Переговори України, Росії та США продовжаться 24 січня в Абу-Дабі
23 січня в Абу-Дабі розпочалися тристоронні мирні переговори між Україною, США та Росією. Переговори продовжаться у суботу, 24 січня.
Про це повідомив глава МЗС ОАЕ Абдулла бін Заїд Аль Нахайян, інформує Цензор.НЕТ.
Оновлено 21:14. Високопосадовець Білого дому повідомив Суспільному:
"Сьогоднішня тристороння зустріч в Абу-Дабі між Сполученими Штатами, Україною та Росією була продуктивною. Переговори продовжаться завтра".
Подробиці
У переговорах беруть участь представники Росії, США та України. Самі мирні перемовини триватимуть два дні — 23 та 24 січня.
"Переговори розпочалися сьогодні в Абу-Дабі й триватимуть два дні в рамках постійних зусиль, спрямованих на сприяння діалогу та пошук політичних рішень кризи", - заявив він.
- Як було попередньо заявлено, сторони переговорів фокусуються на фіналізації технічних аспектів договору про гарантії безпеки та розробці пакета економічної допомоги "prosperity package".
- Ці переговори стали можливими внаслідок досягнутих домовленостей під час зустрічі президентів України й США у Давосі й одразу після них зустрічі спецпредставників Трампа з Путіним у Кремлі.
Що передувало?
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
проти
віткоф, кушнер
проти
мєдінскій?
вибачаюсь, - голова ГРУ рашки
ШІ
Загальна вартість розвіданих корисних копалин України, за оцінками https://forbes.ua/money/viyna-za-resursi-forbes-otsiniv-vartist-vsikh-korisnikh-kopalin-ukraini-25042023-13255 Forbes.ua станом на 2023 рік, складає близько $14,8 трлн. Близько 111 мільярдів тонн ресурсів зосереджені переважно (понад 70%)
у Донецькій ($3,8 трлн),
Дніпропетровській ($3,5 трлн) та
Луганській ($3,2 трлн) областях.
Щоб добути ці копалини потрібно побудувати заводи ,інфраструктуру під них , нові електростанції замість знищених . - Це мільярди баксів і роки часу ....
Тому всім волаючим про якісь забрані копалини потрібно включити голову і подумати ,що якщо хтось і захоче вкладатися при таких умовах - у видобуток - щоб отримати через десяток років - перший прибуток - дуже ризиковий хлопака...
не через ресурси, точно
Зебіли радісно плескали в долонькі.
А він знову збрехав.
Продав надра за недоторканність своєї мафіозної шобли.
2021 рік.
Кожна дитина в Україні отримуватиме відсоток від видобування корисних копалин з https://lb.ua/tag/4074*************** українських надр. Ці кошти можна буде використати на навчання в українських вишах, заявив президент https://lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_volodimir.html Володимир Зеленський у межах форуму "Україна 30. Екологія".
А це від Печія - Чи дійсно зеленський продав Донбас за 800млрд дол ...
Держава .яка несправедливо веде себе до власного народу - зневажає ,обкрадає ,нехтує - не буде мати справедливості зовні.
Просто нарід і населення готують до цього. Скоро запустять лозунги що ми перемогли бо зберегли державу ( а про просраті перспективи та ресурси мовчок )
Може, хоч полоненими обмін відбудеться ...
Бо в державі яка втратила інстинкт самозбереження великі шанси згинути даремно... Та ще й заради тих хто не віддячить і не зрозуміє жертовності.
Якщо дати
Мюнхенський меморандумкапітуляцію вигідну росії, то це прискорить нове вторгнення - і вони і генерали і населення і олігархи ВПК будуть лише бачити "що так можно, дєло проканало.... "
- З цього роя не буде н...я !
Українці заслужили на цю ганьбу.