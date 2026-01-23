Переговоры с США и РФ в Абу-Даби: Зеленский утвердил состав украинской делегации

Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которая примет участие в переговорах с США и Россией в Абу-Даби.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте ОП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Делегацию возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.

Также в нее войдут:

Глава ОП Кирилл Буданов;

Нардеп Давид Арахамия;

Советник главы ОП Александр Бевз;

Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;

Начальник ГУР Олег Иващенко;

Первый заместитель главы ОП Сергей Кислица;

Первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский;

Первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад;

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий;

Что предшествовало?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.

