Пєсков озвучив "важливу умову" РФ: ЗСУ мають залишити Донбас
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українські Збройні Сили мають залишити територію Донбасу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Українські збройні сили мають залишити територію Донбасу, це є важливою умовою російської сторони", - заявив Пєсков.
Також, за його словами, Москва не хоче публічно вдаватися до деталей у межах переговорного процесу щодо Україні - "вважає це недоцільним".
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський зауважив, що питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
Про них зараз мовчать. Але якщо віддати Донбас - згадають.
А чому ні? Лох "поплил", нада дожімать.
І друге питання родом звідки?
А ми перепочинемо і потім зробимо "валдай".
Те саме буде і з Донбасом - віддати самі кращі оборонні укріплення, які стануть плацдармом для нового наступу... І хто завадить? ООН своєю стурбованістю?
Крім того, які компенсації будуть передбачені тим, хто не хоче жити в кацапському Донбасі, але має там майно - квартири, будинки? Росія виплатить суми, які народ в Дії подав? Чи наша влада, як завжди, створить чергове міністерство/комітет, яке буде відповідати за розподіл коштів "за долю малую"? Якраз от Міндич не при справах. Чи Резніков. Купа мародерів в черзі.
Дурдом, одним словом...
Зараз якраз зима, морози - йому дуже личитиме з*лупа на комірець!
Донецька
Луганська
частина Харківської та
Запоріжської областей.
На всякий случай скину а то столько людей желающих умереть за Донбасс не могут никак на фронт попасть.