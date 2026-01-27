9 428 77

Україна підпише зі США 20-пунктний мирний план, а Вашингтон – окремий документ із РФ, - Сибіга

сибіга

Україна планує підписати зі США мирну угоду з 20 пунктів щодо врегулювання російсько-української війни, а Вашингтон окремо укладе документ з Росією.

Про це глава МЗС України Андрій Сибіга заявив у інтерв’ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

Переговори про мирний план

Сибіга наголосив, що план із 20 пунктів, який зараз перебуває у центрі мирного процесу, – це двосторонній документ.

"Якщо говорити суто про цю рамку із 20 пунктів, то це наразі документ двосторонній, який підписуватимуть США й Україна. Ну і з Росією – мають підписати США. Станом на зараз обговорюється саме така конструкція, але перемовини ще тривають, це процес", - пояснив міністр.

Роль ЄС у гарантіях безпеки

За його словами, європейська сторона присутня в мирному процесі у домовленостях про безпекові гарантії: "Навіть якщо підпису ЄС під документом немає – у ньому не може бути жодних пунктів, які не погоджені з європейськими союзниками". 

За його словами, вперше йдеться саме про термін "безпекові гарантії". Він наголосив, що гарантії безпеки повинні мати юридично-зобов'язальний характер.

Ще один принциповий елемент — присутність іноземних військ. Деякі європейські партнери підтверджують свій контингент. Але це може відбутися лише за умови американського "бекстопу".

  • Також важливий елемент — пакет стримування. Російський режим повинен чітко розуміти наслідки можливого порушення миру. Для цього Україні необхідна самодостатність у виробництві систем ППО і далекобійної зброї, додав Сибіга.

Топ коментарі
Ну була задача №1 як нахлобучіть народ України, щоб ніхто не здогадався. Ми що, віддаємо Крим та Донбасс США, а уже вони віддають його РФ? В принципі, Бубочка-наперсточнік та три еврея зі США повинні з лайна зліпити петушка на паличці, щоб першого случайно не повісили на стовбі десь на Бесарабці.
27.01.2026 20:40 Відповісти
Ніяк, де трамп з путіним, а де виконувати... Це все чергові манівці, як змусити Україну підписати капітуляцію, щоб саме слово капітуляція сказано не було. Дуже весела гра, принаймні кацапам і трампістам дуже подобається...
27.01.2026 20:53 Відповісти
Цей так званий "Мирний план" варіант зєліного "сойтісь по-сєрєдінє"?
27.01.2026 20:38 Відповісти
От і дізнаємося, що означає "перемога" для шашличного
27.01.2026 20:34 Відповісти
Сибіга - це дЄрмак!
дЄрмак - це рашка...
27.01.2026 20:37 Відповісти
Ну, не треба так різко... Тут же цікава конструкція вимальовується... США беруть на себе зобов"язання перед Україною саме за Росію. І укладення угоди США з Росією, "підставляє" саме США... Те, що кацапи порушать перемир"я (чи "мирну угоду") - не має сумніву. Але ганьба ляже не на кацапів (вони честі ніколи не мали). Своїм порушенням угоди кацапи ********** саме США і Трампа.
Головне - щоб угода США-Україна, не перетворилася на черговий "Будапештський меморандум"...
27.01.2026 21:12 Відповісти
головне, щоб після порушення договору Трамп не сказав, як Ірану - "допомога в дорозі"
показати весь коментар
Трампа нет - есть агент КГБ краснов
27.01.2026 23:46 Відповісти
у твоїх словах трішки проблеми з логікою - трумп є , просто від агент краснов , адже трумп не привид , на жаль ((
28.01.2026 11:40 Відповісти
Мало він пересічним сцяв у вуха, чи шо. Лишній раз не завартує.
27.01.2026 20:40 Відповісти
А ,невжє , до вас , ще не дійшло ⁉️Горбатого - могила виправить ‼️🤢🤡🎪:" рф не наступает , а двігает граніци немножечко вперед", "рускіе тожє люди , они не будут воевать", " нада только перестать стрелять", " дагаварімся паасередіне" , " а какая разніца"," ми ж адін народ" ………… Вжє стільки України під рашистським валянком , а до тугодумів ще не дійшло хто є хто ⁉️Зейло - троянський кінь паРаши ‼️
28.01.2026 11:48 Відповісти
І що? Підписати можна все що завгодно. Як змусити сторони виконувати підписану угоду.
27.01.2026 20:34 Відповісти
27.01.2026 20:53 Відповісти
Там і близько нічого про капітуляцію.
27.01.2026 21:28 Відповісти
Мля. Перестань.. ну всі ж розуміють.

