Споры вокруг Гренландии могут осложнить привлечение стран ЕС к PURL для Украины, - посол НАТО Гетьманчук

Одним из последствий споров США и европейских государств вокруг Гренландии может стать осложнение процесса привлечения членов НАТО к участию в программе PURL для Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Я не буду скрывать, что одним из краткосрочных практических последствий для Украины в ситуации, которая складывается вокруг Гренландии, может стать более сложный процесс поощрения к участию в PURL европейских стран-членов НАТО. Прежде всего стран, которые имеют наибольшие финансовые возможности внести вклад", - пояснила она.

Гетьманчук добавила, что три страны внесли наибольшие взносы в PURL с момента ее запуска - Норвегия, Нидерланды и Германия. Все они поддерживают Данию, которая сама является важным участником программы.

"Украина должна объяснять европейским государствам, что попытки "наказать США", отказываясь финансировать закупки американского оружия через PURL, на самом деле будут наказанием для Украины. Сейчас мы критически нуждаемся в боеприпасах к системам ПВО и другому вооружению, которое производит США", - отметила посол.

Она также добавила, что учитывая трансатлантическую напряженность, Украина сейчас ведет переговоры о распределении финансового бремени не только среди стран-членов НАТО, но и среди всех партнеров Украины. Среди неевропейских участников PURL взносы уже сделали Австралия и Новая Зеландия.

Что такое программа PURL?

Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

Планы США на Гренландию

Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, исходя из этих договоренностей, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

