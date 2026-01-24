Франция не будет участвовать в инициативе PURL: Мы помогаем Украине в других сферах, - министр-делегат Руфо
Франция не участвует в инициативе по закупке американского оружия для Украины PURL, но помогает в других направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, это подтвердила министр-делегат при министре вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Элис Руфо на брифинге в пятницу в Киеве.
Инициатива PURL
"Нет, в PURL мы не участвуем. Но мы помогаем в других сферах", - сказала она.
По словам Руфо, Франция приветствует поддержку другими европейскими партнерами этой инициативы и призывает к развитию непосредственно систем в ЕС.
Европейские системы
"Мы хотим, чтобы все помнили, что в какой-то момент нам придется принимать решения самостоятельно и, по сути, разрабатывать европейские системы. Поэтому мы готовимся к следующим шагам", - сказала она.
Отмечается, что Руфо прибыла с визитом в Киев в пятницу утром. Заместитель министра Вооруженных сил возложила венок в честь павших Защитников Украины и отдала им дань уважения у Стены памяти в Киеве.
Что такое программа PURL?
- Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
- Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.
Лідор послав Європу.
США треба множити на ноль і виробляти європейське озброєння
.
це круче, чем Патріот !
Україна має отримати вісім комплексів, кожен з яких має шість пускових установок, ітого - 48 пускових.
Militarnyi
вчи мат. часть
.
.
стільки й США не дали
.
А мене жіночки мало не набили за те,що не погодився,що у нас зараз найкращий президент.
обирали молоденького єврейчика, а зараз вже старий ж..д.
та їм поготів самі вже теж "повзрослішали", а досі марять Голобородькою на лісапеті
.
Гірше від цього правда лише Україні, але як вже є.
Хтось на це звертає увагу, хтось ні.
США зараз лідер у військовій промисловості, але це не особиста заслуга Донні.
Він ще той "платник податків".😂
Дєд вже рік як президент США.
Війну в Україні зупинив?
Дещо поперейменовував.🤭
Нобелівську премію отримав?
Затіяв цю прутню з Гренландією.
Покошмарив трохи світ своїми тарифами.
Показав усім, який з США може бути "надійний союзник".
Трамп піде, а ці всі "геніальні зміни", які він разом з Маском провернули, залишаться в спадщину США.
Як воно буде далі?
Побачимо...
PURL зручно для маленьких країн, що не мають власного ВПК і водночас хочуть підлизнути "президенту всесвіту" Трумпу, наприклад нещодавно Албанія приєдналася до PURL.
Це теж круто, бо деякій американській зброї немає аналогів.
.
АЛЕ З ЦІМИ ПОЗОРНИМИ МІНІСТРАМИ ОБОРОНИ, які НІКОЛИ НЕ БУЛИ ВІЙСЬКОВИМИ І НЕ РОЗУМІЮТЬ У ЗБРОЇ , цього не буде
міноборони і війну очолюють « парікмахери і фотографи», але ніяк не досвідчені військові
Позор Зеленському