 для чого лижник літав в Оман
27.01.2026 22:18 Відповісти
Так, в договорняку по Газі також ні слова про капітуляцію, лише поступки і вимоги до однієї з сторін. За дивним збігом те ж саме в 20ти пунктах для України.
27.01.2026 22:47 Відповісти
Там до обох сторін вимоги. В головна з них, повне розброення хамасу.
27.01.2026 23:24 Відповісти
"Многоходовочка".... От тут і потрібно дивитися за руками!
27.01.2026 20:36 Відповісти
Кручу, верчу ... хочу.
27.01.2026 21:25 Відповісти
ще пропоную підписати план з рептилоїдами
27.01.2026 20:37 Відповісти
Тобто Україна припиняє "війну" із США, рф також і виходить, що Трамп зупинив чергову війну?)
27.01.2026 20:38 Відповісти
2 війни - з Украіною та рф. Як раз буде 10)
27.01.2026 20:48 Відповісти
27.01.2026 20:38 Відповісти
Ага, їм же, як поганому танцюристу заважають яйця, так їм заважали "Мінські угоди", в яких першим пунктом було "Припинення вогню", а потім вже все інше. А тут - головна фішка це бабло для трУмпа і гарантії для ЗЕлупи після виборів, а припинення вогню аж в останньому, 20-му пункті. При чому, рашка має право відновити бойові дії, якщо їй там щось не сподобається. Чи треба розказувати, що казали політики всіх часів про "договор" з рашкою, і чого воно вартує?
27.01.2026 20:55 Відповісти
Мінські угоди", в яких першим пунктом було "Припинення вогню
І як - припинили вогонь ?
28.01.2026 00:30 Відповісти
Зеля припинив. Роззброїв. Розвів як котят
А тепер підпише капітуляцію, яку ти приймеш з радістю, бо це ж не погані мінські.
29.01.2026 21:04 Відповісти
А самим в цей час робити ядерку і газ vx для соскви 💣💣💣
27.01.2026 20:38 Відповісти
З Голобородько можна склепати тільки ''двушку'' на москву та велику купу зеленого лайна його виборцям.
27.01.2026 21:17 Відповісти
По першому питанню працюють друзі і партнери Голобородька' - міндіч, цукерман, галущенко. По другому питанню працює Юзік.
28.01.2026 06:06 Відповісти
Вони на енергетиці напистили лярди. Уявляю скільки на ядерці напистят
27.01.2026 22:30 Відповісти
💩💩💩💩💩💩
27.01.2026 20:39 Відповісти
27.01.2026 20:40 Відповісти
Нащо тоді ще одна зустріч з руснею 1 лютого?
27.01.2026 20:40 Відповісти
оскільки Україна не має ядерної зброї, всі ці домовленості - тимчасові, і будуть виконуватися лише поки це буде вигідно для русні
27.01.2026 20:40 Відповісти
28...
20....
потім 15...
потім 10...
Фінал - ПТН-ПНХ - здох
27.01.2026 20:47 Відповісти
Тобто США воюють і з Україною, і з внакацапією, тому трамп, прагнучи миру, хоче закінчити війну і окремо з нами, окремо з внакацапами. За наш рахунок, зрозуміло.
Але навіть в такому варіанті це все виглядає як паперовий маєток, сяк-так намурований на піску. І чим далі, тим більшою маячнею все це виглядає...
27.01.2026 20:49 Відповісти
такі да ,це можуть зробити тільки племенні лідори 🤔 кремлівські козачки два 🤡🤠 ід* ота ,яким пох...на Україну зовсім !!!...
27.01.2026 21:00 Відповісти
В сухому залишку вийде, Штати своє отримають в Україні й кідари своє отримають теріторіально також?
27.01.2026 20:50 Відповісти
Нарешті стало зрозуміло як продадуть капітуляцію. Угода зі Сша + референдум з питанням "чи ви за мир?". Нушож, розумно
27.01.2026 20:51 Відповісти
От і добре. Думаю, що в небайдужих спільнотах вже й заяви в СБУ та НАБУ написані, тіко прізвищ там поки,нема. Поки вони звідти літаком їхать будуть, в тутички вже й справам буде даний ход. Цікаво буде, чи не розвернуть єраплан назад?
27.01.2026 20:52 Відповісти
Ось свіжий погляд на «великий геополітичний розпродаж» від Незламних Духом. На календарі 27 січня 2026 року, і поки у Вашингтоні тренуються торгувати тим, що їм не належить, ми фіксуємо новий пік політичного абсурду.

