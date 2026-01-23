Пєсков озвучив "важливу умову" РФ: ЗСУ мають залишити Донбас

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українські Збройні Сили мають залишити територію Донбасу.

"Українські збройні сили мають залишити територію Донбасу, це є важливою умовою російської сторони", - заявив Пєсков.

Також, за його словами, Москва не хоче публічно вдаватися до деталей у межах переговорного процесу щодо Україні - "вважає це недоцільним".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров надіслав лист Рубіо з вимогою, щоб Трамп змусив Зеленського відмовитися від Донбасу, - NYT

Що передувало?

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
  • Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський зауважив, що питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.

Також читайте: Ми не можемо просто вийти з наших територій, референдум не буде позитивним, - Зеленський

Топ коментарі
У русні в конституції ще Херсон з Запоріжжям записані.
Про них зараз мовчать. Але якщо віддати Донбас - згадають.
А чому ні? Лох "поплил", нада дожімать.
23.01.2026 12:02 Відповісти
Ніфіга. Ніхто його не залишить. Беріть силою, знищіть той домбас к хірам (бажано з луґанском і донєцком), положіть там ще 2 млн своїх орків і тоді поговорим усата ******
23.01.2026 11:59 Відповісти
Тільки на обмін. Белгородську і Курську область -в рідну гавань - в Україну.
23.01.2026 11:59 Відповісти
Дійсно. Де речник члєнограя? Чому він не скаже саме це? Абсурд повинен бути взаємопретензійний. Чому у нас довбойоби при владі? Де аналітика? Красти тільки здатні. Тварюки.
23.01.2026 12:09 Відповісти
Нагадали. А де цей поц? За що він отримує не один десяток тисяч гривень?
23.01.2026 14:30 Відповісти
Залиш цей світ.
23.01.2026 11:59 Відповісти
Це тактика "вікно Овертона" - коли добиваються щоб їм віддавали те, що вони не змогли завоювати. Якщо у них це вийде, то будуть надалі погрожувати що якщо "просто так не отдадите, то будет хуже". Бандитские уголовные приемчики.
23.01.2026 12:14 Відповісти
Накасі викусі...
23.01.2026 12:00 Відповісти
Ви надто оптимістичний. Зєлєнскій Донбас здасть.
23.01.2026 12:26 Відповісти
Побоїться. Рейтинги показують що більшість українців проти цього, а він проти рейтингів не піде. Хіба що через півроку коли марахвон зас*ре голови глядачам і рейтинги поміняються.
23.01.2026 12:36 Відповісти
Я перепрошую, але будьте обережні! Тут наочна підміна понять.Диявол,як то кажуть -в деталях! Донбас-це не область, це ДОНецький вугільний БАСейн-територія,яка включає в себе Донецьку й Луганську області цілком та окремі райони Дніпропетровської та Харківської областей. Зголоситися на відхід з ДОНБАСУ (не дай Бог!) фактично означає підписатися під віддачу ще й цих територій.
23.01.2026 15:32 Відповісти
Все просто не диванний не експерт - краматорська лінія оборони. З військовоі точки зору віддати іі самогубство. Крим для Украіни не мав ніякого військового значення.
23.01.2026 12:06 Відповісти
"Крим для Украіни не мав ніякого військового значення" - нагадати, звідки був захоплений весь південь України?
23.01.2026 12:11 Відповісти
З Криму
23.01.2026 13:32 Відповісти
Самі Ви де зараз?
І друге питання родом звідки?
23.01.2026 12:08 Відповісти
Що б ти знав, ЗСУ Криму 2014 році не залишали, 95% зрадників були місцеві, вони там і залишились, тепер дохнуть в степах України воюючи на боці рашки.
