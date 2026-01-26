Чехия передаст Украине FPV-дроны на оптоволокне, разработанные на основе перехваченного российского БПЛА

Чешская компания в сотрудничестве с волонтерами создала FPV-дроны на оптоволокне. Основой служат технологии из перехваченных российских БПЛА.

Об этом пишет издание Idnes, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

FPV-дрон назвали "Ян Жижка" в честь чешского полководца. Он работает на оптоволокне, поэтому его невозможно глушить средствами РЭБ. Он на треть дешевле других моделей.

Украинские волонтеры передали перехваченный беспилотник "Князь Вандал Новгородский", который работает на оптоволокне, а чешская компания SPARK создала на его основе новый дрон.

Почти все на нем сделано в Чехии: зеленый каркас из стекловолокна, ножки, напечатанные на 3D-принтере, аккумуляторы и 25-километровые катушки оптического волокна.

Дроны начали производить в большом количестве благодаря финансовой поддержке инициативы Darek pro Putina ("Подарок для Путина").

Чехи разработали FPV-дрон на основе перехваченного российского БПЛА
Дякуємо народу Чехії за дієву допомогу Українцям в часи московської війни!!!
Слава Україні!!
26.01.2026 11:37 Ответить
Дякуємо!
26.01.2026 11:38 Ответить
А можна одним таким довбанути по бабішу???
26.01.2026 11:42 Ответить
Не чіпайте вибір мудрого чеського народу.
26.01.2026 11:56 Ответить
у нашого ВПК немає 3D принтерів? Але про що це я, якщо будемо витрачати гроші на потрібні дрони -не буде за що будувати дороги (ліпити фламінго)
26.01.2026 11:51 Ответить
Відразу зрозуміло, що людина живе в реальному світі.
26.01.2026 11:54 Ответить
У нашого ВПК є міндіч, арахамії, цукермани тощо і особисто кріт дЕрьмак та чавунояйцевий брехливий крадій Zе Оманський.
26.01.2026 11:56 Ответить
Дурню мовчи,куди тобі дорогу в пекло,то кацапи обеспечать, нам потрібні бойові дрони і чим побільше , а воно дороги, цьому кацапському прихлебателю.
30.01.2026 00:28 Ответить
Головне не давати гроші зеленим мародерам. Вони і на цьому будуть намагатись заробити, але це вже стає мега складно, їхній інтелект не осилить, наприклад схему з продажу цих дронів хуситам, чи хамазу.
26.01.2026 11:53 Ответить
А в тебе кацапсьска свиня интелекта хватить,ти Зеленської команди і цента не стоїш,чого ти вишкварок не армії,а ховаєшся свинюка.
30.01.2026 00:32 Ответить
Díky Česká republika.
26.01.2026 11:54 Ответить
а що, Бабіш з окамурою ще не заборонили цю передачу?
Отримаємо дрони, чи ні?
26.01.2026 12:05 Ответить
абрахамія та ********** саме зараз з тими обома двома, перетирають закулісно, щоб ті заборонили поставки, прирівнявши дрони до літаків.
26.01.2026 12:29 Ответить
чехам це цікаво вони розробили та запустили в серію...зеленим потворам це нецікаво бо немає двушечки на мацкву...
26.01.2026 12:05 Ответить
Немає в нас ні обладнання, ні людей, ні грошей. Всі гроші вже розподілені.
26.01.2026 12:25 Ответить
Чехи що, не дивляться хотьпоржущі гундосики Зеленского? Там що не місяць, то нові небачені нечувані військові розробки кіностудії Квартал. То ракети ліпше "Томагавків", то дрони, які світ не бачив, а кацапи в шоці і мріють віддати всі окуповані, то блекаути в Маскві і на завтра винос тіла Пуйла з бункера.

26.01.2026 12:33 Ответить
Щиро дякуємо
26.01.2026 12:56 Ответить
 
 