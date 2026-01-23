Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле длились около четырех часов
В Кремле в ночь на 23 января сообщили о завершении переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Что известно?
Так, в кремлевском телеграм-канале о завершении переговоров сообщили в 2:04 по киевскому времени.
"Переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом завершились", - говорится в сообщении.
В комментарии по итогам встречи помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что переговоры длились около четырех часов и "были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно откровенными и доверительными".
Что предшествовало?
- Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его советник Джаред Кушнер вечером 22 январяприбылив Москву. О начале встречи с российским диктатором Владимиром Путиным сообщалось около 23 часов по киевскому времени.
- Сообщалось, что к команде США присоединился Джош Грюнбаум - комиссар Федеральной службы закупок Управления общих служб США (GSA).
- Стоит напомнить, что в прошлом году спецпосланник Трампа Уиткофф посетил Россию шесть раз. Предыдущая встреча с Путиным состоялась в Москве 2 декабря и длилась 5 часов. Стороны обсуждали американский план урегулирования войны России против Украины.
Максим Колісник #551719
Ан Мур
Ан Мур
Переговори в Кремлі «були виключно змістовними, конструктивними та максимально відвертими й довірчими», запевняв журналістів Ушаков.
При цьому Москва на зустрічі знову констатувала, що «без вирішення територіального питання» розраховувати на довгострокове врегулювання конфлікту не варто, додав помічник президента Росії.
«Поки цього немає, Росія продовжить добиватися поставлених під час СВО цілей», - додав він.
А Краснов робить вигляд що "скоро буде мир".
Ушаков, в підсумку сказав: жодного врегулювання без т.зв. "вирішення територіального питання" - тобто поки Україна не здасть Донбас, від мирних переговорів касапи відмовляються. І те не факт, після здачі Донбасу будуть конструктивними.
Основний зміст угоди:
Судетську область відокремлюють від Чехословаччини та передають Третьому Рейху з 1 по 10 жовтня.
Усе майно, зокрема зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян, має залишатися на місці.
Чехословаччина має задовольнити територіальні претензії Польської республіки та Королівства Угорщина.
У березні 1939 року Перша словацька республіка, пронацистська маріонеткова держава, проголосила свою незалежність. Невдовзі після цього Гітлер відмовився від своїх урочистих обіцянок поважати цілісність Чехословаччини, вторгшись до Чехії та перетворивши її на протекторат Богемії та Моравії. Це дало Німеччині повний контроль над тим, що залишилося від Чехословаччини, зокрема її значним військовим арсеналом, який згодом відіграв важливу роль під час вторгнення Німеччини в Польщу та Францію.
Мюнхенський договір став останнім кроком в політиці «умиротворення», котру сповідували керівники Франції та Великої Британії по відношенню до експансіоністськи налаштованого Гітлера. Всі намагання Британії і Франції «замирити» Гітлера виявились марними - 5 січня 1939 року Німеччина заявила претензії на «вільне місто» Данциг (нині - Гданськ), 23 березня змусила Литву передати їй Клайпедський край (Мемель), а 1 вересня того ж року напала на Польщу, що стало початком Другої Світової війни.
Нічого нового . Бубосян зробить вигляд, що " Україна де-юре ніколи не визнає відторгнення Кримської області ьа Донбасу" а в секретних протоколах на розведення військ підпише повну здачу ТОТ та "спірних територій"...
Начать с главного: согласен на мир без кусочка Донбасса? Нет?
Собрались и уехали.
На все про все - 10 минут.
Наверное 3 часа 50 минут ели-пили. А когда все уже были под завязку, задали тот самый вопрос и уехали.
Или под вывеской "мира в Украине" обсуждается совсем другой вопрос, важный для США и россии.
А секретность обеспечивается якобы обсуждением вопроса о мире в Украине.
який з усім погоджується.
А по факту: скоріш за все ділили природні ресурси на ТОТ. І відсотки з прибутків.
Делят ресурсы Украины под крышей - Прекращения огня.
Повод нужен для бесконечных поездок Вашингтон-Москва.
Нормальный президент уже давно бы выгнал Виткоффа.
Но нельзя. Слишком много знает и слишком много вопросов уже завязано на него.
А чтобы Виткофф не вел двойную игру или не загреб себе лично слишком много, к нему Трамп привязал Кушнера. Глаза и уши.
Теперь они "связаны одной нитью".
Буде лише гірше.
Тільки новий Верховний !
