РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8707 посетителей онлайн
Новости Мирный план США Гарантии безопасности для Украины
9 428 77

Украина подпишет с США 20-пунктный мирный план, а Вашингтон — отдельный документ с РФ, — Сибига

сибіга

Украина планирует подписать с США мирное соглашение из 20 пунктов по урегулированию российско-украинской войны, а Вашингтон отдельно заключит документ с Россией.

Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига заявил в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Переговоры о мирном плане

Сибига подчеркнул, что план из 20 пунктов, который сейчас находится в центре мирного процесса, – это двусторонний документ.

"Если говорить исключительно об этой рамке из 20 пунктов, то это пока двусторонний документ, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией – должны подписать США. На данный момент обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс", – пояснил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дату вступления Украины в ЕС в "мирном плане" США пересматривают из-за несогласия государств-членов, - FT

Роль ЕС в гарантиях безопасности

По его словам, европейская сторона присутствует в мирном процессе в договоренностях о гарантиях безопасности: "Даже если подписи ЕС под документом нет – в нем не может быть никаких пунктов, которые не согласованы с европейскими союзниками". 

По его словам, впервые речь идет именно о термине "гарантии безопасности". Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны иметь юридически обязательный характер.

Еще один принципиальный элемент – присутствие иностранных войск. Некоторые европейские партнеры подтверждают свой контингент. Но это может произойти только при условии американского "бэкстопа".

  • Также важный элемент — пакет сдерживания. Российский режим должен четко понимать последствия возможного нарушения мира. Для этого Украине необходима самодостаточность в производстве систем ПВО и дальнобойного оружия, добавил Сибига.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США неофициально передали Путину проект мирного плана, согласованный с Украиной и Европой, - Bloomberg

Автор: 

план (223) США (29333) Евросоюз (18021) Сибига Андрей (902)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Ну була задача №1 як нахлобучіть народ України, щоб ніхто не здогадався. Ми що, віддаємо Крим та Донбасс США, а уже вони віддають його РФ? В принципі, Бубочка-наперсточнік та три еврея зі США повинні з лайна зліпити петушка на паличці, щоб першого случайно не повісили на стовбі десь на Бесарабці.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:40 Ответить
+17
Ніяк, де трамп з путіним, а де виконувати... Це все чергові манівці, як змусити Україну підписати капітуляцію, щоб саме слово капітуляція сказано не було. Дуже весела гра, принаймні кацапам і трампістам дуже подобається...
показать весь комментарий
27.01.2026 20:53 Ответить
+15
Цей так званий "Мирний план" варіант зєліного "сойтісь по-сєрєдінє"?
показать весь комментарий
27.01.2026 20:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От і дізнаємося, що означає "перемога" для шашличного
показать весь комментарий
27.01.2026 20:34 Ответить
Сибіга - це дЄрмак!
дЄрмак - це рашка...
показать весь комментарий
27.01.2026 20:37 Ответить
Ну, не треба так різко... Тут же цікава конструкція вимальовується... США беруть на себе зобов"язання перед Україною саме за Росію. І укладення угоди США з Росією, "підставляє" саме США... Те, що кацапи порушать перемир"я (чи "мирну угоду") - не має сумніву. Але ганьба ляже не на кацапів (вони честі ніколи не мали). Своїм порушенням угоди кацапи ********** саме США і Трампа.
Головне - щоб угода США-Україна, не перетворилася на черговий "Будапештський меморандум"...
показать весь комментарий
27.01.2026 21:12 Ответить
головне, щоб після порушення договору Трамп не сказав, як Ірану - "допомога в дорозі"
показать весь комментарий
27.01.2026 21:16 Ответить
Трампа нет - есть агент КГБ краснов
показать весь комментарий
27.01.2026 23:46 Ответить
у твоїх словах трішки проблеми з логікою - трумп є , просто від агент краснов , адже трумп не привид , на жаль ((
показать весь комментарий
28.01.2026 11:40 Ответить
Мало він пересічним сцяв у вуха, чи шо. Лишній раз не завартує.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:40 Ответить
А ,невжє , до вас , ще не дійшло ⁉️Горбатого - могила виправить ‼️🤢🤡🎪:" рф не наступает , а двігает граніци немножечко вперед", "рускіе тожє люди , они не будут воевать", " нада только перестать стрелять", " дагаварімся паасередіне" , " а какая разніца"," ми ж адін народ" ………… Вжє стільки України під рашистським валянком , а до тугодумів ще не дійшло хто є хто ⁉️Зейло - троянський кінь паРаши ‼️
показать весь комментарий
28.01.2026 11:48 Ответить
І що? Підписати можна все що завгодно. Як змусити сторони виконувати підписану угоду.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:34 Ответить
Ніяк, де трамп з путіним, а де виконувати... Це все чергові манівці, як змусити Україну підписати капітуляцію, щоб саме слово капітуляція сказано не було. Дуже весела гра, принаймні кацапам і трампістам дуже подобається...
показать весь комментарий
27.01.2026 20:53 Ответить
Там і близько нічого про капітуляцію.
показать весь комментарий
27.01.2026 21:28 Ответить
Мля. Перестань.. ну всі ж розуміють.

