Переговори Путіна і Віткоффа у Кремлі тривали близько чотирьох годин

У Кремлі у ніч на 23 січня повідомили про завершення переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Що відомо?

Так, у кремлівському телеграм-каналі про завершення перемовин повідомили о 2:04 за київським часом.

"Переговори Володимира Путіна зі спецпосланцем Президента США Стівеном Віткоффом завершилися", - йдеться в повідомленні.

У коментарі за підсумками зустрічі помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що переговори тривали близько чотирьох годин і "були виключно змістовними, конструктивними і, я б сказав, гранично відвертими та довірчими".

Що передувало?

  • Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його радник Джаред Кушнер увечері 22 січня прибули до Москви. Про початок зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним повідомлялося близько 23 години за київським часом.
  • Повідомлялося, що до команди США приєднався Джош Грюнбаум - комісар Федеральної служби закупівель Управління загальних служб США (GSA).
  • Варто нагадати, що торік спецпосланець Трампа Віткофф відвідав Росію шість разів. Попередня зустріч з Путіним відбулася в Москві 2 грудня та тривала 5 годин. Сторони обговорювали американський план врегулювання війни Росії проти України.

Топ коментарі
Короче Донні знову поводили дітородним органом по обличчю
23.01.2026 06:41 Відповісти
Касапи від переговорів в Абу-Дабі не відмовилися, але на чолі своєї "групи безпеки" знову відправили чергового ноунейма - адмірала Костюкова, одного з десятків заступників Герасимова. Юудь-яка особа на цій посаді в касапській ієрархії не уповноважена приймати жодні рішення. Тобто на жодні серйозні переговори вони не налаштовані.
Ушаков, в підсумку сказав: жодного врегулювання без т.зв. "вирішення територіального питання" - тобто поки Україна не здасть Донбас, від мирних переговорів касапи відмовляються. І те не факт, після здачі Донбасу будуть конструктивними.
23.01.2026 06:49 Відповісти
Чемберлен також.
23.01.2026 07:00 Відповісти
Переговори в Кремлі «були виключно змістовними, конструктивними та максимально відвертими й довірчими», запевняв журналістів Ушаков.

При цьому Москва на зустрічі знову констатувала, що «без вирішення територіального питання» розраховувати на довгострокове врегулювання конфлікту не варто, додав помічник президента Росії.
«Поки цього немає, Росія продовжить добиватися поставлених під час СВО цілей», - додав він.
23.01.2026 06:25 Відповісти
Тобто на весь світ підтверджують політику террору.
А Краснов робить вигляд що "скоро буде мир".
23.01.2026 08:53 Відповісти
Нащо ці пафосні заголовки? Простіше потрібно -Віткофф катав вату близько 4 годин.
23.01.2026 06:44 Відповісти
Вата.us катала вату.ru
23.01.2026 07:16 Відповісти
Обама вже казав українцям у 2014 - віддайте Крим і від вас відстануть.
23.01.2026 06:57 Відповісти
Мю́нхенська уго́да 1938 ро́ку - угода, підписана в Мюнхені 30 вересня 1938 року прем'єр-міністром Британії Невілом Чемберленом, прем'єр-міністром Французької республіки Едуаром Даладьє, райхсканцлером Третього Райху Адольфом Гітлером та прем'єр-міністром Королівства Італія Беніто Муссоліні.

Основний зміст угоди:

Судетську область відокремлюють від Чехословаччини та передають Третьому Рейху з 1 по 10 жовтня.

Усе майно, зокрема зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян, має залишатися на місці.

Чехословаччина має задовольнити територіальні претензії Польської республіки та Королівства Угорщина.

У березні 1939 року Перша словацька республіка, пронацистська маріонеткова держава, проголосила свою незалежність. Невдовзі після цього Гітлер відмовився від своїх урочистих обіцянок поважати цілісність Чехословаччини, вторгшись до Чехії та перетворивши її на протекторат Богемії та Моравії. Це дало Німеччині повний контроль над тим, що залишилося від Чехословаччини, зокрема її значним військовим арсеналом, який згодом відіграв важливу роль під час вторгнення Німеччини в Польщу та Францію.