🏛️ ГЕШЕФТ ВІД ТРАМПА: Як обміняти Донбас на обіцянку «мирної зброї»

Видання Financial Times викотило черговий інсайд, від якого тхне духом класичного ломбарду: адміністрація Трампа нібито натякнула, що гарантії безпеки для України - це не право, а товар. І ціна цього товару - вихід ЗСУ з підконтрольних частин Донбасу.

1. Логіка Дональда: «Купи цеглу, або я тебе не захищу»

Трамп вірний собі - він намагається керувати світом як мережею готелів в Атлантик-Сіті.

* Суть угоди: «Хлопці, ви просто віддаєте ворогу свою землю, а ми вам за це даємо... ще більше зброї, щоб ви захищали те, що залишилося».

* Парадокс: Пропозиція звучить так: «Здайте фортецю сьогодні, щоб завтра ми надіслали вам гармати для захисту паркану навколо цієї самої фортеці». Це як запропонувати боксеру віддати праву руку в обмін на дуже якісну рукавичку для лівої.

2. Сім п'ятниць на тиждень і «вері-вері спешл план»

Вірити Трампу - це як покладатися на прогноз погоди в Мурманську при Чибісі: вранці «зроблю мир за 24 години», в обід «дам Україні все», ввечері «Донбас - це угода».

* Спочатку він лякав Кремль «найпотужнішими санкціями», тепер лякає Київ «відсутністю гарантій».

* Його зовнішня політика - це нескінченний серіал, де сценарій пишеться на коліні в перерві між грою в гольф і читанням соцмереж. Сьогодні він миротворець, завтра - постачальник, післязавтра - рієлтор, що торгує українськими териконами.

3. «Мирна армія» в обмін на території

Термін «мирна армія» у вустах адміністрації Трампа звучить особливо пікантно.

* Мабуть, за задумом Вашингтона, Україна має добровільно піти з позицій, які тримала роками, щоб отримати статус «дуже добре озброєної, але сильно зменшеної держави».

* При цьому гарантії безпеки від США в цій схемі нагадують гарантії на дешевий китайський фен: працюють тільки в ідеальних умовах і якщо ви не плануєте ними користуватися.

🏛️ РЕЗЮМЕ ВІД «НЕЗЛАМНИХ ДУХОМ»

* Торгівля неможливим. Трамп може давати зрозуміти що завгодно, але реальність 2026 року така, що території - це не фішки в казино. Українське суспільство та армія не готові міняти землю на твіти з Білого дому.

* Смішний шантаж. Спроба прив'язати постачання зброї до здачі Донбасу - це шлях у нікуди. Якщо Україна піде зі східних регіонів, жодна «обіцяна зброя» не компенсує втрату стратегічних висот і мільйонів життів.

* Підсумок: 27 січня 2026 року. Поки у Вашингтоні креслять нові кордони на серветках, у Донецьку, як і раніше, немає води, а російська армія продовжує «модернізуватися» до рівня бойових віслюків.

