Чехія передасть Україні FPV-дрони на оптоволокні, розроблені на основі перехопленого російського БпЛА

Чеська компанія у співпраці з волонтерами створила FPV-дрони на оптоволокні. Основою служать технології з перехоплених російських БпЛА.

FPV-дрон назвали "Ян Жижка" на честь чеського полководця. Він працює на оптоволокні, тому його неможливо глушити засобами РЕБ. Він на третину дешевший за інші моделі.

Українські волонтери передали перехоплений безпілотник "Князь Вандал Новгородський", який працює на оптоволокні, а чеська компанія SPARK створила на його основі новий дрон.

Майже все на ньому зроблено в Чехії: зелений каркас зі скловолокна, ніжки, надруковані на 3D-принтері, акумулятори та 25-кілометрові котушки оптичного волокна.

Дрони почали виробляти у великій кількості завдяки фінансовій підтримці ініціативи Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна").

Топ коментарі
+21
Дякуємо народу Чехії за дієву допомогу Українцям в часи московської війни!!!
Слава Україні!!
26.01.2026 11:37 Відповісти
+13
Дякуємо!
26.01.2026 11:38 Відповісти
+12
у нашого ВПК немає 3D принтерів? Але про що це я, якщо будемо витрачати гроші на потрібні дрони -не буде за що будувати дороги (ліпити фламінго)
26.01.2026 11:51 Відповісти
Дякуємо народу Чехії за дієву допомогу Українцям в часи московської війни!!!
Слава Україні!!
Слава Україні!!
26.01.2026 11:37 Відповісти
Дякуємо!
26.01.2026 11:38 Відповісти
А можна одним таким довбанути по бабішу???
26.01.2026 11:42 Відповісти
Не чіпайте вибір мудрого чеського народу.
26.01.2026 11:56 Відповісти
у нашого ВПК немає 3D принтерів? Але про що це я, якщо будемо витрачати гроші на потрібні дрони -не буде за що будувати дороги (ліпити фламінго)
26.01.2026 11:51 Відповісти
Відразу зрозуміло, що людина живе в реальному світі.
26.01.2026 11:54 Відповісти
У нашого ВПК є міндіч, арахамії, цукермани тощо і особисто кріт дЕрьмак та чавунояйцевий брехливий крадій Zе Оманський.
26.01.2026 11:56 Відповісти
Дурню мовчи,куди тобі дорогу в пекло,то кацапи обеспечать, нам потрібні бойові дрони і чим побільше , а воно дороги, цьому кацапському прихлебателю.
30.01.2026 00:28 Відповісти
Головне не давати гроші зеленим мародерам. Вони і на цьому будуть намагатись заробити, але це вже стає мега складно, їхній інтелект не осилить, наприклад схему з продажу цих дронів хуситам, чи хамазу.
26.01.2026 11:53 Відповісти
А в тебе кацапсьска свиня интелекта хватить,ти Зеленської команди і цента не стоїш,чого ти вишкварок не армії,а ховаєшся свинюка.
30.01.2026 00:32 Відповісти
Díky Česká republika.
26.01.2026 11:54 Відповісти
а що, Бабіш з окамурою ще не заборонили цю передачу?
Отримаємо дрони, чи ні?
26.01.2026 12:05 Відповісти
абрахамія та ********** саме зараз з тими обома двома, перетирають закулісно, щоб ті заборонили поставки, прирівнявши дрони до літаків.
26.01.2026 12:29 Відповісти
чехам це цікаво вони розробили та запустили в серію...зеленим потворам це нецікаво бо немає двушечки на мацкву...
26.01.2026 12:05 Відповісти
Немає в нас ні обладнання, ні людей, ні грошей. Всі гроші вже розподілені.
26.01.2026 12:25 Відповісти
Чехи що, не дивляться хотьпоржущі гундосики Зеленского? Там що не місяць, то нові небачені нечувані військові розробки кіностудії Квартал. То ракети ліпше "Томагавків", то дрони, які світ не бачив, а кацапи в шоці і мріють віддати всі окуповані, то блекаути в Маскві і на завтра винос тіла Пуйла з бункера.

26.01.2026 12:33 Відповісти
Щиро дякуємо
26.01.2026 12:56 Відповісти
 
 