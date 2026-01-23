Песков озвучил "важное условие" РФ: ВСУ должны покинуть Донбасс

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские Вооруженные Силы должны покинуть территорию Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Украинские Вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны", - заявил Песков.

Также, по его словам, Москва не хочет публично вдаваться в детали в рамках переговорного процесса по Украине - "считает это нецелесообразным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров направил письмо Рубио с требованием, чтобы Трамп заставил Зеленского отказаться от Донбасса, - NYT

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
  • Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.

Читайте также: Мы не можем просто выйти из наших территорий, референдум не будет положительным, - Зеленский

Топ комментарии
У русні в конституції ще Херсон з Запоріжжям записані.
Про них зараз мовчать. Але якщо віддати Донбас - згадають.
А чому ні? Лох "поплил", нада дожімать.
23.01.2026 12:02 Ответить
Ніфіга. Ніхто його не залишить. Беріть силою, знищіть той домбас к хірам (бажано з луґанском і донєцком), положіть там ще 2 млн своїх орків і тоді поговорим усата ******
23.01.2026 11:59 Ответить
Тільки на обмін. Белгородську і Курську область -в рідну гавань - в Україну.
23.01.2026 11:59 Ответить
Дійсно. Де речник члєнограя? Чому він не скаже саме це? Абсурд повинен бути взаємопретензійний. Чому у нас довбойоби при владі? Де аналітика? Красти тільки здатні. Тварюки.
23.01.2026 12:09 Ответить
Нагадали. А де цей поц? За що він отримує не один десяток тисяч гривень?
23.01.2026 14:30 Ответить
Залиш цей світ.
23.01.2026 11:59 Ответить
Ніфіга. Ніхто його не залишить. Беріть силою, знищіть той домбас к хірам (бажано з луґанском і донєцком), положіть там ще 2 млн своїх орків і тоді поговорим усата ******
23.01.2026 11:59 Ответить
Це тактика "вікно Овертона" - коли добиваються щоб їм віддавали те, що вони не змогли завоювати. Якщо у них це вийде, то будуть надалі погрожувати що якщо "просто так не отдадите, то будет хуже". Бандитские уголовные приемчики.
23.01.2026 12:14 Ответить
Накасі викусі...
23.01.2026 12:00 Ответить
Ви надто оптимістичний. Зєлєнскій Донбас здасть.
23.01.2026 12:26 Ответить
Побоїться. Рейтинги показують що більшість українців проти цього, а він проти рейтингів не піде. Хіба що через півроку коли марахвон зас*ре голови глядачам і рейтинги поміняються.
23.01.2026 12:36 Ответить
Я перепрошую, але будьте обережні! Тут наочна підміна понять.Диявол,як то кажуть -в деталях! Донбас-це не область, це ДОНецький вугільний БАСейн-територія,яка включає в себе Донецьку й Луганську області цілком та окремі райони Дніпропетровської та Харківської областей. Зголоситися на відхід з ДОНБАСУ (не дай Бог!) фактично означає підписатися під віддачу ще й цих територій.
23.01.2026 15:32 Ответить
Все просто не диванний не експерт - краматорська лінія оборони. З військовоі точки зору віддати іі самогубство. Крим для Украіни не мав ніякого військового значення.
23.01.2026 12:06 Ответить
"Крим для Украіни не мав ніякого військового значення" - нагадати, звідки був захоплений весь південь України?
23.01.2026 12:11 Ответить
З Криму
23.01.2026 13:32 Ответить
Самі Ви де зараз?
І друге питання родом звідки?
23.01.2026 12:08 Ответить
