Питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі, - Зеленський

Під час зустрічей в ОАЕ сьогодні та завтра між Україною, США та РФ ключовим для обговорення залишатиметься питання щодо Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Питання Донбасу ключове. Його будуть обговорювати, і обговорювати в модальності, як три сторони це бачать. В Абу-Дабі, сьогодні і завтра", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський розповів про деталі розмови з Трампом у Давосі: ППО, гарантії безпеки, Донбас

Умєров інформуватиме Зеленського

За словами президента, керівник переговорної групи - секретар РНБО Рустем Умєров буде надавати йому "відповідні сигнали" на кожному етапі тих чи інших розмов або домовленостей.

"Ділитимемося з вами", - додав він.

Також читайте: Трамп висловився про зустріч із Зеленським: "Він хоче укласти угоду"

