Переговоры Украины, России и США продолжатся 24 января в Абу-Даби

23 января в Абу-Даби начались трехсторонние мирные переговоры между Украиной, США и Россией. Переговоры продолжатся в субботу, 24 января.

Об этом сообщил глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян, информирует Цензор.НЕТ.

Обновлено 21:14. Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил Суспільному:

"Сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между Соединенными Штатами, Украиной и Россией была продуктивной. Переговоры продолжатся завтра".

В переговорах участвуют представители России, США и Украины. Сами мирные переговоры продлятся два дня — 23 и 24 января.

"Переговоры начались сегодня в Абу-Даби и продлятся два дня в рамках постоянных усилий, направленных на содействие диалогу и поиск политических решений кризиса", — заявил он.

Как было предварительно заявлено, стороны переговоров фокусируются на финализации технических аспектов договора о гарантиях безопасности и разработке пакета экономической помощи "prosperity package".

Эти переговоры стали возможными вследствие достигнутых договоренностей во время встречи президентов Украины и США в Давосе и сразу после них встречи спецпредставителей Трампа с Путиным в Кремле.

Что предшествовало?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.

Зеленский утвердил состав украинской делегации.

По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.

