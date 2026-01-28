Гарантії безпеки без Донбасу? Що приховують переговори || Без цензури

США знову говорять про гарантії безпеки для України — але за якою ціною?

Марина Данилюк-Ярмолаєва в "Без цензури" на Цензор.НЕТ для тих, хто хоче розуміти, що відбувається, а не просто споживати заспокійливі новини, пояснює, чому заяви Дональда Трампа про мир дедалі менше схожі на реальний захист України.

Також читайте: Переговори України, Росії та США продовжаться 24 січня в Абу-Дабі (оновлено)

Про що йдеться у випуску:

Поки українці живуть у блекаутах, а фронт і тил виснажуються, "мирні плани" не містять жодних зобов’язань для Росії й залишають їй простір для нової війни.

У відео — про ризики для Запоріжжя, енергосистеми, економіки та про те, чому розмови про відбудову звучать небезпечно відірвано від реальності.

Головне питання цього випуску — які гарантії безпеки працюють насправді. Членство в НАТО, військова присутність союзників, власна оборонна спроможність — і чому "паперові домовленості" можуть коштувати Україні надто дорого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 700 будинків у Києві без опалення, у Кривому Розі - 243, - Зеленський

Читайте також: США заявили, що для отримання гарантій безпеки Україні потрібно підписати мирну угоду, - Reuters

Автор: 

перемовини енергетика Данилюк-Ярмолаєва Марина блекаут
та хто ж його віддасть, і ті лінії оборони? - потрібно бути придуркуватим...
28.01.2026 20:19 Відповісти
Або ж Янелохом.
28.01.2026 20:22 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 28 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2003 2003 року під час візиту президента РФ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Путіна до Києва був підписаний Договір про державний кордон між двома країнами, що зафіксував його сухопутну частину
28.01.2026 20:49 Відповісти
Трамп у змові з путаніним тому і перемовники від нього як не вітько рпілтор російської мафії у сша так син зять самого рудого доні агента к поки буде трамп привладі в усьому світі не буде спокою шкода снайпер промахнувся
28.01.2026 20:54 Відповісти
То я згадую того хлопчину стрілка - Метью Крукса, який був далекоглядним американцем тепер дуже часто згадую, перший раз згадав, коли ЗЕ побував у кончених у Білому Домі...
29.01.2026 05:44 Відповісти
 
 