Франция не будет участвовать в инициативе PURL: Мы помогаем Украине в других сферах, - министр-делегат Руфо

Франция не участвует в инициативе по закупке американского оружия для Украины PURL, но помогает в других направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, это подтвердила министр-делегат при министре вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Элис Руфо на брифинге в пятницу в Киеве.

Инициатива PURL

"Нет, в PURL мы не участвуем. Но мы помогаем в других сферах", - сказала она.

По словам Руфо, Франция приветствует поддержку другими европейскими партнерами этой инициативы и призывает к развитию непосредственно систем в ЕС.

Европейские системы

"Мы хотим, чтобы все помнили, что в какой-то момент нам придется принимать решения самостоятельно и, по сути, разрабатывать европейские системы. Поэтому мы готовимся к следующим шагам", - сказала она.

Отмечается, что Руфо прибыла с визитом в Киев в пятницу утром. Заместитель министра Вооруженных сил возложила венок в честь павших Защитников Украины и отдала им дань уважения у Стены памяти в Киеве.

Что такое программа PURL?

  • Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
  • Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

+14
Французи вирішили вкластися у розробку власної зброї і надавати її Україні для тесту і модифікації? Розумно 🤔
24.01.2026 11:43 Ответить
+13
Уже не хочется ничего ни читать ни писать. Всё абсолютно пустое. Украина постепенно приходит состояние полной разрухи. Сотни тысяч убитых и покалеченных. Западу мы похер.. одна только мысль-хоть один пассивный гомосексуалист В этом чате сознается что он голосовал за Зебила в апреле 19? Ну просто хоть один. А такие точно есть. 73%.. вы хоть понимаете что вы натворили, паскуды??
24.01.2026 11:44 Ответить
+10
нам головне щоб була зброя а відки вона то неважливо!
24.01.2026 11:40 Ответить
Иак скоро всі відмовляться.
Лідор послав Європу.
24.01.2026 11:40 Ответить
Франція надає нам те ж саме, що і США - 60% розвідінформації та ЗРК з можливостями ПРО.
США треба множити на ноль і виробляти європейське озброєння

.
24.01.2026 11:48 Ответить
Умножитель на нуль, на виробляють вони жодного зрк про. Їхні зрк не збиває балістику і край. Тільки ракети до петріот збивають. Пора б уже знати, йомайо.
24.01.2026 12:10 Ответить
SAMP/T NG з ракетою Aster B1NT - функції ПРО з дальністю 150 км.
це круче, чем Патріот !
Україна має отримати вісім комплексів, кожен з яких має шість пускових установок, ітого - 48 пускових.
Militarnyi

вчи мат. часть

.
24.01.2026 13:43 Ответить
Нащо тобі зброя на дивані?
24.01.2026 12:16 Ответить
Петровичу краще "воюється" в інтернеті на дивані, тільки щаблі не вистачає.
24.01.2026 13:39 Ответить
вже надають

.
24.01.2026 11:49 Ответить
Надасть🤣🤣🤣рівно скільки шоб не розсердити пуйла...
24.01.2026 12:02 Ответить
8 SAMP/T NG або 48 пускових, які круче Петріотам
стільки й США не дали

.
24.01.2026 14:25 Ответить
Франція це єдина невеличка країна що виробляє всю свою зброю, від автоматів до літаків і ядрених бомб
24.01.2026 23:08 Ответить
А причину голосування тупі по цей час не зрозуміли🤣🤣
24.01.2026 12:05 Ответить
причина голосування - жили з головою в телевізорі. і не використовували голову щоб думати
24.01.2026 13:12 Ответить
Телевізор зараз майже не працює.
А мене жіночки мало не набили за те,що не погодився,що у нас зараз найкращий президент.
24.01.2026 13:24 Ответить
є таке:
обирали молоденького єврейчика, а зараз вже старий ж..д.
та їм поготів самі вже теж "повзрослішали", а досі марять Голобородькою на лісапеті

.
24.01.2026 14:29 Ответить
Як би я не відносився до влади зелених корупціонерів, але звинувачувати її в розпочинанні війни це тупість. Війну почало *****. З Тузли і до 22 року. З більшим чи меншим успіхом кожного разу. А готуватися до цієї війни, не помилюсь якщо скажу, що ще Боря Єльцин почав. Тобто Москва, незвачаючи на прізвище її керманичів та на прізвища наших, завжди мала метою знищення незалежної від неї України як би вони нам мило не посміхалися в деякі часи.
24.01.2026 14:18 Ответить
В Франції свій конфлікт з Трампом, тому підтримувати американських виробників зброї вони не хочуть.
Гірше від цього правда лише Україні, але як вже є.
24.01.2026 11:47 Ответить
А скажи класно Трамп протролив макрона шо той втік з давоса??
24.01.2026 11:50 Ответить
Трамп може говорити і писати що хоче.
Хтось на це звертає увагу, хтось ні.

США зараз лідер у військовій промисловості, але це не особиста заслуга Донні.
Він ще той "платник податків".😂

Дєд вже рік як президент США.
Війну в Україні зупинив?
Дещо поперейменовував.🤭
Нобелівську премію отримав?
Затіяв цю прутню з Гренландією.
Покошмарив трохи світ своїми тарифами.
Показав усім, який з США може бути "надійний союзник".

Трамп піде, а ці всі "геніальні зміни", які він разом з Маском провернули, залишаться в спадщину США.
Як воно буде далі?
Побачимо...
24.01.2026 12:28 Ответить
Франція з початку війни допомогла загалом на 5,5 млрд Є, а PURL це допомога купівлі зброї США для України, тож надаючи допомогу безпосередньо Франція допомогає своєму, українському ВПК, а не американському.
PURL зручно для маленьких країн, що не мають власного ВПК і водночас хочуть підлизнути "президенту всесвіту" Трумпу, наприклад нещодавно Албанія приєдналася до PURL.
Це теж круто, бо деякій американській зброї немає аналогів.
24.01.2026 11:59 Ответить
5,5 миллиардов евро это плевок в лицо Украине.
24.01.2026 12:39 Ответить
Сто скажете про 5 машин скорой помощи которые прислал Израиль? Мамина подруга, уборщица, прислала внуку на Бахмут одну.
24.01.2026 23:14 Ответить
Всего су*а 5 миллиардов евро. Макароша хитродупый.
24.01.2026 12:41 Ответить
Рафале і SAMP-T краще за Ф16 і Патріот
24.01.2026 12:15 Ответить
Ні.
24.01.2026 12:50 Ответить
"Рафали" несомненно лучше, особенно по цене в 230 млн. долл. за штуку(купляй-не хочу).
24.01.2026 14:10 Ответить
"Дружня" поведінка вірного "союзника"...
24.01.2026 12:18 Ответить
краще у Франції купляти чим у рудого
24.01.2026 12:20 Ответить
У Франції і близько нема того що є в США
24.01.2026 12:48 Ответить
є все

.
24.01.2026 14:32 Ответить
Ні.
24.01.2026 15:52 Ответить
Взагалі то Україна має стати виробником передових військових технологій, тому що веде війну зараз і може ту зброю вивчати на полі боїв.
АЛЕ З ЦІМИ ПОЗОРНИМИ МІНІСТРАМИ ОБОРОНИ, які НІКОЛИ НЕ БУЛИ ВІЙСЬКОВИМИ І НЕ РОЗУМІЮТЬ У ЗБРОЇ , цього не буде
міноборони і війну очолюють « парікмахери і фотографи», але ніяк не досвідчені військові
Позор Зеленському
24.01.2026 13:48 Ответить
 
 