Ми нагадуємо: справжні гарантії безпеки куються не в Овальному кабінеті, а на Покровському та Куп'янському напрямках. Трамп може змінювати думку сім разів на день, але сталь у руках ЗСУ залишається холодною та послідовною. У нас - воля та реальна відсіч, у нього - шоу та спроба продати повітря. Слава Україні!
27.01.2026 20:53 Відповісти
Шкода тільки, що ці хлопці з «НЕЗЛАМНИХ ДУХОМ» зовсім не беруть у розрахунок інтереси плавлячої шобли в Україні - без їхньої згоди та гарантій їхньої безпеки після всьго цього - нічого б не відбувається. Тоб-то, вони і є тими ХТО погоджує терміни продажу України, як це і було ще за часів Оману і це ВОНИ реально ПРОДАЮТЬ, а трУмп просто швидко узрів свої можливості до збагачення і...чергового "кидалово", яке він проводив вже не один раз - доведено в американському суді.
27.01.2026 21:09 Відповісти
В тому 20-типунктовому нема нічого стосовно виводу ЗСУ з неокупованого Донбасу; як і виводу орків з окупованих територій.
Максимум при його підписанні - перемир'я. Але недовге.
27.01.2026 20:54 Відповісти
Тому в "мінських угодах" цей пункт і був першим, а не останнім, бо ВСЕ в таких угодах має значення і кацапи це знають, як ніхто.
27.01.2026 21:10 Відповісти
А потім Янєлох оманський підпише з кацапами якийсь таємний договорняк і знову верещатиме про те які погані були мінські угоди.
27.01.2026 20:57 Відповісти
Нелох згине в річці забуття, а згодом і в передозі - він більше не потрібен
27.01.2026 21:01 Відповісти
До того як він здохне, то ще багато біди нам наробить.
27.01.2026 21:02 Відповісти
Боже, які ж ви всі наївні! Воно принесе ще стільки горя і шкоди нам, українцям, що вам і не снилось!
27.01.2026 21:12 Відповісти
19 пунктів це мастило для пропихування одного пункту про капітуляцію.
27.01.2026 21:05 Відповісти
Запам'ятайте, що сім років втирали по вухах наріду 73% " Мінська 3" не буде. Буде ганьба, капітуляція і гарантії безпеки для хуцпи Голобородька'.
27.01.2026 21:07 Відповісти
Трамп зупине 9 війну між Україною та США 😸
27.01.2026 21:09 Відповісти
Рафінована маячня та абсурд.
27.01.2026 21:17 Відповісти
Корочє, секретні протоколи. Будуть обов'язково.
А людям Марафону розкажуть Потужну сцянину про безпекові гарантії, мільон фламінго та 800 Потужл'ярдів Доларів. ( Банк оф Скумбрія)
27.01.2026 21:29 Відповісти
Отой нікчемний папірець трампопуйла можна використати хіба що в сортирі.
27.01.2026 21:30 Відповісти
Пітсоттищперший Переможний план, який забацав Зеля.
Як казав Зеля безпекові гарантії готові на 100%. Але вони чомусь гарантують Кацапії, що Україна не буде посягати на окуповані території. Гарантію їм надає США. А вони обіцяють не захоплювати далі, якщо Україна щось там не порушить.
27.01.2026 21:31 Відповісти
цей варіант "Будапешту -2 " ще гірший від попереднього: там були сторони - підписанти, а тепер буде посередник, який відповідальності ніякої не несе, навіть, суто теоретично! "Король" мит та угод срати xотів на угоди 9 чи 4 річного терміну. Ось і все. прутня малята
пункти 1 та 4 терміново прибрати
27.01.2026 21:33 Відповісти
При такому підході це мають бути якісь інші 20 пунктів, а не ті, що оголошено в публічному просторі. Наприклад, що США зобов'язується робити, якщо РФ відмовиться припиняти бойові дії; або що Штати вводять свій контингент на українську територію в буферну зону і т.ін. (однозначно, якщо це українсько-американський договір, то там мають бути відсутні будь-які зобов'язання України щодо Росії).
27.01.2026 21:36 Відповісти
Нажаль піндоzzи хочуть хакнути світову систему. Створення "паралельно-альтернативного оон" імені трампса цьому підтвердження.
27.01.2026 21:52 Відповісти
херня якась чесно.
27.01.2026 21:36 Відповісти
Україна підпише з шизонутим американским X уйлом якийсь папірець, але Тромб не буде давати ні допомоги, ні військ ні жодних гарантій. Гарантії мають з якогось херу дати Європа яку не пустили на переговори і яка не збирається нічого Україні давати. Вам що коронавірус всіім мізки виїв?
27.01.2026 21:37 Відповісти
Це дуже, дуже велика помилка щось підписувати з Тромбом. По перше Тромб- це ворог України і все що він робить це допомагає рашистам повністю окупувати Україну. По-друге, Тромб сам заявив що в нього немає важелів на X yйла. Тобто якщо рашисти полізуть знову, Тромб максимум введе проти Сосії якісь смішні санкції і то не зразу а дасть X yйлу декілька дедлайнів поки рашисти не захоплять або рознесуть всю Україну, після чого Тромб заявить що раз немає України то конфлікт вичерпано так як воно заявило іранським протестантам яким Тромб обіцяв допомогу
27.01.2026 21:44 Відповісти
Трамп не обіцяв допомогу. Він говорить грамотно по підручниках, щоб кожна сторона могла будувати свої висновки, але за слова схопити не можна було.
Якщо є бажання, почитайте книгу 48 законів влади, там гарно про ці всі прийомчики розповідається.
27.01.2026 22:58 Відповісти
Пункт 11

Україна підтверджує, що вона залишатиметься без'ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

