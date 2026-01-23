Российская делегация примет участие в трехсторонней встрече Украины, США и РФ в ОАЭ, - Ушаков

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Встреча с Путиным

Так, Ушаков заявил, что "переговоры Путина с Уиткоффом, Кушнером и Грюнбаумом были конструктивными и предельно откровенными".

По его словам, во время переговоров якобы "констатировали, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование невозможно".

Трехсторонняя встреча в ОАЭ

Ушаков подтвердил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины.

Также отмечается, что переговорная группа России сформирована и в ближайшее время вылетит в ОАЭ. В ее состав вошли представители руководства Минобороны.

Российская делегация, которая отправится в Абу-Даби, "получила от Путина конкретные инструкции".

РФ продолжит войну

Кроме того, Ушаков добавил, что "Россия будет последовательно добиваться целей СВО, пока не удастся достичь урегулирования политико-дипломатическими средствами".

Что предшествовало?

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
  • Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его советник Джаред Кушнер вечером 22 января прибыли в Москву. О начале встречи с российским диктатором Владимиром Путиным сообщалось около 23 часов по киевскому времени.
  • Сообщалось, что к команде США присоединился Джош Грюнбаум - комиссар Федеральной службы закупок Управления общих служб США (GSA).
  • Стоит напомнить, что в прошлом году спецпосланник Трампа Уиткофф посетил Россию шесть раз. Предыдущая встреча с Путиным состоялась в Москве 2 декабря и длилась 5 часов. Стороны обсуждали американский план урегулирования войны России против Украины.

Касапи від переговорів в Абу-Дабі не відмовилися, але на чолі своєї "групи безпеки" знову відправили чергового ноунейма - адмірала Костюкова, одного з десятків заступників Герасимова. Будь-яка особа на цій посаді в касапській ієрархії не уповноважена приймати жодні рішення. Тобто на жодні серйозні переговори вони не налаштовані.
Ушаков, в підсумку сказав: жодного врегулювання без т.зв. "вирішення територіального питання" - тобто поки Україна не здасть Донбас, від мирних переговорів касапи відмовляються. І те не факт, після здачі Донбасу вони будуть конструктивними: знайдуть ще приводи "відстрочок".
Тиск на Україну чинитиметься величезний. Переговори будуть важкими...
23.01.2026 06:59 Ответить
Рік за ніс водять кацапи Трампа, а його делегація та і сам бачать якийсь конструктив.Толк буде тоді коли паРаша розколеться по саму сраку на окремі дрібні куски .
23.01.2026 07:11 Ответить
Незнаю хто полетить від кацапів, зате наша делегація вже викликає занепокоєння - Буданов, Умєров, Кислиця ( ну цей норм) і абхазька вишенька на торті Арахманія.
23.01.2026 06:59 Ответить
агрохімія корисний лише в якості "хлопчика для підсрачників", аби пару спускати в перервах
23.01.2026 08:22 Ответить
Тобто, двоє на одного, и тиснути, тиснути, тиснути...
23.01.2026 08:52 Ответить
орешником лякати будуть
23.01.2026 07:05 Ответить
Ну що ж, ждемо....
23.01.2026 07:42 Ответить
ще півроку, такій ситуації і Зеленський з усім погодиться.
23.01.2026 08:31 Ответить
Побоююсь, що навіть не півроку...
23.01.2026 08:53 Ответить
Тобто рашисти відкрито заявляють що їхні цілі по захопленню України не змінились але Тромб заявляє що ***** хоче міру
23.01.2026 10:11 Ответить
До конца зимы ничего не будет. Надо быть на всю голову долбанутым идиотом.. ну или зелупой, чтобы имея такие рычаги влияние в виде холодов и раздолбанной украинской инфраструктуры идти на какие-то серьезные переговори и тем более уступки. Они кто угодно но не идиоты. Будут долбать до талого в буквальном смысле. Ну а к маю уже могут и поговорить. Так что потреоты могут быть спокойны, зрады в ближайшие дни и месяцы не будет. В отличии от темноты и холода в городах.
23.01.2026 11:29 Ответить
до Абу-Дабі летять щоб перемовлятись за полонених, хочуть обмін і не більше.
23.01.2026 11:38 Ответить
 
 