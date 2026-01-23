Новости Встреча Виткоффа с Путиным
Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле длились около четырех часов

встреча путина и виткофа в кремле

В Кремле в ночь на 23 января сообщили о завершении переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Что известно?

Так, в кремлевском телеграм-канале о завершении переговоров сообщили в 2:04 по киевскому времени.

"Переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом завершились", - говорится в сообщении.

В комментарии по итогам встречи помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что переговоры длились около четырех часов и "были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно откровенными и доверительными".

Что предшествовало?

  • Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его советник Джаред Кушнер вечером 22 январяприбылив Москву. О начале встречи с российским диктатором Владимиром Путиным сообщалось около 23 часов по киевскому времени.
  • Сообщалось, что к команде США присоединился Джош Грюнбаум - комиссар Федеральной службы закупок Управления общих служб США (GSA).
  • Стоит напомнить, что в прошлом году спецпосланник Трампа Уиткофф посетил Россию шесть раз. Предыдущая встреча с Путиным состоялась в Москве 2 декабря и длилась 5 часов. Стороны обсуждали американский план урегулирования войны России против Украины.

Топ комментарии
Короче Донні знову поводили дітородним органом по обличчю
23.01.2026 06:41 Ответить
Касапи від переговорів в Абу-Дабі не відмовилися, але на чолі своєї "групи безпеки" знову відправили чергового ноунейма - адмірала Костюкова, одного з десятків заступників Герасимова. Юудь-яка особа на цій посаді в касапській ієрархії не уповноважена приймати жодні рішення. Тобто на жодні серйозні переговори вони не налаштовані.
Ушаков, в підсумку сказав: жодного врегулювання без т.зв. "вирішення територіального питання" - тобто поки Україна не здасть Донбас, від мирних переговорів касапи відмовляються. І те не факт, після здачі Донбасу будуть конструктивними.
23.01.2026 06:49 Ответить
Чемберлен також.
23.01.2026 07:00 Ответить
BBC

Переговори в Кремлі «були виключно змістовними, конструктивними та максимально відвертими й довірчими», запевняв журналістів Ушаков.

При цьому Москва на зустрічі знову констатувала, що «без вирішення територіального питання» розраховувати на довгострокове врегулювання конфлікту не варто, додав помічник президента Росії.
«Поки цього немає, Росія продовжить добиватися поставлених під час СВО цілей», - додав він.
23.01.2026 06:25 Ответить
Тобто на весь світ підтверджують політику террору.
А Краснов робить вигляд що "скоро буде мир".
23.01.2026 08:53 Ответить
Короче Донні знову поводили дітородним органом по обличчю
показать весь комментарий
23.01.2026 06:41 Ответить
Нащо ці пафосні заголовки? Простіше потрібно -Віткофф катав вату близько 4 годин.
23.01.2026 06:44 Ответить
Вата.us катала вату.ru
23.01.2026 07:16 Ответить
Касапи від переговорів в Абу-Дабі не відмовилися, але на чолі своєї "групи безпеки" знову відправили чергового ноунейма - адмірала Костюкова, одного з десятків заступників Герасимова. Юудь-яка особа на цій посаді в касапській ієрархії не уповноважена приймати жодні рішення. Тобто на жодні серйозні переговори вони не налаштовані.
Ушаков, в підсумку сказав: жодного врегулювання без т.зв. "вирішення територіального питання" - тобто поки Україна не здасть Донбас, від мирних переговорів касапи відмовляються. І те не факт, після здачі Донбасу будуть конструктивними.
показать весь комментарий
23.01.2026 06:49 Ответить
Обама вже казав українцям у 2014 - віддайте Крим і від вас відстануть.
23.01.2026 06:57 Ответить
Чемберлен також.
показать весь комментарий
23.01.2026 07:00 Ответить
Мю́нхенська уго́да 1938 ро́ку - угода, підписана в Мюнхені 30 вересня 1938 року прем'єр-міністром Британії Невілом Чемберленом, прем'єр-міністром Французької республіки Едуаром Даладьє, райхсканцлером Третього Райху Адольфом Гітлером та прем'єр-міністром Королівства Італія Беніто Муссоліні.

Основний зміст угоди:

Судетську область відокремлюють від Чехословаччини та передають Третьому Рейху з 1 по 10 жовтня.

Усе майно, зокрема зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян, має залишатися на місці.

Чехословаччина має задовольнити територіальні претензії Польської республіки та Королівства Угорщина.

