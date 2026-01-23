Переговори України, Росії та США продовжаться 24 січня в Абу-Дабі

Тристоронні переговори в ОАЕ

23 січня в Абу-Дабі розпочалися тристоронні мирні переговори між Україною, США та Росією. Переговори продовжаться у суботу, 24 січня.

Про це повідомив глава МЗС ОАЕ Абдулла бін Заїд Аль Нахайян, інформує Цензор.НЕТ.

Оновлено 21:14. Високопосадовець Білого дому повідомив Суспільному:

"Сьогоднішня тристороння зустріч в Абу-Дабі між Сполученими Штатами, Україною та Росією була продуктивною. Переговори продовжаться завтра".

У переговорах беруть участь представники Росії, США та України. Самі мирні перемовини триватимуть два дні — 23 та 24 січня.

"Переговори розпочалися сьогодні в Абу-Дабі й триватимуть два дні в рамках постійних зусиль, спрямованих на сприяння діалогу та пошук політичних рішень кризи", - заявив він.

  • Як було попередньо заявлено, сторони переговорів фокусуються на фіналізації технічних аспектів договору про гарантії безпеки та розробці пакета економічної допомоги "prosperity package".
  • Ці переговори стали можливими внаслідок досягнутих домовленостей під час зустрічі президентів України й США у Давосі й одразу після них зустрічі спецпредставників Трампа з Путіним у Кремлі.

Топ коментарі
Як розпочнуться,так і закінчаться. Це єдине,що можна буде сказати про ці переговори.
23.01.2026 17:42 Відповісти
СААКЯН: Бомба! Донбас КУПУЮТЬ ЗА 800 млрд!
ШІ
Загальна вартість розвіданих корисних копалин України, за оцінками https://forbes.ua/money/viyna-za-resursi-forbes-otsiniv-vartist-vsikh-korisnikh-kopalin-ukraini-25042023-13255 Forbes.ua станом на 2023 рік, складає близько $14,8 трлн. Близько 111 мільярдів тонн ресурсів зосереджені переважно (понад 70%)
у Донецькій ($3,8 трлн),
Дніпропетровській ($3,5 трлн) та
Луганській ($3,2 трлн) областях.
23.01.2026 17:45 Відповісти
Блазень навмисно ігнорує Европу в перемовинах з московією?
23.01.2026 17:51 Відповісти
а де фото? так не цікаво....
23.01.2026 17:36 Відповісти
буданга, чебурек, хламідія
проти
віткоф, кушнер
проти
мєдінскій?
23.01.2026 17:40 Відповісти
Есть слух, шо шестерка дмитриев.
23.01.2026 18:07 Відповісти
Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков
23.01.2026 18:41 Відповісти
з їхнього боку тільки військові і спецслужби були.
23.01.2026 21:37 Відповісти
Ну, а кто должен решать судьбу гоев?
23.01.2026 22:11 Відповісти
+ голова ГУР рашки отруйник Скрипалів - дивіться відео з фокс ньюз
23.01.2026 21:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HF3ixXAZnoY

вибачаюсь, - голова ГРУ рашки
23.01.2026 21:49 Відповісти
Переговори розпочалися, а ***** кинджали запускає...
23.01.2026 17:42 Відповісти
Навіть немає сумніву яка країна зараз знаходиться там "поміж двох вогнів".
23.01.2026 17:44 Відповісти
сша?
23.01.2026 18:06 Відповісти
Представьте себе что к вам приходит барыга и предлагает вам 500 гривен на ваш новый Айфон который у вас позавчера отняли гопники
23.01.2026 18:45 Відповісти
Ну хоч 800 гривень а не 500 можно ?)))
23.01.2026 19:13 Відповісти
На 800 нужно шнур и зарядку отдать что от Айфона осталась
23.01.2026 20:13 Відповісти
Дніпропетровщину вже також відняли?
23.01.2026 21:43 Відповісти
При цьому гроші за бомбас платити повинна Європа, яку даже не пустили на переговори, а бомбас отримує *****. І нівкого не виникло сумнівів що тут хтось когось сильно найопує?
23.01.2026 19:17 Відповісти
Основные рессурсы: уголь, гранит, соль, железная руда... ну такое. Многие шахты уже затопила русня на Донбассе. Газа на $500 млрд, но его еще разработать надо. Остальное по мелочи.
23.01.2026 19:26 Відповісти
Чи дійсно ви наївно вірите що раші потрібен Донбас через ресурси які там наче є? Чому за 30 років ми не стали тією ж Норвегією чи Саудівською Аравією наприклад? Безкрайні простори сибіру і далекого сходу містять на порядок більше тих всих ресурсів, полізли вони сюди далеко не через це. Їм війна потрібна щоб тримати свій народ в покорі і наказати українців щоб не подавали поганий приклад власному бидлу. Рашку ядерну не можна перемогти військовим шляхом, але вона може розвалитись через внутрішні конфлікти от тільки через це ***** і почало війну з Криму, а потім продовжили через вторгнення. Зараз хочуть вийти красиво з війни щоб оголосити себе переможцями і закріпити здобуті території на міжнародному рівні, отримати зняття санкцій. Ну і покарали українців за їх революційний характер щоб не повадно тим же білорусам і казахам було, там також були міні революції напередодні вторгнення.
23.01.2026 20:03 Відповісти
Розвідані копалини і ВИДОБУТІ копалини - це дві різні речі .

