Франция не будет участвовать в инициативе PURL: Мы помогаем Украине в других сферах, - министр-делегат Руфо

Франция не участвует в инициативе по закупке американского оружия для Украины PURL, но помогает в других направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, это подтвердила министр-делегат при министре вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Элис Руфо на брифинге в пятницу в Киеве.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Инициатива PURL

"Нет, в PURL мы не участвуем. Но мы помогаем в других сферах", - сказала она.

По словам Руфо, Франция приветствует поддержку другими европейскими партнерами этой инициативы и призывает к развитию непосредственно систем в ЕС.

Европейские системы

"Мы хотим, чтобы все помнили, что в какой-то момент нам придется принимать решения самостоятельно и, по сути, разрабатывать европейские системы. Поэтому мы готовимся к следующим шагам", - сказала она.

Отмечается, что Руфо прибыла с визитом в Киев в пятницу утром. Заместитель министра Вооруженных сил возложила венок в честь павших Защитников Украины и отдала им дань уважения у Стены памяти в Киеве.

