Переговоры Украины, России и США продолжатся 24 января в Абу-Даби
23 января в Абу-Даби начались трехсторонние мирные переговоры между Украиной, США и Россией. Переговоры продолжатся в субботу, 24 января.
Об этом сообщил глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян, информирует Цензор.НЕТ.
Обновлено 21:14. Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил Суспільному:
"Сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между Соединенными Штатами, Украиной и Россией была продуктивной. Переговоры продолжатся завтра".
Подробности
В переговорах участвуют представители России, США и Украины. Сами мирные переговоры продлятся два дня — 23 и 24 января.
"Переговоры начались сегодня в Абу-Даби и продлятся два дня в рамках постоянных усилий, направленных на содействие диалогу и поиск политических решений кризиса", — заявил он.
- Как было предварительно заявлено, стороны переговоров фокусируются на финализации технических аспектов договора о гарантиях безопасности и разработке пакета экономической помощи "prosperity package".
- Эти переговоры стали возможными вследствие достигнутых договоренностей во время встречи президентов Украины и США в Давосе и сразу после них встречи спецпредставителей Трампа с Путиным в Кремле.
Что предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
проти
віткоф, кушнер
проти
мєдінскій?
вибачаюсь, - голова ГРУ рашки
ШІ
Загальна вартість розвіданих корисних копалин України, за оцінками https://forbes.ua/money/viyna-za-resursi-forbes-otsiniv-vartist-vsikh-korisnikh-kopalin-ukraini-25042023-13255 Forbes.ua станом на 2023 рік, складає близько $14,8 трлн. Близько 111 мільярдів тонн ресурсів зосереджені переважно (понад 70%)
у Донецькій ($3,8 трлн),
Дніпропетровській ($3,5 трлн) та
Луганській ($3,2 трлн) областях.
Щоб добути ці копалини потрібно побудувати заводи ,інфраструктуру під них , нові електростанції замість знищених . - Це мільярди баксів і роки часу ....
Тому всім волаючим про якісь забрані копалини потрібно включити голову і подумати ,що якщо хтось і захоче вкладатися при таких умовах - у видобуток - щоб отримати через десяток років - перший прибуток - дуже ризиковий хлопака...
не через ресурси, точно
Зебіли радісно плескали в долонькі.
А він знову збрехав.
Продав надра за недоторканність своєї мафіозної шобли.
2021 рік.
Кожна дитина в Україні отримуватиме відсоток від видобування корисних копалин з https://lb.ua/tag/4074*************** українських надр. Ці кошти можна буде використати на навчання в українських вишах, заявив президент https://lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_volodimir.html Володимир Зеленський у межах форуму "Україна 30. Екологія".
А це від Печія - Чи дійсно зеленський продав Донбас за 800млрд дол ...
Держава .яка несправедливо веде себе до власного народу - зневажає ,обкрадає ,нехтує - не буде мати справедливості зовні.
Просто нарід і населення готують до цього. Скоро запустять лозунги що ми перемогли бо зберегли державу ( а про просраті перспективи та ресурси мовчок )
Може, хоч полоненими обмін відбудеться ...
Бо в державі яка втратила інстинкт самозбереження великі шанси згинути даремно... Та ще й заради тих хто не віддячить і не зрозуміє жертовності.
Якщо дати
Мюнхенський меморандумкапітуляцію вигідну росії, то це прискорить нове вторгнення - і вони і генерали і населення і олігархи ВПК будуть лише бачити "що так можно, дєло проканало.... "
- З цього роя не буде н...я !
Українці заслужили на цю ганьбу.