Украина подпишет с США 20-пунктный мирный план, а Вашингтон — отдельный документ с РФ, — Сибига

Украина планирует подписать с США мирное соглашение из 20 пунктов по урегулированию российско-украинской войны, а Вашингтон отдельно заключит документ с Россией.

Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига заявил в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

Переговоры о мирном плане

Сибига подчеркнул, что план из 20 пунктов, который сейчас находится в центре мирного процесса, – это двусторонний документ.

"Если говорить исключительно об этой рамке из 20 пунктов, то это пока двусторонний документ, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией – должны подписать США. На данный момент обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс", – пояснил министр.

Роль ЕС в гарантиях безопасности

По его словам, европейская сторона присутствует в мирном процессе в договоренностях о гарантиях безопасности: "Даже если подписи ЕС под документом нет – в нем не может быть никаких пунктов, которые не согласованы с европейскими союзниками".

По его словам, впервые речь идет именно о термине "гарантии безопасности". Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны иметь юридически обязательный характер.

Еще один принципиальный элемент – присутствие иностранных войск. Некоторые европейские партнеры подтверждают свой контингент. Но это может произойти только при условии американского "бэкстопа".

Также важный элемент — пакет сдерживания. Российский режим должен четко понимать последствия возможного нарушения мира. Для этого Украине необходима самодостаточность в производстве систем ПВО и дальнобойного оружия, добавил Сибига.

