В Кремле в ночь на 23 января сообщили о завершении переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Что известно?

Так, в кремлевском телеграм-канале о завершении переговоров сообщили в 2:04 по киевскому времени.

"Переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом завершились", - говорится в сообщении.

В комментарии по итогам встречи помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что переговоры длились около четырех часов и "были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно откровенными и доверительными".

Что предшествовало?

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его советник Джаред Кушнер вечером 22 январяприбылив Москву. О начале встречи с российским диктатором Владимиром Путиным сообщалось около 23 часов по киевскому времени.

Сообщалось, что к команде США присоединился Джош Грюнбаум - комиссар Федеральной службы закупок Управления общих служб США (GSA).

Стоит напомнить, что в прошлом году спецпосланник Трампа Уиткофф посетил Россию шесть раз. Предыдущая встреча с Путиным состоялась в Москве 2 декабря и длилась 5 часов. Стороны обсуждали американский план урегулирования войны России против Украины.

