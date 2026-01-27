Украина подпишет с США 20-пунктный мирный план, а Вашингтон — отдельный документ с РФ, — Сибига
Украина планирует подписать с США мирное соглашение из 20 пунктов по урегулированию российско-украинской войны, а Вашингтон отдельно заключит документ с Россией.
Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига заявил в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.
Переговоры о мирном плане
Сибига подчеркнул, что план из 20 пунктов, который сейчас находится в центре мирного процесса, – это двусторонний документ.
"Если говорить исключительно об этой рамке из 20 пунктов, то это пока двусторонний документ, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией – должны подписать США. На данный момент обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс", – пояснил министр.
Роль ЕС в гарантиях безопасности
По его словам, европейская сторона присутствует в мирном процессе в договоренностях о гарантиях безопасности: "Даже если подписи ЕС под документом нет – в нем не может быть никаких пунктов, которые не согласованы с европейскими союзниками".
По его словам, впервые речь идет именно о термине "гарантии безопасности". Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны иметь юридически обязательный характер.
Еще один принципиальный элемент – присутствие иностранных войск. Некоторые европейские партнеры подтверждают свой контингент. Но это может произойти только при условии американского "бэкстопа".
- Также важный элемент — пакет сдерживания. Российский режим должен четко понимать последствия возможного нарушения мира. Для этого Украине необходима самодостаточность в производстве систем ПВО и дальнобойного оружия, добавил Сибига.
дЄрмак - це рашка...
Головне - щоб угода США-Україна, не перетворилася на черговий "Будапештський меморандум"...
для чого лижник літав в Оман
І як - припинили вогонь ?
А тепер підпише капітуляцію, яку ти приймеш з радістю, бо це ж не погані мінські.
20....
потім 15...
потім 10...
Фінал - ПТН
-ПНХ- здох
Але навіть в такому варіанті це все виглядає як паперовий маєток, сяк-так намурований на піску. І чим далі, тим більшою маячнею все це виглядає...
🏛️ ГЕШЕФТ ВІД ТРАМПА: Як обміняти Донбас на обіцянку «мирної зброї»
Видання Financial Times викотило черговий інсайд, від якого тхне духом класичного ломбарду: адміністрація Трампа нібито натякнула, що гарантії безпеки для України - це не право, а товар. І ціна цього товару - вихід ЗСУ з підконтрольних частин Донбасу.
1. Логіка Дональда: «Купи цеглу, або я тебе не захищу»
Трамп вірний собі - він намагається керувати світом як мережею готелів в Атлантик-Сіті.
* Суть угоди: «Хлопці, ви просто віддаєте ворогу свою землю, а ми вам за це даємо... ще більше зброї, щоб ви захищали те, що залишилося».
* Парадокс: Пропозиція звучить так: «Здайте фортецю сьогодні, щоб завтра ми надіслали вам гармати для захисту паркану навколо цієї самої фортеці». Це як запропонувати боксеру віддати праву руку в обмін на дуже якісну рукавичку для лівої.
2. Сім п'ятниць на тиждень і «вері-вері спешл план»
Вірити Трампу - це як покладатися на прогноз погоди в Мурманську при Чибісі: вранці «зроблю мир за 24 години», в обід «дам Україні все», ввечері «Донбас - це угода».
* Спочатку він лякав Кремль «найпотужнішими санкціями», тепер лякає Київ «відсутністю гарантій».
* Його зовнішня політика - це нескінченний серіал, де сценарій пишеться на коліні в перерві між грою в гольф і читанням соцмереж. Сьогодні він миротворець, завтра - постачальник, післязавтра - рієлтор, що торгує українськими териконами.
3. «Мирна армія» в обмін на території
Термін «мирна армія» у вустах адміністрації Трампа звучить особливо пікантно.
* Мабуть, за задумом Вашингтона, Україна має добровільно піти з позицій, які тримала роками, щоб отримати статус «дуже добре озброєної, але сильно зменшеної держави».
* При цьому гарантії безпеки від США в цій схемі нагадують гарантії на дешевий китайський фен: працюють тільки в ідеальних умовах і якщо ви не плануєте ними користуватися.
🏛️ РЕЗЮМЕ ВІД «НЕЗЛАМНИХ ДУХОМ»
* Торгівля неможливим. Трамп може давати зрозуміти що завгодно, але реальність 2026 року така, що території - це не фішки в казино. Українське суспільство та армія не готові міняти землю на твіти з Білого дому.
* Смішний шантаж. Спроба прив'язати постачання зброї до здачі Донбасу - це шлях у нікуди. Якщо Україна піде зі східних регіонів, жодна «обіцяна зброя» не компенсує втрату стратегічних висот і мільйонів життів.
* Підсумок: 27 січня 2026 року. Поки у Вашингтоні креслять нові кордони на серветках, у Донецьку, як і раніше, немає води, а російська армія продовжує «модернізуватися» до рівня бойових віслюків.
Ми нагадуємо: справжні гарантії безпеки куються не в Овальному кабінеті, а на Покровському та Куп'янському напрямках. Трамп може змінювати думку сім разів на день, але сталь у руках ЗСУ залишається холодною та послідовною. У нас - воля та реальна відсіч, у нього - шоу та спроба продати повітря. Слава Україні!
Максимум при його підписанні - перемир'я. Але недовге.
А людям Марафону розкажуть Потужну сцянину про безпекові гарантії, мільон фламінго та 800 Потужл'ярдів Доларів. ( Банк оф Скумбрія)
Як казав Зеля безпекові гарантії готові на 100%. Але вони чомусь гарантують Кацапії, що Україна не буде посягати на окуповані території. Гарантію їм надає США. А вони обіцяють не захоплювати далі, якщо Україна щось там не порушить.
пункти 1 та 4 терміново прибрати
Якщо є бажання, почитайте книгу 48 законів влади, там гарно про ці всі прийомчики розповідається.
Україна підтверджує, що вона залишатиметься без'ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.
ЦЕ ОЗНАЧАЄ ВІЙНА У СПАДОК ДІТЯМ ❗️
А на майбутнє - всі види зброї масово ураження + нежитлове пространство з мінами і рвами, щоб жодного спільного шматка території не було, подалі від московії
Це по плану кремля
А насправді - якась повна х@рня.
Якщо немає - то весь цей план не вартий підписання. "Сталевому леву" витрачати свій час на підписання нікчемних паперців? Ганебне марнування спроможностей нео-Черчіля!