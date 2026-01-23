Переговоры с США и РФ в Абу-Даби: Зеленский утвердил состав украинской делегации
Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которая примет участие в переговорах с США и Россией в Абу-Даби.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте ОП.
Что известно?
Делегацию возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.
Также в нее войдут:
- Глава ОП Кирилл Буданов;
- Нардеп Давид Арахамия;
- Советник главы ОП Александр Бевз;
- Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;
- Начальник ГУР Олег Иващенко;
- Первый заместитель главы ОП Сергей Кислица;
- Первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский;
- Первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад;
- Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий;
Что предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
Для домовленості про частково приховану Капітуляцію України перед москальськими окупантами - цю делегацію призначив кошерний Зеленський.
Ось таку владу обрав ''мудрий'' Український народ - такі і результати - море крові Українців...