Дату вступления Украины в ЕС в "мирном плане" США пересматривают из-за несогласия государств-членов, - FT
Первоначальный проект 20-пунктного мирного плана предусматривал вступление Украины в Евросоюз в 2027 году, но сейчас это положение пересматривается из-за отсутствия консенсуса среди стран ЕС.
Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, отсутствие согласованности внутри Евросоюза стало причиной пересмотра конкретных сроков евроинтеграции Украины, хотя Вашингтон рассматривал это как одну из ключевых составляющих мирного урегулирования.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка подчеркнул, что для вступления Украины в ЕС нужна "очень смелая политическая воля" всех государств-членов блока.
"Для Украины и для Европы важно, чтобы все страны ЕС взяли на себя четкое политическое обязательство по нашему вступлению как можно скорее, желательно с конкретной датой", - отметил Качка.
Он подтвердил, что Киев надеется на ускорение евроинтеграционного процесса в рамках мирных договоренностей, однако пока согласованной даты вступления нет.
В ЕС также обсуждают возможность пересмотра механизма расширения, в частности двухуровневой модели членства, которая позволила бы Украине присоединиться к ЕС с ограниченным доступом к отдельным преимуществам еще до полного выполнения всех требований.
Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Украина потенциально может быть готова к вступлению к 2030 году. Качка добавил, что в случае геополитической необходимости процесс может быть существенно сокращен, хотя окончательные сроки остаются предметом переговоров.
Переговоры между Украиной, США и ЕС также охватывают вопросы финансирования послевоенного восстановления на сумму около 800 млрд евро до 2040 года, а также условия дальнейшей финансовой помощи и выполнения антикоррупционных обязательств.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- віддайте оборонні лінії
- АЕС
- міліони людей
в обмін не те на що вони навіть не впливають.
Тут же цікава штука виходить: План складений США. І він обумовлює, як один з пунктів, питання вступу України до ЄС.
А США тут "яким боком"?!!!
Оцените мастерство решалы товарища Краснова. Дескать у меня все схвачен.
Как остановить (если не сбился со счета) 9-ю войну.
1. Пообещать кацапам что Украина покинет Донбасс (я всё порешаю)
2. Пообещать Украине принятие в ЕС (я всё порешаю).
С вас, обоих по 50% за посредничество.
"Раньше, при Байдене, платила Америка. При мне платят Америке