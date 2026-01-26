Дату вступления Украины в ЕС в "мирном плане" США пересматривают из-за несогласия государств-членов, - FT

Первоначальный проект 20-пунктного мирного плана предусматривал вступление Украины в Евросоюз в 2027 году, но сейчас это положение пересматривается из-за отсутствия консенсуса среди стран ЕС.

По данным издания, отсутствие согласованности внутри Евросоюза стало причиной пересмотра конкретных сроков евроинтеграции Украины, хотя Вашингтон рассматривал это как одну из ключевых составляющих мирного урегулирования.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка подчеркнул, что для вступления Украины в ЕС нужна "очень смелая политическая воля" всех государств-членов блока.

"Для Украины и для Европы важно, чтобы все страны ЕС взяли на себя четкое политическое обязательство по нашему вступлению как можно скорее, желательно с конкретной датой", - отметил Качка.

Он подтвердил, что Киев надеется на ускорение евроинтеграционного процесса в рамках мирных договоренностей, однако пока согласованной даты вступления нет.

В ЕС также обсуждают возможность пересмотра механизма расширения, в частности двухуровневой модели членства, которая позволила бы Украине присоединиться к ЕС с ограниченным доступом к отдельным преимуществам еще до полного выполнения всех требований.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Украина потенциально может быть готова к вступлению к 2030 году. Качка добавил, что в случае геополитической необходимости процесс может быть существенно сокращен, хотя окончательные сроки остаются предметом переговоров.

Переговоры между Украиной, США и ЕС также охватывают вопросы финансирования послевоенного восстановления на сумму около 800 млрд евро до 2040 года, а также условия дальнейшей финансовой помощи и выполнения антикоррупционных обязательств.

Топ комментарии
+5
Все правильно, сторожового собаку підкормлюють щоб не здох, але у хату не пускають - його функція в іншому.
26.01.2026 15:50 Ответить
+4
Консенсусу й не буде - то шо Україні нічого не світить?
26.01.2026 15:28 Ответить
+4
НАВІТЬ якщо тільки 1 країна не проголосує за вступ - ви не вступите. Тому нам продають профінацію. А саме

- віддайте оборонні лінії
- АЕС
- міліони людей

в обмін не те на що вони навіть не впливають.
26.01.2026 16:11 Ответить
Та невже, а казали тільки фіцо і орбан 😸
26.01.2026 15:28 Ответить
26.01.2026 16:11 Ответить
Консенсусу й не буде - то шо Україні нічого не світить?
26.01.2026 15:28 Ответить
А для чого в ЄС приймати? Головну функцію сталевого дикобраза Україна й так виконуватиме, додаткові функції типу перетікання трудового ресурсу теж. Так що все правильно.
26.01.2026 15:31 Ответить
Цікаво - а який стосунок має США, до Європейського Союзу?. Спеціально поліз до Гугла - може я чогось не знаю?
Тут же цікава штука виходить: План складений США. І він обумовлює, як один з пунктів, питання вступу України до ЄС.
А США тут "яким боком"?!!!
26.01.2026 15:34 Ответить
Що там переглядати? Всім зрозуміло, що з цією тварюкою ніякого ЄС не буде! І також зрозуміло, що і виборів не буде у 2027. Просто Захід має сказати прямо: приймемо чи не приймемо Україну в ЄС буде залежати від результатів виборів! І навіть якщо Херпіду не буде балотуватися, то будуть його кончені клони в особі буданова, разумкова та інших зелених виродків. Навіть ті, з кого зараз ліплять опозицію 🤣🤣🤣🤣 І це чітко мають почути ті, хто ще вижив з тих дебільних 73% від 40%, що прийшли на вибори. Інша справа, чи тим імбіцилам взагалі потрібен Євросоюз.
26.01.2026 15:43 Ответить
Спочатку треба добити кацапське чурбаньйо, а потім думати про ЄС.
26.01.2026 15:44 Ответить
Как говорил товарищ Урицкий "****....ка - друг чекиста"
Оцените мастерство решалы товарища Краснова. Дескать у меня все схвачен.
Как остановить (если не сбился со счета) 9-ю войну.
1. Пообещать кацапам что Украина покинет Донбасс (я всё порешаю)
2. Пообещать Украине принятие в ЕС (я всё порешаю).
С вас, обоих по 50% за посредничество.
"Раньше, при Байдене, платила Америка. При мне платят Америке
26.01.2026 15:49 Ответить
Пряників меншає, зате батіг товстішає.
26.01.2026 16:04 Ответить
ТА ЦЕ ТУФТА. Це знову віддайте що реальне - копалини, АЕС, суверенітет. В обмін на що міфічне - папірець, обіцянку, міф.
26.01.2026 16:10 Ответить
Початковий проєкт 20-пунктного мирного плану передбачав вступ України до Євросоюзу у 2027 році, але зараз це положення переглядається через відсутність консенсусу серед країн ЄС. (((відсутність консенсусу серед країн ЄС. - назвисько європейського наіпалово,котре може тягнутисядесятиліттями)
26.01.2026 16:19 Ответить
Трясуть морквою перед віслюком. Єврозбіговисько продажних покидьків,лицемірів і сволоти. Ох, дограються.
26.01.2026 16:22 Ответить
А ЄС точно буде існувати в 2030-му, як і НАТО?
26.01.2026 16:45 Ответить
Вождів, міндічів, цукерманів, юзиків, штурмів і шефірів ніхто в ЄС не чекає. Реальні розмови будуть тільки після виборів після зміни влади.
26.01.2026 17:01 Ответить
А хто притомний піде на вимогу Зеленского записати в договір точну дату вступу, а не вимогу зробити реформи, і відповідати єдиним законам з ЄС?
26.01.2026 17:27 Ответить
Жи..кий развод, здаєм Донбасс, відводимо військо, вертаємо кацапських попів, а тоді аж у 27 році, Україну візьмуть у ЄС))) дадуть аж 800 ярдів, хто віре євреям які крали 6 років і, партнерам які вже гарантували безпеку я про США, Великобританію, та Рф
27.01.2026 14:58 Ответить
 
 