Пєсков озвучив "важливу умову" РФ: ЗСУ мають залишити Донбас

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українські Збройні Сили мають залишити територію Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Донбас

"Українські збройні сили мають залишити територію Донбасу, це є важливою умовою російської сторони", - заявив Пєсков.

Переговорний процес

Також, за його словами, Москва не хоче публічно вдаватися до деталей у межах переговорного процесу щодо Україні - "вважає це недоцільним".

Що передувало?

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський зауважив, що питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.

