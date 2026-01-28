Реальна гарантія безпеки для України – підтримка з боку США, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо поговорив з Йоганном Вадефулем

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що підтримка з боку Вашингтона є єдиною реальною гарантією безпеки для України. Уже існує спільна згода між країнами щодо цього.

Про це він сказав під час виступу перед комітетом Сенату з міжнародних відносин, інформує Цензор.НЕТ.

Які гарантії для України

Рубіо вважає, що "НАТО необхідно переосмислити". За його словами, Альянс має змінитися, а європейські партнери –– радикально збільшити свої інвестиції в оборонні спроможності.

У цьому контексті він розповів про гарантії безпеки для України.

"Багато говорять про гарантії безпеки, і у випадку з Україною зараз існує спільна згода з цього питання. Але ці гарантії безпеки здебільшого передбачають розгортання невеликого контингенту європейських військ, насамперед французьких і британських, а потім підтримку з боку США. Але насправді гарантією безпеки є підтримка з боку США. Я не применшую той факт, що деякі країни Європи готові розмістити війська в післявоєнній Україні", - сказав американський держсекретар.

"Це реальність 21 століття"

За його словами, причина, чому європейцям потрібна така сильна підтримка з боку США, полягає в тому, що вони не інвестували достатньо у свої оборонні можливості за останні 20-30 років. Він висловив сподівання, що це зміниться.

"Ось реальність, хочемо ми це визнавати чи ні. Ми [США - ред.] маємо інтереси по всьому світу… І чим сильнішими будуть наші партнери по НАТО, тим більше гнучкості буде у Сполучених Штатів для забезпечення наших інтересів у різних частинах світу. Це не відмова від НАТО, це реальність 21 століття, і світ змінюється", - резюмував посадовець.

Топ коментарі
"Підтримка США" це , як сніг у квітні - сьогодні є , а завтра нема !
Єдина гарантія бкзпеки України - сильна армія і потужна економіка !
28.01.2026 19:27 Відповісти
Мегі Олбрайт - США, теж дуже запевняла у 2000 роках, про безпеку України, а воно он, як криваво вийшло для Українців у лютому 2014 року, в Криму !
Одними запевненнями Мегі Олбрайт, уже убитих московитами Українців, не оживити!!!!
Ось така «гарантія» малята, під час обстрілів московітами Украни, з 2014 року!!
Обіцянка цяцянка, а дурнику радість!!
28.01.2026 19:30 Відповісти
Будапешт меморандум 2.. це ж було вже.
28.01.2026 19:34 Відповісти
На самом деле именно Рубио там чувак с хорошо работающей башкой и яйцами. Из всей той камарильи что привел за собой Чокнутый Донни - именно Рубио чуть ли не единственный толковый мужик. Если бы он стал президентом - это для нас могло бы очень много чего поменять, но Трамп похерит все шансы республиканцев.
28.01.2026 19:24 Відповісти
ще мав сказати "*** буду, зуб даю" і тоді це для нас були б гарантії
28.01.2026 21:07 Відповісти
28.01.2026 19:27 Відповісти
100%, а ще ця гарантія дуже залежить від того, з якої ноги вранці встав Трамп.
28.01.2026 22:05 Відповісти
розгортання невеликого контингенту європейських військ, насамперед французьких, у Великій Британії Джерело: https://censor.net/ua/n3597756

Це як?? Хоча звучить реалістично
28.01.2026 19:27 Відповісти
Приблизно , як в Гренландії - від Франції - 5 чол , від Британії - 7 або навіть 8 ...
28.01.2026 20:58 Відповісти
28.01.2026 19:30 Відповісти
АВСТРІЯ! ВІДЕНЬ! КАВА!
28.01.2026 20:44 Відповісти
З такими "друзями" і вороги не потрібні...
28.01.2026 19:31 Відповісти
28.01.2026 19:34 Відповісти
мабуть чи не єдиний притомний в команді рудого психічнохворого
28.01.2026 19:37 Відповісти
Віримо, віримо, пане Рубіо. Брешить, тобто кажить далі, які там гарантії для України.
28.01.2026 19:37 Відповісти
Тобто визнав, що зараз США Україну не підтримують...
28.01.2026 19:43 Відповісти
ось що несе американський3,14стабол Рубіо-"Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що підтримка з боку Вашингтона є єдиною реальною гарантією безпеки для України. (САМЕ ТОМУ, США (ЗА ТРАМБОНА) ПРАКТИЧНО ПРИПИНИЛИ ФІНАНСОВО - ВІЙСКОВУ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ)
28.01.2026 19:44 Відповісти
так звичайно, хіба можливо не вірити в слово держави США ? ну ніколи і нікого не кинули. Будапешт тому доказ!
28.01.2026 19:47 Відповісти
В знаменитом меморандуме ключевой фразой было: страны-подписанты(США, Великобритания, москва) обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Сейчас "гарантии" подразумевают поддержку(без конкретики). ЯО и огромные арсеналы в прошлом, теперь за бумажку территориями с миллионами людей требуют платить.
28.01.2026 19:48 Відповісти
Давня, давня казочка для простачків.
28.01.2026 19:50 Відповісти
100% 👍...
28.01.2026 19:51 Відповісти
Саме благодетель Рубіо наполягає на передачі Донбаса РФ. Гарантія США - ну хіба що військова база на території України, з ППО та танками. Все інше без війск США - просто брехня. Рубіо не вирішує, вирішує той, хто ліпить портрети Путіна в Білому Домі.
28.01.2026 19:52 Відповісти
Атомна зброя ось наш гарант безбеки
28.01.2026 20:02 Відповісти
Яким чином?