Що б ти знав, ЗСУ Криму 2014 році не залишали, 95% зрадників були місцеві, вони там і залишились, тепер дохнуть в степах України воюючи на боці рашки.
23.01.2026 12:09 Ответить
як же легко рознести всю цю маячню що ти написав, але не хочу час витрачати, бо ти тупе...
23.01.2026 12:38 Ответить
Тому що строкову службу відміняти не можна було, Яник навмисно роззброїв армію, як би в Криму були солдати зі всієї Украіни, без рідних у самоу Криму то напевно Крим би або зовсім не відійшов би до РФ або почалися б активні бої за Крим і рф було б не до Донбасу, доречі більш ніж впевнений що якби відповіли зразу в Криму то Донбас би затих
23.01.2026 12:56 Ответить
Трохи не про те. Армія може бути професійною, без строковиків, но потрібні ротації особового складу. А не так, що де народився і живе, то там і служить, те ж саме і в МВС, прокуратурі, митниці, а потім корупція і все інше...
23.01.2026 13:39 Ответить
Віддайте нам те, що ми досі взяти не в силах.
А ми перепочинемо і потім зробимо "валдай".
23.01.2026 12:01 Ответить
Зеля вже вирішив для себе, що здасть Донецьку область пуйлу та виведе звідти ЗСУ. Бо вже верещить, що все готово для миру.
23.01.2026 12:02 Ответить
Який би той зеля не був,але так як ви написали не буде.
23.01.2026 12:05 Ответить
Схоже на це! Зараз почне казати, яка величезна корсть буде для всіх українців від ВЕЗ, коли ЗСУ відійдуть з території Донецької області! Він вже, *****, забув, яку величезну користь отримав від виведення ЗСУ з Золотого та Станиці Луганської!
23.01.2026 12:06 Ответить
Тобто однаковий шум вже в п'ятий чи шостий раз. Закінчується нічим. Руда ***** продовжить розказувати що воно незадоволене...Ну в принципі на цьому і все.
23.01.2026 12:02 Ответить
Кацапи мають залишити Крим, донбас, південь України!
23.01.2026 12:02 Ответить
Це звичайна найо.. Обман. Хоче, щоб в Україні почалися на фоні здачі Донбасу заворушення і вони захопили ще величезні території без боїв, або всю Україну. Якщо віддати Донбас, то ми потрапимо у чергову пастку росії.
23.01.2026 12:05 Ответить
хто буде чинити заворушення то?
23.01.2026 12:16 Ответить
Біженці на знак протесту підуть натовпом у ТЦК.
23.01.2026 12:40 Ответить
трампістський агітатор, бийте падлу ссаними тряпками.
23.01.2026 12:42 Ответить
А вимогою України є звільнення усіх українських територій та знищення кількох мільйонів кацапів, тому немає про що говорити, Україна цю війну вже виграла і доведе її до кінця"
23.01.2026 12:06 Ответить
Дежавю. Так само і з Кримом починалось - Україна повинна віддати півострів, бо це важлива військово-морська база РФ. В результаті Крим став плацдармом наступу кацапів на півдні, а от з базою якось не зрослось... До речі, про розмінування Чонгару досі всі мовчать, ніби це якась ТАЄМНИЦЯ. Хоча Віктор Саклаков ще 22 квітня 2021 року написав, що саме на засіданні ВР буде прийнято рішення про це, і Порох був проти, але йому ніби мікрофон відключили (а саме розмінування провели восени 2021 року під виглядом навчань ДСНС).
Те саме буде і з Донбасом - віддати самі кращі оборонні укріплення, які стануть плацдармом для нового наступу... І хто завадить? ООН своєю стурбованістю?
Крім того, які компенсації будуть передбачені тим, хто не хоче жити в кацапському Донбасі, але має там майно - квартири, будинки? Росія виплатить суми, які народ в Дії подав? Чи наша влада, як завжди, створить чергове міністерство/комітет, яке буде відповідати за розподіл коштів "за долю малую"? Якраз от Міндич не при справах. Чи Резніков. Купа мародерів в черзі.
