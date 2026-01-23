Вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби, - Зеленский

Зеленский о вопросе Донбасса

Во время встреч в ОАЭ сегодня и завтра между Украиной, США и РФ ключевым для обсуждения останется вопрос о Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Вопрос Донбасса

"Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать, и обсуждать в модальности, как три стороны это видят. В Абу-Даби, сегодня и завтра", - сказал Зеленский.

Умеров будет информировать Зеленского

По словам президента, руководитель переговорной группы - секретарь СНБО Рустем Умеров будет предоставлять ему "соответствующие сигналы" на каждом этапе тех или иных разговоров или договоренностей.

"Будем делиться с вами", - добавил он.

Что предшествовало?

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
  • Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.

Зеленский Владимир ОАЭ Донбасс
Топ комментарии
Донбас - це Україна. Які там можуть бути питання?
23.01.2026 11:22 Ответить
Як же так вийшло, зустріч в Абу-Дабі і без Алі-Баби?
23.01.2026 11:21 Ответить
а питання долі Українців на окупованих рашистами Донеччині, Луганщині, Запоріжчині, Херсонщині, а також на Українських землях, на які зазіхає ***** - хіба не ключове?
23.01.2026 11:24 Ответить
Як же так вийшло, зустріч в Абу-Дабі і без Алі-Баби?
23.01.2026 11:21
Донбас - це Україна. Які там можуть бути питання?
23.01.2026 11:22
московська воша і він думає як так здати нас щоб і тут його якийсь ветеран снайперкою не зняв і москві все здати і від вашинштона відмазатись за вкрадене
23.01.2026 11:26 Ответить
а питання долі Українців на окупованих рашистами Донеччині, Луганщині, Запоріжчині, Херсонщині, а також на Українських землях, на які зазіхає ***** - хіба не ключове?
23.01.2026 11:24 Ответить
до речі, а шо конкретно ти, рудий, та ***** мають на увазі, говорячі "Донбас"?
які саме це території?
23.01.2026 11:27 Ответить
Державі Україна - українці на власній території нахіба не потрібні. Хіба як ресурс.
Хіба не тилове лицемірство плакатися про жителів Донбасу,коли:

Власні ветерани мають мізерну пенсію;
Власні переселенці не мають житла
Власні солдати кріпаки.

Може перед тим ,як гаслами сипати про жителів Донбасу - почати дбати про людей на контрольованій Україною території - а не поводитися з нею як з худобою?
23.01.2026 12:55 Ответить
А що з Кримом, модальний-педальний конь? На Донбасі ти відімо ти проведешь звичне разведение сторон, щоб у РФ були більш зручні плацдарми для нового нападу.
23.01.2026 11:30 Ответить
Немає що там обговорювати, усі українські території будуть звільнені військовим шляхом, а кілька мільйонів кацапів на них будуть знищені!
23.01.2026 11:38 Ответить
Можеш приїхати і навідатись в тцк, в не строчити коментарі з Польщі.
Тоді може так і буде.
23.01.2026 14:00 Ответить
Якщо тобі не подобаються переговори, і сам ти воювати не збираєшся, то можеш іти туди само!

Щось забагато назбиралось мудрих воювати чужими руками
23.01.2026 18:27 Ответить
Голобородьки вирішив продати залишки Донбасу? Надурить тих, вже небагатьох від 73%, віддасть кцапам ключі від всього Донбасу, але не оформить купчу і скаже, що він герой? Багато кцапи віддали територій, які окупувати, наприклад Японії, німцям, китайцям???
23.01.2026 11:40 Ответить
Під приводом питаннями "Донбасу" народу України будуть нав'язуючи втирати про як безальтернативну "Вільну економічну зону", який дуже схожий на закон про "Особливий статус Донбасу" при "мінських домовленостей", з забововя'занням не повертати території військовим чи іншим шляхом, що являє собою завуальованою обгорткою про "капітуляцію", а охлосу продадуть це як перемогу...
23.01.2026 11:46 Ответить
А мені здавалося є Конституція України, що обговорювати? Під яким соусом подати передачу москалям?
23.01.2026 11:52 Ответить
Цікаво, а у Рустема й всіх наших переговорників тільки українське громадянство? Якщо ні то за який патріотизм може йти мова?
23.01.2026 11:56 Ответить
У Умерова ще є російський і американський паспорти. Він колись працював в Росії в колах, наближених до Путіна олігархів. Орахамія має бізнес в Еміратах, який обслуговував російських клієнтів.
23.01.2026 12:28 Ответить
Новомодный, равномерно по всем гражданствам.
23.01.2026 12:34 Ответить
Геть обкуреного ішака!
23.01.2026 14:08 Ответить
 
 