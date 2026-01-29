"Київводоканал" відкинув ідею облаштування вигрібних ям на Троєщині: "Не є доцільною"
У "Київводоканалі" заявили, що пропозиції щодо облаштування тимчасових вуличних туалетів або вигрібних ям у житловому масиві Троєщина є недоцільними, оскільки каналізаційні мережі в Києві працюють у штатному режимі.
Про це йдеться у повідомленні "Київводоканалу", передає Цензор.НЕТ.
У підприємстві зазначили, що дворові каналізаційні мережі, які перебувають на їхньому обслуговуванні, прокладені нижче рівня промерзання ґрунту. Крім того, стічні води мають плюсову температуру та перебувають у постійному русі, тому замерзання таких мереж є неможливим.
У "Київводоканалі" також наголосили, що труби, які з’єднують будинки з першими каналізаційними колодязями, належать до внутрішньобудинкових систем. Їхній технічний стан і обслуговування є відповідальністю балансоутримувачів будинків, а не підприємства.
За даними "Київводоканалу", у мікрорайоні Троєщина та загалом у столиці каналізаційні мережі працюють стабільно й забезпечують безперервне водовідведення, зокрема й під час відключень електроенергії.
"Наразі випадків повного або часткового замерзання каналізаційних труб не зафіксовано", - заявили в компанії.
У зв’язку з цим ідею облаштування тимчасових вуличних туалетів або вигрібних ям у житлових районах назвали такою, що не має реальних підстав.
Що передувало?
- 24 січня найскладніша ситуація з відновлення електроенергії спостерігалась на Троєщині, де проблеми і з тепло- і з водопостачанням, електрикою.
- 29 січня ДТЕК повідомляє, що після російських атак ситуація з електропостачанням на Троєщині в Києві залишається складною.
"Протягом чотирьох років в Одесі планують встановити 19 інклюзивних туалетів. На ці заходи в міській програмі "Безбарʼєрна Одеса" заклали 109 мільйонів гривень: https://suspilne.media/odesa/1100444-v-odesi-vidilat-109-mln-grn-na-inkluzivni-tualeti-pitanna-viklikalo-superecki-na-sesii/ вартість одного - понад 5,5 мільйонів гривень."
