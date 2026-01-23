Российская делегация примет участие в трехсторонней встрече Украины, США и РФ в ОАЭ, - Ушаков
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Встреча с Путиным
Так, Ушаков заявил, что "переговоры Путина с Уиткоффом, Кушнером и Грюнбаумом были конструктивными и предельно откровенными".
По его словам, во время переговоров якобы "констатировали, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование невозможно".
Трехсторонняя встреча в ОАЭ
Ушаков подтвердил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины.
Также отмечается, что переговорная группа России сформирована и в ближайшее время вылетит в ОАЭ. В ее состав вошли представители руководства Минобороны.
Российская делегация, которая отправится в Абу-Даби, "получила от Путина конкретные инструкции".
РФ продолжит войну
Кроме того, Ушаков добавил, что "Россия будет последовательно добиваться целей СВО, пока не удастся достичь урегулирования политико-дипломатическими средствами".
Что предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его советник Джаред Кушнер вечером 22 января прибыли в Москву. О начале встречи с российским диктатором Владимиром Путиным сообщалось около 23 часов по киевскому времени.
- Сообщалось, что к команде США присоединился Джош Грюнбаум - комиссар Федеральной службы закупок Управления общих служб США (GSA).
- Стоит напомнить, что в прошлом году спецпосланник Трампа Уиткофф посетил Россию шесть раз. Предыдущая встреча с Путиным состоялась в Москве 2 декабря и длилась 5 часов. Стороны обсуждали американский план урегулирования войны России против Украины.
Ушаков, в підсумку сказав: жодного врегулювання без т.зв. "вирішення територіального питання" - тобто поки Україна не здасть Донбас, від мирних переговорів касапи відмовляються. І те не факт, після здачі Донбасу вони будуть конструктивними: знайдуть ще приводи "відстрочок".
Тиск на Україну чинитиметься величезний. Переговори будуть важкими...