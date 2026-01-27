Україна підпише зі США 20-пунктний мирний план, а Вашингтон – окремий документ із РФ, - Сибіга
Україна планує підписати зі США мирну угоду з 20 пунктів щодо врегулювання російсько-української війни, а Вашингтон окремо укладе документ з Росією.
Про це глава МЗС України Андрій Сибіга заявив у інтерв’ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.
Переговори про мирний план
Сибіга наголосив, що план із 20 пунктів, який зараз перебуває у центрі мирного процесу, – це двосторонній документ.
"Якщо говорити суто про цю рамку із 20 пунктів, то це наразі документ двосторонній, який підписуватимуть США й Україна. Ну і з Росією – мають підписати США. Станом на зараз обговорюється саме така конструкція, але перемовини ще тривають, це процес", - пояснив міністр.
Роль ЄС у гарантіях безпеки
За його словами, європейська сторона присутня в мирному процесі у домовленостях про безпекові гарантії: "Навіть якщо підпису ЄС під документом немає – у ньому не може бути жодних пунктів, які не погоджені з європейськими союзниками".
За його словами, вперше йдеться саме про термін "безпекові гарантії". Він наголосив, що гарантії безпеки повинні мати юридично-зобов'язальний характер.
Ще один принциповий елемент — присутність іноземних військ. Деякі європейські партнери підтверджують свій контингент. Але це може відбутися лише за умови американського "бекстопу".
- Також важливий елемент — пакет стримування. Російський режим повинен чітко розуміти наслідки можливого порушення миру. Для цього Україні необхідна самодостатність у виробництві систем ППО і далекобійної зброї, додав Сибіга.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дЄрмак - це рашка...
Головне - щоб угода США-Україна, не перетворилася на черговий "Будапештський меморандум"...
для чого лижник літав в Оман
І як - припинили вогонь ?
А тепер підпише капітуляцію, яку ти приймеш з радістю, бо це ж не погані мінські.
20....
потім 15...
потім 10...
Фінал - ПТН
-ПНХ- здох
Але навіть в такому варіанті це все виглядає як паперовий маєток, сяк-так намурований на піску. І чим далі, тим більшою маячнею все це виглядає...
🏛️ ГЕШЕФТ ВІД ТРАМПА: Як обміняти Донбас на обіцянку «мирної зброї»
Видання Financial Times викотило черговий інсайд, від якого тхне духом класичного ломбарду: адміністрація Трампа нібито натякнула, що гарантії безпеки для України - це не право, а товар. І ціна цього товару - вихід ЗСУ з підконтрольних частин Донбасу.
1. Логіка Дональда: «Купи цеглу, або я тебе не захищу»
Трамп вірний собі - він намагається керувати світом як мережею готелів в Атлантик-Сіті.
* Суть угоди: «Хлопці, ви просто віддаєте ворогу свою землю, а ми вам за це даємо... ще більше зброї, щоб ви захищали те, що залишилося».
* Парадокс: Пропозиція звучить так: «Здайте фортецю сьогодні, щоб завтра ми надіслали вам гармати для захисту паркану навколо цієї самої фортеці». Це як запропонувати боксеру віддати праву руку в обмін на дуже якісну рукавичку для лівої.
2. Сім п'ятниць на тиждень і «вері-вері спешл план»
Вірити Трампу - це як покладатися на прогноз погоди в Мурманську при Чибісі: вранці «зроблю мир за 24 години», в обід «дам Україні все», ввечері «Донбас - це угода».
* Спочатку він лякав Кремль «найпотужнішими санкціями», тепер лякає Київ «відсутністю гарантій».
* Його зовнішня політика - це нескінченний серіал, де сценарій пишеться на коліні в перерві між грою в гольф і читанням соцмереж. Сьогодні він миротворець, завтра - постачальник, післязавтра - рієлтор, що торгує українськими териконами.
3. «Мирна армія» в обмін на території
Термін «мирна армія» у вустах адміністрації Трампа звучить особливо пікантно.
* Мабуть, за задумом Вашингтона, Україна має добровільно піти з позицій, які тримала роками, щоб отримати статус «дуже добре озброєної, але сильно зменшеної держави».
* При цьому гарантії безпеки від США в цій схемі нагадують гарантії на дешевий китайський фен: працюють тільки в ідеальних умовах і якщо ви не плануєте ними користуватися.
🏛️ РЕЗЮМЕ ВІД «НЕЗЛАМНИХ ДУХОМ»
* Торгівля неможливим. Трамп може давати зрозуміти що завгодно, але реальність 2026 року така, що території - це не фішки в казино. Українське суспільство та армія не готові міняти землю на твіти з Білого дому.
* Смішний шантаж. Спроба прив'язати постачання зброї до здачі Донбасу - це шлях у нікуди. Якщо Україна піде зі східних регіонів, жодна «обіцяна зброя» не компенсує втрату стратегічних висот і мільйонів життів.
* Підсумок: 27 січня 2026 року. Поки у Вашингтоні креслять нові кордони на серветках, у Донецьку, як і раніше, немає води, а російська армія продовжує «модернізуватися» до рівня бойових віслюків.
Ми нагадуємо: справжні гарантії безпеки куються не в Овальному кабінеті, а на Покровському та Куп'янському напрямках. Трамп може змінювати думку сім разів на день, але сталь у руках ЗСУ залишається холодною та послідовною. У нас - воля та реальна відсіч, у нього - шоу та спроба продати повітря. Слава Україні!
Максимум при його підписанні - перемир'я. Але недовге.
А людям Марафону розкажуть Потужну сцянину про безпекові гарантії, мільон фламінго та 800 Потужл'ярдів Доларів. ( Банк оф Скумбрія)
Як казав Зеля безпекові гарантії готові на 100%. Але вони чомусь гарантують Кацапії, що Україна не буде посягати на окуповані території. Гарантію їм надає США. А вони обіцяють не захоплювати далі, якщо Україна щось там не порушить.
пункти 1 та 4 терміново прибрати
Якщо є бажання, почитайте книгу 48 законів влади, там гарно про ці всі прийомчики розповідається.
Україна підтверджує, що вона залишатиметься без'ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.
ЦЕ ОЗНАЧАЄ ВІЙНА У СПАДОК ДІТЯМ ❗️
А на майбутнє - всі види зброї масово ураження + нежитлове пространство з мінами і рвами, щоб жодного спільного шматка території не було, подалі від московії
Це по плану кремля
А насправді - якась повна х@рня.
Якщо немає - то весь цей план не вартий підписання. "Сталевому леву" витрачати свій час на підписання нікчемних паперців? Ганебне марнування спроможностей нео-Черчіля!