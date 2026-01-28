Гарантії безпеки без Донбасу? Що приховують переговори || Без цензури

США знову говорять про гарантії безпеки для України — але за якою ціною?

Марина Данилюк-Ярмолаєва в "Без цензури" на Цензор.НЕТ для тих, хто хоче розуміти, що відбувається, а не просто споживати заспокійливі новини, пояснює, чому заяви Дональда Трампа про мир дедалі менше схожі на реальний захист України.

Про що йдеться у випуску:

Поки українці живуть у блекаутах, а фронт і тил виснажуються, "мирні плани" не містять жодних зобов’язань для Росії й залишають їй простір для нової війни.

У відео — про ризики для Запоріжжя, енергосистеми, економіки та про те, чому розмови про відбудову звучать небезпечно відірвано від реальності.

Головне питання цього випуску — які гарантії безпеки працюють насправді. Членство в НАТО, військова присутність союзників, власна оборонна спроможність — і чому "паперові домовленості" можуть коштувати Україні надто дорого.

Нагадаємо, 28 січня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що підтримка з боку Вашингтона є єдиною реальною гарантією безпеки для України. Уже існує спільна згода між країнами щодо цього.