ЦЕ ОЗНАЧАЄ ВІЙНА У СПАДОК ДІТЯМ ❗️
27.01.2026 21:48 Відповісти
Хоча б дочекатись Уряду Національного Порятунку. ... Інакше тільки один варіант - вимагати у Європи щоб відкрила кордони і впустила весь мирняк, примусово заарештуваввши прикордонну мафію і сбу на кордоні.
А на майбутнє - всі види зброї масово ураження + нежитлове пространство з мінами і рвами, щоб жодного спільного шматка території не було, подалі від московії
27.01.2026 21:56 Відповісти
Интересно что озабоченцев даже в проекте не видно. Тупо бортанули их. Правда они и сами по ходу не против. Как только боевые действия закончатся они резко потеряют у этому делу интерес. Начнутся совершенно другие процессы. В остальном обычная обёртка. Глупо ожидать чего-то переможного. Заморозить войну, а там если хватит ума выбрать нормальное правительство и заболтать процесс пока ***** не двинет кони, то с большой вероятностью войны не будет. Если мудрый нарид опять по приколу проголосует, то все ***** давай по новой. Но там уже будет перспектива потери всего левобережья.
27.01.2026 22:24 Відповісти
Цей процес називається резинка, або по нашому гумка
Це по плану кремля
27.01.2026 22:37 Відповісти
Схема підписання нагадує "зерновий коридор".
А насправді - якась повна х@рня.
27.01.2026 22:40 Відповісти
Шизофреніки,хто вас випустив з лікарні? Рудий індик маразматик по життю,не йдіть у нього на повідку.
27.01.2026 22:48 Відповісти
i Za chem rossii ego budet vupolnyat esli riska net dlya rossii
28.01.2026 06:40 Відповісти
то есть, как я понимаю, США, с помощью своей "могутности", помогут кремлевским террористам легитимизировать убийства украинцев, разрушенные города и оккупированные территории...
28.01.2026 09:04 Відповісти
США говорили Крым не защищать, потом Донбасс отдать России, теперь и остальные области. Им насрать на земли Украины. Потому земли Украины должны защищать Украинцы. В том числе от предателей и бандитов, которые во власти Украины. Они коррупционеры и продали треть территории Украины - это тот друг Зеленского и Баканова и т.д. - тот бизнесмен с Одессы сказал, который сбежал ибо они покушения на него начали делать, а перед этим на бабки люто разводили. Он там на фотках со всеми ними их кореш. Зеленский сейчас пытается слить треть территории, чтобы закрепить в договоре США и Европу, чтобы Украина уже не могла никогда отвоевывать свои территории, потому что тогда не будет защиты мол, так ее и так нету, а уже был Будапештский Меморандум и там и США и Европа. Потому еще и следующая агрессия будет и они не пошлют никого на защиту. Весь мир за лоха Украину считает. Та и даже не уверен, что по договорам НАТО - пойдут от РФ защищать Прибалтику или других. Ни в какие договоры нельзя верить. Лоханут опять. У Украины нет выхода, кроме как воевать до победы! Подписать капитуляцию - это и позор будет и потом война и РФ восстановится еще и накопит ракет и беспилотников и войска подготовит - новые поколения. Нахер оно надо. Надо довести дело до победы Украины. А Зеленского нужно менять и быстрее. Он уже столько раз и с коррупцией и с предателями и с КГБ даже с Деркачем и с Олигархами - нахер его гнать надо, и не только гнать, он должен на долго сесть за решетку!
28.01.2026 11:03 Відповісти
Цьому ЗЕбовдуру мабуть не відомо що Україна вже один раз повірила Штатам і навіть якийсь меморандум підписала - і що з того вийшло!!!
28.01.2026 09:18 Відповісти
В мирному плані є щось про "шашликі та сайдьомся пасєрєдінє"? Чи хоча б про "брацкій народ" і "рускіє просто пєрєдвігают граніцу України"?

Якщо немає - то весь цей план не вартий підписання. "Сталевому леву" витрачати свій час на підписання нікчемних паперців? Ганебне марнування спроможностей нео-Черчіля!
28.01.2026 10:14 Відповісти
По этой угоде этим жуликам во власти грозит гос измена - Зеленский продал треть территорий Украины и не знает, как выполнить договор с россией, чтобы за рф закрепить земли и чтобы Украина их не отвоевывала - мирное соглашение это придумали, чтобы одурачить и слить земли. И закрепить это еще хотят США и Европой. Чтобы опрокинуть Украинский народ на треть Украины.
28.01.2026 10:50 Відповісти
 
 