Іран, наприклад фігачив ракетами по Ізраїлю, у якого є ЯЗ.

Україна постійно фігачить дронами та ракетами по Роісі, у якої є ЯЗ.
28.01.2026 21:00 Відповісти
"...по Ізраїлю, у якого є ЯЗ"
бажано пруф,
але його немає
29.01.2026 00:55 Відповісти
Пруф на ракетні удари чи пруф на ЯЗ?
29.01.2026 01:28 Відповісти
навчиться читати "...по Ізраїлю, у якого є ЯЗ"
xоча я зрозумів: українська для вас складна
29.01.2026 18:20 Відповісти
Я́дерна збро́я Ізра́їлю - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерна зброя, що, ймовірно, є у розпорядженні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C Ізраїлю, який потенційно є однією з країн, що володіють повноцінною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0 стратегічною ядерною тріадою. Згідно з низкою оцінок, Ізраїль є шостою за кількістю ядерних боєголовок ядерною державою світуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8E#cite_note-1 [1].



Експерти вважають, що Ізраїль має ядерну зброю з кінця 1960-х років і є одним із найпотужніших ядерних держав світу.

Неофіційний статус:

Ізраїль не є членом "ядерного клубу" офіційно, але його володіння ядерною зброєю загальновизнане.

Політика невизначеності:

Країна не розкриває кількість своїх ядерних боєголовок, які, за оцінками, можуть досягати 80-85 одиниць, зазначає.

Причина:

Вважається, що розвиток ядерного арсеналу був відповіддю на загрози безпеці в регіоні.

29.01.2026 01:32 Відповісти
Ти попроси когось з дорослих - хай покажуть, як Гуглом користуватися.
29.01.2026 01:33 Відповісти
"...що, ймовірно,..." тикай "дорослому" таварісчу майору
29.01.2026 18:22 Відповісти
Я буду тикати тому, кому буду вважати за потрібне.

Ідіоти типу тебе не заслуговують на поважну форму звернення.
30.01.2026 01:05 Відповісти
Лише власна ядерна зброя може гарантувати мир.
28.01.2026 20:15 Відповісти
Ти вже зробив?
28.01.2026 20:54 Відповісти
Він все марить.
28.01.2026 20:58 Відповісти
Саме так! Хай там, як не стікають отрутою ФСБшні під@р@си.
28.01.2026 22:09 Відповісти
Моральна?
28.01.2026 20:31 Відповісти
Кремлёвская банда в Белом Доме ведёт Украину к капитуляции! Будь вы прокляты грёбаные трамписты!
28.01.2026 20:42 Відповісти
где почитать подробности америкоских харантий ¿
...А ТО ОДНИ ЛОЗУНГИ И СЛОВЕСНЫЙ ПОНОС ШТАТОВСКИЙ
28.01.2026 20:48 Відповісти
Ніт.

Бо сьогодні ця підтримка є, а завтра Трамп не з тої ноги встане і її не буде.
28.01.2026 20:57 Відповісти
Примушуючи Україну відмовитися від своїх територій, США порушують власний же закон 2017 го року, який сам Трамп і підписав. Хоча ні Віткоф, ні Кушнер відповідальність за це навряд понесуть. Бо вони приватні особи. А от Рубіо, Трамп, Венс - ні.
До речі, Конгрес навряд ратифікує будь-яку безпекову угоду, якщо Україна відмовиться від своїх територій. Сенсу для них вже не буде.
28.01.2026 20:58 Відповісти
Гарантии безопасности должны быть международные, по международному праву и уставу ООН.
28.01.2026 21:01 Відповісти
Ага, тобто не дієздатними, іншими словами імітацією, заявами та занепокояннями...
28.01.2026 22:18 Відповісти
Як в будапештському меморандумі.
28.01.2026 22:24 Відповісти
Как всегда и было по приличному--- всегда зимними вечерами начинается время окуитильных историй! Давай Рубио начинай--- поливай пока морозу не стало!
28.01.2026 22:30 Відповісти
Так виходить що мериканським гарантіям віри немає - вони дуже залежать від персоналій
29.01.2026 01:24 Відповісти
Що ти мелеш, уйобок трампівський? - підтримка, яку США сьогодні надають, це гарантія безкарності для рашистів і *****.
29.01.2026 16:06 Відповісти
 
 