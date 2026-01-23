"Формула Анкориджа" предусматривает требование от Украины отдать России Донбасс и заморозку фронта, - Reuters
В ОАЭ 23 и 24 января состоятся переговоры Украины, США и России. Кремль требует, чтобы потенциальное мирное соглашение с Киевом было основано на так называемой "формуле Анкориджа", о которой президент США Дональд Трамп и диктатор Путин якобы договорились еще во время саммита на Аляске.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник, приближенный к Кремлю, передает Цензор.НЕТ.
Что такое "формула Анкориджа"?
Собеседник издания утверждает, что она была согласована между Трампом и Путиным во время переговоров на Аляске в августе 2025 года.
По его словам, Москва трактует ее как установление контроля РФ над всем Донбассом и замораживание текущих линий фронта в других районах востока и юга Украины.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что настаивание России на том, чтобы Украина отдала Донбасс, является "очень важным условием".
Украина отвергла условия Кремля
Reuters напоминает, что Украина переживает самую суровую зиму войны, поскольку Россия наносит масштабные ракетные и дронные удары по энергетической инфраструктуре. При температурах значительно ниже нуля сотни тысяч людей в Киеве и других городах страдают от длительных отключений электроэнергии и остаются без отопления.
Вопрос Донбасса, который Москва требует передать ей до прекращения боевых действий, является важнейшим на переговорах в Абу-Даби. В то же время нет никаких признаков смягчения позиций с обеих сторон — Украина отказывается отдавать земли, которые Россия не смогла захватить за четыре года войны, а в Кремле продолжают настаивать, что передача Донбасса является "обязательным условием для мира", резюмирует агентство.
Что предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
