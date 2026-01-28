Реальна гарантія безпеки для України – підтримка з боку США, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що підтримка з боку Вашингтона є єдиною реальною гарантією безпеки для України. Уже існує спільна згода між країнами щодо цього.
Про це він сказав під час виступу перед комітетом Сенату з міжнародних відносин, інформує Цензор.НЕТ.
Які гарантії для України
Рубіо вважає, що "НАТО необхідно переосмислити". За його словами, Альянс має змінитися, а європейські партнери –– радикально збільшити свої інвестиції в оборонні спроможності.
У цьому контексті він розповів про гарантії безпеки для України.
"Багато говорять про гарантії безпеки, і у випадку з Україною зараз існує спільна згода з цього питання. Але ці гарантії безпеки здебільшого передбачають розгортання невеликого контингенту європейських військ, насамперед французьких і британських, а потім підтримку з боку США. Але насправді гарантією безпеки є підтримка з боку США. Я не применшую той факт, що деякі країни Європи готові розмістити війська в післявоєнній Україні", - сказав американський держсекретар.
- Рубіо переконаний, що без підтримки з боку США гарантії безпеки для України — "не мають значення"
"Це реальність 21 століття"
За його словами, причина, чому європейцям потрібна така сильна підтримка з боку США, полягає в тому, що вони не інвестували достатньо у свої оборонні можливості за останні 20-30 років. Він висловив сподівання, що це зміниться.
"Ось реальність, хочемо ми це визнавати чи ні. Ми [США - ред.] маємо інтереси по всьому світу… І чим сильнішими будуть наші партнери по НАТО, тим більше гнучкості буде у Сполучених Штатів для забезпечення наших інтересів у різних частинах світу. Це не відмова від НАТО, це реальність 21 століття, і світ змінюється", - резюмував посадовець.
Єдина гарантія бкзпеки України - сильна армія і потужна економіка !
Це як?? Хоча звучить реалістично
Одними запевненнями Мегі Олбрайт, уже убитих московитами Українців, не оживити!!!!
Ось така «гарантія» малята, під час обстрілів московітами Украни, з 2014 року!!
Обіцянка цяцянка, а дурнику радість!!
Іран, наприклад фігачив ракетами по Ізраїлю, у якого є ЯЗ.
Україна постійно фігачить дронами та ракетами по Роісі, у якої є ЯЗ.
бажано пруф,
але його немає
xоча я зрозумів: українська для вас складна
Експерти вважають, що Ізраїль має ядерну зброю з кінця 1960-х років і є одним із найпотужніших ядерних держав світу.
Неофіційний статус:
Ізраїль не є членом "ядерного клубу" офіційно, але його володіння ядерною зброєю загальновизнане.
Політика невизначеності:
Країна не розкриває кількість своїх ядерних боєголовок, які, за оцінками, можуть досягати 80-85 одиниць, зазначає.
Причина:
Вважається, що розвиток ядерного арсеналу був відповіддю на загрози безпеці в регіоні.
Ідіоти типу тебе не заслуговують на поважну форму звернення.
...А ТО ОДНИ ЛОЗУНГИ И СЛОВЕСНЫЙ ПОНОС ШТАТОВСКИЙ
Бо сьогодні ця підтримка є, а завтра Трамп не з тої ноги встане і її не буде.
До речі, Конгрес навряд ратифікує будь-яку безпекову угоду, якщо Україна відмовиться від своїх територій. Сенсу для них вже не буде.