Питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі, - Зеленський

Зеленський про питання Донбасу

Під час зустрічей в ОАЕ сьогодні та завтра між Україною, США та РФ ключовим для обговорення залишатиметься питання щодо Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Питання Донбасу

"Питання Донбасу ключове. Його будуть обговорювати, і обговорювати в модальності, як три сторони це бачать. В Абу-Дабі, сьогодні і завтра", - сказав Зеленський.

Умєров інформуватиме Зеленського

За словами президента, керівник переговорної групи - секретар РНБО Рустем Умєров буде надавати йому "відповідні сигнали" на кожному етапі тих чи інших розмов або домовленостей.

"Ділитимемося з вами", - додав він.

Що передувало?

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
  • Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.

Зеленський Володимир ОАЕ Донбас
Топ коментарі
Донбас - це Україна. Які там можуть бути питання?
23.01.2026 11:22 Відповісти
Як же так вийшло, зустріч в Абу-Дабі і без Алі-Баби?
23.01.2026 11:21 Відповісти
а питання долі Українців на окупованих рашистами Донеччині, Луганщині, Запоріжчині, Херсонщині, а також на Українських землях, на які зазіхає ***** - хіба не ключове?
23.01.2026 11:24 Відповісти
московська воша і він думає як так здати нас щоб і тут його якийсь ветеран снайперкою не зняв і москві все здати і від вашинштона відмазатись за вкрадене
23.01.2026 11:26 Відповісти
а питання долі Українців на окупованих рашистами Донеччині, Луганщині, Запоріжчині, Херсонщині, а також на Українських землях, на які зазіхає ***** - хіба не ключове?
23.01.2026 11:24 Відповісти
до речі, а шо конкретно ти, рудий, та ***** мають на увазі, говорячі "Донбас"?
які саме це території?
23.01.2026 11:27 Відповісти
Державі Україна - українці на власній території нахіба не потрібні. Хіба як ресурс.
Хіба не тилове лицемірство плакатися про жителів Донбасу,коли:

Власні ветерани мають мізерну пенсію;
Власні переселенці не мають житла
Власні солдати кріпаки.

Може перед тим ,як гаслами сипати про жителів Донбасу - почати дбати про людей на контрольованій Україною території - а не поводитися з нею як з худобою?
23.01.2026 12:55 Відповісти
А що з Кримом, модальний-педальний конь? На Донбасі ти відімо ти проведешь звичне разведение сторон, щоб у РФ були більш зручні плацдарми для нового нападу.
23.01.2026 11:30 Відповісти
Немає що там обговорювати, усі українські території будуть звільнені військовим шляхом, а кілька мільйонів кацапів на них будуть знищені!
23.01.2026 11:38 Відповісти
Можеш приїхати і навідатись в тцк, в не строчити коментарі з Польщі.
Тоді може так і буде.
23.01.2026 14:00 Відповісти
Якщо тобі не подобаються переговори, і сам ти воювати не збираєшся, то можеш іти туди само!

Щось забагато назбиралось мудрих воювати чужими руками
23.01.2026 18:27 Відповісти
Голобородьки вирішив продати залишки Донбасу? Надурить тих, вже небагатьох від 73%, віддасть кцапам ключі від всього Донбасу, але не оформить купчу і скаже, що він герой? Багато кцапи віддали територій, які окупувати, наприклад Японії, німцям, китайцям???
23.01.2026 11:40 Відповісти
Під приводом питаннями "Донбасу" народу України будуть нав'язуючи втирати про як безальтернативну "Вільну економічну зону", який дуже схожий на закон про "Особливий статус Донбасу" при "мінських домовленостей", з забововя'занням не повертати території військовим чи іншим шляхом, що являє собою завуальованою обгорткою про "капітуляцію", а охлосу продадуть це як перемогу...
23.01.2026 11:46 Відповісти
А мені здавалося є Конституція України, що обговорювати? Під яким соусом подати передачу москалям?
23.01.2026 11:52 Відповісти
Цікаво, а у Рустема й всіх наших переговорників тільки українське громадянство? Якщо ні то за який патріотизм може йти мова?
23.01.2026 11:56 Відповісти
У Умерова ще є російський і американський паспорти. Він колись працював в Росії в колах, наближених до Путіна олігархів. Орахамія має бізнес в Еміратах, який обслуговував російських клієнтів.
23.01.2026 12:28 Відповісти
Новомодный, равномерно по всем гражданствам.
23.01.2026 12:34 Відповісти
Геть обкуреного ішака!
23.01.2026 14:08 Відповісти
 
 