Вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби, - Зеленский
Во время встреч в ОАЭ сегодня и завтра между Украиной, США и РФ ключевым для обсуждения останется вопрос о Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Вопрос Донбасса
"Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать, и обсуждать в модальности, как три стороны это видят. В Абу-Даби, сегодня и завтра", - сказал Зеленский.
Умеров будет информировать Зеленского
По словам президента, руководитель переговорной группы - секретарь СНБО Рустем Умеров будет предоставлять ему "соответствующие сигналы" на каждом этапе тех или иных разговоров или договоренностей.
"Будем делиться с вами", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
які саме це території?
Хіба не тилове лицемірство плакатися про жителів Донбасу,коли:
Власні ветерани мають мізерну пенсію;
Власні переселенці не мають житла
Власні солдати кріпаки.
Може перед тим ,як гаслами сипати про жителів Донбасу - почати дбати про людей на контрольованій Україною території - а не поводитися з нею як з худобою?
Тоді може так і буде.
Щось забагато назбиралось мудрих воювати чужими руками