 для чого лижник літав в Оман
показать весь комментарий
27.01.2026 22:18 Ответить
Так, в договорняку по Газі також ні слова про капітуляцію, лише поступки і вимоги до однієї з сторін. За дивним збігом те ж саме в 20ти пунктах для України.
показать весь комментарий
27.01.2026 22:47 Ответить
Там до обох сторін вимоги. В головна з них, повне розброення хамасу.
показать весь комментарий
27.01.2026 23:24 Ответить
"Многоходовочка".... От тут і потрібно дивитися за руками!
показать весь комментарий
27.01.2026 20:36 Ответить
Кручу, верчу ... хочу.
показать весь комментарий
27.01.2026 21:25 Ответить
ще пропоную підписати план з рептилоїдами
показать весь комментарий
27.01.2026 20:37 Ответить
Тобто Україна припиняє "війну" із США, рф також і виходить, що Трамп зупинив чергову війну?)
показать весь комментарий
27.01.2026 20:38 Ответить
2 війни - з Украіною та рф. Як раз буде 10)
показать весь комментарий
27.01.2026 20:48 Ответить
Цей так званий "Мирний план" варіант зєліного "сойтісь по-сєрєдінє"?
показать весь комментарий
27.01.2026 20:38 Ответить
Ага, їм же, як поганому танцюристу заважають яйця, так їм заважали "Мінські угоди", в яких першим пунктом було "Припинення вогню", а потім вже все інше. А тут - головна фішка це бабло для трУмпа і гарантії для ЗЕлупи після виборів, а припинення вогню аж в останньому, 20-му пункті. При чому, рашка має право відновити бойові дії, якщо їй там щось не сподобається. Чи треба розказувати, що казали політики всіх часів про "договор" з рашкою, і чого воно вартує?
показать весь комментарий
27.01.2026 20:55 Ответить
Мінські угоди", в яких першим пунктом було "Припинення вогню
І як - припинили вогонь ?
показать весь комментарий
28.01.2026 00:30 Ответить
Зеля припинив. Роззброїв. Розвів як котят
А тепер підпише капітуляцію, яку ти приймеш з радістю, бо це ж не погані мінські.
показать весь комментарий
29.01.2026 21:04 Ответить
А самим в цей час робити ядерку і газ vx для соскви 💣💣💣
показать весь комментарий
27.01.2026 20:38 Ответить
З Голобородько можна склепати тільки ''двушку'' на москву та велику купу зеленого лайна його виборцям.
показать весь комментарий
27.01.2026 21:17 Ответить
По першому питанню працюють друзі і партнери Голобородька' - міндіч, цукерман, галущенко. По другому питанню працює Юзік.
показать весь комментарий
28.01.2026 06:06 Ответить
Вони на енергетиці напистили лярди. Уявляю скільки на ядерці напистят
показать весь комментарий
27.01.2026 22:30 Ответить
💩💩💩💩💩💩
показать весь комментарий
27.01.2026 20:39 Ответить
Ну була задача №1 як нахлобучіть народ України, щоб ніхто не здогадався. Ми що, віддаємо Крим та Донбасс США, а уже вони віддають його РФ? В принципі, Бубочка-наперсточнік та три еврея зі США повинні з лайна зліпити петушка на паличці, щоб першого случайно не повісили на стовбі десь на Бесарабці.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:40 Ответить
Нащо тоді ще одна зустріч з руснею 1 лютого?
показать весь комментарий
27.01.2026 20:40 Ответить
оскільки Україна не має ядерної зброї, всі ці домовленості - тимчасові, і будуть виконуватися лише поки це буде вигідно для русні
показать весь комментарий
27.01.2026 20:40 Ответить
28...
20....
потім 15...
потім 10...
Фінал - ПТН-ПНХ - здох
показать весь комментарий
27.01.2026 20:47 Ответить
Тобто США воюють і з Україною, і з внакацапією, тому трамп, прагнучи миру, хоче закінчити війну і окремо з нами, окремо з внакацапами. За наш рахунок, зрозуміло.
Але навіть в такому варіанті це все виглядає як паперовий маєток, сяк-так намурований на піску. І чим далі, тим більшою маячнею все це виглядає...
показать весь комментарий
27.01.2026 20:49 Ответить
такі да ,це можуть зробити тільки племенні лідори 🤔 кремлівські козачки два 🤡🤠 ід* ота ,яким пох...на Україну зовсім !!!...
показать весь комментарий
27.01.2026 21:00 Ответить
В сухому залишку вийде, Штати своє отримають в Україні й кідари своє отримають теріторіально також?
показать весь комментарий
27.01.2026 20:50 Ответить
Нарешті стало зрозуміло як продадуть капітуляцію. Угода зі Сша + референдум з питанням "чи ви за мир?". Нушож, розумно
показать весь комментарий
27.01.2026 20:51 Ответить
От і добре. Думаю, що в небайдужих спільнотах вже й заяви в СБУ та НАБУ написані, тіко прізвищ там поки,нема. Поки вони звідти літаком їхать будуть, в тутички вже й справам буде даний ход. Цікаво буде, чи не розвернуть єраплан назад?
показать весь комментарий
27.01.2026 20:52 Ответить
Ось свіжий погляд на «великий геополітичний розпродаж» від Незламних Духом. На календарі 27 січня 2026 року, і поки у Вашингтоні тренуються торгувати тим, що їм не належить, ми фіксуємо новий пік політичного абсурду.

