишком много знает и слишком много вопросов уже завязано на него.
А чтобы Виткофф не вел двойную игру или не загреб себе лично слишком много, к нему Трамп привязал Кушнера. Глаза и уши.
Теперь они "связаны одной нитью".
Буде лише гірше.
Тільки новий Верховний !
