Чехія передасть Україні FPV-дрони на оптоволокні, розроблені на основі перехопленого російського БпЛА

Чеська компанія у співпраці з волонтерами створила FPV-дрони на оптоволокні. Основою служать технології з перехоплених російських БпЛА.

FPV-дрон назвали "Ян Жижка" на честь чеського полководця. Він працює на оптоволокні, тому його неможливо глушити засобами РЕБ. Він на третину дешевший за інші моделі.

Українські волонтери передали перехоплений безпілотник "Князь Вандал Новгородський", який працює на оптоволокні, а чеська компанія SPARK створила на його основі новий дрон.

Майже все на ньому зроблено в Чехії: зелений каркас зі скловолокна, ніжки, надруковані на 3D-принтері, акумулятори та 25-кілометрові котушки оптичного волокна.

Дрони почали виробляти у великій кількості завдяки фінансовій підтримці ініціативи Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна").