🏛️ ГЕШЕФТ ВІД ТРАМПА: Як обміняти Донбас на обіцянку «мирної зброї»

Видання Financial Times викотило черговий інсайд, від якого тхне духом класичного ломбарду: адміністрація Трампа нібито натякнула, що гарантії безпеки для України - це не право, а товар. І ціна цього товару - вихід ЗСУ з підконтрольних частин Донбасу.

1. Логіка Дональда: «Купи цеглу, або я тебе не захищу»

Трамп вірний собі - він намагається керувати світом як мережею готелів в Атлантик-Сіті.

* Суть угоди: «Хлопці, ви просто віддаєте ворогу свою землю, а ми вам за це даємо... ще більше зброї, щоб ви захищали те, що залишилося».

* Парадокс: Пропозиція звучить так: «Здайте фортецю сьогодні, щоб завтра ми надіслали вам гармати для захисту паркану навколо цієї самої фортеці». Це як запропонувати боксеру віддати праву руку в обмін на дуже якісну рукавичку для лівої.

2. Сім п'ятниць на тиждень і «вері-вері спешл план»

Вірити Трампу - це як покладатися на прогноз погоди в Мурманську при Чибісі: вранці «зроблю мир за 24 години», в обід «дам Україні все», ввечері «Донбас - це угода».

* Спочатку він лякав Кремль «найпотужнішими санкціями», тепер лякає Київ «відсутністю гарантій».

* Його зовнішня політика - це нескінченний серіал, де сценарій пишеться на коліні в перерві між грою в гольф і читанням соцмереж. Сьогодні він миротворець, завтра - постачальник, післязавтра - рієлтор, що торгує українськими териконами.