23.01.2026 12:09 Відповісти
як же легко рознести всю цю маячню що ти написав, але не хочу час витрачати, бо ти тупе...
23.01.2026 12:38 Відповісти
Тому що строкову службу відміняти не можна було, Яник навмисно роззброїв армію, як би в Криму були солдати зі всієї Украіни, без рідних у самоу Криму то напевно Крим би або зовсім не відійшов би до РФ або почалися б активні бої за Крим і рф було б не до Донбасу, доречі більш ніж впевнений що якби відповіли зразу в Криму то Донбас би затих
23.01.2026 12:56 Відповісти
Трохи не про те. Армія може бути професійною, без строковиків, но потрібні ротації особового складу. А не так, що де народився і живе, то там і служить, те ж саме і в МВС, прокуратурі, митниці, а потім корупція і все інше...
23.01.2026 13:39 Відповісти
Віддайте нам те, що ми досі взяти не в силах.
А ми перепочинемо і потім зробимо "валдай".
23.01.2026 12:01 Відповісти
Зеля вже вирішив для себе, що здасть Донецьку область пуйлу та виведе звідти ЗСУ. Бо вже верещить, що все готово для миру.
23.01.2026 12:02 Відповісти
Який би той зеля не був,але так як ви написали не буде.
23.01.2026 12:05 Відповісти
Схоже на це! Зараз почне казати, яка величезна корсть буде для всіх українців від ВЕЗ, коли ЗСУ відійдуть з території Донецької області! Він вже, *****, забув, яку величезну користь отримав від виведення ЗСУ з Золотого та Станиці Луганської!
23.01.2026 12:06 Відповісти
Тобто однаковий шум вже в п'ятий чи шостий раз. Закінчується нічим. Руда ***** продовжить розказувати що воно незадоволене...Ну в принципі на цьому і все.
23.01.2026 12:02 Відповісти
Кацапи мають залишити Крим, донбас, південь України!
23.01.2026 12:02 Відповісти
Це звичайна найо.. Обман. Хоче, щоб в Україні почалися на фоні здачі Донбасу заворушення і вони захопили ще величезні території без боїв, або всю Україну. Якщо віддати Донбас, то ми потрапимо у чергову пастку росії.
23.01.2026 12:05 Відповісти
хто буде чинити заворушення то?
23.01.2026 12:16 Відповісти
Біженці на знак протесту підуть натовпом у ТЦК.
23.01.2026 12:40 Відповісти
трампістський агітатор, бийте падлу ссаними тряпками.
23.01.2026 12:42 Відповісти
А вимогою України є звільнення усіх українських територій та знищення кількох мільйонів кацапів, тому немає про що говорити, Україна цю війну вже виграла і доведе її до кінця"
23.01.2026 12:06 Відповісти
Дежавю. Так само і з Кримом починалось - Україна повинна віддати півострів, бо це важлива військово-морська база РФ. В результаті Крим став плацдармом наступу кацапів на півдні, а от з базою якось не зрослось... До речі, про розмінування Чонгару досі всі мовчать, ніби це якась ТАЄМНИЦЯ. Хоча Віктор Саклаков ще 22 квітня 2021 року написав, що саме на засіданні ВР буде прийнято рішення про це, і Порох був проти, але йому ніби мікрофон відключили (а саме розмінування провели восени 2021 року під виглядом навчань ДСНС).
Те саме буде і з Донбасом - віддати самі кращі оборонні укріплення, які стануть плацдармом для нового наступу... І хто завадить? ООН своєю стурбованістю?
Крім того, які компенсації будуть передбачені тим, хто не хоче жити в кацапському Донбасі, але має там майно - квартири, будинки? Росія виплатить суми, які народ в Дії подав? Чи наша влада, як завжди, створить чергове міністерство/комітет, яке буде відповідати за розподіл коштів "за долю малую"? Якраз от Міндич не при справах. Чи Резніков. Купа мародерів в черзі.
Дурдом, одним словом...