Мюнхенський договір став останнім кроком в політиці «умиротворення», котру сповідували керівники Франції та Великої Британії по відношенню до експансіоністськи налаштованого Гітлера. Всі намагання Британії і Франції «замирити» Гітлера виявились марними - 5 січня 1939 року Німеччина заявила претензії на «вільне місто» Данциг (нині - Гданськ), 23 березня змусила Литву передати їй Клайпедський край (Мемель), а 1 вересня того ж року напала на Польщу, що стало початком Другої Світової війни.
23.01.2026 07:06 Відповісти
В російській делегації - представники воєнної розвідки та армії". Будут по картам определять куда отходит украинская армия
23.01.2026 22:18 Відповісти
Ти готовий віддати сша Квебе з Нонавут та Онтаріо з Юконом?
23.01.2026 07:20 Відповісти
Забули Кримську область . Її вписали в "касітуцію" царя раніше за все. І завжди вимагають відмовитися від неї. Там навіть молодь вже виросла без України, вже мінімум 1 втрачене покоління.

Нічого нового . Бубосян зробить вигляд, що " Україна де-юре ніколи не визнає відторгнення Кримської області ьа Донбасу" а в секретних протоколах на розведення військ підпише повну здачу ТОТ та "спірних територій"...
23.01.2026 09:02 Відповісти
Про результати переговорів дізнаємось сьогодні ввечері та наступної ночі...
23.01.2026 07:13 Відповісти
О чем можно было говорить 4 часа?
Начать с главного: согласен на мир без кусочка Донбасса? Нет?
Собрались и уехали.
На все про все - 10 минут.
Наверное 3 часа 50 минут ели-пили. А когда все уже были под завязку, задали тот самый вопрос и уехали.
Или под вывеской "мира в Украине" обсуждается совсем другой вопрос, важный для США и россии.
А секретность обеспечивается якобы обсуждением вопроса о мире в Украине.
23.01.2026 08:10 Відповісти
вони відстоюють свої позиції, на відміну від Зеленського.
який з усім погоджується.
23.01.2026 08:29 Відповісти
черговий раз перетасували території і ресурси: кому що, які зони впливу та "інвестицій" .... ну і обговорили комісіонниє для Сонцеграйного
23.01.2026 08:57 Відповісти
А лекція )(уйла про печенігів і хазар? А про створення ульяновим-лєніном України? Нє, нє, нє, то він ще нормально вклався.
А по факту: скоріш за все ділили природні ресурси на ТОТ. І відсотки з прибутків.
23.01.2026 10:27 Відповісти
Вот и я об этом.
Делят ресурсы Украины под крышей - Прекращения огня.
Повод нужен для бесконечных поездок Вашингтон-Москва.
Нормальный президент уже давно бы выгнал Виткоффа.
Но нельзя. Слишком много знает и слишком много вопросов уже завязано на него.
А чтобы Виткофф не вел двойную игру или не загреб себе лично слишком много, к нему Трамп привязал Кушнера. Глаза и уши.
Теперь они "связаны одной нитью".
23.01.2026 11:24 Відповісти
Чотири години обговорювали якусь чергову біг діл. Про закінчення війни навіть і не згадували .
23.01.2026 08:21 Відповісти
В "сухому залишку" - нуль! Такий конструктивний та відвертий!!
23.01.2026 08:40 Відповісти
Ну якщо Бубосян здасть лві-три області ( Кримська та частина інших ) хіба війна припиниться??
Буде лише гірше.
Тільки новий Верховний !
23.01.2026 08:55 Відповісти
Розповідь про половців
тривала 4 години
23.01.2026 09:04 Відповісти
раніше було що без участі Європи, України І США ніяких перемовин з рашею, що змінилось що Європу не запросили.
23.01.2026 09:45 Відповісти
Після цього лекторію пині ,Уліткафффф мабуть вже назавжди запам'ятає хто такі печеніги.
23.01.2026 10:43 Відповісти
Почав з Рюрика, про печенігів та половців розказав, ну а закінчив, мабуть, що їх знову "надулі".