3. «Мирна армія» в обмін на території

Термін «мирна армія» у вустах адміністрації Трампа звучить особливо пікантно.

* Мабуть, за задумом Вашингтона, Україна має добровільно піти з позицій, які тримала роками, щоб отримати статус «дуже добре озброєної, але сильно зменшеної держави».

* При цьому гарантії безпеки від США в цій схемі нагадують гарантії на дешевий китайський фен: працюють тільки в ідеальних умовах і якщо ви не плануєте ними користуватися.

🏛️ РЕЗЮМЕ ВІД «НЕЗЛАМНИХ ДУХОМ»

* Торгівля неможливим. Трамп може давати зрозуміти що завгодно, але реальність 2026 року така, що території - це не фішки в казино. Українське суспільство та армія не готові міняти землю на твіти з Білого дому.

* Смішний шантаж. Спроба прив'язати постачання зброї до здачі Донбасу - це шлях у нікуди. Якщо Україна піде зі східних регіонів, жодна «обіцяна зброя» не компенсує втрату стратегічних висот і мільйонів життів.

* Підсумок: 27 січня 2026 року. Поки у Вашингтоні креслять нові кордони на серветках, у Донецьку, як і раніше, немає води, а російська армія продовжує «модернізуватися» до рівня бойових віслюків.

