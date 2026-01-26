Чехия передаст Украине FPV-дроны на оптоволокне, разработанные на основе перехваченного российского БПЛА
Индустрия дронов
Чешская компания в сотрудничестве с волонтерами создала FPV-дроны на оптоволокне. Основой служат технологии из перехваченных российских БПЛА.
Об этом пишет издание Idnes, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
FPV-дрон назвали "Ян Жижка" в честь чешского полководца. Он работает на оптоволокне, поэтому его невозможно глушить средствами РЭБ. Он на треть дешевле других моделей.
Украинские волонтеры передали перехваченный беспилотник "Князь Вандал Новгородский", который работает на оптоволокне, а чешская компания SPARK создала на его основе новый дрон.
Почти все на нем сделано в Чехии: зеленый каркас из стекловолокна, ножки, напечатанные на 3D-принтере, аккумуляторы и 25-километровые катушки оптического волокна.
Дроны начали производить в большом количестве благодаря финансовой поддержке инициативы Darek pro Putina ("Подарок для Путина").
Отримаємо дрони, чи ні?