Щоб добути ці копалини потрібно побудувати заводи ,інфраструктуру під них , нові електростанції замість знищених . - Це мільярди баксів і роки часу ....
Тому всім волаючим про якісь забрані копалини потрібно включити голову і подумати ,що якщо хтось і захоче вкладатися при таких умовах - у видобуток - щоб отримати через десяток років - перший прибуток - дуже ризиковий хлопака...
23.01.2026 21:27 Відповісти
вугілля взагалі не в тренді. у них свого повно, металу теж. може там алмази, дак у них їх теж навалом.
не через ресурси, точно
23.01.2026 21:40 Відповісти
Зєлємойша обіцяв, що надра України будуть приносити дохід українським дітям.
Зебіли радісно плескали в долонькі.
А він знову збрехав.
Продав надра за недоторканність своєї мафіозної шобли.

2021 рік.
Кожна дитина в Україні отримуватиме відсоток від видобування корисних копалин з https://lb.ua/tag/4074*************** українських надр. Ці кошти можна буде використати на навчання в українських вишах, заявив президент https://lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_volodimir.html Володимир Зеленський у межах форуму "Україна 30. Екологія".
23.01.2026 21:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fXhnxuR9Wp8

А це від Печія - Чи дійсно зеленський продав Донбас за 800млрд дол ...
23.01.2026 21:56 Відповісти
ты в тцк когда бамбасс защищать, потужний? а то на форуме все такие патриоты мать вашу
23.01.2026 21:57 Відповісти
Після тебе та твоєї дружини, диванний.
23.01.2026 22:48 Відповісти
красава, потужний так еще и стрелочник. Типичный победун
24.01.2026 20:35 Відповісти
Ну я нічого хорошого від цього не очікую, добре було б не обісратися повністю
23.01.2026 17:45 Відповісти
І правильно робить, може хоч тоді щось вийде з цих переговорів.
23.01.2026 18:03 Відповісти
А що він робить неправильно?
23.01.2026 18:23 Відповісти
Ничего не будет. Следующего раунда ждать уже сейчас можно. Они обычно идут каждые 3- 4 месяца. После результатов зимних обстрелов как раз к маю будут опять собираться.
23.01.2026 17:57 Відповісти
На дєнь пабєдьі?
23.01.2026 21:27 Відповісти
Враховуючи те, що не має "історика" мединського, може про щось мінімальне і домовляться...
23.01.2026 21:36 Відповісти
Те, що віслюк розпочав токовище з крокодилами без представників ЄС, свідчить про неповагу до ЄС, нашого головного спонсора. Якщо обирати між Трампом та ЄС, кому харкнути на чобіт, то хай це буде барига Трамп - демократи зрозуміють правильно і не образяться.
23.01.2026 18:09 Відповісти
Его друзей крепко за яйца взяло ЦРУ. Так что они теперь на крючке. Что дядя в Вашингтоне скажет, то и сделают.
23.01.2026 22:02 Відповісти
Ну що ж похабний договорнячок все ближче. А на інше, народ ,який готовий терпіти мародерство та злочини власних чинуш та силовиків , виправдовуючи це патріотичною брехнею , мабуть не заслуговує ..

