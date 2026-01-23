Переговори України, Росії та США продовжаться 24 січня в Абу-Дабі

23 січня в Абу-Дабі розпочалися тристоронні мирні переговори між Україною, США та Росією. Переговори продовжаться у суботу, 24 січня.

Про це повідомив глава МЗС ОАЕ Абдулла бін Заїд Аль Нахайян, інформує Цензор.НЕТ.

Оновлено 21:14. Високопосадовець Білого дому повідомив Суспільному:

"Сьогоднішня тристороння зустріч в Абу-Дабі між Сполученими Штатами, Україною та Росією була продуктивною. Переговори продовжаться завтра".

Подробиці

У переговорах беруть участь представники Росії, США та України. Самі мирні перемовини триватимуть два дні — 23 та 24 січня.

"Переговори розпочалися сьогодні в Абу-Дабі й триватимуть два дні в рамках постійних зусиль, спрямованих на сприяння діалогу та пошук політичних рішень кризи", - заявив він.

Як було попередньо заявлено, сторони переговорів фокусуються на фіналізації технічних аспектів договору про гарантії безпеки та розробці пакета економічної допомоги "prosperity package".

Ці переговори стали можливими внаслідок досягнутих домовленостей під час зустрічі президентів України й США у Давосі й одразу після них зустрічі спецпредставників Трампа з Путіним у Кремлі.

Що передувало?

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.

Зеленський затвердив склад української делегації.

За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.

