"Формула Анкориджа" предусматривает требование от Украины отдать России Донбасс и заморозку фронта, - Reuters

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

В ОАЭ 23 и 24 января состоятся переговоры Украины, США и России. Кремль требует, чтобы потенциальное мирное соглашение с Киевом было основано на так называемой "формуле Анкориджа", о которой президент США Дональд Трамп и диктатор Путин якобы договорились еще во время саммита на Аляске.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник, приближенный к Кремлю, передает Цензор.НЕТ.

Что такое "формула Анкориджа"?

Собеседник издания утверждает, что она была согласована между Трампом и Путиным во время переговоров на Аляске в августе 2025 года.

По его словам, Москва трактует ее как установление контроля РФ над всем Донбассом и замораживание текущих линий фронта в других районах востока и юга Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что настаивание России на том, чтобы Украина отдала Донбасс, является "очень важным условием".

Украина отвергла условия Кремля

Reuters напоминает, что Украина переживает самую суровую зиму войны, поскольку Россия наносит масштабные ракетные и дронные удары по энергетической инфраструктуре. При температурах значительно ниже нуля сотни тысяч людей в Киеве и других городах страдают от длительных отключений электроэнергии и остаются без отопления.

Вопрос Донбасса, который Москва требует передать ей до прекращения боевых действий, является важнейшим на переговорах в Абу-Даби. В то же время нет никаких признаков смягчения позиций с обеих сторон — Украина отказывается отдавать земли, которые Россия не смогла захватить за четыре года войны, а в Кремле продолжают настаивать, что передача Донбасса является "обязательным условием для мира", резюмирует агентство.

What preceded?

Топ комментарии
+32
Ну да ну да - щоб взяти стільки як вони просять просто так вони витратили пітора міліона убитими.

ЛОГІЧНО що решту хочуть просто так - таким чином зекономлять півтора міліона ще убитими.

і в них лишаться сили для удара далі
23.01.2026 16:50 Ответить
+29
Їм того нічого і не треба, бо їх мета просто рух вперед. Віддамо їм територію, то вони її перейдуть і легко знайдуть причину, щоб атакувати далі.
23.01.2026 16:59 Ответить
+19
Ви хотіли сказати що це формула *****
23.01.2026 16:56 Ответить
Хочеш вічно отримувати соціалку на наших смертях? Не переймайся, бійня ще надовго, кривавих грошей вистачить на офіцерів-втікачів.
24.01.2026 01:06 Ответить
Они делают вид, что ведут переговоры, на самом деле весь юг Украины отдан Зеленским и Ермаком Патрушеву еще в Омане. А теперь они отдадут еще Запорожье, Днепр и Харьков. Тех миллиардов доллларов, которые были украдены Бакановым, Наумовым, Умеровым, Зеленским и Ермаком, не хватило для победы и достойного мира.
23.01.2026 23:46 Ответить
Ага, йдіть нах*й обидва - у Анкоридж!
24.01.2026 00:14 Ответить
Тим часом у Києві "Муніципальна охорона" почне патрулювати місто разом із мобільними зарядними станціями, - КМДА. Джерело: https://censor.net/ua/p3596971
Це якась маячня! На кого розраховано? Вони з нас знущаються! Це отаке завдання майже бойового підрозділу під час війни - а може хтось підійде до джипа з озброєними мужиками і попросить зарядити телефон і вони що його декілька годин будуть катати, доки телефон чи зарядна станція буде заряджатись? А чого тоді не зробити стаціонарні зарядки, навіщо мужики, які ще й за рахунок дорогого автомобільного акумулятора будуть це робити, яка їхня функція, так і не зрозумів, вони будуть заговорювати телефон, щоб він бистріше заряджався? Треновані навчені бички катаються по місту і не виконують ніяких задач, тупо прилаштували блатних, а воюють нехай хворі, про яких Аліна Михайлова розповідала. Як і більшість інших силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів запасу, хоча який зараз запас, коли ж його задіювати, бичків з тилових частин і т.д.
24.01.2026 01:09 Ответить
Ну шо казати ..пройоб на виборах 2019 р Україну відкинув на 50-80 років назад.
24.01.2026 07:29 Ответить
Брехня!хуйло на початку війни казало, що йому чужій зємлі не потрібні. Тільки денацифікація та асвабаждение рузкіх від біндерафцев. Він же не міг передумати.
24.01.2026 17:03 Ответить
