3 565 13

Переговоры с США и РФ в Абу-Даби: Зеленский утвердил состав украинской делегации

Переговоры в Абу-Даби: кто поедет от Украины?

Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которая примет участие в переговорах с США и Россией в Абу-Даби.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте ОП.

Что известно?

Делегацию возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.

Также в нее войдут:

  • Глава ОП Кирилл Буданов;
  • Нардеп Давид Арахамия;
  • Советник главы ОП Александр Бевз;
  • Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;
  • Начальник ГУР Олег Иващенко;
  • Первый заместитель главы ОП Сергей Кислица;
  • Первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский;
  • Первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад;
  • Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий;

Читайте: Вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
  • Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.

Читайте также: Работа над аспектами мирных переговоров продвигается успешно. Ждем ответа РФ, - фон дер Ляйен

Топ комментарии
+25
23.01.2026 12:59 Ответить
+20
Здали Абхаз, здамо Донбас!
23.01.2026 12:55 Ответить
+13
без чєбурєка і агрохламідії ніяк , і нікуди.
23.01.2026 12:54 Ответить
Давид Арахамія
23.01.2026 12:53 Ответить
23.01.2026 12:55 Ответить
23.01.2026 12:54 Ответить
23.01.2026 12:59 Ответить
Він і депутатом став незаконно.
23.01.2026 13:09 Ответить
Ті, хто затвердив його депутатство повинен сісти на нари разом з цією істотою.
23.01.2026 15:53 Ответить
Так само як і голова делегації, і багато інших людей, які мають до України опосередковане відношення, для котрих Україна це територія для заробляння мішків з грошима
23.01.2026 13:18 Ответить
Добра половина - потенційні зрадники. А дехто - можливо і дпвно не потенційний, аросто з якогось дива досі не отримав підозру.
23.01.2026 13:05 Ответить
В складі делегації для переговорів - вся зелена шваль. Будуть виторговувати індульгенцію для Вови **********.
23.01.2026 13:05 Ответить
Делегація крута і професійна. Усі окрім Арахамії, але може вони його взяли для розрядження атмосфери, ну типу треба ж когось трохи дурнуватого чисто для балансу
23.01.2026 13:05 Ответить
а де потужний переговорник умеров?? Чи не бажає залишати рідну флоріду...
23.01.2026 13:20 Ответить
Серед всіх поважних людей, що там робить Арахамія!!!!
23.01.2026 13:43 Ответить
Керівництво Української делегації на переговорах з москальськими окупантами - татарин, москаль, грузин.
Для домовленості про частково приховану Капітуляцію України перед москальськими окупантами - цю делегацію призначив кошерний Зеленський.
Ось таку владу обрав ''мудрий'' Український народ - такі і результати - море крові Українців...
23.01.2026 14:56 Ответить
 
 