23.01.2026 12:07 Відповісти
Якщо українські війська виходять з Донбасу, то хай Американські туди заходять і сидять там в ямах замість українських. Всі задоволені.
23.01.2026 12:08 Відповісти
Це фантастика.
23.01.2026 12:12 Відповісти
Значить кацапам дуже боляче дістається Бамбас, ні в якому разі залишати Донецьку областьне можна
23.01.2026 12:09 Відповісти
"Может тєбє єщйо на грудь нассать, чтоб морєм пахло?" (С)
23.01.2026 12:09 Відповісти
Це просто нові плацдарми для подальшого наступу. Жодна угожа не змінить конституцію РФ з Херсоном та Запоріжжям. Три єврея Трампа що, хоч раз про це щось бовкнули?
23.01.2026 12:10 Відповісти
Настав час, коли українці реально побачать кого вони вибрали у 2019 році.
23.01.2026 12:11 Відповісти
Якщо раха не виводить свої війська з Кубані, й не надає доступ для патрулювання Українським нацгвардійцям - це прирівнюється з виходом з будь-яких перемовин, та карається новими санкціями та збільшенням військової допомоги Україні !
23.01.2026 12:13 Відповісти
ПІШОВ *****. ТУПИЙ КАЦАПІДАРСЬКИЙ УЙОБОК.
23.01.2026 12:16 Відповісти
Подаруйте цьому полупоцу губозакатувальну машинку.
23.01.2026 12:18 Відповісти
То добре!
Зараз якраз зима, морози - йому дуже личитиме з*лупа на комірець!
23.01.2026 12:33 Відповісти
А вдруг прокатит!!!
23.01.2026 12:35 Відповісти
...тому, що своєму бидло буде нічого подати, за що вони воювали, а так скаже, ось бачите, Ви захищали Донбас і він наш і можна далі спокійно сидіти на троні, інакше свої ж і вб'ють!
23.01.2026 12:37 Відповісти
А коли це зєля в анкорідж зганяв? Трамп домовлявся то хай і виходить звідки хоче
23.01.2026 12:40 Відповісти
23.01.2026 12:49 Відповісти
Мені так смішно коли Тромб і остальні переговорщики хваляться що вже домовились про 90% мірного плану але залишилось всього нічого якісь 10% домовитись про території. А нічого що питання території це і є 99% всіх питань? Це як мати вирішила дочку віддати заміж, вже і холодцю наварила, і платя купили і кафе заказала і гостей запросила, залишилось всього навсього 10% справи- знайти нареченого.
23.01.2026 12:54 Відповісти
не найголовніше для них, те що вони хотіли вже отримали від Трампа
23.01.2026 13:04 Відповісти
Таракан ти плінтусний,ти ху-хо не хо-хо,а не Донбас йому подавай.Решту тобі теж по самі помідори.***** вже розрахувався Сибіром з Китаєм? Ще не довго лишилось,думаю,США з Китаєм його поділять на двох,як територію,необхідну для їхньої безпеки.
23.01.2026 13:12 Відповісти
я не уявляю хто з політиків може дати такий наказ військам залишити донбас
23.01.2026 13:21 Відповісти
З донбасу ніяк не можна вийти, краще вся Україна стане таким же донбасом у всіх сенсах
23.01.2026 13:46 Відповісти
Пися и Пыня недовольны, значит хорошие сапоги, надо брать и кацапью под зад пинками.
23.01.2026 13:47 Відповісти
Донбас :
Донецька
Луганська
частина Харківської та
Запоріжської областей.
23.01.2026 14:19 Відповісти
Донбас ви і так фактично контролюєте. Позаяк Донбас - це Донецькій вугільний басейн, а на вільній від москалів Донеччині вугілля ніде не добувають і немає навіть у надрах його на геодезичних картах. Тож ця умова виконана. А якщо вам треба вільна Донеччина - воюйте! Без бою звідси ніхто не піде.
23.01.2026 14:58 Відповісти
https://mod.gov.ua/vijskovij-oblik/teritorialni-czentri-komplektuvannya-ta-soczialnoyi-pidtrimki

На всякий случай скину а то столько людей желающих умереть за Донбасс не могут никак на фронт попасть.
23.01.2026 17:15 Відповісти
 
 