Дурдом, одним словом...
23.01.2026 12:07 Ответить
Якщо українські війська виходять з Донбасу, то хай Американські туди заходять і сидять там в ямах замість українських. Всі задоволені.
23.01.2026 12:08 Ответить
Це фантастика.
23.01.2026 12:12 Ответить
Значить кацапам дуже боляче дістається Бамбас, ні в якому разі залишати Донецьку областьне можна
23.01.2026 12:09 Ответить
"Может тєбє єщйо на грудь нассать, чтоб морєм пахло?" (С)
23.01.2026 12:09 Ответить
Це просто нові плацдарми для подальшого наступу. Жодна угожа не змінить конституцію РФ з Херсоном та Запоріжжям. Три єврея Трампа що, хоч раз про це щось бовкнули?
23.01.2026 12:10 Ответить
Настав час, коли українці реально побачать кого вони вибрали у 2019 році.
23.01.2026 12:11 Ответить
Якщо раха не виводить свої війська з Кубані, й не надає доступ для патрулювання Українським нацгвардійцям - це прирівнюється з виходом з будь-яких перемовин, та карається новими санкціями та збільшенням військової допомоги Україні !
23.01.2026 12:13 Ответить
ПІШОВ *****. ТУПИЙ КАЦАПІДАРСЬКИЙ УЙОБОК.
23.01.2026 12:16 Ответить
Подаруйте цьому полупоцу губозакатувальну машинку.
23.01.2026 12:18 Ответить
То добре!
Зараз якраз зима, морози - йому дуже личитиме з*лупа на комірець!
23.01.2026 12:33 Ответить
А вдруг прокатит!!!
23.01.2026 12:35 Ответить
...тому, що своєму бидло буде нічого подати, за що вони воювали, а так скаже, ось бачите, Ви захищали Донбас і він наш і можна далі спокійно сидіти на троні, інакше свої ж і вб'ють!
23.01.2026 12:37 Ответить
А коли це зєля в анкорідж зганяв? Трамп домовлявся то хай і виходить звідки хоче
23.01.2026 12:40 Ответить
23.01.2026 12:49 Ответить
Мені так смішно коли Тромб і остальні переговорщики хваляться що вже домовились про 90% мірного плану але залишилось всього нічого якісь 10% домовитись про території. А нічого що питання території це і є 99% всіх питань? Це як мати вирішила дочку віддати заміж, вже і холодцю наварила, і платя купили і кафе заказала і гостей запросила, залишилось всього навсього 10% справи- знайти нареченого.
23.01.2026 12:54 Ответить
не найголовніше для них, те що вони хотіли вже отримали від Трампа
23.01.2026 13:04 Ответить
Таракан ти плінтусний,ти ху-хо не хо-хо,а не Донбас йому подавай.Решту тобі теж по самі помідори.***** вже розрахувався Сибіром з Китаєм? Ще не довго лишилось,думаю,США з Китаєм його поділять на двох,як територію,необхідну для їхньої безпеки.
23.01.2026 13:12 Ответить
я не уявляю хто з політиків може дати такий наказ військам залишити донбас
23.01.2026 13:21 Ответить
З донбасу ніяк не можна вийти, краще вся Україна стане таким же донбасом у всіх сенсах
23.01.2026 13:46 Ответить
Пися и Пыня недовольны, значит хорошие сапоги, надо брать и кацапью под зад пинками.
23.01.2026 13:47 Ответить
Донбас :
Донецька
Луганська
частина Харківської та
Запоріжської областей.
23.01.2026 14:19 Ответить
Донбас ви і так фактично контролюєте. Позаяк Донбас - це Донецькій вугільний басейн, а на вільній від москалів Донеччині вугілля ніде не добувають і немає навіть у надрах його на геодезичних картах. Тож ця умова виконана. А якщо вам треба вільна Донеччина - воюйте! Без бою звідси ніхто не піде.
23.01.2026 14:58 Ответить
https://mod.gov.ua/vijskovij-oblik/teritorialni-czentri-komplektuvannya-ta-soczialnoyi-pidtrimki

На всякий случай скину а то столько людей желающих умереть за Донбасс не могут никак на фронт попасть.
23.01.2026 17:15 Ответить
 
 