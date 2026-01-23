Песков озвучил "важное условие" РФ: ВСУ должны покинуть Донбасс
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские Вооруженные Силы должны покинуть территорию Донбасса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Донбасс
"Украинские Вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны", - заявил Песков.
Переговорный процесс
Также, по его словам, Москва не хочет публично вдаваться в детали в рамках переговорного процесса по Украине - "считает это нецелесообразным".
Что предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
Про них зараз мовчать. Але якщо віддати Донбас - згадають.
А чому ні? Лох "поплил", нада дожімать.
І друге питання родом звідки?
А ми перепочинемо і потім зробимо "валдай".
Те саме буде і з Донбасом - віддати самі кращі оборонні укріплення, які стануть плацдармом для нового наступу... І хто завадить? ООН своєю стурбованістю?
Крім того, які компенсації будуть передбачені тим, хто не хоче жити в кацапському Донбасі, але має там майно - квартири, будинки? Росія виплатить суми, які народ в Дії подав? Чи наша влада, як завжди, створить чергове міністерство/комітет, яке буде відповідати за розподіл коштів "за долю малую"? Якраз от Міндич не при справах. Чи Резніков. Купа мародерів в черзі.
Дурдом, одним словом...
Зараз якраз зима, морози - йому дуже личитиме з*лупа на комірець!
Донецька
Луганська
частина Харківської та
Запоріжської областей.
На всякий случай скину а то столько людей желающих умереть за Донбасс не могут никак на фронт попасть.