"Київводоканал" відкинув ідею облаштування вигрібних ям на Троєщині: "Не є доцільною"

У "Київводоканалі" заявили, що пропозиції щодо облаштування тимчасових вуличних туалетів або вигрібних ям у житловому масиві Троєщина є недоцільними, оскільки каналізаційні мережі в Києві працюють у штатному режимі.

Про це йдеться у повідомленні "Київводоканалу", передає Цензор.НЕТ.

У підприємстві зазначили, що дворові каналізаційні мережі, які перебувають на їхньому обслуговуванні, прокладені нижче рівня промерзання ґрунту. Крім того, стічні води мають плюсову температуру та перебувають у постійному русі, тому замерзання таких мереж є неможливим.

У "Київводоканалі" також наголосили, що труби, які з’єднують будинки з першими каналізаційними колодязями, належать до внутрішньобудинкових систем. Їхній технічний стан і обслуговування є відповідальністю балансоутримувачів будинків, а не підприємства.

За даними "Київводоканалу", у мікрорайоні Троєщина та загалом у столиці каналізаційні мережі працюють стабільно й забезпечують безперервне водовідведення, зокрема й під час відключень електроенергії.

"Наразі випадків повного або часткового замерзання каналізаційних труб не зафіксовано", - заявили в компанії.

У зв’язку з цим ідею облаштування тимчасових вуличних туалетів або вигрібних ям у житлових районах назвали такою, що не має реальних підстав.

Що передувало?

24 січня найскладніша ситуація з відновлення електроенергії спостерігалась на Троєщині, де проблеми і з тепло- і з водопостачанням, електрикою.

29 січня ДТЕК повідомляє, що після російських атак ситуація з електропостачанням на Троєщині в Києві залишається складною.

