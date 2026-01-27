Україна підпише зі США 20-пунктний мирний план, а Вашингтон – окремий документ із РФ, - Сибіга

Україна планує підписати зі США мирну угоду з 20 пунктів щодо врегулювання російсько-української війни, а Вашингтон окремо укладе документ з Росією.

Про це глава МЗС України Андрій Сибіга заявив у інтерв’ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

Переговори про мирний план

Сибіга наголосив, що план із 20 пунктів, який зараз перебуває у центрі мирного процесу, – це двосторонній документ.

"Якщо говорити суто про цю рамку із 20 пунктів, то це наразі документ двосторонній, який підписуватимуть США й Україна. Ну і з Росією – мають підписати США. Станом на зараз обговорюється саме така конструкція, але перемовини ще тривають, це процес", - пояснив міністр.

Роль ЄС у гарантіях безпеки

За його словами, європейська сторона присутня в мирному процесі у домовленостях про безпекові гарантії: "Навіть якщо підпису ЄС під документом немає – у ньому не може бути жодних пунктів, які не погоджені з європейськими союзниками".

За його словами, вперше йдеться саме про термін "безпекові гарантії". Він наголосив, що гарантії безпеки повинні мати юридично-зобов'язальний характер.

Ще один принциповий елемент — присутність іноземних військ. Деякі європейські партнери підтверджують свій контингент. Але це може відбутися лише за умови американського "бекстопу".

Також важливий елемент — пакет стримування. Російський режим повинен чітко розуміти наслідки можливого порушення миру. Для цього Україні необхідна самодостатність у виробництві систем ППО і далекобійної зброї, додав Сибіга.

