Реальна гарантія безпеки для України – підтримка з боку США, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що підтримка з боку Вашингтона є єдиною реальною гарантією безпеки для України. Уже існує спільна згода між країнами щодо цього.

Про це він сказав під час виступу перед комітетом Сенату з міжнародних відносин, інформує Цензор.НЕТ.

Які гарантії для України

Рубіо вважає, що "НАТО необхідно переосмислити". За його словами, Альянс має змінитися, а європейські партнери –– радикально збільшити свої інвестиції в оборонні спроможності.

У цьому контексті він розповів про гарантії безпеки для України.

"Багато говорять про гарантії безпеки, і у випадку з Україною зараз існує спільна згода з цього питання. Але ці гарантії безпеки здебільшого передбачають розгортання невеликого контингенту європейських військ, насамперед французьких і британських, а потім підтримку з боку США. Але насправді гарантією безпеки є підтримка з боку США. Я не применшую той факт, що деякі країни Європи готові розмістити війська в післявоєнній Україні", - сказав американський держсекретар.

Рубіо переконаний, що без підтримки з боку США гарантії безпеки для України — "не мають значення"

"Це реальність 21 століття"

За його словами, причина, чому європейцям потрібна така сильна підтримка з боку США, полягає в тому, що вони не інвестували достатньо у свої оборонні можливості за останні 20-30 років. Він висловив сподівання, що це зміниться.

"Ось реальність, хочемо ми це визнавати чи ні. Ми [США - ред.] маємо інтереси по всьому світу… І чим сильнішими будуть наші партнери по НАТО, тим більше гнучкості буде у Сполучених Штатів для забезпечення наших інтересів у різних частинах світу. Це не відмова від НАТО, це реальність 21 століття, і світ змінюється", - резюмував посадовець.