У березні 1939 року Перша словацька республіка, пронацистська маріонеткова держава, проголосила свою незалежність. Невдовзі після цього Гітлер відмовився від своїх урочистих обіцянок поважати цілісність Чехословаччини, вторгшись до Чехії та перетворивши її на протекторат Богемії та Моравії. Це дало Німеччині повний контроль над тим, що залишилося від Чехословаччини, зокрема її значним військовим арсеналом, який згодом відіграв важливу роль під час вторгнення Німеччини в Польщу та Францію.

Мюнхенський договір став останнім кроком в політиці «умиротворення», котру сповідували керівники Франції та Великої Британії по відношенню до експансіоністськи налаштованого Гітлера. Всі намагання Британії і Франції «замирити» Гітлера виявились марними - 5 січня 1939 року Німеччина заявила претензії на «вільне місто» Данциг (нині - Гданськ), 23 березня змусила Литву передати їй Клайпедський край (Мемель), а 1 вересня того ж року напала на Польщу, що стало початком Другої Світової війни.
23.01.2026 07:06 Ответить
В російській делегації - представники воєнної розвідки та армії". Будут по картам определять куда отходит украинская армия
23.01.2026 22:18 Ответить
Ти готовий віддати сша Квебе з Нонавут та Онтаріо з Юконом?
23.01.2026 07:20 Ответить
Забули Кримську область . Її вписали в "касітуцію" царя раніше за все. І завжди вимагають відмовитися від неї. Там навіть молодь вже виросла без України, вже мінімум 1 втрачене покоління.

Нічого нового . Бубосян зробить вигляд, що " Україна де-юре ніколи не визнає відторгнення Кримської області ьа Донбасу" а в секретних протоколах на розведення військ підпише повну здачу ТОТ та "спірних територій"...
23.01.2026 09:02 Ответить
Про результати переговорів дізнаємось сьогодні ввечері та наступної ночі...
23.01.2026 07:13 Ответить
О чем можно было говорить 4 часа?
Начать с главного: согласен на мир без кусочка Донбасса? Нет?
Собрались и уехали.
На все про все - 10 минут.
Наверное 3 часа 50 минут ели-пили. А когда все уже были под завязку, задали тот самый вопрос и уехали.
Или под вывеской "мира в Украине" обсуждается совсем другой вопрос, важный для США и россии.
А секретность обеспечивается якобы обсуждением вопроса о мире в Украине.
23.01.2026 08:10 Ответить
вони відстоюють свої позиції, на відміну від Зеленського.
який з усім погоджується.
23.01.2026 08:29 Ответить
черговий раз перетасували території і ресурси: кому що, які зони впливу та "інвестицій" .... ну і обговорили комісіонниє для Сонцеграйного
23.01.2026 08:57 Ответить
А лекція )(уйла про печенігів і хазар? А про створення ульяновим-лєніном України? Нє, нє, нє, то він ще нормально вклався.
А по факту: скоріш за все ділили природні ресурси на ТОТ. І відсотки з прибутків.
23.01.2026 10:27 Ответить
Вот и я об этом.
Делят ресурсы Украины под крышей - Прекращения огня.
Повод нужен для бесконечных поездок Вашингтон-Москва.
Нормальный президент уже давно бы выгнал Виткоффа.
Но нельзя. Слишком много знает и слишком много вопросов уже завязано на него.
А чтобы Виткофф не вел двойную игру или не загреб себе лично слишком много, к нему Трамп привязал Кушнера. Глаза и уши.
Теперь они "связаны одной нитью".
23.01.2026 11:24 Ответить
Чотири години обговорювали якусь чергову біг діл. Про закінчення війни навіть і не згадували .
23.01.2026 08:21 Ответить
В "сухому залишку" - нуль! Такий конструктивний та відвертий!!
23.01.2026 08:40 Ответить
Ну якщо Бубосян здасть лві-три області ( Кримська та частина інших ) хіба війна припиниться??
Буде лише гірше.
Тільки новий Верховний !
23.01.2026 08:55 Ответить
Розповідь про половців
тривала 4 години
23.01.2026 09:04 Ответить
раніше було що без участі Європи, України І США ніяких перемовин з рашею, що змінилось що Європу не запросили.
23.01.2026 09:45 Ответить
Після цього лекторію пині ,Уліткафффф мабуть вже назавжди запам'ятає хто такі печеніги.
23.01.2026 10:43 Ответить
Почав з Рюрика, про печенігів та половців розказав, ну а закінчив, мабуть, що їх знову "надулі".
23.01.2026 10:53 Ответить
 
 