Питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі, - Зеленський
Під час зустрічей в ОАЕ сьогодні та завтра між Україною, США та РФ ключовим для обговорення залишатиметься питання щодо Донбасу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Питання Донбасу
"Питання Донбасу ключове. Його будуть обговорювати, і обговорювати в модальності, як три сторони це бачать. В Абу-Дабі, сьогодні і завтра", - сказав Зеленський.
Умєров інформуватиме Зеленського
За словами президента, керівник переговорної групи - секретар РНБО Рустем Умєров буде надавати йому "відповідні сигнали" на кожному етапі тих чи інших розмов або домовленостей.
"Ділитимемося з вами", - додав він.
Що передувало?
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
+10 Dic Dolovo
показати весь коментар23.01.2026 11:22 Відповісти Посилання
+5 Ярослав Кийко
показати весь коментар23.01.2026 11:21 Відповісти Посилання
+5 Wild MadDog
показати весь коментар23.01.2026 11:24 Відповісти Посилання
які саме це території?
Хіба не тилове лицемірство плакатися про жителів Донбасу,коли:
Власні ветерани мають мізерну пенсію;
Власні переселенці не мають житла
Власні солдати кріпаки.
Може перед тим ,як гаслами сипати про жителів Донбасу - почати дбати про людей на контрольованій Україною території - а не поводитися з нею як з худобою?
Тоді може так і буде.
Щось забагато назбиралось мудрих воювати чужими руками