Ми нагадуємо: справжні гарантії безпеки куються не в Овальному кабінеті, а на Покровському та Куп'янському напрямках. Трамп може змінювати думку сім разів на день, але сталь у руках ЗСУ залишається холодною та послідовною. У нас - воля та реальна відсіч, у нього - шоу та спроба продати повітря. Слава Україні!
показать весь комментарий
27.01.2026 20:53 Ответить
Шкода тільки, що ці хлопці з «НЕЗЛАМНИХ ДУХОМ» зовсім не беруть у розрахунок інтереси плавлячої шобли в Україні - без їхньої згоди та гарантій їхньої безпеки після всьго цього - нічого б не відбувається. Тоб-то, вони і є тими ХТО погоджує терміни продажу України, як це і було ще за часів Оману і це ВОНИ реально ПРОДАЮТЬ, а трУмп просто швидко узрів свої можливості до збагачення і...чергового "кидалово", яке він проводив вже не один раз - доведено в американському суді.
показать весь комментарий
27.01.2026 21:09 Ответить
В тому 20-типунктовому нема нічого стосовно виводу ЗСУ з неокупованого Донбасу; як і виводу орків з окупованих територій.
Максимум при його підписанні - перемир'я. Але недовге.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:54 Ответить
Тому в "мінських угодах" цей пункт і був першим, а не останнім, бо ВСЕ в таких угодах має значення і кацапи це знають, як ніхто.
показать весь комментарий
27.01.2026 21:10 Ответить
А потім Янєлох оманський підпише з кацапами якийсь таємний договорняк і знову верещатиме про те які погані були мінські угоди.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:57 Ответить
Нелох згине в річці забуття, а згодом і в передозі - він більше не потрібен
показать весь комментарий
27.01.2026 21:01 Ответить
До того як він здохне, то ще багато біди нам наробить.
показать весь комментарий
27.01.2026 21:02 Ответить
Боже, які ж ви всі наївні! Воно принесе ще стільки горя і шкоди нам, українцям, що вам і не снилось!
показать весь комментарий
27.01.2026 21:12 Ответить
19 пунктів це мастило для пропихування одного пункту про капітуляцію.
показать весь комментарий
27.01.2026 21:05 Ответить
Запам'ятайте, що сім років втирали по вухах наріду 73% " Мінська 3" не буде. Буде ганьба, капітуляція і гарантії безпеки для хуцпи Голобородька'.
показать весь комментарий
27.01.2026 21:07 Ответить
Трамп зупине 9 війну між Україною та США 😸
показать весь комментарий
27.01.2026 21:09 Ответить
Рафінована маячня та абсурд.
показать весь комментарий
27.01.2026 21:17 Ответить
Корочє, секретні протоколи. Будуть обов'язково.
А людям Марафону розкажуть Потужну сцянину про безпекові гарантії, мільон фламінго та 800 Потужл'ярдів Доларів. ( Банк оф Скумбрія)
показать весь комментарий
27.01.2026 21:29 Ответить
Отой нікчемний папірець трампопуйла можна використати хіба що в сортирі.
показать весь комментарий
27.01.2026 21:30 Ответить
Пітсоттищперший Переможний план, який забацав Зеля.
Як казав Зеля безпекові гарантії готові на 100%. Але вони чомусь гарантують Кацапії, що Україна не буде посягати на окуповані території. Гарантію їм надає США. А вони обіцяють не захоплювати далі, якщо Україна щось там не порушить.
показать весь комментарий
27.01.2026 21:31 Ответить
цей варіант "Будапешту -2 " ще гірший від попереднього: там були сторони - підписанти, а тепер буде посередник, який відповідальності ніякої не несе, навіть, суто теоретично! "Король" мит та угод срати xотів на угоди 9 чи 4 річного терміну. Ось і все. прутня малята
пункти 1 та 4 терміново прибрати
показать весь комментарий
27.01.2026 21:33 Ответить
При такому підході це мають бути якісь інші 20 пунктів, а не ті, що оголошено в публічному просторі. Наприклад, що США зобов'язується робити, якщо РФ відмовиться припиняти бойові дії; або що Штати вводять свій контингент на українську територію в буферну зону і т.ін. (однозначно, якщо це українсько-американський договір, то там мають бути відсутні будь-які зобов'язання України щодо Росії).
показать весь комментарий
27.01.2026 21:36 Ответить
Нажаль піндоzzи хочуть хакнути світову систему. Створення "паралельно-альтернативного оон" імені трампса цьому підтвердження.
показать весь комментарий
27.01.2026 21:52 Ответить
херня якась чесно.
показать весь комментарий
27.01.2026 21:36 Ответить
Україна підпише з шизонутим американским X уйлом якийсь папірець, але Тромб не буде давати ні допомоги, ні військ ні жодних гарантій. Гарантії мають з якогось херу дати Європа яку не пустили на переговори і яка не збирається нічого Україні давати. Вам що коронавірус всіім мізки виїв?
показать весь комментарий
27.01.2026 21:37 Ответить
Це дуже, дуже велика помилка щось підписувати з Тромбом. По перше Тромб- це ворог України і все що він робить це допомагає рашистам повністю окупувати Україну. По-друге, Тромб сам заявив що в нього немає важелів на X yйла. Тобто якщо рашисти полізуть знову, Тромб максимум введе проти Сосії якісь смішні санкції і то не зразу а дасть X yйлу декілька дедлайнів поки рашисти не захоплять або рознесуть всю Україну, після чого Тромб заявить що раз немає України то конфлікт вичерпано так як воно заявило іранським протестантам яким Тромб обіцяв допомогу
показать весь комментарий
27.01.2026 21:44 Ответить
Трамп не обіцяв допомогу. Він говорить грамотно по підручниках, щоб кожна сторона могла будувати свої висновки, але за слова схопити не можна було.
Якщо є бажання, почитайте книгу 48 законів влади, там гарно про ці всі прийомчики розповідається.
показать весь комментарий
27.01.2026 22:58 Ответить
Пункт 11

Україна підтверджує, що вона залишатиметься без'ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

