Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские Вооруженные Силы должны покинуть территорию Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Донбасс

"Украинские Вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны", - заявил Песков.

Переговорный процесс

Также, по его словам, Москва не хочет публично вдаваться в детали в рамках переговорного процесса по Украине - "считает это нецелесообразным".

Что предшествовало?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.