Держава .яка несправедливо веде себе до власного народу - зневажає ,обкрадає ,нехтує - не буде мати справедливості зовні.
23.01.2026 18:45 Відповісти
Людоїд і работорговець проводять мирні переговори? А причому тут слово ''мирні''? Чому не просто переговори? Чия це постійна наратива вставляти усюди слово ''мир''. Мирні переговори, мирні ініціативи, мирний план, рада миру. ****, за останні 5 років на планеті вбили мільйони людей, під соусом із слова мир.
23.01.2026 19:07 Відповісти
Це все нагадує як вовк і ведмідь привели зайця на вечерю. Зайцю пропонують вибрати блюдо із зайчатини.
23.01.2026 19:21 Відповісти
Головне щоб ці "переговори" не привели до капітуляції України. Вже одні "переговори" були в Омані - кривавий результат кожен українець сьогодні відчуває на своїй шкірі!
23.01.2026 19:09 Відповісти
Вони і є капіталяція.
Просто нарід і населення готують до цього. Скоро запустять лозунги що ми перемогли бо зберегли державу ( а про просраті перспективи та ресурси мовчок )
23.01.2026 19:16 Відповісти
лавров вже заявив права на всю так звану малаоасєю, а вихід з донбасу - це лише передумова для переговорів і ще він акцентував що всі цілі сво будуть досягнути: або Україна добровільно капітулює інакше пу запевняє що військовим шляхом усунить першопричини, тобто знищить українців і не допустить забезпечення безпеки зах.партнерами.
Може, хоч полоненими обмін відбудеться ...
23.01.2026 20:04 Відповісти
Головне щоб ЄС примусила Бубу відкрити кордони!
Бо в державі яка втратила інстинкт самозбереження великі шанси згинути даремно... Та ще й заради тих хто не віддячить і не зрозуміє жертовності.
Якщо дати Мюнхенський меморандум капітуляцію вигідну росії, то це прискорить нове вторгнення - і вони і генерали і населення і олігархи ВПК будуть лише бачити "що так можно, дєло проканало.... "
23.01.2026 19:21 Відповісти
ЄС вже фізично не взмозі прийняти ще біженців: їх нема де розселіти і бюджети на утримання вже вичерпані.
23.01.2026 19:58 Відповісти
Ваша фанта3ія
23.01.2026 20:08 Відповісти
Европу с большим удовольствием будет принимать украинских мужиков в любом количестве, лишь бы они не влились и не удволи армию рашки после капитуляции Украины, и следующего вторжения уже в Европу
23.01.2026 21:35 Відповісти
жінок так, для демографії. мужиків стільки роботи низькою немає.
23.01.2026 21:46 Відповісти
нікого не дивує тривожний факт: як тільки перемовини з єреф відразу вискочить "араxамія"?
23.01.2026 20:19 Відповісти
Та всі звикли вже. Навіть не мають питань: що це за переговори такі в арахламідіі, дві доби поспіль, з перекурами? "Віддай, підпиши, капітулюй" - "ніт, навіть не мрійте" - то вони весь час оті фрази повторюють, чи щось іщє?
23.01.2026 21:31 Відповісти
Арахамия специалист по эвакуациям, видимо без него никак.
23.01.2026 21:37 Відповісти
Червяка орбана забыли позвать? Кто же будет пяточки массировать уставшей кацапской делегации, напитки приносить и сигарету зажигать своей рукой?
23.01.2026 21:28 Відповісти
Вечеря буде за загальним столом - всі разом? Із коньяком і кавою...?
23.01.2026 21:41 Відповісти
Якшо США нас не прикриють - а ознак ніяких - то кацапи так і будуть шматувати Україну
23.01.2026 21:42 Відповісти
Як казав мій батько:
- З цього роя не буде н...я !
23.01.2026 21:46 Відповісти
Жодного українця на цьому сходняку, який вирішує долю України.
Українці заслужили на цю ганьбу.
23.01.2026 21:48 Відповісти
Особисто я нічого хорошого не чекаю від цих переговорів, де Україну представляє команда Зеленського. Крім капітуляції, завернутої в обгортку миру буде в ганьба, і розпач. Якби на переговорах була команда Порошенка, то там реально можна було б чекати мир та захист України.
23.01.2026 22:00 Відповісти
 
 