ЦЕ ОЗНАЧАЄ ВІЙНА У СПАДОК ДІТЯМ ❗️
показать весь комментарий
27.01.2026 21:48 Ответить
Хоча б дочекатись Уряду Національного Порятунку. ... Інакше тільки один варіант - вимагати у Європи щоб відкрила кордони і впустила весь мирняк, примусово заарештуваввши прикордонну мафію і сбу на кордоні.
А на майбутнє - всі види зброї масово ураження + нежитлове пространство з мінами і рвами, щоб жодного спільного шматка території не було, подалі від московії
показать весь комментарий
27.01.2026 21:56 Ответить
Интересно что озабоченцев даже в проекте не видно. Тупо бортанули их. Правда они и сами по ходу не против. Как только боевые действия закончатся они резко потеряют у этому делу интерес. Начнутся совершенно другие процессы. В остальном обычная обёртка. Глупо ожидать чего-то переможного. Заморозить войну, а там если хватит ума выбрать нормальное правительство и заболтать процесс пока ***** не двинет кони, то с большой вероятностью войны не будет. Если мудрый нарид опять по приколу проголосует, то все ***** давай по новой. Но там уже будет перспектива потери всего левобережья.
показать весь комментарий
27.01.2026 22:24 Ответить
Цей процес називається резинка, або по нашому гумка
Це по плану кремля
показать весь комментарий
27.01.2026 22:37 Ответить
Схема підписання нагадує "зерновий коридор".
А насправді - якась повна х@рня.
показать весь комментарий
27.01.2026 22:40 Ответить
Шизофреніки,хто вас випустив з лікарні? Рудий індик маразматик по життю,не йдіть у нього на повідку.
показать весь комментарий
27.01.2026 22:48 Ответить
i Za chem rossii ego budet vupolnyat esli riska net dlya rossii
показать весь комментарий
28.01.2026 06:40 Ответить
то есть, как я понимаю, США, с помощью своей "могутности", помогут кремлевским террористам легитимизировать убийства украинцев, разрушенные города и оккупированные территории...
показать весь комментарий
28.01.2026 09:04 Ответить
США говорили Крым не защищать, потом Донбасс отдать России, теперь и остальные области. Им насрать на земли Украины. Потому земли Украины должны защищать Украинцы. В том числе от предателей и бандитов, которые во власти Украины. Они коррупционеры и продали треть территории Украины - это тот друг Зеленского и Баканова и т.д. - тот бизнесмен с Одессы сказал, который сбежал ибо они покушения на него начали делать, а перед этим на бабки люто разводили. Он там на фотках со всеми ними их кореш. Зеленский сейчас пытается слить треть территории, чтобы закрепить в договоре США и Европу, чтобы Украина уже не могла никогда отвоевывать свои территории, потому что тогда не будет защиты мол, так ее и так нету, а уже был Будапештский Меморандум и там и США и Европа. Потому еще и следующая агрессия будет и они не пошлют никого на защиту. Весь мир за лоха Украину считает. Та и даже не уверен, что по договорам НАТО - пойдут от РФ защищать Прибалтику или других. Ни в какие договоры нельзя верить. Лоханут опять. У Украины нет выхода, кроме как воевать до победы! Подписать капитуляцию - это и позор будет и потом война и РФ восстановится еще и накопит ракет и беспилотников и войска подготовит - новые поколения. Нахер оно надо. Надо довести дело до победы Украины. А Зеленского нужно менять и быстрее. Он уже столько раз и с коррупцией и с предателями и с КГБ даже с Деркачем и с Олигархами - нахер его гнать надо, и не только гнать, он должен на долго сесть за решетку!
показать весь комментарий
28.01.2026 11:03 Ответить
Цьому ЗЕбовдуру мабуть не відомо що Україна вже один раз повірила Штатам і навіть якийсь меморандум підписала - і що з того вийшло!!!
показать весь комментарий
28.01.2026 09:18 Ответить
В мирному плані є щось про "шашликі та сайдьомся пасєрєдінє"? Чи хоча б про "брацкій народ" і "рускіє просто пєрєдвігают граніцу України"?

Якщо немає - то весь цей план не вартий підписання. "Сталевому леву" витрачати свій час на підписання нікчемних паперців? Ганебне марнування спроможностей нео-Черчіля!
показать весь комментарий
28.01.2026 10:14 Ответить
По этой угоде этим жуликам во власти грозит гос измена - Зеленский продал треть территорий Украины и не знает, как выполнить договор с россией, чтобы за рф закрепить земли и чтобы Украина их не отвоевывала - мирное соглашение это придумали, чтобы одурачить и слить земли. И закрепить это еще хотят США и Европой. Чтобы опрокинуть Украинский народ на треть Украины.
показать весь комментарий
28.01.2026 10:50 Ответить
 
 