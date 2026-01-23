Российская делегация примет участие в трехсторонней встрече Украины, США и РФ в ОАЭ, - Ушаков

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Встреча с Путиным

Так, Ушаков заявил, что "переговоры Путина с Уиткоффом, Кушнером и Грюнбаумом были конструктивными и предельно откровенными".

По его словам, во время переговоров якобы "констатировали, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование невозможно".

Трехсторонняя встреча в ОАЭ

Ушаков подтвердил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины.

Также отмечается, что переговорная группа России сформирована и в ближайшее время вылетит в ОАЭ. В ее состав вошли представители руководства Минобороны.

Российская делегация, которая отправится в Абу-Даби, "получила от Путина конкретные инструкции".

РФ продолжит войну

Кроме того, Ушаков добавил, что "Россия будет последовательно добиваться целей СВО, пока не удастся достичь урегулирования политико-дипломатическими средствами".

